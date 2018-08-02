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На Украине представили очередную версию БТР-60
Украинская Компания оборонительных и радиоэлектронных технологий» («КОРТ») продемонстрировала свою версию модернизации БТР60, сообщает bmpd.
Презентация прошла на производственной площадке предприятия. Машина получила обозначение БТР-60МК.
По словам представителя компании, работа проводится в интересах ВСУ путем капитального ремонта с модернизацией. Таким образом предприятие планирует удовлетворить потребности армии в бронетранспортерах.
Он сообщил, что БТР-60МК разрабатывается в тесном взаимодействии с военными. Бронетранспортер получил два надежных и экономичных дизельных двигателя CUMINS (так в тексте), позволяющие ограничиться минимальными вмешательствами в штатную трансмиссию и обеспечить машине отличные ходовые и эксплуатационные характеристики.
Кроме того, решен вопрос усиления бронирования машины с незначительным увеличением ее веса за счет установки современных бронелистов европейского производства. В настоящее время продолжаются работы по противоминной защите днища.
БТР предполагается вооружить боевым модулем разработки Николаевского завода, который будет иметь «дублированные каналы наведения и прицеливания».
Разработчики также отметили большой экспортный потенциал бронемашины.
Использование опыта украинских инженеров и западных технологий поможет уверенно потеснить Россию на рынке модернизации советской техники, имеющейся во многих странах мира, и обеспечить экономический рост Украины, завили в Компании.
Презентация прошла на производственной площадке предприятия. Машина получила обозначение БТР-60МК.
По словам представителя компании, работа проводится в интересах ВСУ путем капитального ремонта с модернизацией. Таким образом предприятие планирует удовлетворить потребности армии в бронетранспортерах.
Он сообщил, что БТР-60МК разрабатывается в тесном взаимодействии с военными. Бронетранспортер получил два надежных и экономичных дизельных двигателя CUMINS (так в тексте), позволяющие ограничиться минимальными вмешательствами в штатную трансмиссию и обеспечить машине отличные ходовые и эксплуатационные характеристики.
Кроме того, решен вопрос усиления бронирования машины с незначительным увеличением ее веса за счет установки современных бронелистов европейского производства. В настоящее время продолжаются работы по противоминной защите днища.
БТР предполагается вооружить боевым модулем разработки Николаевского завода, который будет иметь «дублированные каналы наведения и прицеливания».
Разработчики также отметили большой экспортный потенциал бронемашины.
Использование опыта украинских инженеров и западных технологий поможет уверенно потеснить Россию на рынке модернизации советской техники, имеющейся во многих странах мира, и обеспечить экономический рост Украины, завили в Компании.
Использованы фотографии: Defense Express / defence-ua.com
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