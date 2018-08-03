Гениохи. Пираты Чёрного моря

Страбон, древнегреческий историк и географ, умерший в 23 г. н.э., бескомпромиссно оценивал черноморскую ситуацию того времени: пираты господствовали на Чёрном море. Сомнительную пиратскую славу, равную славе тавров, снискали себе гениохи, один из народов Кавказа того времени.Споры вокруг происхождения этого народа могут померкнуть лишь по сравнению со спорами вокруг его дальнейшей судьбы. Одни учёные полагают, что гениохи являются древними предками современных абхазов. Другие полагают, что гениохи – это предтеча и абхазов, и адыгов, и абазин (эта версия превалирует, хотя альтернативные продолжают жить своей жизнью).Ещё больше путаницы вносят и древнегреческие авторы, которые часто подчёркивали множественность гениохских племён. Т.е. какого-то компактного расселения с наличием хотя бы квазигосударства, но в одном числе, гениохи не имели. Следовательно, к гениохам могли отнести и племена, никак с гениохами в «классическом» варианте не связанными. Например, Страбон указывал, что у гениохов было четыре царя (вождя, князя и тому подобное). Значит, у них было как минимум несколько племенных объединения, которые впоследствии могли развиваться разными путями, оформляясь в отдельные этносы.К тому же ясности не вносит и тот факт, что греческие сведения о гениохах – это коктейль из реальных данных и мифов, коими славилась Эллада. Мифы наиболее сильны, так как Диоскуриада, которую учёные располагают в районе современного Сухума, якобы основана братьями Диоскурами, спутниками Ясона. Правда, в реальности этот опорный пункт греческой колонизации, как и все остальные, основали искатели золота, торговцы, в общем, ребята весьма прозаичные, далёкие от геракловых подвигов.Точно можно утверждать одно: Гениохия (имеется в виду земля, заселённая этим народом) занимала территорию современной Абхазии, а также выходила за её пределы, но, как и любая территория племени, имела более чем расплывчатые границы.Гениохи занимались охотой, скотоводством и мотыжным земледелием, они также занимались различными ремёслами: гончарным, кузнечным, ткачеством и т.д. Их тесное общение с другими народами не секрет. В гениохских захоронениях находили античную посуду, бронзовые шлемы, щиты и прочее, что явственно говорит о взаимодействии с греками. Естественно, это взаимодействие далеко не всегда было честной торговлей. Также в захоронениях находили и застёжки-фибулы скифского происхождения и характерные для скифов формы мечей, топоров и наконечников, что говорит о достаточно обширном проникновении гениохов. Ведь Скифия лежала за Синдикой и землями не менее лихих ахейцев/ахеев и зигов/зихов (последние, правда, упоминаются значительно позже, уже после того как пиратскую корону примерили гениохи), тоже промышлявших морским разбоем.Но вернёмся исключительно к опасному бизнесу. Родиной самых распространённых среди автохтонных, да, видимо, не только их, черноморских народов пиратских кораблей считают гениохские земли.Публий Корнелий Тацит, римский историк, так описал черноморских пиратов и их кораблестроительные навыки: «Варвары с удивительной быстротой понастроили себе кораблей и безнаказанно бороздили море. Корабли эти называются у них – камары. Борта их расположены близко друг к другу, а ниже бортов корпус расширяется. Варвары не пользуются при постройке кораблей ни медными, ни железными скрепами. Когда море бурно и волны высоки, поверх бортов накладывают доски, образующие что-то вроде крыши. Грести на них можно в любую сторону. Эти суда кончаются острым носом и спереди, и сзади, так что могут с полной безопасностью причаливать к берегу и одним, и другим концом».Не менее красноречивым по этому поводу оказался и древнегреческий историк и географ Страбон, описывая заодно и местность, населяемую склонными к пиратству племенами: «За Синдикой и Горгиппией идет вдоль моря побережье ахеев, зигов и гениохов... Обитатели его живут морским разбоем, для чего имеют небольшие, узкие и легкие ладьи, вмещающие около 25 человек и редко могущие принять 30. Эллины называют их камарами... Выходя в море на своих камарах и нападая то на грузовые суда, то на какую-нибудь местность и даже город, они господствуют на море».Во-первых, в очередной раз подтверждается ареал расселения гениохских племён, земли которых, по мнению Страбона, начинались с самого предгорья Кавказа на северо-западе, т.к. Горгиппия — это античный город (4 век до н.э. – 3 век н.э.), руины которого и сейчас можно осмотреть в музейном комплексе – в Анапе. Также ясно, что пираты гениохских земель (стоит признать, что в их число включены не только гениохи) были достаточно сильны, чтобы атаковать целые города. Кстати, этим опасным, но чрезвычайно прибыльным занятием рано или поздно начинают заниматься любые пираты, почувствовавшие силу и способность – от северных викингов до близких нам по времени карибских флибустьеров.Далее всё тот же Страбон пишет: «Возвращаясь в родные места, они за неимением стоянок взваливают свои камары на плечи и уносят в леса, в которых и живут, обрабатывая скудную почву. А когда наступает время плавания, они снова сносят камары на берег. Так же поступают они и в чужой стране, где имеют знакомые лесистые местности: скрыв в них камары, они сами бродят пешком, днем и ночью, с целью захвата людей в рабство. То, что удается им захватить, они охотно возвращают за выкуп, по отплытии извещая потерпевших. В местностях, где есть самостоятельные правители, обижаемые еще находят некоторую помощь со стороны своих вождей…»В этих данных, возможно, скрыт секрет того, почему, несмотря на столь частые письменные описания пиратских кораблей гениохов, обнаружить их следы археологически ни в море, ни вблизи предполагаемых портов не удалось. К примеру, древнегреческие суда находят до сих пор, а порой даже целой группой сразу. У острова Делос в Греции в прошлом году обнаружили на дне руины древнего волнореза, а рядом с ним несколько кораблей. А ещё в 1970 году со дна у берегов Кипра подняли ныне всемирно известный киренийский корабль, точнее торговое судно, которое ныне выставляется в музее Кирении на территории захваченной турками. По иронии судьбы, одной из версий гибели этого судна является нападение пиратов.Таким образом, дикое невезение в поисках хотя бы самых малых остатков легендарных камар объясняется тем, что эти пиратские корабли попросту уносили далеко от берегов. Это, кстати, и ответ на такую безнадёжность борьбы с черноморским пиратством у гор Кавказа на протяжении многих веков. Так, после очередного захвата корабля власти античных городов, чья жизнь зависела от морских путей, отправляли на поиски пиратов свои корабли. Но безрезультатно: ни порта, ни стоянки, ни кораблей.Позже, после того как римский полководец Гней Помпей, по сути, расправился с Митридатом Евпатором, некогда царём почти всего Понта, даже могущественный Рим почти весь первый век своего правления в Чёрном море ничего поделать с пиратами не мог. Лишь когда вдоль берегов Черноморья начали курсировать 48 римских военных кораблей, а на самих берегах разместили гарнизоны, владычество пиратов несколько снизилось.Но это потом, а пока пираты были головной болью для всех. Камары были достаточно быстроходны и рассчитаны, конечно, на быстрый абордаж и отчаянную схватку. После удачного разбоя гениохи стремились сбыть награбленное, а порой и захваченных в рабство моряков. Как ни странно, частенько они это делали на рабовладельческих рынках самого Боспорского царства, которое официально боролось с пиратством.В 310-304 годах до н.э. Евмел, басилевс Боспорского царства, верно, единственный из правителей Понта, имея мощный флот и устав от пиратства, настолько упорно взялся за очистку моря от разбойников, что даже обезопасил его. Но ненадолго. Настолько ненадолго, что практически на протяжении всего существования Боспорского царства в его бухты приходили гениохи и их пиратские союзники для «честной» торговли. Приходили они даже в легендарный Пантикапей, о чём также есть свидетельства.Одним из немногих визуальных и материальных доказательств бойкой торговли пиратов награбленным, а, следовательно, и процветании самого пиратства, является фресковая живопись, найденная в городище Нимфей (Керчь), входящем в Боспорское царство. Но более интересна не сама живопись, а творчество древнего хулиганья, которое нацарапало своё видение реальности. Получились своеобразные граффити. И некоторые учёные полагают, что среди этого вандализма и находятся те самые узкие и длинные камары.Гениохское пиратство существовало практически на всём протяжении существовании этого народа под именем гениохов. А само пиратство на Чёрном море во всём буйстве его красок преспокойно пережило даже средние века. И, боюсь, желание быстро обогатиться и скрыть улики под толщей воды вообще неистребимо.