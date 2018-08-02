16:23 02 августа
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На Украине представили очередную версию БТР-60

Украинская Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий» («КОРТ») продемонстрировала свою версию модернизации БТР60, сообщает bmpd.

На Украине представили очередную версию БТР-60


Презентация прошла на производственной площадке предприятия. Машина получила обозначение БТР-60МК.


По словам представителя компании, работа проводится в интересах ВСУ путем капитального ремонта с модернизацией. Таким образом предприятие планирует удовлетворить потребности армии в бронетранспортерах.

Он сообщил, что БТР-60МК разрабатывается в тесном взаимодействии с военными. Бронетранспортер получил два надежных и экономичных дизельных двигателя CUMINS (так в тексте), позволяющие ограничиться минимальными вмешательствами в штатную трансмиссию и обеспечить машине отличные ходовые и эксплуатационные характеристики.



Кроме того, решен вопрос усиления бронирования машины с незначительным увеличением ее веса за счет установки современных бронелистов европейского производства. В настоящее время продолжаются работы по противоминной защите днища.

БТР предполагается вооружить боевым модулем разработки Николаевского завода, который будет иметь «дублированные каналы наведения и прицеливания».



Разработчики также отметили большой экспортный потенциал бронемашины.

Использование опыта украинских инженеров и западных технологий поможет уверенно потеснить Россию на рынке модернизации советской техники, имеющейся во многих странах мира, и обеспечить экономический рост Украины, завили в Компании.


Использованы фотографии: Defense Express / defence-ua.com
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Комментарии 5

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:13
    Ладно изначальное обозначение не изменили. При своем танкостроении и приобрели бронелисты из Европы, это о многом говорит.
    Rusland
    1. Тралл Сегодня, 16:16
      А когда второй экземпляр будет? Как обычно, - никогда? smile
      Тралл
  2. Кино (Стас) Сегодня, 16:13
    да сие же чуть ли не с пистолета пробивается
    Кино
    1. prapor55 (Александр) Сегодня, 16:18
      Пробовал сам?
      prapor55
  3. prapor55 (Александр) Сегодня, 16:14
    Пока только задние габариты другие и боковые люки-это уже перемога,посмотрим как модуль впихнут?
    prapor55
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