11:04 02 августа
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Американский эксперт: Анкара может закрыть для США базу Инджирлик

Вашингтону следует готовиться к тому, что турецкие власти закроют для него авиабазу Инджирлик, а также пересмотрят политику в регионе с учетом возникшей напряженности в двухсторонних отношениях, приводит РИА Новости мнение американского эксперта, старшего аналитика Центра двухпартийной политики Николаса Дэнфорта.



Американо-турецкие отношения в последние месяцы обострились, в том числе из-за американского пастора Брансона, арестованного в Турции еще в 2016 году. В среду Вашингтон ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Обоим поставлены в вину «серьезные нарушения прав человека».


Сегодня правительству США нужно спокойно продолжить поиск дипломатического решения, которое бы позволило вернуть Брансона домой и не нанесло бы вред американским ценностям, считает эксперт.

По его словам, шаги, которые планирует в настоящее время Вашингтон, должны включать в себя и подготовку к возможному закрытию для американцев баз на территории Турции, таких как Инджирлик. И вообще, переосмыслить свою региональную политику от Ирака до Балкан, поскольку нынешний минимальный уровень турецкого сотрудничества уже не может восприниматься как нечто должное.

Дэнфорт напомнил, что напряжение в отношениях двух стран в последнее время связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана; поддержка американцами в Сирии и Ираке курдов, которых турецкие власти считают террористами; закупка Анкарой российских зенитных систем С-400.

Кроме того, кризис в американо-турецких отношениях развивается на фоне драматических проблем в турецкой экономике и падения национальной валюты республики.

Недавно Центробанк Турции увеличил прогноз инфляции в 2018 и 2019 годах. Прогнозируемый рост цен на этот год составил 13,4% (ранее говорилось о 8,4%), на 2019-й – 9,3% (вместо 6,5%). С начала текущего года турецкая лира потеряла 22% своей стоимости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. APIS (Евлампий) Сегодня, 09:13
    Не может - должна!
    APIS
    1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:23
      Никогда Анкара этого не сделает!
      игорка357
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 09:28
        Слишком выгодна эта база туркам.А как известно бабки все любят.Так что очередной вброс
        Magic Archer
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:31
          Цитата: Magic Archer
          очередной вброс

          С целью изучения реакции . yes
          bouncyhunter
        2. borberd Сегодня, 09:33
          Турки хоть и торгаши , но обидчивые торгаши .
          Немцев турки уже выдавили с Инджерлика , теперь на очереди американцы . Так что скорее всего американцы уйдут в Иорданию , как и немцы .
          borberd
          1. nikoliski (Николай) Сегодня, 09:42
            Американцы уже ядерные авиабомбы эвакуировали с этой базы, так что теперь она им особенно и не нужна, вот только куда? где то читал, что в Румынию, только слухам как-то верить не привык.
            nikoliski
          2. SSR (Roman) Сегодня, 09:50
            Цитата: borberd
            Турки хоть и торгаши , но обидчивые торгаши .
            Немцев турки уже выдавили с Инджерлика , теперь на очереди американцы . Так что скорее всего американцы уйдут в Иорданию , как и немцы .

            Но и американцы, ещё те "торгаши", могут впарить и бусы.
            Сша тихим сапом, давят на на рынки и не все могут выдержать, особенно если внешняя торговля завязана на доллар.
            Кстати, матрасники с их мантрой про "американские ценности", с этими самыми "ценностями", уже давно не выдерживают даже поверхностной критики, но продолжают всюду вставлять это слово, ставшее словом-паразитом.
            SSR
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:27
        Цитата: игорка357
        Никогда Анкара этого не сделает!

        Почему? Если США введут экономические санкции, то Эрдоган вполне может устроить им такую бяку. Он и так долго терпит эту американскую базу зная то, что за попыткой покушения на него стоят американцы. Они укрывают у себя Гюлена, поддерживают курдов и пытаются давить на Турцию через экономические рычаги. На кой ляд Турции такие партнёры? Тут вообще впору задуматься о целесообразности нахождения Турции в составе НАТО. Если Эрдоган ударит в эту точку, то этот блок вообще посыплется как карточный домик.
        Ныробский
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:44
      Если Эрдоган просится в БРИГС, то на кой в нем нужен член НАТО? winked
      сибиралт
    3. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:02
      Цитата: APIS
      Не может - должна!

      Согласен на 100%.
      Арон Заави
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:18
    если бы хотели, давно закрыли бы ... " бы"- мешает? recourse
    Masya Masya
  3. Lunar Daemon (Александр) Сегодня, 09:18
    Я думаю что у американцев есть в резерве планы на случай сворачивания Инжирлика, но такой сценарий маловероятен. Инжерлик для турков это не столько объект, сколько инструмент торга с США. Турки любят демонстративно показывать что сами принимают решения и не терпят угров в свой адрес, но реально идти на разрыв военного сотрудничества с США и НАТО они не готовы, так как не могут просчитать последствия.
    А вот пастор Брансон как раз является объектом торга и разменной валютой, так как туркам нужно чтобы США выдали им ренегата-проповедника.
    Lunar Daemon
    1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 09:23
      Турки все просчитали, и поэтому не могут... laughing
      игорка357
    2. MPN (Павел) Сегодня, 09:35
      Цитата: Lunar Daemon
      так как не могут просчитать последствия.

      Тут США понесет только моральные издержки, ибо на базе будут базироваться подразделения другой страны НАТО. И даже Турки не потеряют ни чего . По этому, об этом можно говорить безболезненно, базу НАТО терять не будет, слишком не выгодно Турков без присмотра оставлять, хоть они и свои , из НАТО, но не очень предсказуемые и нефть там рядом.
      MPN
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:26
    Угроза часто более действенна, чем завершённое событие... Не закроют. Ибо ставки очень высоки. Угрожать будут - постоянно... Новую попытку "свержения" султана США предпримут - не скоро... Крепко облажались...
    Горный стрелок
  5. Опер (Игорь) Сегодня, 09:32
    Как не странно турки в этом вопросе идут по стопам своих лучших друзей армян! Хотя может и наоборот...!)))) Армяне тоже здесь постоянно заявляют в отношении российской базы в Армении - свято место пусто не бывает! Ну, за крепкую турецко - армянскую дружбу!))) Махнем не глядя! За святость промолчим...
    Опер
  6. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 09:37
    Что ж, не могу сказать, что эта новость огорчает.
    ButchCassidy
  7. собаковод Сегодня, 09:48
    Недавно Центробанк Турции увеличил прогноз инфляции в 2018 и 2019 годах. Прогнозируемый рост цен на этот год составил 13,4% (ранее говорилось о 8,4%), на 2019-й – 9,3% (вместо 6,5%). С начала текущего года турецкая лира потеряла 22% своей стоимости.

    И всё стараниями партнёра и союзника по НАТО!
    собаковод
  8. Weyland (Константин) Сегодня, 10:19
    Туркам как раз пора вспомнить пословицу: "Старый враг лучше нового друга". Россия и Иран для турок - старые враги, но не смертельные: войны шли регулярно - но с целью отжать окраинные вассальные территории, без покушения на хартленд. А вот с пин.досами... Генри Киссинджер говорил: «Враждовать с США — опасно, но дружить с США — смертельно опасно»
    Weyland
  9. igorbrsv Сегодня, 10:57
    Из нато турки в любом случае не выйдут. Все видели Сирию, Ливию и Ирак
    igorbrsv
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