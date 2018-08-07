11:11 07 августа

Подводный беспилотник «Цефалопод»: зарубежный взгляд

Согласно разным источникам, в настоящее время российская оборонная промышленность создает несколько проектов специальной подводной техники, предназначенной для решения разнообразных боевых задач. Эти разработки закономерно привлекают внимание зарубежных специалистов и приводят к появлению аналитических материалов. Их авторы пытаются собрать доступную информацию и сделать возможные прогнозы. Несколько дней назад свое видение российского проекта с шифром «Цефалопод» опубликовал известный исследователь Х.М. Саттон.

27 июля на интернет-сайте Саттона «Covert Shores» появилась новая статья с заголовком «Russian 'Cephalopod' Armed Autonomous Underwater Vehicle (AUV) program»: «Российская программа разработки вооруженной автономной безэкипажной подлодки «Цефалопод». В ней приводятся доступные на данный момент данные об интереснейшем российском проекте.

В начале своей статьи автор указывает на любопытную особенность текущей российской программы разработки безэкипажных подводных аппаратов. Целая отрасль в один момент оказалась в тени проекта «Посейдон», предусматривающего создание автономной атомной «торпеды». При этом одно российское конструкторское бюро – ЦКБ МТ «Рубин» – разработало сразу два проекта подобной техники, которые к тому же несколько раз упоминались вместе.



Реконструкция возможного облика изделия "Цефалопод"


В 2015 году Россия привлекла внимание специалистов всего мира, допустив спланированную утечку информации о проекте подлодки-торпеды «Статус-6», теперь известной как «Посейдон». Тогда же общественности стало известно о втором проекте подобного рода с шифром «Цефалопод».

Х.И. Саттон отмечает, что аппарат «Цефалопод» больше соответствует общепринятому облику подводного беспилотника и в этом отношении значительно отличается от более крупного «Посейдона». По его данным, проект «Цефалопод» предусматривает строительство сравнительно небольшой атомной подводной лодки с крупной носовой гидроакустической станцией и торпедным вооружением. Зарубежный специалист полагает, что основной задачей такого аппарата станет поиск и уничтожение подлодок противника.

Автор статьи напоминает, что облик изделия «Посейдон» изначально был неизвестен, но позже официальные источники опубликовали несколько его изображений. В случае с «Цефалоподом» ситуация выглядит иначе. До сих пор официальные российские лица не раскрывали подробностей этого проекта и обходились лишь сдержанными комментариями.

В июле прошлого года на российских интернет-ресурсах появились несколько слайдов из презентации, посвященной современным и перспективным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в области беспилотной техники, в том числе подводной. На трех опубликованных изображениях имелся рисунок аппарата «Цефалопод». Х.И. Саттон указывает, что подлинность слайдов, равно как их принадлежность к требуемому контексту, так и не получили подтверждения, однако они дают определенное представление о планах и решениях российских конструкторов.

Нарисованный подводный аппарат имел несколько характерных черт. В носовой части корпуса помещалась крупная антенна гидроакустической станции. На бортах предусматривались выдвижные пусковые установки для торпед. В качестве движителя используется традиционный гребной винт. Верхний вертикальный стабилизатор с рулем направления заметным образом сдвинут к носу, а также выполняет функции мачты с антеннами. Эта особенность придает «Цефалоподу» некоторое сходство с аппаратом «Суррогат», так же разработанным Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». Зарубежный исследователь полагает, что такое сходство может служить косвенным подтверждением реальности опубликованных изображений.

Х.И. Саттон предположил, что на опубликованном изображении аппарат «Цефалопод» вооружен малогабаритными тепловыми торпедами МТТ калибра 324 мм. Исходя из этого, он выводит общие габариты беспилотной подлодки. Она может иметь длину порядка 10 м и соответствующее водоизмещение. В целом, по своим размерам «Цефалопод» получается похож на современные подводные аппараты для транспортировки боевых пловцов в количестве 6-10 человек. Впрочем, разница в предназначении приводит к понятным отличиям. По всей видимости, подводный беспилотник должен быть крупнее и тяжелее транспортных средств.

Предполагаемая к использованию торпеда МТТ на пути к цели способна развивать скорость до 50 узлов. При меньшей скорости, 30 узлов, дальность хода достигает 20 км. Торпеда способна опускаться на глубину до 600 м. Для поражения целей используется боевая часть массой 60 кг.

Зарубежный специалист попытался оценить эксплуатационные характеристики перспективного «Цефалопода». Если Россия смогла использовать современные литий-ионные аккумуляторы с высокими характеристиками, то автономность аппарата с электрическими двигателями может достигать нескольких дней. Впрочем, в этой сфере имеются некоторые затруднения, способные снизить реальные характеристики подлодки.


Один из слайдов, показывающих современные российские разработки в области беспилотной техники


Перспективный безэкипажный аппарат отличается сравнительно малыми размерами. Габариты сокращены настолько, что на подлодке даже отсутствуют торпедные аппараты традиционной конструкции. Производить стрельбу предлагается при помощи убираемых устройств, которые, впрочем, тоже занимают некоторый объем внутри корпуса. Кроме того, внутри лодки присутствуют крупные агрегаты, такие как антенна гидроакустической станции. В результате этого сокращается доступный объем для размещения батарей.

Х.И. Саттон предполагает, что ограничения в сфере аккумуляторов приведут к определенному сокращению автономности и боевых возможностей. С такой энергетической установкой «Цефалопод» станет локальной угрозой, способной работать на некотором удалении от порта базирования или корабля-носителя. Возможность длительного патрулирования в океанской зоне, присутствующая у атомных подлодок и беспилотников, исключается.

Согласно открытым источникам, изученным зарубежным специалистом, ЦКБ МТ «Рубин» при участии государства заключило несколько дополнительных контрактов со смежными предприятиями. Однако пока известны только сам факт существования таких договоров, их стоимость и субподрядчики. Цели и задачи, а также технические подробности пока не уточнялись.

Для реализации составной части научно-исследовательской работы «Цефалопод-ПЗМ» привлечен завод «Машиностроитель» (г. Пермь), который за свое участие получит 149 млн рублей. К СЧ НИР «Цефалопод-ИСУ» привлекли концерн «Моринформсистема-Агат» с оплатой в размере 158 млн рублей. В проектах «Цефалопод-МТ» и «Цефалопод-МТМ» участвуют НИИ Мортеплотехники и концерн «МПО Гидроприбор», которые должны получить 5,6 и 3,5 миллиона соответственно. ОКБ «Новатор» занято в работе «Цефалопод-МР» со сметой на 15 млн рублей.

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По известным данным, разработка проекта с шифром «Цефалопод» стартовала в 2014 году в соответствии с контрактом министерства обороны «Исследования по созданию робототехнических комплексов с автономными необитаемыми подводными аппаратами повышенной автономности». Военное ведомство и ЦКБ МТ «Рубин», являющееся головным разработчиком, до сих пор не раскрывают подробности проекта, из-за чего приходится полагаться только на отрывочные сведения и различные оценки. Тем не менее, уже известны некоторые данные.

Так, известно, что в 2014-15 годах ЦКБ МТ «Рубин» заключило несколько договоров с субподрядчиками на проведение составных частей научно-исследовательской работы, на которые отводилось несколько лет. К примеру, работы по теме «Цефалопод-МР» планировалось завершить к 2 августа 2018 года. Сроки выполнения прочих СЧ НИР, насколько известно, уже тоже подошли к концу.

Важные сведения, способные служить намеком на некоторые обстоятельства, были опубликованы в отчете ОКБМ им. И.И. Африкантова за 2014 год. Благодаря этому документу стало известно, что организация тоже привлечена к программе «Цефалопод». Опытное конструкторское бюро машиностроения относится к атомной отрасли и занимается разработкой реакторных установок и иного оборудования. Факт участия ОКБМ в проекте «Цефалопод» позволяет предполагать, что будущий беспилотник может оснащаться ядерной энергетической установкой.

На данный момент достоверно известно только о самом факте существования проекта «Цефалопод», а кроме того, доступно всего одно предполагаемое изображение подобного аппарата. Отдельные элементы опубликованного рисунка могут служить основанием для оценок и прогнозов, но большая часть сведений, по очевидным причинам, остается недоступной.

Сделав предположение о типе используемых торпед, Х.И. Саттон попытался определить габариты будущей подлодки, а также сделал прогнозы относительно ее технических и эксплуатационных характеристик. В своих оценках зарубежный специалист указывал на применение электрический энергетической установки с аккумуляторными батареями. При этом он полагает, что ограниченные объемы корпуса не позволят получить выдающуюся емкость батарей, и это ограничит дальность плавания.


Второй слайд с упоминанием НИР "Цефалопод"


Еще несколько лет назад стало известно, что в проекте «Цефалопод» участвует ОКБМ им. Африкантова, и это позволяло сделать самые смелые предположения. Есть основания полагать, что подводный беспилотник планируется оснастить малогабаритным ядерным реактором достаточной мощности. Весной текущего года было объявлено о существовании ряда перспективных проектов в оборонной сфере, в том числе компактного реактора с весьма высокими характеристиками и особыми возможностями. Такое изделие вполне способно найти применение в безэкипажном подводном флоте в целом и в проекте «Цефалопод» в частности.

Если перспективный аппарат действительно должен будет использовать не аккумуляторы, а собственный малогабаритный реактор, то это позволит ему показывать самые высокие характеристики. В первую очередь, на высочайший уровень выйдет дальность плавания. Имея на борту реактор, подлодка сможет, как минимум, месяцами оставаться в море и решать поставленные задачи. В таком случае она оказывается оперативно-стратегической системой, представляющей угрозу для противника не только в районе своей базы или корабля-носителя.

На основании немногочисленных доступных данных Х.И. Саттон высказал предположение о тактической роли «Цефалопода». Он полагает, что такие аппараты будут играть роль охотников на подлодки противника. Действительно, наличие крупной гидроакустической станции и выносных устройств для торпед не оставляют особого выбора. Впрочем, и с таким оснащением беспилотная подлодка сможет решать несколько задач.

Возможность длительного пребывания в заданном районе и наличие средств обнаружения подводных целей позволят «Цефалоподу» вести патрулирование и искать потенциально опасные объекты. Такая функция может использоваться не только при охоте на подлодки противника, но и для ведения разведки или осуществления целеуказания другим элементам противолодочной обороны. При этом, однако, не исключается возможность самостоятельной атаки обнаруженной цели.

В итоге складывается весьма правдоподобная картина, которая, впрочем, пока не слишком отягощена техническими подробностями. Но и в таком виде она показывает, что у России есть самые современные технологии, позволяющие создавать уникальную подводную технику с выдающимися характеристиками и особыми возможностями. Однако пока остается открытым вопрос сроков появления такой техники в составе военно-морского флота.

По известным данным, часть научно-исследовательской работы «Цефалопод» следовало завершить к лету 2018 года. Это позволяет предполагать, что в ближайшие годы промышленность займется строительством и испытаниями опытных образцов. По их результатам будет принято решение о дальнейшей судьбе проекта. При получении положительных отзывов заказчика серийные безэкипажные подлодки смогут поступить в войска к середине следующего десятилетия.

Вероятно, именно тогда отечественной и зарубежной общественности удастся узнать о «Цефалоподе» гораздо больше, а также понять, чьи прогнозы и оценки были более точными. Пока же дефицит информации не позволяет делать такие выводы.

По материалам:
http://hisutton.com/Cephalopod.html
http://tass.ru/
http://ria.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл

Использованы фотографии: Covert Shores / hisutton.com
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Комментарии 16

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  1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 05:50
    Во как! Технологии, к удивлению Саттона, у нас всё таки есть... request Поживёшь, Саттон, подольше - увидишь,Саттон, ещё побольше!
    Плотник 2329
    1. arkadiyssk Сегодня, 07:07
      Это все домыслы о существовании у нас действующих технологий. Например, если бы "чудесный" малогабаритный ядерный реактор существовал, его давно бы следовало поставить на 636 Варшавянки, и закрыть вопрос с наличием ВНУ. При тех габаритах, о которых показывают мультики, в лодке вообще ничего не надо переделывать.
      arkadiyssk
      1. venik (Владимир) Сегодня, 07:55
        Цитата: arkadiyssk
        Это все домыслы о существовании у нас действующих технологий.

        =========
        Вот интересно - ВСЕМ интересно узнавать о онвых проектах в сфере оборонки.... Но КАК только такие статьи (к сожалению - не очнь часто!) появляются - тут же просыпаются "диванные" деятели вроде " arkadiyssk"б с воплями "да ничего этого нет, просто потому, что этого не может быть никогда!!!!" request
        Насчет "Варшавянок" - будь на них ядерный реактор пришлось бы ставить огромную и тяжеленную защиту, что еще увеличит габариты лодки и придется проектировать ВСЕ ЗАНОВО! Кроме того, конвенция Монтре - запрещает проход судов с ядерными ЭУ через Босфор и Дарданеллы...... и т.о. ЧФ остался бы БЕЗ ПЛ!!!
        Посему, прежде чем давать подобные "комментарии", лучше сперва ГОЛОВОЙ подумать!!! fool
        venik
        1. gridasov Сегодня, 09:15
          Ну ,почему же？ Все это действительно есть .Но это ведь технологии 19 века. Например движитель в задней части , а тем более на основе принципа физического процесса заложенного в винте -это вообще примитивно до позорности. Еще раз повторюсь ,что винт и принципы преобразования подвижной среды в нем это совершенно не эффективно . Отсюда и автономные закрытого цикла работы энергетические установки так же не находят развития. Нужно и можно изменить.фундаментальные принципы физ процесса
          gridasov
        2. anzar (анзар) Сегодня, 09:38
          venik пишет:
          Кроме того, конвенция Монтре - запрещает проход судов с ядерными ЭУ через Босфор и Дарданеллы...

          Вот чудеса дивана! Конвенция Монтрьо- ето 36г. Предполагали ли тогда, что будут суда с ядерной ЕУ? Даа, верно пишете "прежде чем давать подобные "комментарии", лучше сперва ГОЛОВОЙ подумать!!!"
          anzar
      2. bk316 (Владимир) Сегодня, 10:12
        При тех габаритах, о которых показывают мультики, в лодке вообще ничего не надо переделывать.

        Более 80% объема в ядерной энергетической установке это защита. Здесь она не нужна
        ТАК ПОНЯТНО?
        bk316
      3. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 10:59
        Цитата: arkadiyssk
        если бы малогабаритный ядерный реактор существовал, его давно бы следовало поставить на 636 Варшавянки, и закрыть вопрос с наличием ВНУ. При тех габаритах, о которых показывают мультики, в лодке вообще ничего не надо переделывать

        Конечно,конечно! Нихт проблем,акромя "радиоактивности с радиацией"....ядерного статуса....и т.п.!
        Nikolaevich I
    2. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 07:55
      тема ! а то всё Украина...
      андрей юрьевич
  2. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 06:47
    я в пододной аппаратуре не силён но назвать беспилотник «Цефалопод»?
    звучит как то.. непристойно. может "камбала" или ещё как можно
    Маки Авелльевич
    1. venik (Владимир) Сегодня, 07:58
      Цитата: Маки Авелльевич
      я в пододной аппаратуре не силён но назвать беспилотник «Цефалопод»?

      ======
      Ну это вообще в традициях советскойб а теперь и российской "оборонки" - давать разработкам шифры типа "что бы враги не догадались" (короче - "Операция"Ы"")...
      "Цефалопод" Вам не нравится... А как "Буратино"??? laughing
      venik
      1. zxc15682 (Алексей К) Сегодня, 08:09
        Проще назвать Одуванчиком вероятные друзья и так бы не догадались
        zxc15682
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 11:08
      Цитата: Маки Авелльевич
      я в пододной аппаратуре не силён но назвать беспилотник «Цефалопод»?
      звучит как то.. непристойно. может "камбала" или ещё как можно

      А вы думаете,что Pleuronectes platessa (камбала морская) можно будет легче выговаривать ? wink
      Nikolaevich I
  3. rudolff (Rudolf) Сегодня, 08:17
    Рубин завалил проект Лада, Рубин оказался не в состоянии разработать ЛИАБы для ПЛ, Рубин до сих мучает ВНЭУ, Рубин... Да нефига Рубин не может уже последние лет двадцать. Как утопили ВСК Комсомольца, с тех пор только трепом и занимаются. А тут какие то Гидроцефалы с ЯЭУ и искусственным интеллектом. Ну, ну...
    rudolff
  4. Дирижер Сегодня, 09:18
    вСЕ ЭТО ПОХОЖЕ на флуд. Лодки, арматы, су 57
    Дирижер
  5. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 09:32
    А почему, собственно, невозможен тут малогабаритный реактор? На спутниках же какие-то устанавливают, а тут защита тоже не очень важна - людей-то в аппарате нет.
    "Работа над «Топазом» велась с 1960-х годов. Наземные испытания были начаты в 1970 г. Топливом в реакторе служил диоксид урана с 90 % обогащением, теплоносителем калий-натриевый расплав. Реактор имел тепловую мощность 150 кВт, причём количество 235U в реакторе было снижено до 11,5 кг по сравнению с 30 кг в БЭС-5 «Бук. В «Топазе» использовался термоэмиссионный преобразователь тепловой энергии в электрическую. Такой преобразователь подобен электронной лампе: катод из молибдена с вольфрамовым покрытием, нагретый до высокой температуры, испускает электроны, которые преодолевают заполненный ионами цезия под низким давлением промежуток и попадают на анод. Электрическая цепь замыкается через нагрузку. Выходная электрическая мощность преобразователя составляла от 5 до 6,6 кВт. При расчётном ресурсе в один год, уже на втором КА «Плазма-А» («Космос-1867») «Топаз» проработал более 11 месяцев."[/i]
    А сейчас технологии ушли далеко вперед.
    алекс-сп
    1. Дирижер Сегодня, 10:37
      Да на спутниках стояли и делались . первый амеровский SNAP, потом наши ромашка ( в космосе не был), БУК с которым была проблема , что он не сгорел при посадке в атмосфере.. ТОПАЗ, Енисей, но вот мощность то их не велика да и срок службы н более 1 года.
      Дирижер
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