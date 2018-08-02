16:18 02 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Минобороны Израиля показало новую бронемашину Nemera

Видео новой израильской бронемашины Nemera, которую готовят на замену уже устаревшим бронетранспортерам M113S, опубликовало Министерство обороны Израиля. В настоящее время первые экземпляры поступили на вооружение в 603-й батальон ЦАХАЛ, сообщает портал Defence Blog.

Минобороны Израиля показало новую бронемашину Nemera


Как передает портал, бронемашина Nemera создана на базе танка "Меркава" Mk4. На ней установлена командирская башенка и дистанционно управляемая пулеметная установка калибра 12,7 мм., но вооружение бронемашины может меняться. Возможна установка трех взаимозаменяемых систем вооружения, включая 40-мм автоматический гранатомет МК19 и 60-мм миномет. Nemera оснащена модулями активной защиты Rafael Trophy и блоками ASPRO-А, предназначенными для нейтрализации противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат. Конструктивной особенностью машины является отсутствие отдельного люка механика-водителя, что по мнению разработчиков машины, позволяет улучшить защиту от попаданий сверху.




Экипаж бронемашины составляет три человека, десант - девять человек. Силовая установка - многотопливный дизель с турбонаддувом мощностью 1200 лошадиных сил. Скорость - 64 километра в час. Запас хода по шоссе - 500 километров.


Использованы фотографии: https://defence-blog.com/
0

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Кино (Стас) Сегодня, 16:13
    вот!правильное направление-на базе танка..тяжелая броня...куда безполезнено можно навесить дз.а у нас гробы картонные модернизируют
    Кино
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 16:16
      Что имели, на той базе и создали.
      Rusland
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 16:14
    Вы издеваетесь? request
    Что значит показал? У нас вторая бригада уже на них перевооружается.
    Арон Заави
Картина дня