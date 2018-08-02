Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Американский эксперт: Анкара может закрыть для США базу Инджирлик
Вашингтону следует готовиться к тому, что турецкие власти закроют для него авиабазу Инджирлик, а также пересмотрят политику в регионе с учетом возникшей напряженности в двухсторонних отношениях, приводит РИА Новости мнение американского эксперта, старшего аналитика Центра двухпартийной политики Николаса Дэнфорта.
Американо-турецкие отношения в последние месяцы обострились, в том числе из-за американского пастора Брансона, арестованного в Турции еще в 2016 году. В среду Вашингтон ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Обоим поставлены в вину «серьезные нарушения прав человека».
Сегодня правительству США нужно спокойно продолжить поиск дипломатического решения, которое бы позволило вернуть Брансона домой и не нанесло бы вред американским ценностям, считает эксперт.
По его словам, шаги, которые планирует в настоящее время Вашингтон, должны включать в себя и подготовку к возможному закрытию для американцев баз на территории Турции, таких как Инджирлик. И вообще, переосмыслить свою региональную политику от Ирака до Балкан, поскольку нынешний минимальный уровень турецкого сотрудничества уже не может восприниматься как нечто должное.
Дэнфорт напомнил, что напряжение в отношениях двух стран в последнее время связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана; поддержка американцами в Сирии и Ираке курдов, которых турецкие власти считают террористами; закупка Анкарой российских зенитных систем С-400.
Кроме того, кризис в американо-турецких отношениях развивается на фоне драматических проблем в турецкой экономике и падения национальной валюты республики.
Недавно Центробанк Турции увеличил прогноз инфляции в 2018 и 2019 годах. Прогнозируемый рост цен на этот год составил 13,4% (ранее говорилось о 8,4%), на 2019-й – 9,3% (вместо 6,5%). С начала текущего года турецкая лира потеряла 22% своей стоимости.
Американо-турецкие отношения в последние месяцы обострились, в том числе из-за американского пастора Брансона, арестованного в Турции еще в 2016 году. В среду Вашингтон ввел санкции против министра юстиции Турции Абдулахмита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Обоим поставлены в вину «серьезные нарушения прав человека».
Сегодня правительству США нужно спокойно продолжить поиск дипломатического решения, которое бы позволило вернуть Брансона домой и не нанесло бы вред американским ценностям, считает эксперт.
По его словам, шаги, которые планирует в настоящее время Вашингтон, должны включать в себя и подготовку к возможному закрытию для американцев баз на территории Турции, таких как Инджирлик. И вообще, переосмыслить свою региональную политику от Ирака до Балкан, поскольку нынешний минимальный уровень турецкого сотрудничества уже не может восприниматься как нечто должное.
Дэнфорт напомнил, что напряжение в отношениях двух стран в последнее время связано с такими факторами, как отказ Анкары ввести санкции против Ирана; поддержка американцами в Сирии и Ираке курдов, которых турецкие власти считают террористами; закупка Анкарой российских зенитных систем С-400.
Кроме того, кризис в американо-турецких отношениях развивается на фоне драматических проблем в турецкой экономике и падения национальной валюты республики.
Недавно Центробанк Турции увеличил прогноз инфляции в 2018 и 2019 годах. Прогнозируемый рост цен на этот год составил 13,4% (ранее говорилось о 8,4%), на 2019-й – 9,3% (вместо 6,5%). С начала текущего года турецкая лира потеряла 22% своей стоимости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти