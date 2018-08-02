Эксперт: За выход из программы FGFA Индию следует наказать

Истребитель Су-35

Заместитель директора Российского центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко заявил, что России в отношении с индийскими партнерами в военной сфере надо действовать тверже, например, за отказ Индии участвовать в программе FGFA следует активнее предлагать Пакистану российские Су-35, пишет "Лента.ru" со ссылкой на "Армейский стандарт".Макиенко считает, что российские поставщики все еще боятся обидеть индийцев. Но они зря так делают, ведь индийцы без колебаний вышли из программы создания совместного проекта истребителя 5-го поколения, заявив, что у России "технологии не те и вообще все дорого". Рядом находится Пакистан, который остро нуждается в хороших истребителях. Если сейчас промедлить и не предложить Исламабаду Су-35, то через 5-7 лет там будут летать китайские, южнокорейские или даже турецкие истребители, но не российские. Эксперт добавил, что раньше Россия неоднократно отказывалась от выгодных контрактов с Пакистаном в интересах индийских партнеров, но своим поведением Индия сняла с России все моральные обязательства перед ней. Теперь только коммерческие отношения, добавил он.Напомним, что ранее Индия вышла из совместного проекта создания самолета пятого поколения FGFA, заявив, что Су-57 не является самолетом пятого поколения, а Россия не обладает технологиями его создания. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию самолета в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.Индия и Пакистан находятся в состоянии приграничного конфликта с 1947 года из-за принадлежности региона Кашмир.