11:03 02 августа
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Израиль блокировал поставки топлива в сектор Газа

В ответ на запуски воздушных шаров с горючими веществами с территории сектора Газа, военное ведомство Израиля приняло решение об очередном ужесточении блокады палестинской территории, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Израиль блокировал поставки топлива в сектор Газа


Как говорится в распространенном сообщении, министр обороны Израиля Авигдор Либерман дал указание запретить провоз бензина и газа через КПП "Керем Шалом" в сектор Газа. Запрет вводится с сегодняшнего числа (2 августа) на неопределенное время в ответ на продолжающиеся "стычки на границе" и непрекращающийся "огненный террор".


Таким способом, введением, в какой-то мере экономических санкций в отношении сектора Газа, израильское государство пытается добиться прекращения беспорядков на границе с сектором и прекратить террористические атаки с помощью воздушных шаров с горючими веществами, вызывающих пожары на юге страны.

Необходимо напомнить, что введенный запрет далеко не первый. Последний раз Израиль устраивал блокаду сектора Газа в прошлом месяце, также перекрыв туда поставки топлива, но снял ограничения уже через неделю в ответ на снижение интенсивности атак с палестинской территории.





Использованы фотографии: http://www.timesofisrael.com/
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Комментарии 8

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  1. Тралл Сегодня, 10:41
    Так это же вроде не единственный КПП?
    Тралл
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:48
    И вовсе никакой это не геноцид
    Дормидонт
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:50
      Цитата: Дормидонт
      И вовсе никакой это не геноцид

      А в словарь заглянуть слабо?
      Арон Заави
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:01
        В чем отличие укрошумеров, перекрывающим воду и электроэнергию в Крым, от "избранных"!? Да одно и то же, только под другим соусом. Так как верхушка бандеровцев той же самой крови, еврейских иезуитов.
        Egorovich
  3. собаковод Сегодня, 10:58
    Израиль уже давно дискредитировал себя.
    ...прекратить террористические атаки...

    Это как вор у вора украл.
    собаковод
  4. Аро Рол (Авшалом) Сегодня, 11:01
    Эти КПП раза по 3-4 в месяц закрывают, эка невидаль
    Аро Рол
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:02
    приняло решение об очередном ужесточении блокады палестинской территории
    Наверное проще заблокировать себя от внешнего мира глухой стеной, "Железным куполом" и сидеть тихо не внося разлад на БВ. Тогда и тебя трогать не будут. Украина тоже постоянно пытается блокировать Крым. И, что?
    rotmistr60
  6. AUL (Александр) Сегодня, 11:03
    Необходимо напомнить, что введенный запрет далеко не первый. Последний раз Израиль устраивал блокаду сектора Газа в прошлом месяце, также перекрыв туда поставки топлива, но снял ограничения уже через неделю в ответ на снижение интенсивности атак с палестинской территории.
    Так оно до бармалеев лучше доходит. Но ненадолго.
    AUL
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