13:48 02 августа
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СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35

Военно-воздушные силы Израиля в ближайшее время будут разделены на две категории: самолеты ближнего радиуса действия и дальнего, а все дело в потенциальном противнике Израиля - Иране. Конечно такое разделение будет условным и не официальным, приводит "РГ" материал издания Popular Mechanics.

СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35


Как считают авторы издания, Израиль разделит свою военную авиацию на две категории: самолеты, которые могут наносить удары по ближайшим целям в приграничных районах Ливана и Сирии, а также самолеты, которые могут поражать отдаленные иранские объекты. И для обоих категорий в настоящее время у Израиля имеются самолеты: F-35 для решения задач в ближайшей зоне, и F-15 - для нанесения ударов на дальних расстояниях.


Все дело в том, что хотя F-35 является самолетом пятого поколения, созданным по технологии "стелс", у него сравнительно меньший радиус действия и небольшая бомбовая нагрузка. И какими бы не были мастерами израильские инженеры, но они ограничены в своих желаниях модернизировать самолет.

А вот F-15 в Израиле служит более 40 лет. Хотя самолет по сравнению с F-35 считается устаревшим, но модернизированные версии F-15 почти ни в чем не уступают более современным моделям. Большой радиус действия, хорошая бомбовая нагрузка и простота в управлении позволят Израилю наносить удары по отдаленным целям.

Учитывая вышеизложенное, авторы издания делают вывод, что скорей всего Израиль временно приостановит закупку F-35, чтобы пополнить свои ВВС новейшими F-15 2040C. Модернизированные F-15 оснащены современным радаром, дальним инфракрасным поисковым датчиком и возможностью нести до 16 ракет AMRAAM среднего радиуса действия.

Использованы фотографии: https://defence.ru/
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Комментарии 23

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  1. Totah155 Mk 2 (Alex) Сегодня, 12:43
    Заберём всё.
    Totah155 Mk 2
    1. Маз Сегодня, 13:03
      А что ему выбирать? Возьмет то что прикажут из Вашингтона и разрешат. Бабосы то штатовские. Тем более, что по версии израсми Россия развязала с Китаем кибервойну против великого государства, причем не стесняясь в средствах и количестве задействованных людей. Ну, им так видится. Кто не верит загуглись.
      Маз
      1. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:13
        Вы очень сильно ошибаетесь....США это дача Израиля, ведь 80 % их финансов принадлежит евреям ...
        VO3A
      2. гурт (сергей) Сегодня, 13:45
        Цитата: Маз
        А что ему выбирать? Возьмет то что прикажут из Вашингтона и разрешат.

        сабру то продали....
        гурт
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 12:45
    И те и те не спасут от полной заварушки
    Грибок
    1. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:17
      Ещё одна святая наивность:Израиль упадёт после США....Вон в Украина у власти одни ....евреи...
      VO3A
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:32
        Надо Израилю тогда пожаловаться на непутевых украинских евреев.
        ul_vitalii
        1. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:36
          Зачем , эти евреи скоро будут жить в Израиле со своими деньгами...
          VO3A
  3. новичок (garik) Сегодня, 12:45
    так уже выбрал_ ф15й. заказ будет исполнен в рамках военной помощи Израилю.
    новичок
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:50
    СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35
    Если Израиль, что то и выбирает, то это процентное соотношение, сколько им надо каких самолетов, так как один это "шпага" или "стилет", смертельный, но очень хрупкий, а вот второй, это "секира", от удара которой мало чего остается.
    svp67
  5. san4es Сегодня, 12:51
    hi ..скорей всего Израиль временно приостановит закупку F-35, чтобы пополнить свои ВВС новейшими F-15 2040C
    san4es
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:00
      Умеют ролики делать..., прямо из ангара на форсаже и сразу в бой... smile
      MPN
    2. mvd ru (Иван ) Сегодня, 13:02
      Иран тоже не "беззубый " wink
      mvd ru
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:57
    Когда получим 50 Ф-35 , начнут прибывать 25 Ф-15, а потом оставшиеся 25 штук Ф-35.
    voyaka uh
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 13:04
      Цитата: voyaka uh
      Когда получим 50 Ф-35 , начнут прибывать 25 Ф-15, а потом оставшиеся 25 штук Ф-35.

      Совершенно верно.
      Арон Заави
      1. san4es Сегодня, 13:09
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: voyaka uh
        Когда получим 50 Ф-35 , начнут прибывать 25 Ф-15, а потом оставшиеся 25 штук Ф-35.

        Совершенно верно.

        ...Куда столько?... hi
        san4es
      2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:11
        Для ударов "возмездия" такого количества - более чем... А при серьезной заварушке - сотня бортов "кончатся" через неделю.
        Горный стрелок
      3. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:41
        Зямы, а зачем вам столько разведчиков F-35 , они больше ни для чего не годятся....Ключевое слово "получите" . Только евреи так умеют.....Хотя ваши F-35 наши С-300 будут засекать при выкатке из ангара по сигналам от водила и тягача.....или шасси...
        VO3A
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:05
      voyaka uh
      Куда вам столько бортов? Места хватит под них? bully И надо ещё летчиков бы в достатке иметь бы..
      Кстати, там вроде 100 Ф 35 Турецких освободилось, может и их тоже прикупите, чего добру пропадать... hi
      NN52
  7. Кино (Стас) Сегодня, 12:59
    а что тут думать?-нужны оба
    Кино
  8. Sadko88 (Старший) Сегодня, 13:34
    По хорошему, ни один не нужен... ВВС, самый бесполезный род войск в песочнице smile
    Sadko88
  9. Jerk Сегодня, 13:37
    Слушаем про крах продажного еврейского режима, от тех же самых экспертов, что вчера тут головами трясли про СУ-57...
    Или в методичках текст кончился?
    Jerk
  10. Инжeнeр (Александр Владимирович) Сегодня, 13:46
    Лучше синица в руках чем журавль в небе
    Инжeнeр
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