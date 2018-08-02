16:19 02 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Генштаб: Контроль над сирийско-иорданской границей восстановлен

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, выступая на прошедшем в Минобороны брифинге, заявил, что в Сирийской арабской республике полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей.

Генштаб: Контроль над сирийско-иорданской границей восстановлен


Выступая перед журналистами, Рудской сообщил, что контроль над всей сирийско-иорданской границей полностью восстановлен. Кроме этого, созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН в районе линии разграничения на Голанских высотах между Сирией и Израилем в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН №350 от 1974 года, добавив, что в 2012 году данный район покинули миротворцы ООН из-за проблем с безопасностью.


В то же время в районе зоны Эт-Танф в Сирии, которая контролируется американскими военными, наблюдается рост численности боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Именно с этой территории боевики делают вылазки в зоны деэскалации, проводят засады и террористические акты а провинциях Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются прорваться в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора, сообщил Рудской. Благодаря действиям правительственной армии, при поддержке российских ВКС, в большинстве случаев, такие группы немедленно уничтожаются.

Именно с направления Эт-Танф прибыла группа боевиков ИГ*, устроивших засаду в провинции Дамаск, в результате которой погибло 13 сирийских военнослужащих, включая бригадного генерала Надима Асаада.

Между тем, по заявлению Рудского, значительная часть отрядов "умеренной" оппозиции в Сирии присоединилась к правительственной армии Сирии против боевиков ИГ* и "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в России).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
9

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:50
    Бог всегда за тех, кто делает правое дело... Буду очень рад, когда война в Сирии закончится.
    svp67
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:55
      Цитата: svp67
      Буду очень рад, когда война в Сирии закончится.

      Многие будут рады, но вот некоторым это как клизма со скип.идаром, не могут на месте усидеть спокойно.
      MPN
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:40
        Сейчас беженцы начнут возвращаться и бармалеи в парандже и детишками на руках подтянутся.
        Rusland
  2. MPN (Павел) Сегодня, 13:54
    значительная часть отрядов "умеренной" оппозиции в Сирии присоединилась к правительственной армии Сирии против боевиков ИГ* и "Джабхат ан-Нусры"
    Как присоединилась, так при удобном случае и отсоединится... Ликвидировать эти ВФ надо.
    MPN
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:17
      Этих не нужно, нужно тех что на автобусах с автоматами в Идлиб уезжают!!! am
      Black Sniper
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:22
        Цитата: Black Sniper
        Этих не нужно, нужно тех что на автобусах с автоматами в Идлиб уезжают!!! am

        Тут полностью согласен и вариантов бы не должно быть. А про этих я имел ввиду ликвидировать как вооруженные формирования , а не как народ. По идее у них автоматы отобрать и дать кайло для восстановления разрушенного...
        MPN
        1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:00
          Это в идеале, а так нужно им мозги прочищать, да от наркотиков лечить, что мне представляется невозможным.
          Rusland
  3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:14
    В то же время в районе зоны Эт-Танф в Сирии, которая контролируется американскими военными, наблюдается рост численности боевиков запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Именно с этой территории боевики делают вылазки в зоны деэскалации, проводят засады и террористические акты а провинциях Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются прорваться в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора, сообщил Рудской.
    Случись такое в Турции ВБ США закрыли бы в течении недели, а Сирия слаба и мала, амерам в ней беспределить можно!!! am
    Black Sniper
  4. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:22
    Цитата: Black Sniper
    Этих не нужно, нужно тех что на автобусах с автоматами в Идлиб уезжают!!! am

    А остальных потом как убеждать?
    Sadko88
  5. avt Сегодня, 14:44
    Генштаб: Контроль над сирийско-иорданской границей восстановлен
    wassat Да-а-а!?? А Эт-Танф и база US-ов возле какой границы ??? Точнее в район на стыке границ каких стран не пускают САА?? Вообще то зачищена долина реки Ярмук. То есть граница, или линия разделения ( кому как нравится) с Израилем.
    avt
  6. мерцание (Николай) Сегодня, 15:02
    в районе зоны Эт-Танф в Сирии, которая контролируется американскими военными, наблюдается рост численности боевиков
    скоро эти боевики и начнут меринов чикать
    мерцание
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:43
      Здравствуй, Николай hi Скучать им не дадут, найдут применение.
      Rusland
Картина дня