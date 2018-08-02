В США начато строительство очередного десантного корабля типа Сан-Антонио

Соединенные Штаты приступили к постройке нового десантного корабля типа San Antonio. На верфи компании Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) прошла торжественная церемония резки стали для транспорта-дока USS Richard M. McCool, Jr. (LPD-29), передает "Warspot" со ссылкой на портал navaltoday.com.Данный корабль станет последним 13-м в серии десантных кораблей типа Сан-Антонио Flight I, хотя изначально планировалась постройка 12 кораблей этого типа. В дальнейших планах Военно-морских сил США стоит постройка модернизированной серии Flight II, которые заменят в составе ВМС США десантные корабли-доки типа Whidbey Island.Корабль достаточно большой, его длина составляет 208 м, ширина — 32 м, полное водоизмещение составляет 25300 тонн, осадка судна не превышает 7 м. Транспорт способен одновременно перевезти два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, четырнадцать бронетранспортёров-амфибий и не менее 700 десантников. При желании имеется возможность размещения большего числа личного состава за счет использования дополнительных помещений, но с минимальными условиями комфорта. Корабль имеет в кормовой части вертолетную площадку, способную разместить четыре вертолета или два конвертоплана MV-22В Osprey. Максимальная скорость судна - 22 узла. Экипаж, включая авиакрыло, составляет около 400 человек. Вооружение корабля состоит из двух восьмизарядных УВП Мк 41 для ЗУР «Си Спарроу» (боекомплект 64 ракеты), две ПУ Мк 31 RAM компании «Дженерал дайнэмикс»; две 30-мм АУ «Бушмастер» Мк 46, два 12,7-мм пулемета Мк 26. Кроме этого, на кораблях такого типа установлены четыре ПУ системы постановки ложных целей Мк 36 SRB0C, система постановки ложных целей «Нулка», комплекс гидроакустического противодействия SLQ-25 «Никси», система РЭБ AN/SLQ-32A.