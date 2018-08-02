13:48 02 августа
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Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в ведомственные здравницы

Военные пенсионеры, прапорщики (мичманы), отслужившие 20 лет и более, снова смогут поехать в ведомственные санатории бесплатно, сообщают Известия.

Военным пенсионерам вернули бесплатный проезд в ведомственные здравницы


Данная льгота была монетизирована в 2005 году.


В Минобороны рассказали газете, что регламент оформления, выдачи и использования воинских перевозочных документов (ВДП) изменил вступивший в силу приказ от декабря 2017 года.

Военные пенсионеры и члены их семей смогут воспользоваться возвращенной льготой на бесплатный проезд один раз в году, путешествуя железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным транспортом. Перевозочные документы оформляются в военкоматах по месту учета.

Условия поездки зависят от звания пенсионеров. Высшие офицеры (генералы, адмиралы) смогут получить билеты в вагоны СВ (самолет – бизнес-класс, пассажирское судно – каюта 1 категории).

Старшие офицеры получат места в четырехместном купе (самолет – эконом-класс, теплоход – каюта II категории).

Младшим офицерам в поездах также положено четырехместное купе, при перелетах – эконом-класс, но при путешествии водным транспортом – каюта III класса. Такие же условия предусмотрены для прапорщиков (мичманов), прослуживших 20 лет и более.

По словам, члена экспертного совета «Офицеров России» Александра Перенджиева, возвращение льгот способствует повышению престижа воинской службы, а также поможет пенсионерам разнообразить свой отдых и поправить здоровье.

Издание напоминает, что до последнего времени льготникам приходилось сначала покупать билеты, а уже после поездки приходить с ними в военкомат. Там, после прохождения довольно долгой бюрократической процедуры, им возвращали деньги, потраченные на билет.

Использованы фотографии: Курортное агентство КМВ ТУР, http://kmv-tyr.ru
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Комментарии 7

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  1. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:53
    Да читал я про нашу ведомственную льготу. Теперь, до единственного санатория в Подмосковье можно съездить бесплатно (правда, задохнешься пыль глотать - собирать медицинские справки на месте). Там можно получить бесплатную консультацию терапевта и бесплатно тарелку супа в день. Остальное за свои. Но чем там лучше, чем на Алтае не понятно. Может, там терапевт особенный или по другому суп варят?winked
    сибиралт
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:55
      Процедура проще не станет, теперь им ещё после поездки ехать в военкомат, отчитываться придется. Но в плане возможности поездки не за свои наличные, конечно плюс. Когда блин действующим в/сл. вернут бесплатный проезд?!
      maxim947
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 13:24
      Теперь, до единственного санатория в Подмосковье можно съездить бесплатно (правда, задохнешься пыль глотать - собирать медицинские справки на месте).

      А теперь чтобы ездить на электричке в Подмосковье бесплатно пенсионеру никаких справок не нужно.
      Не люблю Собянина и не буду за него голосовать, но очевидно, что всех борцунов с режЫмом перед выборами он красиво сделал. Три МИЛЛИОНА избирателей получили право бесплатного проезда на электричках, да еще под слова я решил восстановить справедливость...
      bk316
  2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:03
    Главное хотят помогать и помогают
    Sadko88
  3. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:06
    Блин..а вы чО хотели то?За льготы Родину защищали?Понимаю боевые офицеры, с боевыми орденами...им понятное дело надо..но ведь таких десятки, а вонючих генералов с академий, пороху не знавших..тысячи!Первый коммент видимо от такого, поскольку боевой офицер, воевавший не по телеку...такое нести не станет!!!Тарелку супа ему дали, а котлетку нет...позорище Сибирь-Алтай!!!!
    игорка357
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:15
      Ты думай что пишешь, если ума не хватило до генерала дослужиться, так на себя пеняй
      maxim947
  4. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:10
    Смотри-ка расплакались, у меня в спине железка от бороды торчит, не ною как блеющий ...работаю, семью кормлю, тоже ветеран!Но выпрашивать и плакаться где либо никогда не буду, не для того четырежды в командировках был, точно не для того!!!!Вообще коменты типа "я защищал-отдайте мое" считаю позорищем!!!!
    игорка357
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