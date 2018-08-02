11:01 02 августа
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Пентагон: новые стратегические вооружения не дают Москве особых преимуществ

Новейшие российские разработки, вроде многоцелевой системы «Посейдон», не меняют принципов ядерного сдерживания, а потому не дают Москве особых преимуществ, передает ТАСС заявление глава Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена.

Пентагон: новые стратегические вооружения не дают Москве особых преимуществ


Журналисты попросили генерала прокомментировать создание в РФ беспилотного подводного аппарата «Посейдон», но военачальник в своем ответе объединил все последние российские стратегические разработки, в число которых входят комплексы «Сармат», «Авангард» с планирующим гиперзвуковым боевым блоком, подводный аппарат «Посейдон» и другие.


Когда речь заходит о сдерживании, подразумевается способность одной стороны эффективным образом навязывать цену противостоящей стороне или лишать ее каких-либо преимуществ, отметил Хайтен.

По его мнению, самый интересный момент заключается в том, что Россия способна добиваться этого при своей структуре стратегических сил, равно как и Америка способна действовать аналогично в отношении Москвы при своей структуре. И упомянутые новейшие средства этого уравнения не меняют, добавил генерал.

В связи с этим, по его словам, не следует спрашивать у русских, почему они движутся именно по этому пути. При этом Хайтен заявил, что не хотел бы быть на месте того россиянина, «который должен применить эти пугающие средства». «Я просто рад, что не являюсь тем россиянином», – повторил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Тралл Сегодня, 10:47
    Я просто рад, что не являюсь тем россиянином

    А мы то как рады smile
    Тралл
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:50
      новые стратегические вооружения не дают Москве особых преимуществ

      Угу , именно потому матрасы и Запад их так старательно хают . wink
      bouncyhunter
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:58
        Привет soldier
        Генерал похоже рад тому, что он может применять их средства массового поражения!
        В одном он прав, оценка главная какая - Можем гарантированно уничтожить\ нанести глобальный урон, не можем. Можем отразить глобальное нападение, не можем.
        Соотношение реально не нарушено, всё как было. Уничтожить два раза, а не один, это так уж важно?
        rocket757
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:59
      А какие преимущества могут быть у колонии перед метрополией? Разве что среди других таких же колоний. lol Вот у той же КНДР есть преимущества. Там Ын может послать Трампа на три буквы по - русски на весь Мир, а мы нет. winked
      сибиралт
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:50
    Да нее. Никаких особых преимуществ. Разве что только возможность гарантированно уничтожить агрессоров - наших западных и ближневосточных партнёров
    Дормидонт
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 10:56
      Со слов Путина МБР с американских подводных лодок находящихся в Баренцевом море долетят до России за 12 минут. Также у российских берегов находится в постоянной готовности 35 натовских эсминцев. В этом есть угроза и уязвимость.
      dorz
  3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 10:51
    А что остается говорить Пентагону? Признать поражение в разработке новейших вооружений? Вполне предсказуемая реакция....
    Alexey-74
  4. синдикалист (Димон) Сегодня, 10:51
    Перефразируя: "Паритет сохраняется. Ядерная война невозможна". Было бы странно, если бы разумные люди полностью отсутствовали в среде генералов.
    синдикалист
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:57
    объединил все последние российские стратегические разработки, в число которых входят комплексы «Сармат», «Авангард» с планирующим гиперзвуковым боевым блоком, подводный аппарат «Посейдон» и другие.... не меняют принципов ядерного сдерживания
    Может и не меняют, но создают большие проблемы Сша по перехвату. Когда не понятно чем ответить на новые российские вооружения приходится заниматься самоуспокоением и уповать на то, что русские в отличии от американцев первыми не начнут.
    rotmistr60
  6. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:58
    Все эти разговоры:"от всё пропало!",до "мы вас не боимся!"-говорит о том,что ВВП попал в цель,у америкосов ИСТЕРИКА!
    HAM
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