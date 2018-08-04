Валютный рай для оффшоров?
Об отмене штрафов за нерепатриацию валютной выручки для компаний, попавших под санкции, в правительстве заговорили ещё в мае. Однако в силу ряда причин, в первую очередь, наверное, из-за чемпионата мира по футболу, подписание закона главой государства несколько задержалось. Теперь документ подписан и уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующие поправки в закон о валютном контроле прошли до этого через рассмотрение и принятие в Госдуме, а также одобрение в Совете Федерации. За время, прошедшее с тех пор, как Topwar.ru комментировал эту инициативу, исходившую из Минфина, случилось только одно серьёзное уточнение к документу. Стало известно, как будут определяться те компании, которых коснётся отмена штрафов.
Для этого пришлось оперативно поработать сотрудникам налоговой службы (ФНС), где теперь и будут формироваться соответствующие списки. Списки компаний даже названы специальным перечнем резидентов, утверждаемым в ФНС по согласованию с Минфином.
В него, как отметил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, должны войти «компании-экспортеры, только экспортеры. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это ещё и нашими государственными органами».
В сам перечень компания может попасть, подав заявление со ссылкой на нормативно-правовой акт, по которому против нее введены санкции. Курс на либерализацию внешнеторговой деятельности, избранный, среди прочих мер в качестве этакого «нашего ответа Чемберлену», получил законодательную базу. Абсолютно незамысловатую и, как обычно, разделяющую представителей бизнеса на тех, кому теперь можно всё, а кому – можно, но только по закону.
Не стоит теперь удивляться, что большой бизнес намного раньше фактически продвинул в новый правовой акт ещё одну норму, помогающую узкому кругу избранных. Речь о расширении списка разрешенных валютных операций между резидентами.
Данный список становится больше за счёт всех расчётов, связанных с заключением с Внешэкономбанком договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций. Фактически речь идёт о том, что аккуратно легализуется вывод капиталов за рубеж, если он надлежащим образом оформлен.
Надо ли объяснять, что экспортные и кредиты и инвестиции в адрес сотен оффшоров, по которым расписаны филиалы, дочерние и аффилированные компании, связанные со многими крупнейшими российскими бизнес-структурами, теперь пойдут просто нескончаемым потоком.
Есть в законе и ещё одна приятная для бизнеса неожиданность, о которой в апреле предпочитали не говорить. Из-под валютного контроля также выводятся «операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков».
Такая же позитивная (на взгляд представителей бизнеса) мера коснётся и других операций, которые связаны с исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам. Напомним, что в первой редакции акцент делался на снижении штрафов за нерепартиацию валютной выручки, а также об увеличении сроков, в течение которых эту выручку всё-таки надо возвращать. Теперь же, как видим, на первых ролях, хотя и всем известным «мелким шрифтом», совсем иные нормативы.
Впервые, напомним, к мерам жёсткого валютного контроля Россия прибегла ещё двадцать лет назад – после дефолта. Тогда даже создали специальную службу валютно-экспортного контроля с прямым подчинением президенту и чрезвычайно широкими полномочиями.
Они были подкреплены и беспрецедентным правом требования через суд безакцептного списания со счетов компаний-нарушителей валютного законодательства практически любых сумм.
Затем было отправлено в отставку правительство Примакова — Маслюкова и настало время второй валютной либерализации. А службу ВЭК ликвидировали, заменив её на финансовую разведку. Вновь хотя бы частично, и ненадолго отказаться от курса на валютный либерализм пришлось в 2014 году – санкции заставили.
Впрочем, валютный контроль тогда решили усилить весьма своеобразно – выпустили рекомендации ЦБ РФ с «неформальным», как его тогда назвали, требованием к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке.
Потом последовала уже правительственная директива, когда госкомпаниям было предписано привести к 1 марта 2015 года свои чистые валютные позиции к уровню 1 октября 2014 года. Под директиву попали сразу пять крупных экспортеров: «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть», АК «АЛРОСА» и ПО «Кристалл».
Чуть позже, весной 2017 года, экспортёров освободили от оформления паспортов сделок и существенно снизили для компаний уровень штрафов за невозврат выручки в Россию. Теперь же, как видим, возвращать выручку больше не нужно и компаниям под санкциями.
При этом было сделано послабление и по части сроков невозврата валюты, за которые полагались штрафы. Льготный период без штрафов может быть увеличен с нынешних 30 до 90 и даже до 180 дней. Уточнение должно вскоре последовать из Минфина или же непосредственно из аппарата премьера.
Многие экспортёры в соответствии с подписанным президентом законом могут вообще полностью освободиться от наказания за нерепатриацию валюты. Ведь максимальным наказанием за невозврат выручки для так называемых «профессиональных участников внешнеэкономической деятельности» станет… всего-навсего предупреждение.
Как определить, кого включать в число «профессиональных участников», а кого – ни при каких условиях, должно решить правительство. И решить в самое ближайшее время. Легальный бизнес, понятное дело, ждёт чётких критериев, а большой бизнес, скорее всего, рассчитывает на автоматическое включение в число «профессионалов».
В итоге сейчас складывается вообще парадоксальная ситуация, когда санкции никуда не делись, и стали даже жёстче и в чём-то даже шире, а Россия решила ответить на них ослаблением валютного контроля.
Впрочем, ведь, к примеру, из указанной выше «пятёрки» под санкциями сегодня реально остаётся только «Роснефть». Но зато в разного рода санкционных списках теперь оказались чуть ли не все крупные российские банки, за исключением Сбербанка, что оказалось куда более болезненной для российского бизнеса мерой.
Трудно сейчас не согласиться с экспертами, которые считают отмену жёсткого валютного контроля для всего бизнеса слишком смелым решением. Отказ от штрафов в любом случае позволяет более свободно выводить средства из страны.
Да, даже Центробанк не располагает такой статистикой, которая показала бы, как нормативы по репатриации валюты препятствуют утечке капитала. Однако нет и прямых доказательств, что обязанность возвращать валютную выручку реально мешает собирать налоги, как утверждают некоторые «очень профессиональные» участники внешнеэкономической деятельности.
Соответствующие поправки в закон о валютном контроле прошли до этого через рассмотрение и принятие в Госдуме, а также одобрение в Совете Федерации. За время, прошедшее с тех пор, как Topwar.ru комментировал эту инициативу, исходившую из Минфина, случилось только одно серьёзное уточнение к документу. Стало известно, как будут определяться те компании, которых коснётся отмена штрафов.
Для этого пришлось оперативно поработать сотрудникам налоговой службы (ФНС), где теперь и будут формироваться соответствующие списки. Списки компаний даже названы специальным перечнем резидентов, утверждаемым в ФНС по согласованию с Минфином.
В него, как отметил заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, должны войти «компании-экспортеры, только экспортеры. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это ещё и нашими государственными органами».
В сам перечень компания может попасть, подав заявление со ссылкой на нормативно-правовой акт, по которому против нее введены санкции. Курс на либерализацию внешнеторговой деятельности, избранный, среди прочих мер в качестве этакого «нашего ответа Чемберлену», получил законодательную базу. Абсолютно незамысловатую и, как обычно, разделяющую представителей бизнеса на тех, кому теперь можно всё, а кому – можно, но только по закону.
Не стоит теперь удивляться, что большой бизнес намного раньше фактически продвинул в новый правовой акт ещё одну норму, помогающую узкому кругу избранных. Речь о расширении списка разрешенных валютных операций между резидентами.
Данный список становится больше за счёт всех расчётов, связанных с заключением с Внешэкономбанком договоров страхования экспортных кредитов и инвестиций. Фактически речь идёт о том, что аккуратно легализуется вывод капиталов за рубеж, если он надлежащим образом оформлен.
Надо ли объяснять, что экспортные и кредиты и инвестиции в адрес сотен оффшоров, по которым расписаны филиалы, дочерние и аффилированные компании, связанные со многими крупнейшими российскими бизнес-структурами, теперь пойдут просто нескончаемым потоком.
Есть в законе и ещё одна приятная для бизнеса неожиданность, о которой в апреле предпочитали не говорить. Из-под валютного контроля также выводятся «операции по уплате страховой премии, выплате страхового возмещения по договорам страхования экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских или политических рисков».
Такая же позитивная (на взгляд представителей бизнеса) мера коснётся и других операций, которые связаны с исполнением обязательств по внешнеторговым контрактам. Напомним, что в первой редакции акцент делался на снижении штрафов за нерепартиацию валютной выручки, а также об увеличении сроков, в течение которых эту выручку всё-таки надо возвращать. Теперь же, как видим, на первых ролях, хотя и всем известным «мелким шрифтом», совсем иные нормативы.
Впервые, напомним, к мерам жёсткого валютного контроля Россия прибегла ещё двадцать лет назад – после дефолта. Тогда даже создали специальную службу валютно-экспортного контроля с прямым подчинением президенту и чрезвычайно широкими полномочиями.
Они были подкреплены и беспрецедентным правом требования через суд безакцептного списания со счетов компаний-нарушителей валютного законодательства практически любых сумм.
Затем было отправлено в отставку правительство Примакова — Маслюкова и настало время второй валютной либерализации. А службу ВЭК ликвидировали, заменив её на финансовую разведку. Вновь хотя бы частично, и ненадолго отказаться от курса на валютный либерализм пришлось в 2014 году – санкции заставили.
Впрочем, валютный контроль тогда решили усилить весьма своеобразно – выпустили рекомендации ЦБ РФ с «неформальным», как его тогда назвали, требованием к частным компаниям продавать валютную выручку на рынке.
Потом последовала уже правительственная директива, когда госкомпаниям было предписано привести к 1 марта 2015 года свои чистые валютные позиции к уровню 1 октября 2014 года. Под директиву попали сразу пять крупных экспортеров: «Газпром», «Роснефть», «Зарубежнефть», АК «АЛРОСА» и ПО «Кристалл».
Чуть позже, весной 2017 года, экспортёров освободили от оформления паспортов сделок и существенно снизили для компаний уровень штрафов за невозврат выручки в Россию. Теперь же, как видим, возвращать выручку больше не нужно и компаниям под санкциями.
При этом было сделано послабление и по части сроков невозврата валюты, за которые полагались штрафы. Льготный период без штрафов может быть увеличен с нынешних 30 до 90 и даже до 180 дней. Уточнение должно вскоре последовать из Минфина или же непосредственно из аппарата премьера.
Многие экспортёры в соответствии с подписанным президентом законом могут вообще полностью освободиться от наказания за нерепатриацию валюты. Ведь максимальным наказанием за невозврат выручки для так называемых «профессиональных участников внешнеэкономической деятельности» станет… всего-навсего предупреждение.
Как определить, кого включать в число «профессиональных участников», а кого – ни при каких условиях, должно решить правительство. И решить в самое ближайшее время. Легальный бизнес, понятное дело, ждёт чётких критериев, а большой бизнес, скорее всего, рассчитывает на автоматическое включение в число «профессионалов».
В итоге сейчас складывается вообще парадоксальная ситуация, когда санкции никуда не делись, и стали даже жёстче и в чём-то даже шире, а Россия решила ответить на них ослаблением валютного контроля.
Впрочем, ведь, к примеру, из указанной выше «пятёрки» под санкциями сегодня реально остаётся только «Роснефть». Но зато в разного рода санкционных списках теперь оказались чуть ли не все крупные российские банки, за исключением Сбербанка, что оказалось куда более болезненной для российского бизнеса мерой.
Трудно сейчас не согласиться с экспертами, которые считают отмену жёсткого валютного контроля для всего бизнеса слишком смелым решением. Отказ от штрафов в любом случае позволяет более свободно выводить средства из страны.
Да, даже Центробанк не располагает такой статистикой, которая показала бы, как нормативы по репатриации валюты препятствуют утечке капитала. Однако нет и прямых доказательств, что обязанность возвращать валютную выручку реально мешает собирать налоги, как утверждают некоторые «очень профессиональные» участники внешнеэкономической деятельности.
Автор: Алексей Подымов
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