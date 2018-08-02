11:04 02 августа
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В США начато строительство очередного десантного корабля типа Сан-Антонио

Соединенные Штаты приступили к постройке нового десантного корабля типа San Antonio. На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) прошла торжественная церемония резки стали для транспорта-дока USS Richard M. McCool, Jr. (LPD-29), передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.

В США начато строительство очередного десантного корабля типа Сан-Антонио


Данный корабль станет последним 13-м в серии десантных кораблей типа Сан-Антонио Flight I, хотя изначально планировалась постройка 12 кораблей этого типа. В дальнейших планах Военно-морских сил США стоит постройка модернизированной серии Flight II, которые заменят в составе ВМС США десантные корабли-доки типа Whidbey Island.


Корабль достаточно большой, его длина составляет 208 м, ширина — 32 м, полное водоизмещение составляет 25300 тонн, осадка судна не превышает 7 м. Транспорт способен одновременно перевезти два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортёров-амфибий и не менее 700 десантников. При желании имеется возможность размещения большего числа личного состава за счет использования дополнительных помещений, но с минимальными условиями комфорта. Корабль имеет в кормовой части вертолетную площадку, способную разместить четыре вертолета или два конвертоплана MV-22В Osprey. Максимальная скорость судна - 22 узла. Экипаж, включая авиакрыло, составляет около 400 человек. Вооружение корабля состоит из двух восьмизарядных УВП Мк 41 для ЗУР «Си Спарроу» (боекомплект 64 ракеты), две ПУ Мк 31 RAM компании «Дженерал дайнэмикс»; две 30-мм АУ «Бушмастер» Мк 46, два 12,7-мм пулемета Мк 26. Кроме этого, на кораблях такого типа установлены четыре ПУ системы постановки ложных целей Мк 36 SRB0C, система постановки ложных целей «Нулка», комплекс гидроакустического противодействия SLQ-25 «Никси», система РЭБ AN/SLQ-32A.


Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 09:51
    Я может чего не понял... к берегу этот корабль не подойдёт? Аппарели нет?
    Vard
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:55
      ard Сегодня, 09:51 Новый
      Я может чего не понял... к берегу этот корабль не подойдёт? Аппарели нет?

      .. засунут народ в эти железки, и к берегу, а там уж - кому как повезёт, и кто доплывёт...
      Транспорт способен одновременно перевезти два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортёров-амфибий
      .
      a.s.zzz888
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:01
      Цитата: Vard
      к берегу этот корабль не подойдёт? Аппарели нет?

      У него кормовая доковая камера на два LCAC . На схеме хорошо видно :
      bouncyhunter
    3. MPN (Павел) Сегодня, 10:02
      Цитата: Vard
      Я может чего не понял... к берегу этот корабль не подойдёт? Аппарели нет?

      осадка судна не превышает 7 м.
      Какой тут берег? Там для высадки средства предусмотрены и морские . и воздушные... Уже 13й кораблик, десятком можно (с комфортом) 7000 высадить за раз...
      MPN
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:21
        этим ДТД типа "Сан-Антонио", в угрожаемый период или во время 3МВ, ещё нужно будет океан перейти и не нарваться на наш "Цефалопод"
        Romario_Argo
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:33
          Цитата: Romario_Argo
          и не нарваться на наш "Цефалопод"

          good Надо хотя бы 13 штук, чтобы помешать...:))
          Цитата: Romario_Argo
          ещё нужно будет океан перейти

          Чего там идти то? Берингов пролив перейти?
          MPN
      2. dauria (Алексей) Сегодня, 10:36
        Там для высадки средства предусмотрены и морские . и воздушные.


        Глянь, Павел , прижились конвертопланы. Уже и нишу свою заняли. Довели значит, машину до толка. А мы отстаём.
        dauria
    4. игорка357 (Игорь) Сегодня, 10:27
      Скорее всего, Вы вообще не понимаете в этом вопросе ничего, высадка десанта у нас и у "них" происходит вообще по разному.. wink
      игорка357
    5. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:33
      Цитата: Vard
      к берегу этот корабль не подойдёт? Аппарели нет?

      К берегу - это не то что вчерашний, это позавчерашний день и практикуется только в ВМФ РФ!
      Serg65
  2. igorbrsv Сегодня, 11:02
    Цитата: Romario_Argo
    этим ДТД типа "Сан-Антонио", в угрожаемый период или во время 3МВ, ещё нужно будет океан перейти и не нарваться на наш "Цефалопод"

    Они сначала подойдут, а уж потом войну обьявят
    igorbrsv
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