Израиль блокировал поставки топлива в сектор Газа

В ответ на запуски воздушных шаров с горючими веществами с территории сектора Газа, военное ведомство Израиля приняло решение об очередном ужесточении блокады палестинской территории, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.Как говорится в распространенном сообщении, министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал указание запретить провоз бензина и газа через КПП "Керем Шалом" в сектор Газа. Запрет вводится с сегодняшнего числа (2 августа) на неопределенное время в ответ на продолжающиеся "стычки на границе" и непрекращающийся "огненный террор".Таким способом, введением, в какой-то мере экономических санкций в отношении сектора Газа, израильское государство пытается добиться прекращения беспорядков на границе с сектором и прекратить террористические атаки с помощью воздушных шаров с горючими веществами, вызывающих пожары на юге страны.Необходимо напомнить, что введенный запрет далеко не первый. Последний раз Израиль устраивал блокаду сектора Газа в прошлом месяце, также перекрыв туда поставки топлива, но снял ограничения уже через неделю в ответ на снижение интенсивности атак с палестинской территории.