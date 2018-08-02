13:46 02 августа
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Эксперт: китайский J-20 лучше российского Су-57

С сети появились новые фотографии китайского истребителя 5 поколения Chengdu J-20, которые позволяют сделать выводы о некоторых характеристиках самолета, приводит Лента.ру слова американского эксперта Тайлера Роговея.



Эксперт обращает внимание на встроенные под корпус самолета радиолокаторы, сверхзвуковой воздухозаборник, линзу Люнеберга, отверстия от датчиков, скрытых в носовой части, а также на горизонтальное оперение.


По его словам, истребитель имеет сходство с американскими F-22 и F-35, что говорит о промышленном шпионаже.



Тем не менее, Китай обогнал Россию в разработке истребителей. И по многим признакам разрыв этот с каждым днем будет увеличиваться, считает Роговей. Ведь парк J-20 растет и развивается, а российская программа Су-57 (ПАК ФА) «стагнирует до ненужности», пояснил он.

При этом эксперт замечает, руководству западных стран не следует недооценивать способность китайцев совершать гигантские скачки в технических науках и разработке аэрокосмических материалов.



Напомним, в мае журнал The National Interest писал, что российский Су-57 отличает великолепная маневренность, в то время как к достоинствам Chengdu J-20 следует отнести малозаметность.

Использованы фотографии: https://twitter.com/RupprechtDeino
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Комментарии 30

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:11
    Еще бы Китай умел свои движки делать. Двигательная система Су-35 включает в себя такие технологии, как векторное управление двигателем, программное обеспечение и компоненты, которые достаточно плохо развиты в промышленности Китая.
    Аристарх Людвигович
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:16
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Еще бы Китай умел свои движки делать.

      Ему пока некогда, он пытается дальше оторваться от "отсталой" России
      svp67
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:21
        Китайцы в годы «большого скачка» плавили металл в каждом дворе fellow Сейчас и истребители во дворах смогут запилить. Одна семья - один истребитель yes .
        Аристарх Людвигович
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:43
          Да пофиг, что там Китай делает, тем более по мнению какого-то вшивого эксперта, куда важнее когда пойдут поставки СУ-57 у нас в войска, причем с двигателем второго этапа, и не опытные партии, а нормальная серия. Только сроки вправо сдвигают
          maxim947
      2. гурт (сергей) Сегодня, 13:35
        Цитата: svp67
        Ему пока некогда, он пытается дальше оторваться от "отсталой" России

        ага,и поэтому купленную еврейскую сабру ставит русские движки,дополняют крадеными элементами с ф-22 и бьют себя пяткой в грудь-мы впереди планеты всей.....
        гурт
    2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 13:17
      Китаянцы и через 20 лет не смогут сделать с нашим моторесупсом движки, а нашем двигателе 2-го этапа им вообще даже мечтать не стоит(только если сами продадим). Здесь интересней другое, у иксперда фамилия занятная - "Роговей". Напоминает бандеровского рогуля, сбежавшего в Матрасию в 44-м.
      Сармат Саныч
    3. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:18
      Двигательная система Су-35 включает в себя

      центральное монолитный ротор с литыми лопатками, если начать разбирать двигатель то обратно уже не соберешь, требуется специальный стенд которого у Китая нет


      Romario_Argo
    4. MPN (Павел) Сегодня, 13:21
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Еще бы Китай умел свои движки делать

      Китай показал, что ему многое по плечу... и движки дело времени, я бы этим себя не успокаивал.
      Ну а по существу мнения эксперта, то кроме пары, тройки терминов и кучи фантазии притянутой за уши ни каких конкретных фактов превосходства не заметил... request
      MPN
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:24
        Павел, приветствую! hi

        ЭксперДам видней, завтра уже будут сноповязки расхваливать.
        ul_vitalii
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:30
          Виталий привет! hi Работа у них такая. request
          MPN
      2. гурт (сергей) Сегодня, 13:39
        Цитата: MPN
        Китай показал, что ему многое по плечу...

        во-во....сначала американцы и еврики перенесли туда свои заводы из-за дешевой раб.силы,а потом раздались вопли-это мы сделали
        гурт
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:45
          Сергей приветствую! hi
          Цитата: гурт
          сначала американцы и еврики перенесли туда свои заводы
          Да тут хоть как, абсолютно без разницы кто и как куда, чего перенес, продал, подарил. Факт Китай на сегодня в состоянии делать технологические прорывы и может производить то, что не можем мы (те же плавучие доки и мегакраны для судостроения)... Это серьезно... hi
          MPN
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 13:41
      Таки, импортные польские яблоки по 40 лучше, чем китайские деревянные по 120. И что, если нет ни своих ни польских? winked
      сибиралт
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:15
    Эксперт: китайский J-20 лучше российского Су-57

    Потому, что....
    По его словам, истребитель имеет сходство с американскими F-22 и F-35

    Вот только "старичок" Су-30МКИ как то его видит на дальности порядка полторы сотни км, вот такая "невидимка"
    И это "аэроплан" мне больше нравится...


    И на фото снизу отлично видно, что у него ДВА отсека под боевую нагрузку, в отличии от "китайца"
    svp67
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:26
      Интересно, в каком месте эта "каракатица" лучше нашего Су 57?
      "Хорош" эксперт, по фото сравнивает возможности машин...
      А ПГО наверняка уже потом воткнули, когда поняли, что ошибочка в расчетах вышла...
      ИМХО
      NN52
      1. poquello (poquello) Сегодня, 13:35
        Цитата: NN52
        Интересно, в каком месте эта "каракатица" лучше нашего Су 57?

        дык написали, патамушта их больше, лучше - больше Оооо
        poquello
      2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:40
        Цитата: NN52
        Интересно, в каком месте эта "каракатица" лучше нашего Су 57?
        "Хорош" эксперт, по фото сравнивает возможности машин...
        А ПГО наверняка уже потом воткнули, когда поняли, что ошибочка в расчетах вышла...
        ИМХО

        Судя по фото,у них, ДЛИНА имеет значение))))
        Сибирский цирюльник
  3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:19
    Побольше бы таких экспертов нашим противникам....Су-57 появится быстро и неожиданно для всех, особенно для любителей-аналитиков. Появится с новыми характеристиками и новыми двигателями. Россия как всегда преподносит много нового в вооружениях. А Китай не имеет своих технологий, а отточил мастерство клонирования, переделывания и шпионажа, но есть одно но, никогда эти компоты из разных технологий не будут лучше аналогов (России, США и др.) в этом ахиллесова пята всех китайских изделий.
    Alexey-74
    1. гурт (сергей) Сегодня, 13:44
      Цитата: Alexey-74
      А Китай не имеет своих технологий, а отточил мастерство клонирования, переделывания и шпионажа, но есть одно но, никогда эти компоты из разных технологий не будут лучше аналогов

      су-57 машина экспериментально-переходного типа:на нем изучаются отрабатываются технологии,материалы,научные изыскания ну и чтоб в случае обострения можно было быстро отработать серию
      гурт
  4. Кино (Стас) Сегодня, 13:20
    все верно написано
    Кино
  5. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 13:20
    Ведь парк J-20 растет и развивается, а российская программа Су-57 (ПАК ФА) «стагнирует до ненужности»
    к сожалению так и есть, по движкам только ещё не догнал, но это вопрос времени
    _Ugene_
    1. Кино (Стас) Сегодня, 13:22
      так и у нас лаборатория летает только двигами первого этапа....
      Кино
  6. другой РУСИЧ Сегодня, 13:22
    Интересно, а как только по одной фотограции, можно определить ттх самолета и его способность летать?
    Сеанс спиритизма?))
    другой РУСИЧ
    1. Копчёный (Денис) Сегодня, 13:33
      Так ведь эксперты они такие, зрят и в глубь и в ширь не говоря уже о дали.
      Копчёный
  7. shubin Сегодня, 13:31
    Было время, когда и над китайским автопромом смеялись.
    shubin
    1. Кино (Стас) Сегодня, 13:33
      обычно смеются те у кого хуже(у нас)а смеющийся первым больно падает
      Кино
    2. Moskovit (Алексей) Сегодня, 13:34
      Да и сейчас можно посмеяться. Дряные машины.
      Moskovit
  8. Runoway (Runoway) Сегодня, 13:35
    Для того чтоб сравнивать предъявите успехи китайских самолётов в боевых действиях
    Runoway
  9. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:36
    приводит Лента.ру слова американского эксперта Тайлера Роговея.

    У нас только на ВО таких экспертов как блох на собаке.
    Piramidon
  10. Gogia (Игорь) Сегодня, 13:36

    Эксперт видимо не в курсе, что Китай сделал как всегда. Вид сверху - Миг 1.44 и J-20
    Общего не находите?
    Теперь сравните с видом спереди раптора:

    Ну и изюминка - обратная стреловидность воздухозаборников в горизонтали ( что является довольно спорным решением) как на F-35. Форма створок боевых отсеков и ниш стоек шасси как на F-22(35) рубленные передние кромки.
    Двигун на J-20 стоит явно не Китайский. И, думаю единственный шанс у них - спереть изделие 30 после готовности.
    Вот так с миру по нитке китайцы наклепают свои истребители 5-го поколения, пока наши брюхатые в большими звездочками говорят, что СУ-35 Лучший в мире и Су-57 нам не нужен...
    Gogia
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