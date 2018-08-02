11:01 02 августа
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Не нужны мне звезды: украинский боксер Усик отказался от звания героя

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от звания «Герой Украины», поскольку и так является героем для своих болельщиков, передает УНИАН.



Ничего давать мне не надо… Я прошу просто не мешать мне идти своим путем. Это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Не нужны мне никакие звезды!
сказал Усик на пресс-конференции.


По словам боксера, он и так является героем для определенного количества украинцев, которые говорят: «Мы за тебя молимся, переживаем, стоим на коленях, и до 3-х часов, сколько бой длится, молчим и переживаем».

Вот это – признание. Это не звезды, которые в Киеве раздают кому попало, добавил он.

Как сообщалось ранее, 22 июля Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в весе до 90,7 кг, объединив все 4 пояса – WBO, WBC, WBA и IBF. Он стал также обладателем трофея им. Мухаммеда Али.

После блистательной победы боксера поздравил Петр Порошенко, заявивший, что «ни секунды не сомневался» в его победе. «Украинский гимн, прозвучавший в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы», написал глава государства в «Фейсбуке».

В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман пообещал направить президенту представление о присвоении Усику звания «Герой Украины».

По его словам, победа Александра в очередной раз доказала – сильнее украинцев в мире нет никого.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. ALEX_SHTURMAN (Алексей) Сегодня, 08:10
    Красава!!! Вот это я понимаю настоящий спортсмен и человечище!!! ЗА ВДВ!!! drinks
    ALEX_SHTURMAN
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:16
      Красава-то красава , да вот как бы его за такие слова не начали травить (и в прямом , и в переносном смыслах) - в укрошумерии это запросто . sad
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      ЗА ВДВ!!! drinks

      drinks
      bouncyhunter
      1. demo (Ван) Сегодня, 08:26
        А еще любого, самого одаренного и выдающегося спортсмена легко побеждает маленькая, 9 граммовая пуля.
        И аля-улю, гони гусей.
        demo
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:54
          Главное чтобы в политику не затащили.
          maxim947
          1. prapor55 (Александр) Сегодня, 09:54
            Там уже есть один гений, " боливар двоих не вынесет".
            prapor55
      2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:13
        Цитата: bouncyhunter
        Красава-то красава , да вот как бы его за такие слова не начали травить (и в прямом , и в переносном смыслах) - в укрошумерии это запросто . sad

        hi А чего его травить, свалит в штаты, деньги то у него есть, ну или в РФ, тут законы морали еще работают. Правда тогда точно радикалы его будут вилкой тыкать..... laughing
        А если честно, ему нигде не угрожает опасность так как её раздувают, в Украине какая никакая он звезда, там и других для сакральной жертвы полно.... am
        Черный пиар, тоже пиар, есть из чего выбирать.... wassat
        В данном случает подходит;

        Маски чёрного PR
        Борьбой за добросовестную конкуренцию;
        Сообщением правды о конкурентах на выборах;
        Борьбой за права человека;
        Борьбой за социальную справедливость;
        Борьбой за демократию;
        Борьбой за чистоту окружающей среды;
        Борьбой за права потребителей;
        Борьба за свободу и справедливость;
        Защитой прав человека;


        Виды чёрного PR
        Профессиональное нападение. Такое мероприятие требует работы нескольких специалистов в данной конкретной области и стоит довольно дорого.
        Непрофессиональное нападение. Такие PR-кампании запускаются конкурентами, которые не могут позволить себе оплатить услуги профессионалов. Подобные атаки отличаются бессистемным подходом.
        Спонтанное нападение. Как правило, инициатором такой атаки является уволенный, обиженный работник или недовольный клиент.
        Спонтанное нападение, подхваченное конкурентом. Редко встречаемый вид.
        XXXIII
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:18
          hi
          Цитата: XXXIII
          А чего его травить, свалит в штаты, деньги то у него есть, ну или в РФ

          Я так мыслю что если бы хотел - давно уже свалил бы . Принципиальный ...
          Цитата: XXXIII
          там и других для сакральной жертвы полно

          Это факт , но так демонстративно отказываться от звезды хэроя ... Кто-то власть имущий может "канкрэтна абидеться , да" ? lol
          bouncyhunter
          1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:26
            Цитата: bouncyhunter
            Это факт , но так демонстративно отказываться от звезды хэроя ... Кто-то власть имущий может "канкрэтна абидеться , да" ?

            Может может, этот вариант исключать нельзя, главное чтоб чувство само сохранение у него не пропало из за звездности..... yes
            XXXIII
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:29
              Цитата: XXXIII
              главное чтоб чувство само сохранение у него не пропало из за звездности

              Вроде не похож он на "зазвездившегося" . Но мы помним какую шутку сыграл воздух свободы с профессором Плейшнером , так что да - пусть бдит !
              bouncyhunter
      3. MPN (Павел) Сегодня, 09:17
        Он по сути ни чего такого и не сказал, тут можно было бы сказать, что очень обидно не выразил восторга... А вот поступок в пику нашим футболистам, хотя они не виноваты, что их так наградами подставило правительство (хотя я за других не отвечаю, чужая душа потемки), но отказаться бы могли ровно с теми же словами
        По словам боксера, он и так является героем для определенного количества украинцев, которые говорят: «Мы за тебя молимся, переживаем, стоим на коленях, и до 3-х часов, сколько бой длится, молчим и переживаем».
        Вот это – признание. Это не звезды, которые в Киеве раздают кому попало, добавил он.
        За наших футболистов вся страна молилась.
        MPN
      4. Lycan (Alex) Сегодня, 09:56
        Определённо, будут травить. Он же не вписывается в парадигму политической линии (которой в спорте не должно быть вообще).
        А за его "Я не разделяю наши народы, мы - славяне,.." думается, в/на Украине уже начали "шить на него дело". Ну посудите сами - куда такое годится для свидомых при их сегодняшей риторике?
        А вообще - очень зрелое и весьма ответственное заявление. Молодец парень!
        Lycan
    2. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 08:16
      Потому что из Крыма,а не то что остальные припадочные шумеры.
      Dimontius
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 08:54
        Цитата: статья
        глава правительства Владимир Гройсман пообещал направить президенту представление о присвоении Усику звания «Герой Украины».


        Цитата: Усик
        Ничего давать мне не надо… Я прошу просто не мешать мне идти своим путем. Это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Не нужны мне никакие звезды!

        Обламал... Очевидно,что ТАКОГО от Усика в "незалежной", хунтята не ожидали...
        Сепар ДНР
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:25
          Нашим бы "хероям" поскромнее быть, принципиальность проявить .... наверно это фантазия из категории - не будет никогда.
          rocket757
  2. Вояджер (Андрей) Сегодня, 08:13
    Но какое отношение эта новость имеет к топ вару..?
    Вояджер
    1. Татьяна Сегодня, 08:34
      Цитата: Вояджер
      Но какое отношение эта новость имеет к топ вару..?

      К тому, что русофобствующая Украина с хунтяшной бандеровской властью в Киеве предназначена Вашингтоном быть вооружённым тараном в прокси-войне США с Россией!
      А этнически русский Александр Усик, украинский спортсмен, этой американской прокси-войне Украины против России активно и честно сопротивляется.
      Татьяна
      1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 08:40
        Для таких новостей есть специально созданный сайт Политическое обозрение.
        Вояджер
        1. Татьяна Сегодня, 09:01
          Вояджер (Андрей)
          Для таких новостей есть специально созданный сайт Политическое обозрение.

          Андрей! Как Вы думаете, когда человек держит в руках оружие и призван воевать, он должен понимать, за что он воюет? Или он должен быть слепым орудием в чужих руках и воевать за совершенно чуждые ему интересы - причём даже иногда против самого себя,, против интересов своей семьи, своих детей, своих родных и близких? Против своей Родины, наконец? В каком случае он будет лучший защитник и воин, готовым на самопожертвование? Человек ведь всегда социально запрограммирован.
          И примеры достойного поведения и политической грамотности со стороны других граждан - это одно из основных условий для воспитания патриотичности у военнослужащего и понимания им необходимости быть единым со своим народом.
          Без этого сайт "ВО" будет просто не полным, ограниченным по своей сути.
          Татьяна
        2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:05
          Цитата: Вояджер
          Для таких новостей есть специально созданный сайт Политическое обозрение.

          Не вижу причин,препятствующих размещению данной информации в разделе Военное обозрение ● Новости...
          Сепар ДНР
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 08:59
      Цитата: Вояджер
      Но какое отношение эта новость имеет к топ вару..?

      Спортсмены лучший идол для оправдания иных взглядов, как военных, так и политических .... hi
      Если на его фоне будут примерять народы РФ и Украины, я вот лично против этого примирения, зная суть жизни укропа, таких братанов не надо и даром.... negative laughing
      XXXIII
  3. Опер (Игорь) Сегодня, 08:16
    Похоже порядочный парень. Его и так уже там заколебали. Думаю после этих слов вообще на изнанку от яда вывернутся! Ехали бы вы Александр в Крым к родне ...
    Опер
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:02
      Цитата: Опер
      Похоже порядочный парень

      Порядочные люди в ато не ездят.... no
      XXXIII
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:14
        На сколько я знаю Усик долго служил по контракту в погранвойсках. Не один и не два года точно. В АТО он поехал к своим сослуживцам, к своим друзьям поддержать именно этих ребят. Думаю это нормальный человеческий поступок. Он не пиарился по этому поводу в соцсетях. Неоднократно говорил, что бегать по улицам и орать слава Украине это не патриотизм! Сейчас вот отказался от героя Украины! Считаю, что это позиция порядочного человека.
        Опер
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:21
          Цитата: Опер
          Считаю, что это позиция порядочного человека.

          Согласен, можно списать на глупость, но он должен был понимать, там военные действия и стреляют в мирный людей и это не найдет большой поддержки среди порядочных людей. Хорошо хоть не стрелял в сторону ЛДНР, по крайней мере нет таких фактов, но это пятно все ровно останется.... hi
          XXXIII
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 09:40
            Он поехал к своим товарищам с которыми служил. Об этом он сказал сам и вовсеуслышание. Он не искал не поддержки не пиара. О чем он говорил со своими друзьями не вы не я не знаем! Считать всех АТОшников нацистами по определению считаю не правильным хотя бы уже по тому, что много их перешло на нашу сторону и продолжает переходить!
            Опер
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:44
      Цитата: Опер
      Ехали бы вы Александр в Крым к родне ...

      Родня-роднёй,но сам-то он убеждённый "незалежник",и его позиция в отношении Крыма широко известна...
      Украинский боксер, крымчанин Александр Усик во время пресс-конференции в Киеве уклончиво ответил на вопрос о том, является ли временно оккупированный полуостров Крым частью Украины.
      На вопрос журналиста о том, является ли Крым украинским, он ответил, что "Крым – это Крым".

      - Крым - это мой дом. Я очень его люблю. Я там родился, там родились мои дети.

      - Крым - это Украина?

      - Крым - это Крым, - сказал Усик.



      Напомним, в апреле 2014 года Усик заявил, что Крым - это Украина.

      "Я не боюсь ехать в Симферополь и переезжать в другой город не собираюсь. Тут мой дом, тут родились дети. И паспорт я менять не собираюсь. Я украинец, а Крым - это Украина", - заявлял Усик.

      Также он отказался от российского гражданства, несмотря на крымскую регистрацию.

      https://112.ua/obshchestvo/bokser-usik-o-statuse-
      okkupirovannogo-poluostrova-krym-eto-krym-323529.
      html
      Сепар ДНР
    3. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 09:54
      Это его выбор, он прекрасно понимает, что рискует, но Украина для Александра родина (хотя сейчас и не красавица)
      Qwertyarion
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:05
        Цитата: Qwertyarion
        Это его выбор, он прекрасно понимает, что рискует, но Украина для Александра родина (хотя сейчас и не красавица)

        Чем рискует ? Он разве что-то сделал для того,чтоб Украина стала чище ?
        Нет,он едет в "АТО" поддержать укропов...
        Украина и для меня Родина,и я воюю за неё,но другую, не оскотиневшую, против бандерлогов.

        Усик изворачивается,не даёт СВОЕЙ оценки присоединению Крыма к России,но и оценки высказываний Яроша(к примеру) он также не даёт...
        Сепар ДНР
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 10:17
        Я не знаю, дорогой товарищ Сепар, какой вы сепар на самом деле, но с многими вашими заявлениями здесь в том числе и по роли России на Донбассе я не согласен и согласиться не могу! Мы с вами об этом говорили. Усик сто раз объяснял свою позицию и по поводу поездки в АТО и по поводу Крыма! Каждый может это посмотреть. Провокационные вопросы украинских журналистов он назвал собачьими и сказал это им в лицо! По поводу Крыма он говорил неоднократно, что это его родина, что он там родился и там крестился, что там живут его кумовья. О крымчанах он не разу не сказал не одного плохого слова, как бы его на это не провоцировали! В Киеве где он живет сейчас в школу ходит его дочка, а дети в детский садик! Это жизнь человека и не вам ее судить! Про поездку в АТО он сказал, что не говорил там вообще со своими друзьями о каких то военных ситуациях. Он просто ездил их по человечески поддержать сказав-когда ты летаешь не забывай с кем ты ползал! Такие же слова он сказал и о крымчанах. Парадокс в том, что вы со своей стороны называя Усика незалежником ненавидите его так же, как и украинские незалежники, которые в свою очередь считают, что он предал Украину совершенно нормально общаясь с русскими людьми! По их мнению после проведенного в России боя он должен был заявить об агрессии России и т.д., а он не заявил и их бедных предал! А теппрь и от героя Украины отказался... То, как ведет себя Усик в такой атмосфере давления которое на него оказывается постоянно вызывает уважение! Не надо, Сепар, незалежникам уподобляться! А то вы тоже скоро начнете ходить по улицам и спрашивать чей Крым?! Крым российский. Так решил народ. Не Усик, не вы и не я по отдельности, а народ!
        Опер
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:45
          Цитата: Опер
          Я не знаю, дорогой товарищ Сепар, какой вы сепар на самом деле

          Собственно,вам придётся верить мне на слово... Доказывать кому либо,что Я это Я, не намерен и не должен.
          Цитата: Опер
          Это жизнь человека и не вам ее судить!

          Да ? Неужели ? Я и Донбасс решаем свою судьбу и судьбу края, и на тебе...,вдруг,не имею права дать оценки вихляниям Усика ?
          Да появись он на "передке", более чем уверен,ЛЮБОЙ ДНРовец не задумываясь дал бы очередь по нему. Ибо нечего(должны быть другие буквы и соответственно иная смысловая направленность).
          Сепар ДНР
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:26
    Усик - умный! Он сразу смекнул, что звезда "Хероя" быстро может привести на нары, в этой стране с непредсказуемой историей... laughing
    Горный стрелок
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 09:01
      Цитата: Горный стрелок
      Усик - умный! Он сразу смекнул, что звезда "Хероя" быстро может привести на нары, в этой стране с непредсказуемой историей... laughing

      Это звезда похоронит его карьеру как спортсмена и как личность, которая еще остается в поле здравого обсуждения.... yes
      XXXIII
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:25
      Цитата: Горный стрелок
      Усик - умный!

      Пусть только башку бережёт,иначе будет как Кличко,с лампочками разговаривать yes
      Сепар ДНР
  5. Bacha (Александр) Сегодня, 08:29
    Цитата: Горный стрелок
    Усик - умный! Он сразу смекнул, что звезда "Хероя" быстро может привести на нары, в этой стране с непредсказуемой историей... laughing

    Тем более до выборов осталось всего ничего. А новая власть может устроить репрессии звёздоносцам...
    Bacha
  6. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:32
    Нашим "орденоносцам" тоже пример
    Стирбьорн
  7. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 08:40
    Это такая форма протеста у человека против укро-националистического-амерекано-бандеровского фашизма!
    Уважаю решение Александра!
    Qwertyarion
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:41
    Все ордена и медали уже превратились в значки и брошки, настолько девальвированы все эти награды, как у нас так и на Украине. Чего стоит только такая награда "За хоробристь у полони" или герой России для Сердюкова и Кириенко. Или звание Заслуженный Мастер Спорта за 8 место, пусть и на ЧМ-2018. Настоящий спортсмен не хочет девальвировать заслуженный им в бою пояс, вернее набор поясов, всякими побрякушками, которые кроме сиюминутного политиканства ничем не обоснованы.
    Altona
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 08:43
    Цитата: Горный стрелок
    что звезда "Хероя" быстро может привести на нары

    ------------------
    Когда есть заслуженные в бою награды, то лишняя мишура ни к чему. Вполне хватило бы грамоты от Спорткомитета.
    Altona
  10. Jurkovs (Юрков Сергей) Сегодня, 08:44
    После таких заявлений хохлопитеки съедят его заживо. Остается только одно, срочно гражданство России принимать.
    Jurkovs
  11. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 08:47
    Усик ну вы наивны, у сиониста Вальцмана другое задание.
    Dimon Grin
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:49
    У мужика (в прямом смысле этого слова) не только спортивные заслуги, а еще честь и совесть имеются, что сегодня совершенно не котируется в этой стране. Молодец.
    rotmistr60
  13. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 08:53
    Да, звание героя уже давно осрамлено как на Украине так и у нас. Как можно ставить в один ряд казнокрада, головореза, папенькиного сыночка и солдата, рискующего жизнью, спасая детей?
    Инжeнeр
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 09:01
      Цитата: Инжeнeр
      Да, звание героя уже давно осрамлено как на Украине так и у нас. Как можно ставить в один ряд казнокрада, головореза, папенькиного сыночка и солдата, рискующего жизнью, спасая детей?

      Но,пока ещё,награды не выбрасывают на Красной площади,как это массово делали в США...
      Сепар ДНР
      1. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 09:17
        У нас у народа особое отношение к Армии в большинстве своем: так афганцев встречали как героев, да и участников чеченских войн. Да и в тех же США уже во времена Бури в пустыне, вернувшихся солдат встречали овациями, а не забрасывали помидорами и яйцами. Хотя занимались они там тем же, что и во Вьетнаме. А что для всяких Сердюковых это звание? Бижутерия. Таких надо награждать званием "герой капиталистического труда" за особые заслуги в ограбления народа и развала экономики страны. Думаю не трудно догадаться у кого будет висеть медаль №1
        Инжeнeр
  14. san4es Сегодня, 08:56
    ..Александр Усик отказался от звания «Герой Украины», поскольку и так является героем для своих болельщиков..... drinks ... hi
    san4es
  15. BAI Сегодня, 09:04
    Мужик молодец. А ведь у неугодного на раз могут допинг найти. Вот биатлонистки рванули на Украину. Наверняка, не просто так. Российских на допинг под микроскопом рассматривать будут, даже если его нет - найдут. А на украинцев глаза закроют.
    BAI
  16. пищак Сегодня, 09:18
    Молодец хлопец good , соображает что к чему.
    пищак
  17. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:26
    Не надо тут восхвалять Усика за его высказывания, это чистой воды пиар.. Спортсмен хороший,пусть таким и будет, а он уже в политическое поле полез, и именно сам!
    игорка357
  18. Avior (Сергей) Сегодня, 09:51
    Смешно читать.
    Усик награжден двумя украинскими орденами.
    Зарабатывает деньги для братьев Кличко, для их промоутерской компании К2.
    А теорий-то уже насочиняли. wink
    Avior
  19. Dave36 (Дмитрий) Сегодня, 09:56
    Как правило спортсмены такого уровня - граждане мира. Будет жить в США...Тем более он Крымчанин, сл родные и близкие де факто Россияне))
    Зачем ему звезда...
    Dave36
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 10:57
      Цитата: Dave36
      Как правило спортсмены такого уровня - граждане мира.

      Говорите уж прямо : Не рыба,ни мясо. "И нашим и вашим"...
      Сепар ДНР
  20. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:02
    Владимир Гройсман пообещал направить президенту представление о присвоении Усику звания «Герой Украины».

    ... а потом, как у надьки-наводчицы отберут назад... bully у них хэрой ненужной - как переходящий кубок дворовой подворотни... bully
    a.s.zzz888
  21. Николай Р (Николай Рассказов) Сегодня, 10:11
    Между западом и Россией идет война религиозная, война мировоззрений. Тому простое доказательство то, что самые плохие отношения на постсоветском пространстве у нас именно с православными странами Украиной и Грузией. Запад во главе с США все для этого сделал. И видимо Усик человек верующий и поэтому все это прекрасно понимает и видит как нынешние власти Украины готовы по указке запада, дьявола признать своим богом. А звание героя из рук черта(слуг сатаны) как то нехорошо принимать.
    Николай Р
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