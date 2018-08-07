Подводный беспилотник «Цефалопод»: зарубежный взгляд



Реконструкция возможного облика изделия "Цефалопод"



Один из слайдов, показывающих современные российские разработки в области беспилотной техники



Второй слайд с упоминанием НИР "Цефалопод"

По материалам:

http://hisutton.com/Cephalopod.html

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://bastion-karpenko.ru/

https://bmpd.livejournal.com/

Согласно разным источникам, в настоящее время российская оборонная промышленность создает несколько проектов специальной подводной техники, предназначенной для решения разнообразных боевых задач. Эти разработки закономерно привлекают внимание зарубежных специалистов и приводят к появлению аналитических материалов. Их авторы пытаются собрать доступную информацию и сделать возможные прогнозы. Несколько дней назад свое видение российского проекта с шифром «Цефалопод» опубликовал известный исследователь Х.М. Саттон.27 июля на интернет-сайте Саттона «Covert Shores» появилась новая статья с заголовком «Russian 'Cephalopod' Armed Autonomous Underwater Vehicle (AUV) program»: «Российская программа разработки вооруженной автономной безэкипажной подлодки «Цефалопод». В ней приводятся доступные на данный момент данные об интереснейшем российском проекте.В начале своей статьи автор указывает на любопытную особенность текущей российской программы разработки безэкипажных подводных аппаратов. Целая отрасль в один момент оказалась в тени проекта «Посейдон», предусматривающего создание автономной атомной «торпеды». При этом одно российское конструкторское бюро – ЦКБ МТ «Рубин» – разработало сразу два проекта подобной техники, которые к тому же несколько раз упоминались вместе.В 2015 году Россия привлекла внимание специалистов всего мира, допустив спланированную утечку информации о проекте подлодки-торпеды «Статус-6», теперь известной как «Посейдон». Тогда же общественности стало известно о втором проекте подобного рода с шифром «Цефалопод».Х.И. Саттон отмечает, что аппарат «Цефалопод» больше соответствует общепринятому облику подводного беспилотника и в этом отношении значительно отличается от более крупного «Посейдона». По его данным, проект «Цефалопод» предусматривает строительство сравнительно небольшой атомной подводной лодки с крупной носовой гидроакустической станцией и торпедным вооружением. Зарубежный специалист полагает, что основной задачей такого аппарата станет поиск и уничтожение подлодок противника.Автор статьи напоминает, что облик изделия «Посейдон» изначально был неизвестен, но позже официальные источники опубликовали несколько его изображений. В случае с «Цефалоподом» ситуация выглядит иначе. До сих пор официальные российские лица не раскрывали подробностей этого проекта и обходились лишь сдержанными комментариями.В июле прошлого года на российских интернет-ресурсах появились несколько слайдов из презентации, посвященной современным и перспективным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области беспилотной техники, в том числе подводной. На трех опубликованных изображениях имелся рисунок аппарата «Цефалопод». Х.И. Саттон указывает, что подлинность слайдов, равно как их принадлежность к требуемому контексту, так и не получили подтверждения, однако они дают определенное представление о планах и решениях российских конструкторов.Нарисованный подводный аппарат имел несколько характерных черт. В носовой части корпуса помещалась крупная антенна гидроакустической станции. На бортах предусматривались выдвижные пусковые установки для торпед. В качестве движителя используется традиционный гребной винт. Верхний вертикальный стабилизатор с рулем направления заметным образом сдвинут к носу, а также выполняет функции мачты с антеннами. Эта особенность придает «Цефалоподу» некоторое сходство с аппаратом «Суррогат», так же разработанным Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». Зарубежный исследователь полагает, что такое сходство может служить косвенным подтверждением реальности опубликованных изображений.Х.И. Саттон предположил, что на опубликованном изображении аппарат «Цефалопод» вооружен малогабаритными тепловыми торпедами МТТ калибра 324 мм. Исходя из этого, он выводит общие габариты беспилотной подлодки. Она может иметь длину порядка 10 м и соответствующее водоизмещение. В целом, по своим размерам «Цефалопод» получается похож на современные подводные аппараты для транспортировки боевых пловцов в количестве 6-10 человек. Впрочем, разница в предназначении приводит к понятным отличиям. По всей видимости, подводный беспилотник должен быть крупнее и тяжелее транспортных средств.Предполагаемая к использованию торпеда МТТ на пути к цели способна развивать скорость до 50 узлов. При меньшей скорости, 30 узлов, дальность хода достигает 20 км. Торпеда способна опускаться на глубину до 600 м. Для поражения целей используется боевая часть массой 60 кг.Зарубежный специалист попытался оценить эксплуатационные характеристики перспективного «Цефалопода». Если Россия смогла использовать современные литий-ионные аккумуляторы с высокими характеристиками, то автономность аппарата с электрическими двигателями может достигать нескольких дней. Впрочем, в этой сфере имеются некоторые затруднения, способные снизить реальные характеристики подлодки.Перспективный безэкипажный аппарат отличается сравнительно малыми размерами. Габариты сокращены настолько, что на подлодке даже отсутствуют торпедные аппараты традиционной конструкции. Производить стрельбу предлагается при помощи убираемых устройств, которые, впрочем, тоже занимают некоторый объем внутри корпуса. Кроме того, внутри лодки присутствуют крупные агрегаты, такие как антенна гидроакустической станции. В результате этого сокращается доступный объем для размещения батарей.Х.И. Саттон предполагает, что ограничения в сфере аккумуляторов приведут к определенному сокращению автономности и боевых возможностей. С такой энергетической установкой «Цефалопод» станет локальной угрозой, способной работать на некотором удалении от порта базирования или корабля-носителя. Возможность длительного патрулирования в океанской зоне, присутствующая у атомных подлодок и беспилотников, исключается.Согласно открытым источникам, изученным зарубежным специалистом, ЦКБ МТ «Рубин» при участии государства заключило несколько дополнительных контрактов со смежными предприятиями. Однако пока известны только сам факт существования таких договоров, их стоимость и субподрядчики. Цели и задачи, а также технические подробности пока не уточнялись.Для реализации составной части научно-исследовательской работы «Цефалопод-ПЗМ» привлечен завод «Машиностроитель» (г. Пермь), который за свое участие получит 149 млн рублей. К СЧ НИР «Цефалопод-ИСУ» привлекли концерн «Моринформсистема-Агат» с оплатой в размере 158 млн рублей. В проектах «Цефалопод-МТ» и «Цефалопод-МТМ» участвуют НИИ Мортеплотехники и концерн «МПО Гидроприбор», которые должны получить 5,6 и 3,5 миллиона соответственно. ОКБ «Новатор» занято в работе «Цефалопод-МР» со сметой на 15 млн рублей.По известным данным, разработка проекта с шифром «Цефалопод» стартовала в 2014 году в соответствии с контрактом министерства обороны «Исследования по созданию робототехнических комплексов с автономными необитаемыми подводными аппаратами повышенной автономности». Военное ведомство и ЦКБ МТ «Рубин», являющееся головным разработчиком, до сих пор не раскрывают подробности проекта, из-за чего приходится полагаться только на отрывочные сведения и различные оценки. Тем не менее, уже известны некоторые данные.Так, известно, что в 2014-15 годах ЦКБ МТ «Рубин» заключило несколько договоров с субподрядчиками на проведение составных частей научно-исследовательской работы, на которые отводилось несколько лет. К примеру, работы по теме «Цефалопод-МР» планировалось завершить к 2 августа 2018 года. Сроки выполнения прочих СЧ НИР, насколько известно, уже тоже подошли к концу.Важные сведения, способные служить намеком на некоторые обстоятельства, были опубликованы в отчете ОКБМ им. И.И. Африкантова за 2014 год. Благодаря этому документу стало известно, что организация тоже привлечена к программе «Цефалопод». Опытное конструкторское бюро машиностроения относится к атомной отрасли и занимается разработкой реакторных установок и иного оборудования. Факт участия ОКБМ в проекте «Цефалопод» позволяет предполагать, что будущий беспилотник может оснащаться ядерной энергетической установкой.На данный момент достоверно известно только о самом факте существования проекта «Цефалопод», а кроме того, доступно всего одно предполагаемое изображение подобного аппарата. Отдельные элементы опубликованного рисунка могут служить основанием для оценок и прогнозов, но большая часть сведений, по очевидным причинам, остается недоступной.Сделав предположение о типе используемых торпед, Х.И. Саттон попытался определить габариты будущей подлодки, а также сделал прогнозы относительно ее технических и эксплуатационных характеристик. В своих оценках зарубежный специалист указывал на применение электрический энергетической установки с аккумуляторными батареями. При этом он полагает, что ограниченные объемы корпуса не позволят получить выдающуюся емкость батарей, и это ограничит дальность плавания.Еще несколько лет назад стало известно, что в проекте «Цефалопод» участвует ОКБМ им. Африкантова, и это позволяло сделать самые смелые предположения. Есть основания полагать, что подводный беспилотник планируется оснастить малогабаритным ядерным реактором достаточной мощности. Весной текущего года было объявлено о существовании ряда перспективных проектов в оборонной сфере, в том числе компактного реактора с весьма высокими характеристиками и особыми возможностями. Такое изделие вполне способно найти применение в безэкипажном подводном флоте в целом и в проекте «Цефалопод» в частности.Если перспективный аппарат действительно должен будет использовать не аккумуляторы, а собственный малогабаритный реактор, то это позволит ему показывать самые высокие характеристики. В первую очередь, на высочайший уровень выйдет дальность плавания. Имея на борту реактор, подлодка сможет, как минимум, месяцами оставаться в море и решать поставленные задачи. В таком случае она оказывается оперативно-стратегической системой, представляющей угрозу для противника не только в районе своей базы или корабля-носителя.На основании немногочисленных доступных данных Х.И. Саттон высказал предположение о тактической роли «Цефалопода». Он полагает, что такие аппараты будут играть роль охотников на подлодки противника. Действительно, наличие крупной гидроакустической станции и выносных устройств для торпед не оставляют особого выбора. Впрочем, и с таким оснащением беспилотная подлодка сможет решать несколько задач.Возможность длительного пребывания в заданном районе и наличие средств обнаружения подводных целей позволят «Цефалоподу» вести патрулирование и искать потенциально опасные объекты. Такая функция может использоваться не только при охоте на подлодки противника, но и для ведения разведки или осуществления целеуказания другим элементам противолодочной обороны. При этом, однако, не исключается возможность самостоятельной атаки обнаруженной цели.В итоге складывается весьма правдоподобная картина, которая, впрочем, пока не слишком отягощена техническими подробностями. Но и в таком виде она показывает, что у России есть самые современные технологии, позволяющие создавать уникальную подводную технику с выдающимися характеристиками и особыми возможностями. Однако пока остается открытым вопрос сроков появления такой техники в составе военно-морского флота.По известным данным, часть научно-исследовательской работы «Цефалопод» следовало завершить к лету 2018 года. Это позволяет предполагать, что в ближайшие годы промышленность займется строительством и испытаниями опытных образцов. По их результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта. При получении положительных отзывов заказчика серийные безэкипажные подлодки смогут поступить в войска к середине следующего десятилетия.Вероятно, именно тогда отечественной и зарубежной общественности удастся узнать о «Цефалоподе» гораздо больше, а также понять, чьи прогнозы и оценки были более точными. Пока же дефицит информации не позволяет делать такие выводы.