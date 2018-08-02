Ахеждакова назвала себя "врагом народа" из-за своей позиции по Крыму

Актриса Лия Ахеджакова, ранее заявлявшая, что Россия украла Крым у Украины, пожаловалась, что в России ее называют "террористкой" и «врагом народа», сообщает издание "Собеседник", опубликовавшее интервью с актрисой.В своем интервью изданию Ахеджакова заявила, что "теперь она террористка по отношению к Крыму", при этом добавив, что в этом ей составили компанию "уважаемые представители российской культуры", а все они вместе "враги народа". Кого имела г-жа Ахеджакова под "уважаемыми представителями культуры" не известно, но может быть Макаревича с Собчак, которые также высказались против присоединения Крыма к России, а Собчак, будучи кандидатом в президенты России, запрашивала разрешение у Киева на поездку в Крым для собственной агитации.Ахеджакова заявила, что любит Крым, но Россия его украла. "Это воровство", заявила она и добавила, что Крым по-прежнему принадлежит Украине. Также она посетовала, что против нее в интернете ведется "целая кампания", из-за чего ей приходится обращаться к адвокату.Отметим, что опубликованное в "Собеседнике" интервью актрисы с бешеной радостью принялись перепечатывать различные украинские СМИ, а на дискуссионных площадках интернета появились захлебывающиеся слюной комментаторы, готовые лобызать актрису взасос за ее слова о принадлежности Крыма.Напомним, что в отличии от множества российских "представителей культуры", внесенных украинской властью в черный список с запретом посещения территории страны, г-же Ахеджаковой въезд на Украину разрешен. В любое время...