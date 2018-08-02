13:47 02 августа
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Сенат утвердил военный бюджет США на следующий год

В среду американские сенаторы подавляющим большинством голосов приняли оборонный бюджет страны на 2019 год, передает ТАСС.



Согласно документу, в следующем финансовом году на военные нужды будет потрачено $ 716 млрд., что на 20 миллионов больше, чем в текущем году.


Из общей суммы на проведение операций за рубежом предусмотрено выделение $ 69 млрд. Часть средств будет потрачена на противодействие растущей угрозе со стороны России. Запланирована также военная помощь Украине.

В тексте закона имеется пункт, санкционирующий рост зарплаты военнослужащих на 2,6%. Кроме того, предусмотрено увеличение численности личного состава регулярных сил на 15 тысяч человек.

Прописан в законопроекте и запрет на поставку Турции новейших истребителей F-35. Запрет введен в ответ на решение Анкары о закупке российской системы С-400. Он может быть снят по ходатайству Пентагона, который обязан представить сенаторам специальный отчет о ситуации в Турции.

Также законодатели запретили американской администрации признавать воссоединение Крыма с Российской Федерацией.

За принятие закона о национальной обороне проголосовали 87 законодателей, против – десять. На прошлой неделе документ был принят нижней палатой Конгресса. Теперь законопроект будет отправлен на подпись американскому президенту.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 12:33
    А у меня, точнее у тещи кошка на даче окотилась!
    игорка357
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 13:46
      Мои поздравления твоей тёщи, вернее её кошке, ну и конечно тому коту!!! drinks
      Black Sniper
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:34
    Согласно документу, в следующем финансовом году на военные нужды будет потрачено $ 716 млрд., что 20 миллионов больше, чем в текущем году.
    У очень богатых свои причуды...
    svp67
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:37
      love
      Цитата: svp67
      У очень богатых свои причуды...

      и нам богатых не понять... wink
      Masya Masya
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:46
        love
        Цитата: Masya Masya
        и нам богатых не понять...

        Факт. Там совсем с "глузду зьихали"...Так, что нам их лучше и не догонять.
        svp67
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:52
          Цитата: svp67
          Так, что нам их лучше и не догонять.

          куда нам, у нас такого печатного станка нету... crying
          Masya Masya
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:04
            Цитата: Masya Masya
            куда нам, у нас такого печатного станка нету...

            Да у нас свой есть

            Просто не зачем этим увлекаться...
            svp67
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:03
      Цитата: svp67
      У очень богатых свои причуды...

      имеется пункт, санкционирующий рост зарплаты военнослужащих на 2,6%.
      Да, наши так чудить не умеют... request
      MPN
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:09
        Цитата: MPN
        Да, наши так чудить не умеют...

        Вот так точно умеют, последний раз на 4% увеличили, как и всем бюджетникам
        svp67
    3. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:26
      Согласно документу, в следующем финансовом году на военные нужды будет потрачено $ 716 млрд., что 20 миллионов больше, чем в текущем году.

      если завод Кока-кола национализируют, то экономия составит 100 млрд $ laughing
      Romario_Argo
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:36
    $ 716 млрд
    Широко и с размахом. Эти деньги да на мирные цели. Для страны желающей управлять миром мирные цели понятие эфемерное.
    rotmistr60
  4. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:39
    Даешь 1 трлн баксов к 2020 году.
    Александр романов
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:46
    - А у нас огонь погас -Это раз!Грузовик привез дрова -Это два!Мы гуляли по Неглинной,Заходили на бульвар,нам купили синий-синий ,презеленый красный шар! И из нашего окна Площадь Красная видна!А из "ихнего" окошка только улица немножко. smile
    parusnik
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 12:50
    Против проголосовало, по разным причинам, 10 человек. Документ по разным статьям антироссийской направленности. Несмотря на заявления г-на Лаврова о неких "здравомыслящих" силах в политике США - оных не видно.
    Любое патриотичное правительство давно бы запретило бы семьи, учёбу, счета, недвижимость для граждан РФ в этом враждебном государстве.
    samarin1969
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