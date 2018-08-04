09:06 04 августа

Валютный рай для оффшоров?

Об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для компаний, попавших под санкции, в правительстве заговорили ещё в мае. Однако в силу ряда причин, в первую очередь, наверное, из-за чемпионата мира по футболу, подписание закона главой государства несколько задержалось. Теперь документ подписан и уже опубликован на официальном портале правовой информации.



Соответствующие поправки в закон о валютном контроле прошли до этого через рассмотрение и принятие в Госдуме, а также одобрение в Совете Федерации. За время, прошедшее с тех пор, как Topwar.ru комментировал эту инициативу, исходившую из Минфина, случилось только одно серьёзное уточнение к документу. Стало известно, как будут определяться те компании, которых коснётся отмена штрафов.


Для этого пришлось оперативно поработать сотрудникам налоговой службы (ФНС), где теперь и будут формироваться соответствующие списки. Списки компаний даже названы специальным перечнем резидентов, утверждаемым в ФНС по согласованию с Минфином.

В него, как отметил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, должны войти «компании-экспортеры, только экспортеры. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это ещё и нашими государственными органами».

В сам перечень компания может попасть, подав заявление со ссылкой на нормативно-правовой акт, по которому против нее введены санкции. Курс на либерализацию внешнеторговой деятельности, избранный, среди прочих мер в качестве этакого «нашего ответа Чемберлену», получил законодательную базу. Абсолютно незамысловатую и, как обычно, разделяющую представителей бизнеса на тех, кому теперь можно всё, а кому – можно, но только по закону.

Не стоит теперь удивляться, что большой бизнес намного раньше фактически продвинул в новый правовой акт ещё одну норму, помогающую узкому кругу избранных. Речь о расширении списка разрешенных валютных операций между резидентами.

Данный список становится больше за счёт всех расчётов, связанных с заключением с Внешэкономбанком договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций. Фактически речь идёт о том, что аккуратно легализуется вывод капиталов за рубеж, если он надлежащим образом оформлен.

Надо ли объяснять, что экспортные и кредиты и инвестиции в адрес сотен оффшоров, по которым расписаны филиалы, дочерние и аффилированные компании, связанные со многими крупнейшими российскими бизнес-структурами, теперь пойдут просто нескончаемым потоком.

Есть в законе и ещё одна приятная для бизнеса неожиданность, о которой в апреле предпочитали не говорить. Из-под валютного контроля также выводятся «операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков».

Такая же позитивная (на взгляд представителей бизнеса) мера коснётся и других операций, которые связаны с исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам. Напомним, что в первой редакции акцент делался на снижении штрафов за нерепартиацию валютной выручки, а также об увеличении сроков, в течение которых эту выручку всё-таки надо возвращать. Теперь же, как видим, на первых ролях, хотя и всем известным «мелким шрифтом», совсем иные нормативы.

Впервые, напомним, к мерам жёсткого валютного контроля Россия прибегла ещё двадцать лет назад – после дефолта. Тогда даже создали специальную службу валютно-экспортного контроля с прямым подчинением президенту и чрезвычайно широкими полномочиями.

Они были подкреплены и беспрецедентным правом требования через суд безакцептного списания со счетов компаний-нарушителей валютного законодательства практически любых сумм.

Затем было отправлено в отставку правительство Примакова — Маслюкова и настало время второй валютной либерализации. А службу ВЭК ликвидировали, заменив её на финансовую разведку. Вновь хотя бы частично, и ненадолго отказаться от курса на валютный либерализм пришлось в 2014 году – санкции заставили.

Впрочем, валютный контроль тогда решили усилить весьма своеобразно – выпустили рекомендации ЦБ РФ с «неформальным», как его тогда назвали, требованием к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке.

Потом последовала уже правительственная директива, когда госкомпаниям было предписано привести к 1 марта 2015 года свои чистые валютные позиции к уровню 1 октября 2014 года. Под директиву попали сразу пять крупных экспортеров: «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть», АК «АЛРОСА» и ПО «Кристалл».

Чуть позже, весной 2017 года, экспортёров освободили от оформления паспортов сделок и существенно снизили для компаний уровень штрафов за невозврат выручки в Россию. Теперь же, как видим, возвращать выручку больше не нужно и компаниям под санкциями.

При этом было сделано послабление и по части сроков невозврата валюты, за которые полагались штрафы. Льготный период без штрафов может быть увеличен с нынешних 30 до 90 и даже до 180 дней. Уточнение должно вскоре последовать из Минфина или же непосредственно из аппарата премьера.

Многие экспортёры в соответствии с подписанным президентом законом могут вообще полностью освободиться от наказания за нерепатриацию валюты. Ведь максимальным наказанием за невозврат выручки для так называемых «профессиональных участников внешнеэкономической деятельности» станет… всего-навсего предупреждение.

Как определить, кого включать в число «профессиональных участников», а кого – ни при каких условиях, должно решить правительство. И решить в самое ближайшее время. Легальный бизнес, понятное дело, ждёт чётких критериев, а большой бизнес, скорее всего, рассчитывает на автоматическое включение в число «профессионалов».

В итоге сейчас складывается вообще парадоксальная ситуация, когда санкции никуда не делись, и стали даже жёстче и в чём-то даже шире, а Россия решила ответить на них ослаблением валютного контроля.

Впрочем, ведь, к примеру, из указанной выше «пятёрки» под санкциями сегодня реально остаётся только «Роснефть». Но зато в разного рода санкционных списках теперь оказались чуть ли не все крупные российские банки, за исключением Сбербанка, что оказалось куда более болезненной для российского бизнеса мерой.

Трудно сейчас не согласиться с экспертами, которые считают отмену жёсткого валютного контроля для всего бизнеса слишком смелым решением. Отказ от штрафов в любом случае позволяет более свободно выводить средства из страны.

Да, даже Центробанк не располагает такой статистикой, которая показала бы, как нормативы по репатриации валюты препятствуют утечке капитала. Однако нет и прямых доказательств, что обязанность возвращать валютную выручку реально мешает собирать налоги, как утверждают некоторые «очень профессиональные» участники внешнеэкономической деятельности.
Автор: Алексей Подымов


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Комментарии 22

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  1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:20
    Кроме того -
    Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Приморском крае и в Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский специальных административных районов (САР) - зон с льготными условиями для работы иностранных компаний. /Газета.Ru00:28/
    dsk
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:38
      Т.е российские офшоры. Почему бы не попробовать привлечь иностранный капитал таким способом.
      По по воду статьи - законы принимаемые в финансовой и экономической сферах создаются, что называется для себя. Не вечно министр (чиновник) будет занимать кресло и рано или поздно возглавит крупную компанию (многие сегодня входят в совет директоров). Вот для себя родимых, пока есть возможность, и создаются законы.
      rotmistr60
      1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 08:55
        Цитата: rotmistr60
        Почему бы не попробовать привлечь иностранный капитал таким способом.

        Сможете объяснить, какую выгоду получит Россия?
        мордвин 3
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:40
      Свершилось бы чудо и вышел бы Путин в прямой эфир поговорить с народом не тогда, когда ему захочется, а сейчас, когда для всех назрело. Посмотрел бы народ ему глаза и задал бы пару-тройку "неудобных" вопросов.winked
      сибиралт
      1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 09:04
        А Вы попробуйте серьёзно сформулировать вопрос по этой теме. Статья - страшилка, негативное трактование закона. А сам закон совсем не плох - обеспечить в необходимых случаях свободу бизнесу, который не только для себя деньги за границей зарабатывает, но и с них в бюджет налоги платит, на зарплаты бюджетникам.
        виктор н
  2. bandabas (bandabas) Сегодня, 07:05
    Хм. Даешь российский капитал. И, плюем на пенсии. А, обычному среднестатистическому жителю нашей необъятной Родины (или Отечества) родное правительство подкидывает новые поборы. Денег нет, а "ДЭНГИ давай,ДЭНГИ." Ассаа am
    bandabas
    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:54
      Путин подписал закон о поднятии НДС до 20%.
      lis-ik
      1. bandabas (bandabas) Сегодня, 08:16
        А кто бы сомневался. Зато заслуженных мастеров спорта у нас прибавилось. Ха!!!
        bandabas
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:50
        Уже хорошо, что от себя пару процентов не добавил! belay
        сибиралт
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:18
    Отказ от штрафов в любом случае позволяет более свободно выводить средства из страны.
    ...Денег нет и не будет, но вы держитесь..
    parusnik
    1. bandabas (bandabas) Сегодня, 08:17
      Вопрос- куда? Ответ -как в старом анекдоте про глистов и родину. Обидно за Страну. Самую самую.
      bandabas
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:47
        Да уж...свои капиталы вывозим, иностранные привлекаем..Только, кто вкладывает. тому отдавать придется..
        parusnik
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:27
    ..."Иного нет у нас пути" и т.д... поплывут бабки в офшоры ещё быстрее и больше...
    a.s.zzz888
  5. kepmor (Алексей) Сегодня, 07:32
    видать господа-товарищи в серьез озаботились своим будущим и решили подстраховаться...
    мало ли что что, а тут тебе и "валютное окно в европу" заботливо прорубленно... остаётся только в заветный списочек попасть...
    раньше и так деньги в оффшоры с лондОнами "чемоданами" выводили... мало...теперь по просьбе "особо приблеженных трудящихся" и царского повеления разрешено "вагонами"...
    ну раз уж сам монарх благословение дал, то дербанить будут по-полной...держитесь....

    kepmor
  6. zyzx (Костик) Сегодня, 07:38
    Ну Вован все для друганов делает. Стадо себе на фантазировало,что вот сейчас царь олигархов прищучит,получи батюшка 75%.Ну теперь гребите на галерах,гарант уже и закон о повышении НДС подписал,удачи нам стаду тупому,все заслужили...
    zyzx
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:39
    Под "санкции" можно удовлетворить любые капризы "избранных" "бизнесменов". Вряд ли валютная либерализация "под своих" будет стимулировать приток инвестиций в РФ.
    samarin1969
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 07:46
    Кроме того, Путин подписал соглашение о добыче золота китайцами. В общем, царь активно включился в распродажу Родины. А то кто-то сомневался, надеялся и верил, что царь-патриот далек от злых бояр.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:03
      Ну, как всегда... читайте, постарайтесь понять:
      Добыча золота на Ключевском месторождении была заморожена в 2000-х из-за высокой сложности добычи и низкого содержания драгметалла в руде

      Это вам раз.
      Содержание золота в рудах — до 2 граммов на тонну, при этом драгметалл нужно извлекать из упорных первичных малосульфидных руд
      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/14/10/2017/59e1a9689a
      79477f38d4988e

      Вы, понятно, от этого далеки... автомобилист. Зато я неплохо представляю, что это за радость такая wink
      В справке к распоряжению говорится, что оно позволит создать в Забайкалье около 3 тыс. новых рабочих мест.

      Стороны согласились, что доля оборудования российского производства должна составлять не менее 40%, доля граждан России среди сотрудников предприятия должна составлять не менее 50%, при этом производство драгоценных металлов должно происходить на территории России
      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/14/10/2017/59e1a9689a
      79477f38d4988e

      Плохо ли? И в качестве вишенки - 30-40% от прибыли - отходит РФ.
      Алтона, Вы, прежде чем гневаться, с вопросом бы ознакомились, что ля laughing
      Голован Джек
  9. Vard Сегодня, 07:48
    То есть как там... Друзьям все.. остальным закон.... И тут начинается саботаж...
    Vard
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:49
    Цитата: samarin1969
    Вряд ли валютная либерализация "под своих" будет стимулировать приток инвестиций в РФ.

    ---------------------
    Не надо молиться на "приток инвестиций", его никогда не будет. Это словесный конструкт, придуманный для реализации таких вот хотелок наших экспортеров. Кто будет давать вам инвестиции, когда вы под санкциями? Фактически в состоянии войны с Западом. Всё, что говорит Путин, используется лишь для разграбления страны и народа.
    Altona
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 07:50
    Цитата: zyzx
    Стадо себе на фантазировало,что вот сейчас царь олигархов прищучит,получи батюшка 75%.

    --------------------------
    Вот эти 75% и повели себя как стадо, поддавшись на голую наглую пропаганду. А царь стал расчехляться по полной. Друзьям всё, народу-только поборы.
    Altona
  12. виктор н (Виктор н) Сегодня, 08:58
    Эта статья извращённо толкует закон. Скажите, что плохого в том, что экспортёр построит/купит склад за границей? Пора прекращать себя и бизнес кошмарить. Жесткие формы валютного контроля нужны не всегда и не везде. Нужно быть более гибкими, иначе успеха не видать.
    Неправильно использовать любой способ очернения властей, это создаёт негативный образ России, причём, не только вовне, но и внутри страны.
    виктор н
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