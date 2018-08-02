16:21 02 августа
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Швеция закупает американские системы ПРО

Минобороны Швеции закупает у США систему ПРО «Пэтриот», как полностью соответствующую национальным запросам, сообщает газета Известия со ссылкой на министра обороны страны Петера Хультквиста.



Согласно информации, контракт планируется подписать до конца недели. Стоимость сделки оценивается в $1,14 млрд.


Хультквист подтвердил намерение сторон подписать контракт в ближайшие дни, однако отказался назвать его точную стоимость. При этом он отметил, что закупаемые комплексы, по сути, являются более современным аналогом тех, что длительное время стоят на вооружении шведских сил ПВО.

По его словам, американская система «Пэтриот» доказала свою эффективность в действии и полностью соответствует национальным запросам.

Первые поставки ожидаются уже в 2021 году, добавил министр.

Напомним, Швеция не входит в НАТО, но является внеблоковым партнером стран альянса. Как отмечали местные СМИ, помимо принятия решения о закупке «Пэтриотов», шведское военное ведомство активно готовится к участию в натовском военном учении «Единый трезубец-2018», которое пройдет осенью на территории Норвегии и в прилегающих морских акваториях.

В июле Владимир Путин заявил, что Россия соразмерно отреагирует на попытки стран НАТО втянуть в свои ряды новые европейские государства. По его словам, альянсу следовало бы подумать о возможных последствиях такой политики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 13:53
    молодцы американцы-не отнять,умеют втюхать "лежалый" товар...
    андрей юрьевич
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:59
      Производится ликвидация товаров со склада, первым покупателям скидка...
      MPN
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:15
        Сказать, что реклама главный двигатель торговли уже никак. Янки генерируют страх во всём мире и стригут на нём бабосики.
        Молосы, умеют.
        Впрочем и товар они умеют показать .... показать в общем, хотя эт больше похоже на торговлю покровительством в ответ на лояльность. Можно и так.
        Нашим тож поучиться не мешало б, да только некому похоже опыт перенимать.
        rocket757
        1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:07
          Да ладно, весь мир завален оружием СССР/России! hi
          Black Sniper
    2. den3080 Сегодня, 14:24
      так и хочется сказать: Петер!! ну хуль ты квист??
      в переводе на русский: Петер!! думаешь поможет??
      den3080
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:26
        Короче и этих нейтралов заставили закупиться. Включат все эти обновки в единую систему и будут спать спокойно. И в НАТО вступать не надо, гражданский брак ни кто не отменял.
        Rusland
        1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 15:44
          Закупили бы тогда и SOSUS , а то наши подлодки никак поймать не могут .
          DMB_95
  2. РядовойСА Сегодня, 14:16
    Без лоха и жизнь плоха!
    Надо отдать должное пи*досам, умеют находить лохов и втюхивать им свое мегаоружие ))
    РядовойСА
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:19
      Цитата: РядовойСА
      умеют находить лохов и втюхивать им свое мегаоружие

      Если лох сам просит, то как ему отказать...
      svp67
  3. polpot (Andru) Сегодня, 14:17
    Оплата видимо продукцией Икеа будет
    polpot
  4. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:18
    По его словам, американская система «Пэтриот» доказала свою эффективность в действии и полностью соответствует национальным запросам.
    Особенно в вопросе "насолить" России
    svp67
  5. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 14:36
    Дополнительные мишени для Искандеров и других ракетных комплексов.
    Alexey-74
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:40
      Цитата: Alexey-74
      Дополнительные мишени для Искандеров и других ракетных комплексов.

      Столько, сколько разбросано по Европе позиций ПВО/ПРО, - никаких "Искандеров" не хватит.
      Нормаль ок
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:11
      Если они установят Пэтриоты на острове Готланд - перекроют Балтийское море .
      voyaka uh
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:37
    МО Швеции никому не интересно, как и сама Швеция. Даже карданные велосипеды не создадут им приемущества smile
    Sadko88
    1. BlackMokona Сегодня, 14:48
      165 боевых самолётов никому не интересны? Ну ну
      BlackMokona
      1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:00
        Было бы интересно, если бы мы напасть на них собирались. но со времён Карла 12 мы как бы не воюем... smile
        Sadko88
        1. BlackMokona Сегодня, 15:05
          Кто знает куда заведём нас политика.
          BlackMokona
  7. M.A.S.T.ER.S.T.A.LK.K.E.R (Дмитрий) Сегодня, 14:47
    Ну что за писаки такие с каких пор Пэтриот система ПРО
    Пэтриот это система ПВО ну с очень ограниченными возможностями ПРО
    А вот THAAD это система ПРО без вариантов.
    M.A.S.T.ER.S.T.A.LK.K.E.R
  8. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 15:02
    да если бы карл 12 знал что великая швеция под сша ляжет
    злой пиннокио
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:20
      Цитата: злой пиннокио
      да если бы карл 12 знал что великая швеция под сша ляжет

      в то время,про америку не слышали в швеции.
      андрей юрьевич
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 15:21
        да я знаю что не слышали
        злой пиннокио
  9. iouris (iouris) Сегодня, 15:51
    Вывод: Швеция вступила в НАТО. В очередной раз.
    iouris
  10. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:09
    Самолеты 4-го поколения Пэтриот (как и С-300) сбивает уверенно. А других у потенциальных противников Швеции нет.
    voyaka uh
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