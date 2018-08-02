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Ситуация в Сирии. Командование САА перебрасывает дополнительные силы в Эс-Сувейду
Сирийское командование направило в Эс-Сувейду дополнительные части. Боевики готовятся к атаке на позиции САА в Хаме. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
Сирийская армия атаковала опорные пункты боевиков на подступах к городу Сарраф в районе Курдских гор (провинция Латакия). Предполагается, что именно оттуда боевики выпускали дроны по позициям САА. В результате удалось ликвидировать более 20 траншей исламистов, а также занять несколько контрольно-пропускных пунктов. Во второй половине дня правительственные силы нанесли ракетный удар по противнику близ населенных пунктов Джиср Аш-Шамаль и Аль-Байда.
В провинции Дейр-эз-Зор вновь зафиксированы авианалеты западной коалиции. Удары наносились по городу Ас-Суса. Сообщается о ликвидации трех террористов. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.
В освобожденных районах провинции Дараа обнаружены оставленные исламистами склады с оружием и боеприпасами американского и израильского производства. Военнослужащие нашли также несколько тоннелей с оборудованными в них тюрьмами.
На севере провинции Хама в течение суток не утихали вооруженные стычки между сирийской армией и непримиримой вооруженной оппозицией. Артиллерия САА обстреляла позиции радикалов в окрестных районах населенных пунктов Аль-Латамина, Маркаба и Кафр Зета. К вечеру оппозиционные СМИ заявили, что группировка «Джейш Аль-Изза» проводит интенсивную подготовку новобранцев, готовя масштабное контрнаступление.
В провинции Эс-Сувейда возобновилось ожесточенное противостояние между подразделениями сирийской армии и террористами «спящих» ячеек ИГ (группировка запрещена в РФ). Боевики предприняли попытку атаковать опорные пункты правительственных сил в районе военного аэродрома «Хальхала». Нападение было отбито при поддержке российской авиации. Столкнувшись с очередной вылазкой исламистов, сирийское командование направило на север региона подкрепление для зачистки пустынных районов, в которых до настоящего времени скрываются группы террористов. Многие военные эксперты уверены, что боевики ИГ проникли на территории Эс-Сувейды не без помощи американских военных, дислоцированных на военной базе «Ат-Танф» в Хомсе.
Сирийская армия атаковала опорные пункты боевиков на подступах к городу Сарраф в районе Курдских гор (провинция Латакия). Предполагается, что именно оттуда боевики выпускали дроны по позициям САА. В результате удалось ликвидировать более 20 траншей исламистов, а также занять несколько контрольно-пропускных пунктов. Во второй половине дня правительственные силы нанесли ракетный удар по противнику близ населенных пунктов Джиср Аш-Шамаль и Аль-Байда.
В провинции Дейр-эз-Зор вновь зафиксированы авианалеты западной коалиции. Удары наносились по городу Ас-Суса. Сообщается о ликвидации трех террористов. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.
В освобожденных районах провинции Дараа обнаружены оставленные исламистами склады с оружием и боеприпасами американского и израильского производства. Военнослужащие нашли также несколько тоннелей с оборудованными в них тюрьмами.
На севере провинции Хама в течение суток не утихали вооруженные стычки между сирийской армией и непримиримой вооруженной оппозицией. Артиллерия САА обстреляла позиции радикалов в окрестных районах населенных пунктов Аль-Латамина, Маркаба и Кафр Зета. К вечеру оппозиционные СМИ заявили, что группировка «Джейш Аль-Изза» проводит интенсивную подготовку новобранцев, готовя масштабное контрнаступление.
В провинции Эс-Сувейда возобновилось ожесточенное противостояние между подразделениями сирийской армии и террористами «спящих» ячеек ИГ (группировка запрещена в РФ). Боевики предприняли попытку атаковать опорные пункты правительственных сил в районе военного аэродрома «Хальхала». Нападение было отбито при поддержке российской авиации. Столкнувшись с очередной вылазкой исламистов, сирийское командование направило на север региона подкрепление для зачистки пустынных районов, в которых до настоящего времени скрываются группы террористов. Многие военные эксперты уверены, что боевики ИГ проникли на территории Эс-Сувейды не без помощи американских военных, дислоцированных на военной базе «Ат-Танф» в Хомсе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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