Генштаб: Контроль над сирийско-иорданской границей восстановлен

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, выступая на прошедшем в Минобороны брифинге, заявил, что в Сирийской арабской республике полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей.Выступая перед журналистами, Рудской сообщил, что контроль над всей сирийско-иорданской границей полностью восстановлен. Кроме этого, созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН в районе линии разграничения на Голанских высотах между Сирией и Израилем в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №350 от 1974 года, добавив, что в 2012 году данный район покинули миротворцы ООН из-за проблем с безопасностью.В то же время в районе зоны Эт-Танф в Сирии, которая контролируется американскими военными, наблюдается рост численности боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Именно с этой территории боевики делают вылазки в зоны деэскалации, проводят засады и террористические акты а провинциях Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются прорваться в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора, сообщил Рудской. Благодаря действиям правительственной армии, при поддержке российских ВКС, в большинстве случаев, такие группы немедленно уничтожаются.Именно с направления Эт-Танф прибыла группа боевиков ИГ*, устроивших засаду в провинции Дамаск, в результате которой погибло 13 сирийских военнослужащих, включая бригадного генерала Надима Асаада.Между тем, по заявлению Рудского, значительная часть отрядов "умеренной" оппозиции в Сирии присоединилась к правительственной армии Сирии против боевиков ИГ* и "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в России).