11:01 02 августа
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Ситуация в Сирии. Командование САА перебрасывает дополнительные силы в Эс-Сувейду

Сирийское командование направило в Эс-Сувейду дополнительные части. Боевики готовятся к атаке на позиции САА в Хаме. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



Сирийская армия атаковала опорные пункты боевиков на подступах к городу Сарраф в районе Курдских гор (провинция Латакия). Предполагается, что именно оттуда боевики выпускали дроны по позициям САА. В результате удалось ликвидировать более 20 траншей исламистов, а также занять несколько контрольно-пропускных пунктов. Во второй половине дня правительственные силы нанесли ракетный удар по противнику близ населенных пунктов Джиср Аш-Шамаль и Аль-Байда.


В провинции Дейр-эз-Зор вновь зафиксированы авианалеты западной коалиции. Удары наносились по городу Ас-Суса. Сообщается о ликвидации трех террористов. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

В освобожденных районах провинции Дараа обнаружены оставленные исламистами склады с оружием и боеприпасами американского и израильского производства. Военнослужащие нашли также несколько тоннелей с оборудованными в них тюрьмами.

На севере провинции Хама в течение суток не утихали вооруженные стычки между сирийской армией и непримиримой вооруженной оппозицией. Артиллерия САА обстреляла позиции радикалов в окрестных районах населенных пунктов Аль-Латамина, Маркаба и Кафр Зета. К вечеру оппозиционные СМИ заявили, что группировка «Джейш Аль-Изза» проводит интенсивную подготовку новобранцев, готовя масштабное контрнаступление.

В провинции Эс-Сувейда возобновилось ожесточенное противостояние между подразделениями сирийской армии и террористами «спящих» ячеек ИГ (группировка запрещена в РФ). Боевики предприняли попытку атаковать опорные пункты правительственных сил в районе военного аэродрома «Хальхала». Нападение было отбито при поддержке российской авиации. Столкнувшись с очередной вылазкой исламистов, сирийское командование направило на север региона подкрепление для зачистки пустынных районов, в которых до настоящего времени скрываются группы террористов. Многие военные эксперты уверены, что боевики ИГ проникли на территории Эс-Сувейды не без помощи американских военных, дислоцированных на военной базе «Ат-Танф» в Хомсе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:09
    Многие военные эксперты уверены, что боевики ИГ проникли на территории Эс-Сувейды не без помощи американских военных, дислоцированных на военной базе «Ат-Танф» в Хомсе.

    Кто-то удивлён ? wink
    bouncyhunter
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:26
      Маловато перебрасывают. А если и хватит "переброшенных", то боевикам разрешать уйти к границам Турции под её защиту. Курговорот ИГиЛ в природе, однако. Но кому-то это выгодно. Вопрос - кому?winked
      сибиралт
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:31
        Цитата: сибиралт
        Но кому-то это выгодно. Вопрос - кому?

        В первую очередь тому , кто мечтает от Сирии кусок себе оттяпать . yes
        bouncyhunter
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:42
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: сибиралт
          Но кому-то это выгодно. Вопрос - кому?

          В первую очередь тому , кто мечтает от Сирии кусок себе оттяпать . yes

          Мечтать не вредно. Матрасам придётся убраться т.к. курды уже вкурили то, что скоро их сильно будут бить, а американцы за них впрягаться не будут и начали вести переговоры о встрече с официальным Дамаском на предмет замирения и попытки выторговать себе какой нибудь статус типа автономии в составе Сирии. Сие конечно не нравится Турции, но скорее всего она согласится на этот вариант для того, что бы лишить матрасов поддержки и выдавить из региона, дабы они не баламутили весь "курдский мир" из которого около 18 млн.проживает в самой Турции .
          Ныробский
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:48
            Дима hi Там помимо матрасов и османов хватает "хотельщиков" и "мечтателей" . А ситуация с курдами ещё далека от разрешения , как и вся ситуация в Сирии ...
            bouncyhunter
  2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:36
    Десант бы им наш в тыл
    Sadko88
    1. Тралл Сегодня, 10:39
      Уже отмечаете? smile
      Тралл
      1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:44
        Я один из своих отметил в воскресенье. А вы обновляете страницу постоянно? wink
        Sadko88
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:39
    На фоне новостей ,о том. что конгресс США выделил 250 лямов доллАров Вкраине, что западная коалиция и американцы поддерживают бармалеев в Сирии, встреча в Хельсинки, это на посмотреть друг на друга и переброситься парой фраз..Не более...
    parusnik
  4. Zubr Сегодня, 10:47
    Я тут очень интересный ресурс накопал...
    https://syria.liveuamap.com/ru/2018/1-august-the-
    syaf-warplanes-targeted-isis-positions-in-sweida
    Обновляется в реально времени.
    Zubr
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