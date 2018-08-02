11:04 02 августа
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Сенат США согласовал "военную помощь Украине" на 250 млн. долларов

Сенат Соединенных Штатов утвердил расходы на военные нужды США, при этом не забыв и про Украину. В согласованном Сенатом оборонном бюджете предусмотрено выделение 250 млн. долларов на "укрепление обороноспособности украинского государства", сообщает украинское посольство в США на своей странице в Facebook.

Сенат США согласовал "военную помощь Украине" на 250 млн. долларов


Как утверждают в посольстве, США окажут помощь Украине в защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти. Кроме того, будет уменьшена зависимость от российских информационных и коммуникационных технологий и оказана помощь в программах обмена информацией. В сообщении не указывается, будут ли США предоставлять Украине летальные вооружения и в какой форме будет оказана помощь: американская сторона выделит Украине необходимые денежные средства на "укрепление обороноспособности" или предоставит свои технологии и средства на данную сумму. Думается, что второй вариант для Украины не очень то и подходит, не получится "засунуть руку в кошелек".


Напомним, что в 2018 году военную помощь Украине оказывали США, Литва, Великобритания и Канада, которые в общей сложности поставили Киеву летального вооружения и других военных средств на сумму более чем в 40 миллионов долларов.

Использованы фотографии: https://zn.ua/
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Комментарии 26

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:44
    В сообщении не указывается, будут ли США предоставлять Украине летальные вооружения и в какой форме будет оказана помощь
    Так там Канада готовится на несколько миллиардов "помощь в вооружении" оказать
    svp67
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:51
      Сергей , приветствую hi
      Цитата: svp67
      Так там Канада готовится на несколько миллиардов "помощь в вооружении" оказать

      Готовится , как и многие другие . Это как гости , что пришли на ДР и не согласовали между собой кто что будет дарить . В результате именинница получит одинаковые подарки и открытки , а ведь мечтала о розовом Бентли ...
      bouncyhunter
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:55
        Павел hi
        Цитата: bouncyhunter
        Это как гости , что пришли на ДР и не согласовали между собой кто что будет дарить .

        В этом случае все уже гласованно.
        Цитата: bouncyhunter
        В результате именинница получит одинаковые подарки и открытки , а ведь мечтала о розовом Бентли ...

        Вот и тут не согласовка. вообще то она о кружевных трусах мечтала.
        svp67
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:03
          Цитата: svp67
          вообще то она о кружевных трусах мечтала

          Угу , чтобы на голову их надеть , поверх кастрюли . "Дайте денег !" - лозунг мыздобулов . А пример с ДР это просто аллегория .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 09:25
            второй вариант для Украины не очень то и подходит, не получится "засунуть руку в кошелек".
            Вот уж не поверю, что бы они да не засунули. Вон как на фото радуется один , в присядку, он знает как залезть, остальные грустные чего то, понимают, что им не обломится
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:27
              Цитата: MPN
              Вон как на фото радуется один , в присядку, он знает как залезть

              Угу , только не в карман или кошелёк , а языком в ....... lol
              bouncyhunter
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:14
      Бандерштату это не поможет. Развал и гуляй-поле неизбежны. Хотя в принципе и Сомали как-то живёт...
      Сармат Саныч
  2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 07:45
    США выделяют деньги, чтобы русские убивали русских... Рейган мог о таком только мечтать....
    Грэг Миллер
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:01
      Ну, а как иначе request , сами же англосаксы и К родили выродка, на Украине, и теперь его кормить нужно.
      Теренин
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:49
    не забывают полешки подкидывать...
    Masya Masya
  4. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 08:01
    пете выделили денег на горилку с перцем
    злой пиннокио
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:09
      Это безусловно. Там и дарителям будет на выпить за "молодую демократию!" Но, что то до ВСУ дойдет.
      Опер
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:11
    Даем Вкраине "угля" мелко, но на распил хватит...Видимо у конгресса США лишние 250 лямов завалялись..
    parusnik
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:14
      Цитата: parusnik
      Даем Вкраине "угля" мелко


      Цитата: parusnik
      Видимо у конгресса США лишние 250 лямов завалялись..


      Не в том дело... Ничего не "завалялось", а очередная порция "уголька" в очаг конфликта у ВАШИХ границ.
      Сепар ДНР
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:11
        И все таки хватит на распил...и на очаг...Хорошо видимо, поговорили в Хельсинки..
        parusnik
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:18
          Цитата: parusnik
          Хорошо видимо, поговорили в Хельсинки..

          А толку ? "Воз" поныне там...
          Сепар ДНР
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:21
            .Хорошо видимо, поговорили в Хельсинки.....Это был сарказм...
            parusnik
            1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:23
              Цитата: parusnik
              .Хорошо видимо, поговорили в Хельсинки.....Это был сарказм...

              Простите,не понял... Настроение просто минорное recourse
              Сепар ДНР
  6. ser65 (Сергей) Сегодня, 08:14
    а в черном кто? клоуны?
    ser65
    1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 08:16
      швейные войска
      злой пиннокио
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:42
    250 млн. долларов на "укрепление обороноспособности украинского государства"
    По военным меркам это копейки, но для Украины любая халява в прок. Самое главное, что Порошенко может в очередной раз гордо заявить, что их поддерживает "весь мир". Даже не удивляет, что для него "весь мир" это Сша и НАТО. Впрок эти четверть миллиарда все равно не пойдут и неплохо было бы, чтобы наконец застряли в глотке современной Украины.
    rotmistr60
  8. Igor Strakh (Игорь) Сегодня, 08:43
    Только что сам нарисовал в программке PicSay поправьте ежели что не так
    Igor Strakh
  9. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:27
    Хлопчики-халопчики... laughing
    игорка357
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:55
    Даже да гробы и памперсы не хватит. О протезах и говорить нечего
    Дормидонт
  11. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:04
    США окажут помощь Украине в защите от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти

    ... а она у них есть?!?? laughing ... зачем "защищать" то, чего нет в природе... bully
    a.s.zzz888
  12. Керенский (Кирилл) Сегодня, 10:53
    "Поддержи отечественного производителя!" США вольют эти деньги в свои конторы по разработке софта. Те подцепят мову на пару прог и готово! Всем хорошо....
    Керенский
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