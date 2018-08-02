16:23 02 августа
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В США официально представили новый конвертоплан V-280 Valor

Компания Bell Helicopter официально презентовала новый армейский конвертоплан V-280 Valor. Презентация прошла 1 августа на территории испытательного полигона Bell Helicopter Amarillo Assembly Center в штате Техас, передает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании. До этого публичная демонстрация возможностей конвертоплана не проводилась, на авиасалоне в Фарнборо в 2016 году публике показали полноразмерный макет V-280 Valor.

В США официально представили новый конвертоплан V-280 Valor


Конвертоплан V-280 Valor создается компанией Bell Helicopterна как один из претендентов на замену V-22 Osprey, парк которых американская армия планирует заменить к 2030 году. V-280 Valor меньше и легче V-22 Osprey, и вмещает всего 12 человек плюс 2 членов экипажа, тогда как десантные версии V-22 вмещают до 36 человек. Основным преимуществом нового конвертоплана разработчики считают более низкую стоимость при лучших лётных характеристиках. В отличии от предшественника V-22 Osprey, у V-280 Valor отсутствует съёмное поворотное крыло, что значительно снижает вес машины, и нет поворотного двигателя — положение меняет лишь ротор винта. В отличии от V-22 Osprey, не имеющего своего штатного вооружения, новый конвертоплан изначально разрабатывается для ведения боевых действий.


V-280 имеет полностью композитный фюзеляж, способен развивать скорость до 518 км/ч, боевой радиус полёта 1500 км, максимальная дальность полёта 3900 км.


Использованы фотографии: Bell Helicopter
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Комментарии 38

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  1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:48
    Сложная техника. Квадрики проще
    Sadko88
    1. SSR (Roman) Сегодня, 15:25
      Цитата: Sadko88
      Сложная техника. Квадрики проще

      Сложная, но V22 был ещё сложнее чем Valor.
      Отличная машина, 12 человек, скорость 500 км/ч, вертолётные взлёт и посадка, большой боевой радиус, своё вооружение.
      Следующий конверт, у них будет ещё дешевле и ещё лучше.

      Да, стоимость лётного часа V22 очень дорогая, Valorа пока не знаем.
      Но они МОГУТ себе позволить иметь "конверты", ну а мы можем только радоваться имеющимся недостаткам конверта.
      ПС.
      Мне больше нравится концепция как в Кемероновском "Аватар".)))
      SSR
      1. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 15:37
        Если такие машины не делали в СССР, то в лилипутинской "Верхней Вольте с ракетами" им и подавно ничего не светит...
        Вова Кабаев
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:46
          Цитата: Вова Кабаев
          Если такие машины не делали в СССР, то в лилипутинской "Верхней Вольте с ракетами" им и подавно ничего не светит...

          Крым чей?
          Серый брат
          1. bulvas (Василий) Сегодня, 15:54
            Цитата: Серый брат
            Цитата: Вова Кабаев
            Если такие машины не делали в СССР, то в лилипутинской "Верхней Вольте с ракетами" им и подавно ничего не светит...

            Крым чей?



            он вряд ли понимает вопрос

            это же попка, что сказали - то и повторяет
            bulvas
        2. bulvas (Василий) Сегодня, 15:46
          Цитата: Вова Кабаев
          Если такие машины не делали в СССР, то в лилипутинской "Верхней Вольте с ракетами" им и подавно ничего не светит...



          Ну ты наверное и не такие машины умеешь делать ..


          bulvas
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:49
            В "Нижней Вольте без ракет" даже миномёт нормальный сделать не могут.
            Серый брат
  2. spectr (Дмитрий) Сегодня, 14:48
    С точки зрения отработки технологий интересная машинка. А вот реальная область применения довольно специфичная.
    spectr
    1. ProkletyiPirat (Сергей) Сегодня, 15:23
      Цитата: spectr
      С точки зрения отработки технологий интересная машинка. А вот реальная область применения довольно специфичная.

      У вертолётов она ещё более "специфична".
      ProkletyiPirat
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:28
        Подвижный ротор это более стрёмная конструкция чем подвижное крыло. В первую очередь в следствии нагруженности элементов.
        Серый брат
        1. РУСС (Максим) Сегодня, 15:34
          Цитата: Серый брат
          Подвижный ротор это более стрёмная конструкция чем подвижное крыло. В первую очередь в следствии нагруженности элементов.

          Вы инженер? Техник или конструктор?
          РУСС
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:37
            Разумный человек.
            Серый брат
    2. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:26
      реальная область применения довольно специфичная

      Броски с острова на остров по цепочке островов. Можно достаточно точно позиционировать области применения, в т. ч. Камчатка...
      Керенский
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:47
        Теоретически да, однако кто их купит?
        Серый брат
  3. MPN (Павел) Сегодня, 14:49
    Основным преимуществом нового конвертоплана, разработчики считают более низкую стоимость
    однако для перевозки одного и того же количества десанта нужно три таких в отличии от одного оспри...
    вмещает всего 12 человек плюс 2 членов экипажа, тогда как десантные версии V-22 вмещают до 36 человек.
    MPN
    1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 14:54
      И Богу помолиться не забыть...
      Sadko88
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:02
        Я про стоимость вообще то, а так каждому десантнику по летательному аппарату было бы не плохо...
        MPN
    2. ProkletyiPirat (Сергей) Сегодня, 15:27
      Цитата: MPN
      однако для перевозки одного и того же количества десанта нужно три таких в отличии от одного оспри...

      Самое забавное что самолётов нужно в 3 раза больше, а кораблей в 9 раз больше потому как крыло не складывается, в общем good выкинули кучу денег на ветер. Думаю теперь будут переделывать эту хреновину в чисто штурмовой вариант и использовать совместно с оспреями, или сделают третий вариант лишенный недостатков первых двух..
      ProkletyiPirat
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:34
        Цитата: ProkletyiPirat
        или сделают третий вариант лишенный недостатков первых двух..

        Это скорее всего ибо цель их освоение бюджета, оспреи на списание
        на замену V-22 Osprey, парк которых американская армия планирует заменить к 2030 году.
        Эти скорее всего будут возможно как поддержка, но что то подсказывает поддержка из них не ахти какая, ударные вертолеты и те же Ф-35 порядка на 2 эффективнее...
        MPN
    3. SSR (Roman) Сегодня, 15:33
      Цитата: MPN
      однако для перевозки одного и того же количества десанта нужно три таких в отличии от одного оспри...

      Упускаете из виду другой момент. hi

      В отличии от V-22 Osprey, не имеющего своего штатного вооружения, новый конвертоплан изначально разрабатывается для ведения боевых действий.

      Из этой шняги, матрасники начинают делать боевой девайс, а это другие расклады.
      Цитата: HMR333
      зачем? они не имеют преимуществ перед вертолетом а сложнее в сборе и обслуживании так зачем тогда?! обычный вертолет имеет такого же плана скоростные ттх и они еще и вооружения берут с экипажем и надежнее! если конверту накрыть движок он рухнит а обычный вертоль вполне сможет долететь до базы!

      Ну, это однозначно сохраню в шедевры.
      SSR
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:51
        Цитата: SSR
        Упускаете из виду другой момент.
        ..... новый конвертоплан изначально разрабатывается для ведения боевых действий.
        Я конечно не берусь экспертно судить (да и данных нет, чем сей девайс будет вооружен), но по моему личному мнению в данной области у него шансов мало, (хотя высадка десанта тоже ведение БД) огневая поддержка это не его задача , велика уязвимость от любых средств ПВО. Куда эффективнее на момент высадки поддержка от той же палубной авиации (Ф-35 на тех же вертолетоносцах базируются), а по позже (по подлетному времени) вертолеты огневой поддержки справятся с задачей эффективнее. Ну это личное мнение и не претендует на истину в первой инстанции. hi
        MPN
  4. Jerk Сегодня, 15:00
    Чем сложней техника - тем проще ломается. Хоть убейся, но поворотный ротор винта - сложней автомата перекоса.
    Jerk
    1. Kirill Dou (Kirill Dou) Сегодня, 15:06
      С чего это вы взяли? Первые самолеты времен Первой мировой войны ломались едва ли реже современных истребителей.
      Kirill Dou
      1. Jerk Сегодня, 15:32
        С того, что первые автожиры ломались чаще первых истребителей, примерно
        Jerk
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:35
        Чаще. Двигатели эволюционируют и количество моточасов до отказа, соответственно, растёт.
        Серый брат
  5. Ипатий (Валерий) Сегодня, 15:12
    Имиджевая штуковина. Нашим ВС тоже на пользу будут экранопланы в разных массогабаритах, в т.ч. таких малых для спецуры.
    Ипатий
    1. HMR333 (Владимир) Сегодня, 15:24
      зачем? они не имеют преимуществ перед вертолетом а сложнее в сборе и обслуживании так зачем тогда?! обычный вертолет имеет такого же плана скоростные ттх и они еще и вооружения берут с экипажем и надежнее! если конверту накрыть движок он рухнит а обычный вертоль вполне сможет долететь до базы!
      HMR333
    2. ProkletyiPirat (Сергей) Сегодня, 15:30
      нафиг ненужны эти экранопланы, и так на них СССР кучу денег угрохал, а толку ноль. Лучше бы на конвертопланы эти деньги потратили, в условиях РФ от них куда больше пользы.
      ProkletyiPirat
      1. Ипатий (Валерий) Сегодня, 15:50
        А мне кажется, что например в погранвойсках экранопланы будут весьма востребованы. А то, что СССР "вбухал кучу денег" так это удешевит их для РФ, разве не так?
        Подождем статей "Конвертоплан супротив экранолета!" yes
        Ипатий
  6. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:31
    По сравнению с "Оспреем", это вообще фаталити - будет биться в хлам без вариантов.
    Серый брат
  7. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 15:40
    вчем их преимущества и недостатки? и нужен ли вообще?
    злой пиннокио
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 16:03
      Цитата: злой пиннокио
      вчем их преимущества и недостатки? и нужен ли вообще?

      В чистой теории - преимущество перед самолетом в вертикальном взлете.
      Преимущество перед вертолетом - большая экономичность, т.к. частично подъемная сила создается за счет крыла, а не винта. Плюс, когда вектор тяги винта совпадает с направлением движения, винт имеет максимальный КПД. И перед вертолетом преимущество в потенциально в два раза более высокой скорости и подъемной силе. У вертолетного винта лопасти, которые идут в направлении движения вертолета, имеют относительно воздуха суммарную скорость и раньше попадают на сверхзвук. Лопасть, которая идет против направления движения вертолета, имеет разностную скорость относительно воздуха и ее подъемная сила падает.
      Кубик123
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:10
        спасибо большое
        злой пиннокио
  8. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 15:41
    Концепция конвертоплана великолепно подходит для дронов, а возить людей на этом «чуде» не оправдано в виду больших рисков для жизни последних. Даже не хочу углублятся в техническую сторону вопроса т.к. там плохо всё, начиная от диаметра ротора и заканчивая сверхтяжёлым поворотным механизмом оного (про неисправляемые недостатки двух-роторной схемы и говорить не хочется) negative
    P.S. Классический или соосный винтокрыл на порядок надёжнее будет.
    Gnefredov
    1. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:49
      Соосный лучше good
      Sadko88
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:07
      Аварийность Оспри сравнялась в последние 10 лет с аварийностью вертолетов. Его проблема осталась - стоимость покупки и эксплуатации.
      Но зато в переброске десанта на большое
      расстояние и с большой скоростью и с вертолетной посадкой - нет ему равных.
      voyaka uh
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:08
        Цитата: voyaka uh
        Аварийность Оспри сравнялась в последние 10 лет с аварийностью вертолетов.

        Парк стареет - что тут сделаешь.
        Серый брат
  9. пищак Сегодня, 16:01
    Из фантастического "Аватара" в реальную жизнь?! yes
    Интересная машина, по-своему красивая и, очевидно, по ряду деталей кабины унифицированная с вертолётной продукцией компании! Скорость горизонтального полёта выше, чем у вертолётов, про статический потолок не знаю, но динамический потолок, полагаю, тоже явно выше вертолётного?!
    Может кто из читателей ответит, каково приходится конвертопланам в гористой местности, в ущельях, смогут ли по-вертолётному приземлиться на "пятачке" в условиях разрежённого воздуха?
    Понятно, что, как и двухроторные вертолёты поперечной схемы, при отказе одного двигателя имеет больше шансов "загреметь под фанфары", чем вертолёт продольной схемы с одним несущим винтом, да и режим авторотации у конвертоплана наверно проблематичен или нет?!
    Почему-то( наверно беспилотными квадрокоптерами навеяло или ещё иллюстрациями в старой книге "Основы авиации") вангую, что следующим шагом в реализации концепции конвертопланов будут четырехроторные конвертопланы, как менее катастрофичные при отказе одного двигателя, но это так, мысли вслух?! Ведь фюзеляж представленного аппарата и уже имеющиеся поворотные двигательные установки позволяют с минимумом переделок создать опытный образец и поэкспериментировать с "четырёхроторной конфигурацией"?!
    Мне V-280 больше понравился, внешне и по конструкции, чем V-22 Оспрей, он "ловчее", что ли?! winked
    пищак
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