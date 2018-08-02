18:43 02 августа
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Эксперт: За выход из программы FGFA Индию следует наказать

Заместитель директора Российского центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко заявил, что России в отношении с индийскими партнерами в военной сфере надо действовать тверже, например, за отказ Индии участвовать в программе FGFA следует активнее предлагать Пакистану российские Су-35, пишет "Лента.ru" со ссылкой на "Армейский стандарт".

Эксперт: За выход из программы FGFA Индию следует наказать

Истребитель Су-35


Макиенко считает, что российские поставщики все еще боятся обидеть индийцев. Но они зря так делают, ведь индийцы без колебаний вышли из программы создания совместного проекта истребителя 5-го поколения, заявив, что у России "технологии не те и вообще все дорого". Рядом находится Пакистан, который остро нуждается в хороших истребителях. Если сейчас промедлить и не предложить Исламабаду Су-35, то через 5-7 лет там будут летать китайские, южнокорейские или даже турецкие истребители, но не российские. Эксперт добавил, что раньше Россия неоднократно отказывалась от выгодных контрактов с Пакистаном в интересах индийских партнеров, но своим поведением Индия сняла с России все моральные обязательства перед ней. Теперь только коммерческие отношения, добавил он.


Напомним, что ранее Индия вышла из совместного проекта создания самолета пятого поколения FGFA, заявив, что Су-57 не является самолетом пятого поколения, а Россия не обладает технологиями его создания. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию самолета в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.

Индия и Пакистан находятся в состоянии приграничного конфликта с 1947 года из-за принадлежности региона Кашмир.

Использованы фотографии: https://news-front.info/
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Комментарии 18

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  1. AUL (Александр) Сегодня, 17:00
    Побоятся портить отношения с индусами - много у нас на них ориентировано. А они этим пользуются, борзеют!
    AUL
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:09
      Вышли и вышли, надо сделать самим, причем как можно оперативнее, поставить крупную партию в войска, продемонстрировать его во всей красе в Сирии и индийцы сами придут, только это для них будет на порядок дороже, и не надо ни с кем ругаться
      maxim947
      1. Logall (Александр) Сегодня, 17:36
        Цитата: maxim947
        поставить крупную партию в войска, продемонстрировать

        Так было уже сколько заявлений от чиновников разных мастей, что массовой закупки не будет! Нет, говорят, острой необходимости, а на самом деле - нет денег...
        А раз денег нет, значит их нужно заполучить благодаря выгодным контрактам, пакистанским контрактам, раз уж такой расклад...
        Logall
    2. Pes Сегодня, 17:10
      России в отношении с индийскими партнерами в военной сфере надо действовать тверже, например, за отказ Индии участвовать в программе FGFA, следует активнее предлагать Пакистану российские Су-35

      Все правильно мужик говорит..Россия вечно ,кабы кого не обидеть и т.д. Индусы они как дети ,им нужно все блестящее и красивое ..Скупают все подрят ,не думая что в вооружении нужны стандарты и система ..Раздолбают Индию когда нибудь ,чую soldier
      Pes
      1. demo (Ван) Сегодня, 17:14
        Ну не такие простые парни, эти индусы.
        Общался. Знаю.
        А раздолбают - это точно.
        demo
    3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:14
      А они этим пользуются, борзеют!

      Да не борзеют...деньги ...беньги...дребеденьги...считают...
      пущай мол русские потратятся на технологии а потом Индия возьмет и выставит условием приобретения СУ-57 передачу технологий его производства...желательно бесплатно и на халяву...прием известный.
      Можно еще вдобавок по шантажировать Кремль попытками купить у Вашингтона Ф-35...пущай русские нервничают...бизнес ничего личного.
      Тот же ЛЕХА
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:23
        индусы,вообще хитросделаные,все с ними маются,они динамят и тролят всех без исключения.
        андрей юрьевич
    4. venik (Владимир) Сегодня, 18:17
      Цитата: AUL
      Побоятся портить отношения с индусами - много у нас на них ориентировано. А они этим пользуются, борзеют!

      ==========
      Ну значит и прав Константин Макиенко(!!!): "Будете "харчами перебирать" - Будем с вашими противниками работать!!!"....... Сколько можно уже этот "затертый" лозунг: "Хинди-Руси - Бхай-Бхай!!!"... Все уже! Нету не Брежнева, ни Индиры Ганди..... Лобызаться - НЕ С КЕМ!!!!! stop
      venik
  2. лом123 Сегодня, 17:02
    Да у нас все вокруг борзеют.
    лом123
  3. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 17:12
    Даёшь СУ-35 Пакистану!, и ничего личного - только бизнес .
    Holsten
  4. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 17:13
    Сплошные фэйкньюс сегодня сообщают что вышли, завтра что продолжают работу и так уже почти год. Кому верить вообще не понятно.
    Servisinzhener
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:25
      Кому верить вообще не понятно.


      Ага ...извечный русский вопрос ...
      что делать и кому верить smile

      отвечаю... what верьте здравому смыслу и своей интуиции.
      Тот же ЛЕХА
      1. dauria (Алексей) Сегодня, 17:55
        верьте здравому смыслу и своей интуиции.


        Интуиции верить ? winkПрямые или изогнутые линии ? А Индия- богатый покупатель с серьёзной экономикой, можно и поухаживать. Это базар в конце концов.
        dauria
  5. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 17:20
    Участвовать в программе 5го поколения может только состоятельное государство...Пакистан не такое государство. Тем более тяжелый истребитель 5 поколения. По настоящему массовым сможет быть легкий-средний истребитель в размерности Ф-16....вот его и нужно делать совместно с кем то типа турок или Индонезии...максимально используя технологии Су-57 и его арсенал. Пакистан не потянет даже покупку Су-35С по рыночной цене.
    Zaurbek
  6. Кент0001 (евгений) Сегодня, 17:28
    Полностью поддерживаю насчет поставок в Пакистан-ничего личного, просто бизнес...., а брахмапутры пусть пляшут дальше сами....задрали уже.
    Кент0001
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:51
    У нас политика во всем, а бизнес только как подспорье в решении политических вопросов! А должно быть иначе! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  8. gurta (Gurta) Сегодня, 18:22
    Кто то пытается взять индийцев на понт. Чтож, они это не забудут.
    gurta
  9. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:37
    Можно индусов приструнить таким подходом))
    Генерал Песчаных Карьеров
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