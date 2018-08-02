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В Китае испытан аналог «Кинжала»?
Китай испытал аэробаллистическую противокорабельную ракету, носителем которой является бомбардировщики H-6K. По назначению и дальности новая ракета аналогична российскому гиперзвуковому комплексу «Кинжал», пишет The National Interest.
Ходят слухи, что Китай провел тестовый запуск, противокорабельной баллистической ракеты воздушного базирования с борта стратегического бомбардировщика H-6K. Версия противокорабельной системы, по-видимому, была обычной. Однако возможен и ядерный вариант, приводит журнал слова американского эксперта Ханса Кристенсена.
Скорее всего, под воздушный носитель была адаптирована ракета наземного базирования DF-15 (дальность полета около 600 км).
В данном случае, преобразование наземной ракеты в воздушный вариант очень похоже на российский проект «Кинжал», когда МиГ-31 получил доработанную ракету комплекса «Искандер».
Однако при запуске DF-15 с воздуха возникнет проблема: 10-метровая ракета весит более 13 тонн. Китайский бомбардировщик H-6K может поднять ее в воздух, но для этого потребуется усиление планера и установка специального жесткого крепления для подвески столь массивного боеприпаса, отмечает издание.
H-6 – лицензионная копия советского бомбардировщика Ту-16. Обновленная версия H-6K получила новые двигатели D-30 (такие же установлены на МиГ-31), ее боевой радиус увеличился до 2 тыс. морских миль. Двигатели, конечно, не идеальны для дальнего бомбардировщика, но всё же их можно рассматривать как значительное улучшение характеристик самолета.
Согласно другой версии, в Китае могла быть испытана аэробаллистическая модификация крылатой ракеты CJ-10K, для применения которой и создавался H-6K, пишет издание.
По его данным, указанный боеприпас является прямым потомком советской Х-55, приобретенной Китаем у Украины. В КНР она была модифицирована. Дальность ее полета составляет более 900 морских миль. Пакет наведения CJ-10K, как полагают, включает в себя инерциальную навигационную систему, систему спутниковой навигации, а также систему корреляции по заложенным в память картам местности.
В Пекине не подтверждают информации о проведении испытаний, однако если она верна, то это означает, что НОАК получила «еще одну стрелу в свой колчан», которая может значительно укрепить позиции Китая в создании зоны ограниченного доступа (А2/AD), заключает издание.
Ходят слухи, что Китай провел тестовый запуск, противокорабельной баллистической ракеты воздушного базирования с борта стратегического бомбардировщика H-6K. Версия противокорабельной системы, по-видимому, была обычной. Однако возможен и ядерный вариант, приводит журнал слова американского эксперта Ханса Кристенсена.
Скорее всего, под воздушный носитель была адаптирована ракета наземного базирования DF-15 (дальность полета около 600 км).
В данном случае, преобразование наземной ракеты в воздушный вариант очень похоже на российский проект «Кинжал», когда МиГ-31 получил доработанную ракету комплекса «Искандер».
Однако при запуске DF-15 с воздуха возникнет проблема: 10-метровая ракета весит более 13 тонн. Китайский бомбардировщик H-6K может поднять ее в воздух, но для этого потребуется усиление планера и установка специального жесткого крепления для подвески столь массивного боеприпаса, отмечает издание.
H-6 – лицензионная копия советского бомбардировщика Ту-16. Обновленная версия H-6K получила новые двигатели D-30 (такие же установлены на МиГ-31), ее боевой радиус увеличился до 2 тыс. морских миль. Двигатели, конечно, не идеальны для дальнего бомбардировщика, но всё же их можно рассматривать как значительное улучшение характеристик самолета.
Согласно другой версии, в Китае могла быть испытана аэробаллистическая модификация крылатой ракеты CJ-10K, для применения которой и создавался H-6K, пишет издание.
По его данным, указанный боеприпас является прямым потомком советской Х-55, приобретенной Китаем у Украины. В КНР она была модифицирована. Дальность ее полета составляет более 900 морских миль. Пакет наведения CJ-10K, как полагают, включает в себя инерциальную навигационную систему, систему спутниковой навигации, а также систему корреляции по заложенным в память картам местности.
В Пекине не подтверждают информации о проведении испытаний, однако если она верна, то это означает, что НОАК получила «еще одну стрелу в свой колчан», которая может значительно укрепить позиции Китая в создании зоны ограниченного доступа (А2/AD), заключает издание.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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