Госдеп США обвинил Россию в подрыве американской демократии

Американский Госдеп потребовал, чтобы Россия и другие страны прекратили предпринимать попытки оказания влияния на американскую общественность с целью подорвать американскую демократию, в том числе посредством социальных сетей. Об этом заявила глава пресс-службы госдепартамента США Хизер Науэрт.Представительница Госдепа в частности заявила, что Вашингтон требует, чтобы "Россия и другие злонамеренные субъекты немедленно прекратили попытки разжигания разногласий и насилия в Соединенных Штатах, направленные на ослабление Америки и подрыва нашего образа жизни путем сталкивания людей друг с другом". Кроме этого, Науэрт сообщила, что США приветствуют "решение Facebook" заблокировать аккаунты, которые управлялись из-за рубежа и были ориентированы на "провоцирование всеобщего раскола".Согласно заявлению главы пресс-службы госдепартамента, ранее американский лидер Дональд Трамп, а также другие высокопоставленные сотрудники администрации Белого дома заявляли о недопустимости попыток "ниспровергать демократические процессы и институты" Соединенных Штатов другими странами, в том числе и Россией.Напомним, что ранее социальная сеть Facebook обнаружила и заблокировала несколько аккаунтов, с которых якобы делались попытки влиять на предстоящие в 2018 году выборы в США. Кому принадлежали данные учетные записи не сообщается, но по аналогии с американскими выборами 2016 года в Госдепе США предпочли во всем обвинить Россию.