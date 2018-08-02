16:18 02 августа
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В Китае испытан аналог «Кинжала»?

Китай испытал аэробаллистическую противокорабельную ракету, носителем которой является бомбардировщики H-6K. По назначению и дальности новая ракета аналогична российскому гиперзвуковому комплексу «Кинжал», пишет The National Interest.



Ходят слухи, что Китай провел тестовый запуск, противокорабельной баллистической ракеты воздушного базирования с борта стратегического бомбардировщика H-6K. Версия противокорабельной системы, по-видимому, была обычной. Однако возможен и ядерный вариант, приводит журнал слова американского эксперта Ханса Кристенсена.


Скорее всего, под воздушный носитель была адаптирована ракета наземного базирования DF-15 (дальность полета около 600 км).

В данном случае, преобразование наземной ракеты в воздушный вариант очень похоже на российский проект «Кинжал», когда МиГ-31 получил доработанную ракету комплекса «Искандер».

Однако при запуске DF-15 с воздуха возникнет проблема: 10-метровая ракета весит более 13 тонн. Китайский бомбардировщик H-6K может поднять ее в воздух, но для этого потребуется усиление планера и установка специального жесткого крепления для подвески столь массивного боеприпаса, отмечает издание.

H-6 – лицензионная копия советского бомбардировщика Ту-16. Обновленная версия H-6K получила новые двигатели D-30 (такие же установлены на МиГ-31), ее боевой радиус увеличился до 2 тыс. морских миль. Двигатели, конечно, не идеальны для дальнего бомбардировщика, но всё же их можно рассматривать как значительное улучшение характеристик самолета.

Согласно другой версии, в Китае могла быть испытана аэробаллистическая модификация крылатой ракеты CJ-10K, для применения которой и создавался H-6K, пишет издание.

По его данным, указанный боеприпас является прямым потомком советской Х-55, приобретенной Китаем у Украины. В КНР она была модифицирована. Дальность ее полета составляет более 900 морских миль. Пакет наведения CJ-10K, как полагают, включает в себя инерциальную навигационную систему, систему спутниковой навигации, а также систему корреляции по заложенным в память картам местности.

В Пекине не подтверждают информации о проведении испытаний, однако если она верна, то это означает, что НОАК получила «еще одну стрелу в свой колчан», которая может значительно укрепить позиции Китая в создании зоны ограниченного доступа (А2/AD), заключает издание.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 16

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 15:32
    Ждем аналога "Сармата "???Что следующие они перелицуют и выдадут как свои разработки? ??
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:33
      американцам не понравится сие...
      андрей юрьевич
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:40
        Ну и фиг с ними с американцами! laughing
        Black Sniper
        1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 15:48
          Цитата: Black Sniper
          Ну и фиг с ними с американцами! laughing

          Земля им радиоактивным пеплом!
          Рагнар лодброк
          1. Комментарий был удален.
  2. Сергей39 (сергей) Сегодня, 15:38
    Сейчас все побыстрому нашлепают аэробалистическихракет, что станет последним гвоздем в гроб больших кораблей ВМС
    Сергей39
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:48
      Точно АУГ сильно испугалась и быстренько уплыла в свои порты!
      Black Sniper
  3. Jerk Сегодня, 15:39
    Еще шаг к превращению авианосцев в большие плавучие мишени...
    Jerk
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:54
      России бы такие мишени, да побольше.
      Black Sniper
  4. MPN (Павел) Сегодня, 15:40
    Обновленная версия H-6K получила новые двигатели D-30 (такие же установлены на МиГ-31)
    Ну хоть бы в вики автор заглянул...
    Д-30КП — двухконтурный турбореактивный двигатель, в различных модификациях устанавливается на пассажирские самолёты Ту-154М (Д-30КУ-154), Ил-62М (Д-30КУ) и транспортный Ил-76 (Д-30КП) ..... Производится в НПО «Сатурн». С двигателями Д-30 самолётов Ту-134 различных серий и Д-30Ф6 самолёта МиГ-31 общего практически не имеет.
    MPN
  5. Runoway (Runoway) Сегодня, 15:43
    Что то про спорные острова совсем тишина,как то скучно (
    Runoway
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 15:54
      До кого-то что-то дошло, вот и примолкли. Думают экономическим нажимом отжать острова у Китая.
      Rusland
    2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 15:56
      Устали спорить, себе новые насыпали hi
      Black Sniper
  6. sir_obs (Борис) Сегодня, 15:50
    В Китае испытан аналог «Кинжала»?


    Киндал заВлен, как гиперзвуковой. У китайца, как с этим? Если никак, то ответ на вопрос очевиден.
    sir_obs
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:00
      По назначению и дальности новая ракета аналогична российскому гиперзвуковому комплексу «Кинжал», пишет The National Interest.
      Вот так у китайца с этим?! hi
      Black Sniper
  7. Серый брат (Сергей) Сегодня, 16:00
    Ну китайцы уже давно говорили что у них есть противокорабельные баллистические ракеты. Просто их никто не слушал)))
    И, я дико прошу прощения, но масса DF-15 в два раза меньше указанной в статье, чтобы она стала весить 13 тонн её надо из чугуния отлить.
    Серый брат
  8. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 16:08
    у китая сама большая в мире армия, но есть ли у них реальный боевой опыт без помощи советского союза
    злой пиннокио
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