11:05 02 августа
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Госдеп США обвинил Россию в подрыве американской демократии

Американский Госдеп потребовал, чтобы Россия и другие страны прекратили предпринимать попытки оказания влияния на американскую общественность с целью подорвать американскую демократию, в том числе посредством социальных сетей. Об этом заявила глава пресс-службы госдепартамента США Хизер Науэрт.

Госдеп США обвинил Россию в подрыве американской демократии


Представительница Госдепа в частности заявила, что Вашингтон требует, чтобы "Россия и другие злонамеренные субъекты немедленно прекратили попытки разжигания разногласий и насилия в Соединенных Штатах, направленные на ослабление Америки и подрыва нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом". Кроме этого, Науэрт сообщила, что США приветствуют "решение Facebook" заблокировать аккаунты, которые управлялись из-за рубежа и были ориентированы на "провоцирование всеобщего раскола".


Согласно заявлению главы пресс-службы госдепартамента, ранее американский лидер Дональд Трамп, а также другие высокопоставленные сотрудники администрации Белого дома заявляли о недопустимости попыток "ниспровергать демократические процессы и институты" Соединенных Штатов другими странами, в том числе и Россией.

Напомним, что ранее социальная сеть Facebook обнаружила и заблокировала несколько аккаунтов, с которых якобы делались попытки влиять на предстоящие в 2018 году выборы в США. Кому принадлежали данные учетные записи не сообщается, но по аналогии с американскими выборами 2016 года в Госдепе США предпочли во всем обвинить Россию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 66

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  1. Тралл Сегодня, 08:34
    А аккаунт Путина не тронули. Слабаки smile
    Тралл
    1. Комментарий был удален.
      1. Zubr Сегодня, 08:44
        hi
        Так формулировка у них какая "американская демократия" ! smile
        Им нет никакого дела, до основ демократии, и я очень уверен, что американцы в подавляющем большинстве, даже не знают где были заложены, документально и исторически подтверждённые основы демократии... lol
        Zubr
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:49
          Взаимно hi
          Цитата: Zubr
          я очень уверен, что американцы в подавляющем большинстве, даже не знают где были заложены, документально и исторически подтверждённые основы демократии...

          Учитывая то , что они там у себя и собственной-то истории не знают (не говоря уже про прочие науки) , то вполне можно предположить что демократию придумал либо Вашингтон , либо Линкольн . wassat
          bouncyhunter
          1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:52
            Паша, виделись, правда Задорнов говорил: ну они и тупые... wink
            Dashout
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:54
              Цитата: Dashout
              правда Задорнов говорил: ну они и тупые...

              Ну что тут сказать ? Из песни слов не выкинешь ... yes
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 09:09
                Паша привет hi
                в том числе посредством социальных сетей.
                Теперь мне что и в "одноклассники" не заходить? laughing Нет просто Трампа из друзей удалю и все, думаю достаточно для сохранения "американской демократии". wink
                MPN
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:11
                  Привет hi
                  Цитата: MPN
                  просто Трампа из друзей удалю и все, думаю достаточно для сохранения "американской демократии"

                  Ясен пень - удаляй ! Не пали агента Кремля . lol
                  bouncyhunter
                2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:46
                  Меня этот Facebook просто задолбал Каждый день, иной раз по два-три раза за день, слал свои призывы войти в него и узнать какие-то необыкновенные новости и обзавестись кучей каких-то "друзей" (какая-то шушера дюжинами набивается в "друзья"). Это при том, что никогда ни сном ни духом в порочащих связях с Facebook замечен не был. Кончилось тем,что занес Facebook в спам и забыл.
                  Оказывается был другой способ - зарегистрироваться, набрать "друзей" и огорошить их вопросом типа: "Как зовут собаку Трампа? Не знаете? Дональд...", а затем для верности ещё одним: "Как зовут собаку Клинтон? Не знаете? Хиллари...".
                  И после этого они сами свернули бы свои поползновения в мою сторону. Как к разрушителю устоев американской демократии.
                  Капитан Пушкин
        2. demo (Ван) Сегодня, 09:25
          Давно прочитал интересную статью.
          На улицах в США подходили к американцам и предлагали подписать петицию.
          Американцы отказывались наотрез.
          А дело в том, что текст один в один с "Биль о правах" США.
          Вот и сказочки конец.
          demo
          1. AID.S Сегодня, 09:37
            Цитата: demo
            Давно прочитал интересную статью.
            На улицах в США подходили к американцам и предлагали подписать петицию.
            Американцы отказывались наотрез.
            А дело в том, что текст один в один с "Биль о правах" США.
            Вот и сказочки конец.

            Если ко мне подойдут на улице с просьбой подписать Конституцию РФ, я тоже наотрез откажусь. Как и любой, в здравом уме. Кстати и Биль о правах -тоже.
            AID.S
        3. Weyland (Константин) Сегодня, 10:23
          Цитата: Zubr
          Так формулировка у них какая "американская демократия" !

          Я всегда думал что демократия - это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия - это власть американского народа (И.С. Сталин)
          Weyland
        4. тагил (сергей) Сегодня, 10:31
          Сталин после встречи с Рузвельтом объяснил что такое американская демократия.
          Я всегда думал что демократия это власть народа, но господин Рузвельт мне объяснил, что демократия это власть американского народа. Вот и вся их демократия.
          тагил
          1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:52
            Цитата: тагил
            Сталин после встречи с Рузвельтом объяснил что такое американская демократия.
            Я всегда думал что демократия это власть народа, но господин Рузвельт мне объяснил, что демократия это власть американского народа. Вот и вся их демократия.

            Это правда, но не вся. Дело в том, что сейчас как-то не принято афишировать, что в Древней Греции термином "демос" обозначались свободные граждане, имеющие гражданские права, в отличие от рабов и других категорий неполноправного населения.
            Т.е. "демократия" - это власть собственников.
            Капитан Пушкин
      2. GRF (Евгений) Сегодня, 09:47
        Цитата: bouncyhunter
        Госдеп США обвинил Россию в подрыве американской демократии

        Уж как сами матрасы попрали само понятие "демократия" , так никто больше не сделал . Потому и превратилось это слово в "дерьмократию" . yes

        А вот поучится у них как себя ЗАБЛАГОВРЕМЕННО защищать, стоило бы...

        А у нас до сих пор их лапшу на уши наматывают...
        GRF
    2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 08:40
      Потому что все слышали о "русских хакерах", а об американских - нет. Они же честные, никогда никуда не вмешиваются.
      zapfen
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:51
        Американские хакеры официально получают зарплату и платят налоги работая в АНБ и т.п.
        maxim947
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 08:40
      Попробовали собственного цветного варева, теперь не знают, как от этого избавиться. В США из пепла появляется старая проблема север-юг.
      Венд
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:53
      Задолбала наша дипломатия реагировать на каждый чих из-за бугра! Своих проблем по уши, но про них низззя!!! belay
      сибиралт
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 09:18
        Цитата: сибиралт
        Задолбала наша дипломатия реагировать на каждый чих из-за бугра! Своих проблем по уши, но про них низззя!!! belay

        Дык они сами из кожи лезут к той ,,демократии,,, чтобы получить признание англосаксов,а те им пинка пид зад,мол куда вы холопье, в считенные годы наворовавшее миллиарды, лезете в сборную ,,исключительных,, у нас тут клуб ,,почтенных джентельменов,,-капиталистов в 100500 поколении. Их в дверь,они в окно.. fool
        ДЕДПИХТО
    5. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 08:53
      аккаунт Путина может и заблокировать facebook....в ответ....а так то простую модераторскую работу подняли на уровень обороны государства и демократии...
      Чёрная вода
  2. ALEX_SHTURMAN (Алексей) Сегодня, 08:35
    А давайте реально уже их подорвём, если это так просто сделать?! И что всего то для этого нужно пару хаккеров и каких то там 200.000 S я готов лично на развал США выделять 1000р с каждой зарплаты laughing soldier
    ALEX_SHTURMAN
    1. Zubr Сегодня, 08:38
      Я присоединяюсь ! smile soldier
      Zubr
    2. SSR (Roman) Сегодня, 08:44
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      А давайте реально уже их подорвём, если это так просто сделать?! И что всего то для этого нужно пару хаккеров и каких то там 200.000 S я готов лично на развал США выделять 1000р с каждой зарплаты laughing soldier

      Да какие хаккеры? )))
      Заходите на сайт американского СМИ (в моб яндексе так делаю) нажимаю перевести страницу, читаю и если хочу в комментариях отметиться, то точно также используя переводчик и простые слова (без жаргонных слов) пишу, перевожу, иии добавляю перчинки в их коментарии.)))

      ПС.
      Для регистрации на их сайтах, лучше завести себе левую почту на yahoo или джимейл.
      ППС.
      Иногда очень и очень интересно почитать их коментарии, напиимер на тему допинга, там 90% "Миханы" на другие темы, уже иного рода рассуждения.
      SSR
      1. Zubr Сегодня, 09:11
        hi
        Похоже "Михан", стало уже именем нарицательным на ВО.. smile Человек пароход.."хе-хе" laughing
        Zubr
    3. aleks26 (Александр) Сегодня, 10:45
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      А давайте реально уже их подорвём, если это так просто сделать?! И что всего то для этого нужно пару хаккеров и каких то там 200.000 S я готов лично на развал США выделять 1000р с каждой зарплаты

      Стойте!!! Погодите!!! Счас сбегаю в банк, малеха долларов есть, "сброшу" их. Потом "валите". Я тоже присоединюсь. bully
      aleks26
    4. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:57
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      А давайте реально уже их подорвём, если это так просто сделать?! И что всего то для этого нужно пару хаккеров и каких то там 200.000 S я готов лично на развал США выделять 1000р с каждой зарплаты laughing soldier

      Хорошая идея. Собирайте вокруг себя единомышленников и пересылайте ежемесячно по 1000р.
      Номер кошелька Яндекс-деньги сообщу.
      Тайну вкладов гарантирую. Дети будут рады. Заграница нам поможет...Тьфу, о чем это я? Конечно, загранице мы поможем.
      Капитан Пушкин
  3. Zubr Сегодня, 08:37
    Хорошо хоть пока не обвиняют в лишении девственности.. smile
    Zubr
    1. Azim77 (Азим) Сегодня, 09:22
      Цитата: Zubr
      Хорошо хоть пока не обвиняют в лишении девственности..

      статуи Свободы.
      Azim77
    2. Weyland (Константин) Сегодня, 10:25
      Цитата: Zubr
      хоть пока не обвиняют в лишении девственности..

      У них там только один штат девственный - Вирджиния. Добавляет лулзов, если вспомнить, кем именно и в честь чьей именно девственности он так назван laughing
      Weyland
  4. Копчёный (Денис) Сегодня, 08:38
    Так, а когда у нас так можно будет?
    Копчёный
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:46
    Россия и другие злонамеренные субъекты немедленно прекратили попытки разжигания разногласий и насилия в Соединенных Штатах
    Очень интересно, а какие такие "другие злонамеренные субъекты", которые скромно не назвала говорящая голова Госдепа? Наверное Китай, Иран, КНДР... При этом по запросу Сша в Европе арестованы три украинских хакера.
    rotmistr60
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:00
      Цитата: rotmistr60
      При этом по запросу Сша в Европе арестованы три украинских хакера.

      Для них в США что Россия, что Украина, одно и то же. Т.е. это выстрел в сторону РФ, просто недолет получился.
      Капитан Пушкин
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 08:46
    Как мы можем "кобельнуть" американскую демократию? В эпоху интернета нельзя править старыми методами, вываливая одну ложь на другую и думая, что "пипл схавает".
    Altona
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:23
      В эпоху интернета этот "старый" метод как раз и расцвёл во всей красе.
      На "пипл" валятся тонны информационного навоза вместо считанных килограмм из классических печатных СМИ.
      В этих условиях зомбировать массы в нужном направлении сильно проще.
      Правда в России это пока не работает так, как задумали разносчики демократии - шарманки про пенсию надрываются на всех углах, их всех утюгов. а народ на митинги "путинуходи" взял и не вышел.
      Mestny
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 10:47
        Из всех ТВ-утюгов надрывается только шарманка про ,,развитие страны и неимеющегоаналоговмире гаранта,, Частично пипл еще хавает,но уже без интузизизма как до выборов. Бессменный айфон со своими шкуродерными прожектами выкосил приличную часть вашего электората... Едро,мощная опора гаранта с айфоном, практически самоубилось. Танцуйте дальше,диванный охранитель.. yes
        ДЕДПИХТО
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 10:58
          Из всех ТВ-утюгов надрывается только шарманка про ,,развитие страны
          ....
          пропела шарманка bully
          bk316
  7. Zubr Сегодня, 08:48
    Дорогие мои товарищи, каждый раз читая новости из госдепа, у меня начинает подниматься настроение.. laughing
    Zubr
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:01
      Цитата: Zubr
      Дорогие мои товарищи, каждый раз читая новости из госдепа, у меня начинает подниматься настроение.. laughing

      Задорнов умер, но его герои живы.
      Капитан Пушкин
  8. solzh (Сергей) Сегодня, 08:49
    высокопоставленные сотрудники администрации Белого дома заявляли о недопустимости попыток "ниспровергать демократические процессы и институты" Соединенных Штатов другими странами

    В штатах разве имеются либо происходят демократические процессы? По моему мнению, в штатах происходят процессы похожие на ситуации в психоневрологическом диспансере.
    Штатам не следует пытаться кого-то обвинять в подрыве демократических процессов и институтов, так как штаты сами по всему миру нарушают демократию.
    solzh
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:29
      Всё, что делают США все остальные должны считать единственно верным. Как это называется - не важно. В данном случае называется "демократией".
      Соответственно, кто не доволен действиями США, а тем более сопротивляется, объявляются врагами демократии, и подлежат уничтожению. Разумеется во имя демократии.
      Когда то давно. много веков назад, ходили точно так же уничтожать соседей во имя церкви.
      Mestny
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:51
    Американский Госдеп потребовал, чтобы Россия и другие страны прекратили предпринимать попытки оказания влияния на американскую общественность с целью подорвать американскую демократию, в том числе посредством социальных сетей.

    Отключите у себя международное телевидение, Интернет, СМИ иностранных государств, "разгоните" всех иностранных граждан по своим странам и будет вам "щастье". yes laughing
    Ну невозможно по другому, в век электронных технологий и средств общения, не возможно. request laughing
    К-50
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:54
    Так "защитите" демократию, и закройте эти соцсети СОВСЕМ! А то, не дай Бог, американцы прочитают, что Америка лезет во все страны во всем мире - по праву "светоча демократии"... wassat
    Горный стрелок
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:21
      Сомневаюсь, что их это разволнует. Вот скидки где ни будь и на что ни будь, это важно.
      Впрочем, оно везде уже так.
      rocket757
    2. Mestny (Сергей) Сегодня, 10:31
      Если прочитают - это как раз будет для них хорошо, поскольку им в головы активно вбивают мысль, что америка превыше всего.
      Mestny
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:02
        Прочитают десятки раз! Тогда новая мысль попробует задвинуть прежнюю, которую загружали туда десятилетиями, все и везде!
        rocket757
  11. Vik66 (Виктор) Сегодня, 08:54
    А нас то за що ? laughing
    За что боролись, на то и напоролись !
    Vik66
  12. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:54
    с целью подорвать американскую демократию

    фиговая у ни "демократия", раз- на раз подорвать можно... wink
    Masya Masya
  13. asiat_61 (игорь) Сегодня, 09:02
    Как можно подорвать то, чего нет? Сами пишут о проблемах амерской демократии и её нарушениях.
    asiat_61
  14. wandlitz (Александр Антонов) Сегодня, 09:09
    Госдеп поступает в точности согласно русской поговорке " свекровка (ну вообщем женщина легкого поведения)- снохе не верит".....
    wandlitz
  15. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 09:09
    Какая то у них демократия не крепкая. Подверженная подрыву со стороны. Не демократия, а мыльные пузыри. Увидели портрет Путина - и конец демократии. Или чемпионат мира по футболу в России - опять удар по американской демократии. Может вакцина им поможет какая либо? Ау, Сколково !!! ... За работу товарищи, надо помочь партнерам ....
    Evgenijus
  16. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:10
    Естественно, такое дозволяется только одним Штатам.
    NordUral
  17. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 09:33
    "Я всегда думал что демократия - это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия - это власть американского народа". И.В.Сталин
    дилетант2
  18. Cottodraton (Николай) Сегодня, 09:39
    Это на фоне того, как они не скрываясь кормят либертусню и работающих радио Свобода и "эхомацы"... Странные они люди. "мы делаем что хотим, а вы не смейте"
    Cottodraton
  19. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:59
    Об этом заявила глава пресс-службы госдепартамента США Хизер Науэрт.

    ... эта мериткатосовская кукла как заезженная пластинка - одно и то же... bully
    a.s.zzz888
  20. Essex62 (Александр) Сегодня, 10:02
    Паранойя. Хилые они какие-то на голову и не устойчивые. При всех проблемах и недостатках ,мы все- таки страна, матрасия -сборище недоумков.
    Essex62
  21. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:03
    Абсудистская хуцпа, ибо невозможно подорвать то, чего не существует
    Дормидонт
  22. Pacifist (Виктор) Сегодня, 10:04
    Ну и прикройте тогда аккаунты Госдепа и связанных с ним и им подобными хомячков топчущих за "демократию" по их образцу. На мой взгляд это пропаганда геноцида и провоцирование разрушения государств. Их вообще всех забанить надо.
    Pacifist
  23. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 10:11
    Госдеп США как кочегар в котельной, просто поддерживает горение в печи русофобии, подкидывает дровишки. В общем скучно, грустно, уныло и однообразно.
    Надо чего нибудь новое придумать, типа: Спутники из космоса вмешались в выборы или еще какую нибудь дурь, все таки хоть какое-никакое разнообразие будет.
    Qwertyarion
  24. Weyland (Константин) Сегодня, 10:21
    Вашингтон требует, чтобы "Россия и другие злонамеренные субъекты немедленно прекратили попытки разжигания разногласий и насилия в Соединенных Штатах, направленные на ослабление Америки и подрыва нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом"
    При том, что Вашингтон постоянно разжигает разногласия и насилие в России, направленные на ее ослабление и подрыв нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом. Чисто укрская логика: "А нас-то за що?!"
    Weyland
  25. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:28
    Девушка симпатичная была когда ведущей работала. Но на такой работе, с такими космическими перегрузками быстро изменилась. Трамп конечно жесткий парень, что с ней так обошелся...
    Sadko88
  26. ton5a (Коля) Сегодня, 10:40
    НАМ БЫ САМИХ СЕБЯ НЕ ПОДОРВАТЬ
    Репрессии вернулись. Современная Россия достала из чулана и расчехлила машину репрессий «1937 года».
    Вы, конечно, и дальше можете себя обманывать, что «нет такого масштаба» (хотя в советских репрессиях расстреляно «всего» менее 2 млн), но масштаб дело преходящее, вернулись принципы репрессий: непредсказуемость и неизбежность наказания в случае попадания «в судебно-следственную систему».
    Современный российский «суд» отличается от сталинских «троек» на 0,2%. Это даже меньше статистической погрешности. По факту, если вас арестовали и поместили в СИЗО или под «домашний арест», то с вероятностью 99,8% вы «сядете». Преступление для этого совершать не надо.
    Вернулась и царица доказательств: «чистосердечное признание» выбиваемое пытками, которое перевешивает в «суде» любые улики и факты.
    Собственно, в чем состояло ваше преступление от «282 статьи» до «275 статьи о госизмене» вы узнаете только от следователя или сами ему расскажите под пытками, а он, будучи юристом, сам подскажет, как правильно сформулировать вашу несуществующую «вину», чтобы он смог получить новую «звездочку» на погоны или премию. Нет никаких рекомендаций как избежать попадания в тюрьму, только вероятность того, что «судебно-следственные органы» будут заняты другими вашими согражданами.
    Самой виктимной частью жертв системы, разумеется, стали ученые и инженеры, хоть как-то связанные с оборонной промышленностью. Причем, как и в 1937-м году, то, в чем состояли их преступления, они узнавали постфактум.
    Например, вас, имеющего отдаленное отношение к разработкам ракет, могут легально (!) со всеми положенными разрешениями и согласованиями выпустить читать лекции в дружественную нам страну Китай, которой Россия продает для копирования новейшие образцы вооружений, а потом арестовать, осудить и вы умрете в тюрьме, как это было с 62-летним профессором «Военмеха» Евгением Афанасьевым осужденным за «госизмену».
    Вы можете заниматься разработками в области создания 3D-моделей агрегатов подводных лодок, вас обвинят в несоответствии трудозатрат реальным (а это невозможно в большинстве случаев в таких передовых областях), арестуют, посадят в СИЗО, а там изнасилуют, сломают позвоночник, предварительно пытая кипятильником, засунутым в рот, а потом задушат шнурком от ботинка, а Следственный комитет это потом объявит самоубийством, как это было с Валерием Пшеничным, которого некоторые журналисты потом назвали «русским Илоном Маском».
    Вы можете ездить на международные конференции, согласовывая информацию о которой будете рассказывать, но это вас не спасет от 275 статьи «Госизмена», как это было с 74-летним Виктором Кудрявцевым из ЦНИИмаша, лауреатом премии правительства.
    Машина репрессий по «Госизмене» только набирает ход! В 2016 году ФСБ «раскрыла» 53 кадровых сотрудника и 386 агентов спецслужб. Это при том, что всесильное КГБ СССР раскрывало более 20 шпионов, а в соседней Белоруссии местное КГБ в год раскрывает 11 шпионов.
    Так, что если вы занимаетесь наукой или инженерией, то у вас высокий шанс порадовать сотрудников ФСБ новыми «звездочками на погоны» или премиями. Не важно, чем вы занимаетесь, главное чтобы вы были: «был бы человек, а дело найдется». Напомню, что шанс «соскочить» у нашей «судебно-следственной системы» всего 0,2%, т. е. статистически ничтожен!
    Кроме этого, вас могут просто убить в СИЗО, «убирая свидетелей», как это было с топ-менеджером госкорпорации «Роскосмос» Владимиром Евдокимовым.
    Вы в любой момент можете стать жертвой провокации, это было с «Новым Величием», когда сотрудник ФСБ сам создал в Телеграме подпольную организацию, сам ее разоблачил и сам всех посадил.
    Кстати, от пыток вас не спасет даже статус свидетеля, а что вы там под пытками наговорите, может из свидетеля вас превратить в обвиняемого, а потом с вероятностью в 99,8% в осужденного. Эти методы уже «отработали» на Северном Кавказе с «террористами», теперь применяют к простым россиянам по всей стране.
    Вам сотрудники полиции могут просто подкинуть наркотики, и если вы сразу не «откупитесь» (а это отдельный состав преступления по статье 291 УК РФ), то у вас тоже будет 99,8% вероятность сесть в «прекрасную» российскую тюрьму, об условиях содержания в которой многие узнали из ярославского видео, где тюремщики пытали осужденного, причем следователь Следственного Комитета и в этом случае не увидел никаких нарушений.
    Огромные перспективы для «судебно-следственной системы» дает 148 статья УК РФ «оскорбление чувств верующих», в стране даже уже появились профессиональные оскорбленные, которые выискивают по соцсетям картинки и посты, на которые серийно оскорбляются под диктовку радостных следователей.
    Если вы владелец бизнеса, и ваш бизнес заинтересовал рейдеров или вы мешаете конкурентам, то против вас могут возбудить сфальсифицированное уголовное дело. Но это хороший вариант, поскольку если вы согласитесь отдать бизнес «нужным» людям, то уголовное дело скорее всего закроют, но бизнес не вернут.
    Когда Сталин начинал репрессии, он тоже думал, что они будут точечными и направлены только против его «врагов», расстрел разработчика ракеты для «Катюши» Лангемака и разработчика двигателя для Т-34, а также отправка в КолымЛаг Королева произошли позже, когда машина репрессий набрала такой ход, что следы ее работы видны даже на графике душевого ВВП СССР перед войной. В РФ такая машина снова запущена и только набирает ход.
    Берегите себя, хотя, конечно, от вас мало что зависит, попадание в жернова российской «судебно-следственной системы» это дело слепого случая, а статья для каждого гражданина России у государства всегда найдется.
    статья из росбалта на редкость правдивая
    ton5a
    1. Skay (Сергей) Сегодня, 10:59
      статья из росбалта на редкость правдивая

      Что ж ты эту строчку не в начало статьи поставил. smile
      Skay
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 11:01
      В РФ такая машина снова запущена и только набирает ход.

      Ура уже кричать? Ведь этого требует АБСОЛЮТНОЕ большинство читателей ВО.
      bk316
  27. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 10:52
    О, демократия в США в опасности! Пентагону срочно начать бомбардировку страны где есть угроза демократии.
    Николай Петров
  28. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:56
    Только после того как вы господа полосатые перестанете троллить Россию, отмените санкции, выведите свои демократические войска с Европы и Азии........тогда и поговорим.
    Alexey-74
  29. bk316 (Владимир) Сегодня, 10:59
    Американский Госдеп потребовал, чтобы Россия и другие страны прекратили предпринимать попытки оказания влияния на американскую общественность

    В чем проблема? Китайский фаервол вам в руки.....
    bk316
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