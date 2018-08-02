13:48 02 августа
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Ахеждакова назвала себя "врагом народа" из-за своей позиции по Крыму

Актриса Лия Ахеджакова, ранее заявлявшая, что Россия украла Крым у Украины, пожаловалась, что в России ее называют "террористкой" и «врагом народа», сообщает издание "Собеседник", опубликовавшее интервью с актрисой.

Ахеждакова назвала себя "врагом народа" из-за своей позиции по Крыму


В своем интервью изданию Ахеджакова заявила, что "теперь она террористка по отношению к Крыму", при этом добавив, что в этом ей составили компанию "уважаемые представители российской культуры", а все они вместе "враги народа". Кого имела г-жа Ахеджакова под "уважаемыми представителями культуры" не известно, но может быть Макаревича с Собчак, которые также высказались против присоединения Крыма к России, а Собчак, будучи кандидатом в президенты России, запрашивала разрешение у Киева на поездку в Крым для собственной агитации.


Ахеджакова заявила, что любит Крым, но Россия его украла. "Это воровство", заявила она и добавила, что Крым по-прежнему принадлежит Украине. Также она посетовала, что против нее в интернете ведется "целая кампания", из-за чего ей приходится обращаться к адвокату.

Отметим, что опубликованное в "Собеседнике" интервью актрисы с бешеной радостью принялись перепечатывать различные украинские СМИ, а на дискуссионных площадках интернета появились захлебывающиеся слюной комментаторы, готовые лобызать актрису взасос за ее слова о принадлежности Крыма.

Напомним, что в отличии от множества российских "представителей культуры", внесенных украинской властью в черный список с запретом посещения территории страны, г-же Ахеджаковой въезд на Украину разрешен. В любое время...

Использованы фотографии: https://replyua.net/
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Комментарии 70

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  1. Тралл Сегодня, 12:07
    Нельзя быть врагом того, кто смеется над тобой smile
    Тралл
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:07
      Надо принять закон о защите территориальной целостности России.
      Любые высказывания граждан России, ставящие под сомнения ее территорию, должны стать уголовно наказуемыми деяниями.
      Андрей Смирновский
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 12:20
        Ахеджакова и её "Простите нас, украинцы!" стали интернет мемом. Никакой лжи и тем более ненависти, просто превращение неплохой, хоть и однотипной, актрисы в символ реакции значительной части российской либеральной интеллигенции на события последних лет. Не каждомо такое удается - стать мемом!
        Кого имела г-жа Ахеджакова под "уважаемыми представителями культуры" не известно

        Трoих уже негры в ЦАР ислючили из этoй "уважаемoй" кoмпании.
        Кстати в данный момент:
        Советская и российская актриса Лия Ахеджакова находится в Крыму. В городе Феодосия она принимает участие в съемках фильма компании Star Media «Фото моей девушки».
        https://riafan.ru/1079227-ya-v-krymu-khorosho-seb
        ya-oshushayu-akhedzhakova-obyasnila-pochemu-bolsh
        e-ne-daet-kommentariev
        Аристарх Людвигович
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:24
          Слушая стоны и всхлипывания Ахеджаковой в Адрес России и Крыма перед моим взором невольно всплывают Ходорковские, Макаревичи и прочая шушера -враги народа.
          Андрей Смирновский
          1. Например Сегодня, 12:26
            Цитата: Андрей Смирновский
            Надо принять закон о защите территориальной целостности России.

            Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации
            Например
            1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:31
              Вот и про то!

              Ахеджакову надо признать террористкой и предать суду.
              Андрей Смирновский
              1. cast iron (cast iron) Сегодня, 13:33
                Это вас - простого пролетария, отправят под суд за подобный репост или высказывание. А деятели культуры России могут говорить всё что угодно их мерхкой душе. Их никто не тронет. В России же всё для простого народа - и тюрьмы, и налоги и свобода слова))))
                cast iron
        2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:27
          Жаль, что Ходорковский не составил компанию Джемалю.
          Андрей Смирновский
          1. cast iron (cast iron) Сегодня, 13:34
            У Ходора хватает мозгов не ездить в Африку без охраны))))) У Джемаля мозгов, видимо, совсем не было.
            cast iron
          2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 13:36
            Цитата: Андрей Смирновский
            Жаль, что Ходорковский не составил компанию Джемалю.

            Это исключено. Такие, как Ходорковский, за гроши посылают, таких как Джемаль, таскать для себя каштаны из огня.
            Капитан Пушкин
        3. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:32
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Советская и российская актриса Лия Ахеджакова находится в Крыму. В городе Феодосия она принимает участие в съемках фильма компании Star Media «Фото моей девушки».

          И как быть с этим. Значится Крым "украден" и он украинский, но если вопрос касается ДЕНЕГ, то можно и "подзакрыть глаза" и поехать в Крым В НАРУШЕНИЕ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Как то не последовательно. Хотя если смотреть с точки зрения "заработчанки", то все логично. Политика политикой, но кушать хочется.
          svp67
        4. prapor55 (Александр) Сегодня, 12:32
          Не понятно,что мешает ей покинуть Россию и переехать в почти эвропейскую страну, как сделали некоторые "уважаемые" шуты.
          prapor55
        5. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:35
          из-за чего ей приходится обращаться к адвокату.
          Бабушка,вы не по адресу,вам к психиатру
          Александр романов
      2. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 12:21
        Зачем? Нужно не запрещать и сажать, а высмеивать. Ведь это на самом деле смешно, когда человек жалуется журналистам на «неправильный» народ, который не понимает ее и других «уважаемых» (не понятно кем, явно не народом) представителей культуры. Этим «уважаемым» представителям культуры нужно видимо народ сменить)
        случайный прохожий
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:29
          Ходорковского уже сажали -так он всю зону на уши поставил, ибо зона находилась под неусыпным взором ЕСПЧ....А оно нам надо?
          Андрей Смирновский
        2. Например Сегодня, 12:34
          Культура - это в первую очередь язык. В Крыму говорят на русском языке. На Украине нацисты запрещают русский язык. Крым ни какого отношения к нацистам не имеет. Крым русский край. На то воля Божья и согласие людей в Крыму проживающих.
          Если эта дама относит себя к "культурным", то должна понимать что Крым это русская культура.
          Украина в свою очередь есть русское название местности, где проживали сотни лет русские. Так же как Кавказ есть название местности где проживают многочисленные народы.
          Ежели эта дама с перечисленным мною не согласна, то я не могу отнести ее к образованным людям. wink
          Сейчас она ведет себя как обыкновенный шарлатан, желая влезть в новостные ленты. Дешевый популизм на людском горе. Потеря земель русских на Украине это горе русского народа.
          Например
      3. Комментарий был удален.
      4. Forcecom (Денис) Сегодня, 12:45
        Так уж сразу уголовным, так уж сразу "20 лет без права переписки" (в курсе что это значило?) может все же начать с административных мер?
        Forcecom
      5. SteelRatTV (Андрей) Сегодня, 13:18
        А ещё надо придерживаться тематики ВОЕННОГО ОБОЗРЕНИЯ (это, Андрей, претензия, упаси боже, не к Вам hi , а к автору публикации). Конечно, любую ..., хмм, личность, можно "привязать" к чему угодно... Но надо ли? no
        SteelRatTV
      6. красноярск Сегодня, 13:28
        Цитата: Андрей Смирновский
        Надо принять закон о защите территориальной целостности России.
        Любые высказывания граждан России, ставящие под сомнения ее территорию, должны стать уголовно наказуемыми деяниями.

        Такой закон принят на украине. Это просто к сведению.
        А кто такая Ахеджакова? Актриса? И что? Это повод, чтобы обсуждать ее мнение? А завтра ВО предложит нам к обсуждению мнение бабы Матрены по вопросу ситуации в Судане?
        ВО, куда катимся?
        красноярск
    2. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:12
      Да прекратите, они люди болезные..раньше приглашали на ТВ, теперь нет, а жить то как...обычный пиар!!!
      игорка357
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:17
        Вот и пущай "Ахеджаковы" валят пиариться в Попрыгундию.
        Андрей Смирновский
        1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 12:31
          Правильно!!! Всех этих Ахеджаковых и Макаревичей и им подобных в товарняк и прямиком в Киев, пусть там прыгают!!! am
          Black Sniper
      2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:25
        Коли больные, так их надо изолировать от нормального общества -в Кащенко.
        Андрей Смирновский
      3. dauria (Алексей) Сегодня, 12:31
        они люди болезные


        Эх, дурёха ..." в этом ей составили компанию "уважаемые представители российской культуры" С кем поведёшься, от того и забеременеешь... Поговорила бы с крымчанами, ведь не совсем уж бессовестная . В "Единой России" похлеще падлы есть и маскируются куда как умнее. Может, и прозрела бы на старости.
        dauria
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:29
      Цитата: Тралл
      Нельзя быть врагом того, кто смеется над тобой
      .

      На 90% население России адвокатов не наймешь. laughing
      [/quote]
      [quote]Собчак, будучи кандидатом в президенты России, запрашивала разрешение у Киева на поезду в Крым для собственной агитации
      Она и в США ездила докладывать, какая у нее будет программа, если она станет президентом.
      Венд
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:17
        Эх Лия, Лия вот играла ты замухрышек положительных и народ, как зритель, любил тебя и почетал. А теперь замухрышка, со своим мировоззрением, ну никак непонимаема тем же самым народом-зрителем.
        Rusland
  2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:09
    Не ужели власть это схавает, для кого были написаны законы о экстремизме и нарушении целостности РФ для простого народа?
    А гопота от бомонда не подсудна?
    Андрей Смирновский
    1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:13
      Бомонд?Вы о чем уважаемый?..эти забытые существа, уже не знают как о себе напомнить...вот и вся суть!!!
      игорка357
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:16
        Эти "забытые" существа продолжают скакать в СМИ и ТВ!

        А Ахеджакова -это не террористка, это просто русофобская амёба,, вообразившая о себе невесть что.
        Андрей Смирновский
  3. Копчёный (Денис) Сегодня, 12:10
    Старческий маразм штука такая, да.
    Копчёный
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:13
      Неуловимо племя прозападной либерастии!
      И Крым-то она весь объездила, и бабки за съёмки слупила, но...
      Чего ж эта, грымза старая, по ворованным местам болтается ?
      Андрей Смирновский
  4. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 12:11
    Называть украденым то что раньше принадлежало тебе!Это бред! Это тоже самое что сдать свою квартиру в аренду на много лет, а потом придти и забрать ее! А квартирант скажит что мол вы украли у меня ее!
    BoomAndroid
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 12:19
      Сейчас она снимается в Крыму...и думаю,она в Крым въезжала не через украину...
      Деньги не пахнут...
      Человек без совести пытается учить жизни других...
      Андрей Смирновский
  5. rruvim (Роман) Сегодня, 12:15
    Лия Ахеджакова всегда была посредственной актрисой. Просто для режиссёров она была находкой: показать типичную интеллигентную дурочку на экране. Видать этот "образ" ей присосался и при жизни, в реальном мире.
    rruvim
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:15
    ей составили компанию "уважаемые представители российской культуры"
    Рыбак рыбака видит из далека. А актрисе не обижаться нужно, а начать осмысливать прожитые годы и свою гражданскую позицию. Стоит только актеру, считающему себя "светочем культуры" и истинной в последней инстанции, каким-то боком коснуться политики (влезть в нее со своими умозаключениями) пиши пропало. А была неплохая актриса.
    rotmistr60
  7. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:15
    «врагом народа»

    скорее- посмешище народа... в своей жалобе только омерзение вызывает... и ведь забыть себя не даст, пищит и лезет...
    Masya Masya
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:12
      Чего то даже обсуждать сие чудо не хочется. Просто прикинул, а если бы я обсуждал какого ни будь "наполеона" из психиатрической клиники, что бы я мог сказать? Вот и тут так же... request
      MPN
  8. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:15
    Господи..ВО, до какого уровня ты скатываешься... Давайте уважаемые, про макаревича...серебрякова..(сознательно не с заглавной)..!!!!
    игорка357
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 12:39
      Для ВО вполне нормальная статья, здесь мы должны "таких" обсуждать. hi
      Black Sniper
  9. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 12:16
    Всему есть мера. Как можно плевать в собственный колодец?
    Михаил55
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 12:17
    Полоумных еврейских старух себе во враги записывать? Нет уж, увольте! laughing laughing
    P.S. Лия Меджидовна со своим "прастити нас, бандеровцы"(игиловцы, кого надо впишите) давно уже смахивает на всероссийскую сумасшедшую типа незабвенной бабы Леры Новодворской с её классическим "проклятые коммуняки". Правда баба Лера была пофактурней дамочка. laughing laughing

    Жалкая копия и неповторимый оригинал. laughing laughing

    P.P.S
    Altona
    1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:35
      Ладно! Новодворская была прикольной! На столе танцевала, пока он не развалился laughing . Боровой её тогда "поймал". А Ахеджакова "тронулась давно"...
      rruvim
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:21
    Ахеджакова заявила, что "теперь она террористка по отношению к Крыму", при этом добавив, что в этом ей составили компанию "уважаемые представители российской культуры", а все они вместе "враги народа".

    Жить с этим народом в одной стране вам наверное тяжело. Так что валите, куда хотите, но пожалуйста, не оставайтесь с нами в одной стране, с теми, кто считает, что Крым это Россия и он лишь временно был передан, тогда ещё братскому народу Украины.
    К-50
  12. ИванИванов Сегодня, 12:22
    Пусть не переживает - это у нее с горбачевской перестройки
    ИванИванов
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 12:24
    Цитата: Андрей Смирновский
    Не ужели власть это схавает, для кого были написаны законы о экстремизме и нарушении целостности РФ для простого народа?

    Altona
  14. Троль Сегодня, 12:26
    На свое, личное, мнение она, как собственно и все мы, однозначно имеет право. Но вот публичность человека имеет как свои плюсы так и минусы.
    Троль
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 13:19
      При Сталине её бы расстреляли, при Андропове посадили бы лет на 15, а при Путине говори что хочешь!!! am
      Black Sniper
  15. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:27
    ведется "целая компания"

    Аффтырь, учи русский язык.
    Avis-bis
  16. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:28
    Ну и "новость", Тем более на ВО! Ну прямо вся страна, ночами не спит, только и "интересуется" бредом выжившей из ума старушки, у которой ни ребёнка, ни котёнка. Вот и несёт всякую ересь.
    Николай Петров
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:28
      Цитата: Николай Петров
      выжившей из ума старушки

      к сожалению это не маразм, это позиция "интелегенции"
      Василенко Владимир
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:30
        Тут не поспоришь.
        Николай Петров
  17. igorbrsv Сегодня, 12:32
    Цитата: игорка357
    Бомонд?Вы о чем уважаемый?..эти забытые существа, уже не знают как о себе напомнить...вот и вся суть!!!

    Они забыли чей хлеб едят, а может и названия стран перепутали в которой живут. А че, возраст
    igorbrsv
  18. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:34
    Ахеджакова вынесла себе приговор,осталось самой его привести в исполнение.....
    HAM
  19. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:34
    Кстати, инфа была в инете, Ахеджакова в Крым ездила в "кине" сниматься, без разрешения киевских властей... laughing ...А разве Верка до сих пор берёт? А чего ей не брать? Для барыг старается за долю малую.....
    parusnik
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 12:37
      Дык в чём проблема написать в СБУ, даже из России?
      Копчёный
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:54
        А вы думаете,СБУ в мировую паутину не читает...? Читает и делает отсев, а кто работает за долю малую на СБУ..закрывает глаза на его "шалости"...
        parusnik
  20. ALEX_SHTURMAN (Алексей) Сегодня, 12:41
    Да не лохматьте вы бабушку! Сайт все больше и больше становится политизированным! Лучшеб больше про оружие писали. Сами все стариками станем неизвестно что нам там в голову вбредет нести, зачем весь этот мусор тиражировать, кто где чего сказал. о чем подумал! Не в коем случае не являюсь поклонником Ахиджаковой, и ее высказываний, а как актрисы в советских фильмах да!
    ALEX_SHTURMAN
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:24
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      Сами все стариками станем неизвестно что нам там в голову вбредет нести

      стариками станем все, но это не значит, что станем ненавидеть Родину
      Василенко Владимир
  21. Strashila (I) Сегодня, 12:50
    У неё проблемы с адекватностью не первое десятилетие с начала девяностых... возрастное.
    Strashila
    1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:24
      Цитата: Strashila
      возрастное.

      нет, это просто ненужность
      Василенко Владимир
  22. July Caesar (Сергей) Сегодня, 12:51
    А чем старушка лучше или хуже того-же Альоши Серебрякова,назвавшего собственный народ свиньями,уехавшего в Канаду,но снимающегося в России?Блин,да на их фоне даже Пашинина можно уважать.Тот хотя-бы,высказав свою позицию,просто перестал смердеть в нашей стране.А эти и гадят,и тусят тут.
    July Caesar
  23. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 13:00
    "при этом добавив, что в этом ей составили компанию "уважаемые представители российской культуры", " Макаревич, ты меня уважаешь? - Уважаю, Лия. И я тебя уважаю. Значит мы с тобой уважаемые люди". (старый анекдот)
    дилетант2
  24. Опер (Игорь) Сегодня, 13:13
    Здесь надо понимать, что врагом народа вероятно может быть, какой то собственно представитель этого народа! Все эти деятели к русскому и российскому народу отношения не имеют. По сему эти "видные деятели культуры" являются врагами России и вообще любой сильной формы государственности в нашей стране! Хотелось бы здесь еще вот только понять видными деятелями собственно, какой культуры они являются?! Однако это вопрос на столько лежит в плоскости высоких философских изысканий, что явно без 100 грамм не разобраться!
    Опер
  25. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:23
    мерзкой оказалась старушенцией
    Василенко Владимир
  26. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 13:26
    Эта страшная баба с лицом мартышки еще рассуждает об истории. Этим комикам лучше молчать, никогда подобные комики не были в любимцах у народа. Лично я и мои сослуживцы ее презирают. Гнать ее надо из театра, а лучше из России.
    мичман
  27. Alex66 (Александр) Сегодня, 13:30
    К сожалению такие как Ахеджакова не понимают что когда они борются с Путиным они оскорбляют и весь народ России, чувствуется что вся богема пропитана превосходством над народом, для них мы все еще лапти носим и веревкой подвязываемся. Хотя может она, а с ней макаревич... и не чуствуют себя гражданами России они выше ее.
    Alex66
  28. Weyland (Константин) Сегодня, 13:39
    Насчет Ахеджаковой всё было ясно уже 25 лет назад - когда она активно поддерживала танковый расстрел Белого Дома ельцинской бандой am
    "Друзья мои! Проснитесь! Не спите! Сегодня ночью решается судьба несчастной России, нашей несчастной Родины. Наша несчастная Родина в опасности! Не спите! Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты!"
    А вот интересно бы узнать ее реальное отчество. То, что адыгский князь Меджид Ахеджаков дал удочеренной падчерице свою фамилию - это в порядке вещей, но вот чтобы еще и отчество...
    Weyland
  29. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:41
    Творческий человек. Отличная актриса. Не обращайте внимания. Она точно не навредит Крыму в разгар сезона smile Лучьшая роль - секретарь в "Служебном романе" love Жаль, что не полностью расрыли её талант.
    Sadko88
  30. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:43
    Не согласных с властью нужно насильственно выселять или сажать. Либо ты с Путиным- либо иди лес пили, только так можно выжить во времена войны России со всем миром!!! Иначе нас сомнут!!!
    Семен1972
  31. AID.S Сегодня, 13:44
    Жениться обещал Эразм
    И обольстил-таки простушку.
    А было в паспорте - Маразм!
    Уроненным под раскладушку
    AID.S
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