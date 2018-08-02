Сенат США согласовал "военную помощь Украине" на 250 млн. долларов

Сенат Соединенных Штатов утвердил расходы на военные нужды США, при этом не забыв и про Украину. В согласованном Сенатом оборонном бюджете предусмотрено выделение 250 млн. долларов на "укрепление обороноспособности украинского государства", сообщает украинское посольство в США на своей странице в Facebook.Как утверждают в посольстве, США окажут помощь Украине в защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти. Кроме того, будет уменьшена зависимость от российских информационных и коммуникационных технологий и оказана помощь в программах обмена информацией. В сообщении не указывается, будут ли США предоставлять Украине летальные вооружения и в какой форме будет оказана помощь: американская сторона выделит Украине необходимые денежные средства на "укрепление обороноспособности" или предоставит свои технологии и средства на данную сумму. Думается, что второй вариант для Украины не очень то и подходит, не получится "засунуть руку в кошелек".Напомним, что в 2018 году военную помощь Украине оказывали США, Литва, Великобритания и Канада, которые в общей сложности поставили Киеву летального вооружения и других военных средств на сумму более чем в 40 миллионов долларов.