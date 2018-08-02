Минобороны Израиля показало новую бронемашину Nemera

Видео новой израильской бронемашины Nemera, которую готовят на замену уже устаревшим бронетранспортерам M113S, опубликовало Министерство обороны Израиля. В настоящее время первые экземпляры поступили на вооружение в 603-й батальон ЦАХАЛ, сообщает портал Defence Blog.Как передает портал, бронемашина Nemera создана на базе танка "Меркава" Mk4. На ней установлена командирская башенка и дистанционно управляемая пулеметная установка калибра 12,7 мм., но вооружение бронемашины может меняться. Возможна установка трех взаимозаменяемых систем вооружения, включая 40-мм автоматический гранатомет МК19 и 60-мм миномет. Nemera оснащена модулями активной защиты Rafael Trophy и блоками ASPRO-А, предназначенными для нейтрализации противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат. Конструктивной особенностью машины является отсутствие отдельного люка механика-водителя, что по мнению разработчиков машины, позволяет улучшить защиту от попаданий сверху.Экипаж бронемашины составляет три человека, десант - девять человек. Силовая установка - многотопливный дизель с турбонаддувом мощностью 1200 лошадиных сил. Скорость - 64 километра в час. Запас хода по шоссе - 500 километров.