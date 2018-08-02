Не нужны мне звезды: украинский боксер Усик отказался от звания героя

Ничего давать мне не надо… Я прошу просто не мешать мне идти своим путем. Это самая лучшая поддержка, которую вы можете сделать для меня. Не нужны мне никакие звезды!

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик отказался от звания «Герой Украины», поскольку и так является героем для своих болельщиков, передает УНИАН сказал Усик на пресс-конференции.По словам боксера, он и так является героем для определенного количества украинцев, которые говорят: «Мы за тебя молимся, переживаем, стоим на коленях, и до 3-х часов, сколько бой длится, молчим и переживаем».Вот это – признание. Это не звезды, которые в Киеве раздают кому попало, добавил он.Как сообщалось ранее, 22 июля Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в весе до 90,7 кг, объединив все 4 пояса – WBO, WBC, WBA и IBF. Он стал также обладателем трофея им. Мухаммеда Али.После блистательной победы боксера поздравил Петр Порошенко, заявивший, что «ни секунды не сомневался» в его победе. «Украинский гимн, прозвучавший в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближение нашей победы», написал глава государства в «Фейсбуке».В свою очередь глава правительства Владимир Гройсман пообещал направить президенту представление о присвоении Усику звания «Герой Украины».По его словам, победа Александра в очередной раз доказала – сильнее украинцев в мире нет никого.