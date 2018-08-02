СМИ: Израиль выбирает между F-15 и F-35

Военно-воздушные силы Израиля в ближайшее время будут разделены на две категории: самолеты ближнего радиуса действия и дальнего, а все дело в потенциальном противнике Израиля - Иране. Конечно такое разделение будет условным и не официальным, приводит "РГ" материал издания Popular Mechanics.Как считают авторы издания, Израиль разделит свою военную авиацию на две категории: самолеты, которые могут наносить удары по ближайшим целям в приграничных районах Ливана и Сирии, а также самолеты, которые могут поражать отдаленные иранские объекты. И для обоих категорий в настоящее время у Израиля имеются самолеты: F-35 для решения задач в ближайшей зоне, и F-15 - для нанесения ударов на дальних расстояниях.Все дело в том, что хотя F-35 является самолетом пятого поколения, созданным по технологии "стелс", у него сравнительно меньший радиус действия и небольшая бомбовая нагрузка. И какими бы не были мастерами израильские инженеры, но они ограничены в своих желаниях модернизировать самолет.А вот F-15 в Израиле служит более 40 лет. Хотя самолет по сравнению с F-35 считается устаревшим, но модернизированные версии F-15 почти ни в чем не уступают более современным моделям. Большой радиус действия, хорошая бомбовая нагрузка и простота в управлении позволят Израилю наносить удары по отдаленным целям.Учитывая вышеизложенное, авторы издания делают вывод, что скорей всего Израиль временно приостановит закупку F-35, чтобы пополнить свои ВВС новейшими F-15 2040C. Модернизированные F-15 оснащены современным радаром, дальним инфракрасным поисковым датчиком и возможностью нести до 16 ракет AMRAAM среднего радиуса действия.