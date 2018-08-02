Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в ведомственные здравницы
Военные пенсионеры, прапорщики (мичманы), отслужившие 20 лет и более, снова смогут поехать в ведомственные санатории бесплатно, сообщают Известия.
Данная льгота была монетизирована в 2005 году.
В Минобороны рассказали газете, что регламент оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов (ВДП) изменил вступивший в силу приказ от декабря 2017 года.
Военные пенсионеры и члены их семей смогут воспользоваться возвращенной льготой на бесплатный проезд один раз в году, путешествуя железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным транспортом. Перевозочные документы оформляются в военкоматах по месту учета.
Условия поездки зависят от звания пенсионеров. Высшие офицеры (генералы, адмиралы) смогут получить билеты в вагоны СВ (самолет – бизнес-класс, пассажирское судно – каюта 1 категории).
Старшие офицеры получат места в четырехместном купе (самолет – эконом-класс, теплоход – каюта II категории).
Младшим офицерам в поездах также положено четырехместное купе, при перелетах – эконом-класс, но при путешествии водным транспортом – каюта III класса. Такие же условия предусмотрены для прапорщиков (мичманов), прослуживших 20 лет и более.
По словам, члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, возвращение льгот способствует повышению престижа воинской службы, а также поможет пенсионерам разнообразить свой отдых и поправить здоровье.
Издание напоминает, что до последнего времени льготникам приходилось сначала покупать билеты, а уже после поездки приходить с ними в военкомат. Там, после прохождения довольно долгой бюрократической процедуры, им возвращали деньги, потраченные на билет.
Данная льгота была монетизирована в 2005 году.
В Минобороны рассказали газете, что регламент оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов (ВДП) изменил вступивший в силу приказ от декабря 2017 года.
Военные пенсионеры и члены их семей смогут воспользоваться возвращенной льготой на бесплатный проезд один раз в году, путешествуя железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным транспортом. Перевозочные документы оформляются в военкоматах по месту учета.
Условия поездки зависят от звания пенсионеров. Высшие офицеры (генералы, адмиралы) смогут получить билеты в вагоны СВ (самолет – бизнес-класс, пассажирское судно – каюта 1 категории).
Старшие офицеры получат места в четырехместном купе (самолет – эконом-класс, теплоход – каюта II категории).
Младшим офицерам в поездах также положено четырехместное купе, при перелетах – эконом-класс, но при путешествии водным транспортом – каюта III класса. Такие же условия предусмотрены для прапорщиков (мичманов), прослуживших 20 лет и более.
По словам, члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, возвращение льгот способствует повышению престижа воинской службы, а также поможет пенсионерам разнообразить свой отдых и поправить здоровье.
Издание напоминает, что до последнего времени льготникам приходилось сначала покупать билеты, а уже после поездки приходить с ними в военкомат. Там, после прохождения довольно долгой бюрократической процедуры, им возвращали деньги, потраченные на билет.
Использованы фотографии: Курортное агентство КМВ ТУР, http://kmv-tyr.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти