Венгрия через века. От салями и токайского до водородной бомбы и кубика Рубика. Часть 1

Одари, Господь, добром,

Нас, мадьяр, всегда храни,

И в сражении с врагом

Венграм руку протяни;

Разорви, судьба, наш гнёт,

Счастье дай, что каждый ждал,



За грядущее народ

И прошлое страдал!

(Государственный гимн Венгрии, утвержден в 1989 г.)

В прошлый раз, знакомясь с историей Венгрии, мы остановились на кровавых событиях монголо-татарского нашествия. Тяжелы были его последствия, но как бы там ни было, а страна вскоре от них оправилась и стала развиваться дальше. Вряд ли было бы разумно подробно рассказывать обо всех сколько-нибудь значимых для венгров эпизодах их истории. В конце концов это их история, а не наша. Однако о некоторых ключевых ее моментах, равно как и достижениях венгерской культуры, рассказать необходимо.Польские крылатые гусары, остановившие продвижение турок в Европе. Именно в Венгрии гусары появились впервые, а уж поляки их у венгров позаимствовали. Кадр из кинофильма «Огнем и мечом».Вкратце всю историю Венгрии после 1241 года можно представить вот так.1342–1382 гг. – правление Людовика I Великого (вероятно, самый выдающийся правитель в истории Венгрии из Анжуйской династии). Во время его правления Венгрия объединила значительную часть западного славянства и стала большой славянской державой: от Балканского полуострова до Балтийского моря, от Черного моря до Адриатики.1521 год ознаменовался началом очередного витка турецкой экспансии в Европу. 23 апреля 1526 г. Сулейман Великолепный выступил в поход со стотысячной армией и при 300 орудиях. На болотистой равнине Могача (Мохача) он дал сражение венгерскому королю Людовику II, которое тот проиграл. Венгры были разбиты наголову, потеряли 25 тыс. человек и бежали (29 августа 1526 г.). Буда открыла ему городские ворота; страна опустошена огнем и мечом, а десятки тысяч людей уведены в рабство. После этого Венгрия распалась на несколько относительно самостоятельных княжеств и в этом печальном состоянии находилась почти 150 лет.Мохачская битва 1526 года между османами и венграми, художник Берталан Шекели, 1866 г. Венгерская национальная галерея.Османские воины в Венгрии, между 1550 – 1600 гг. Иллюстрация из венгерского издания 1995 г.1687 г. На венгерскую корону были признаны права Габсбургов.1703 – 1711 гг. – восстание во главе с трансильванским князем Ференцем II Ракоци против австрийского владычества, получившее название «восстания куруцев».Ференц Ракоци. Адам Манок, 1724 г. Венгерская национальная галерея.Знамя Ракоци 1703 г. Иллюстрированная история Венгрии 1998 г.Кадр из венгерского телесериала «Капитан Тенкеш» (1963 – 1964) – одного из самых популярных в свое время детских кинофильмов в СССР. Наивный, конечно, он был очень. Куруцы-повстанцы – те все герои. Австрийцы – ну просто стадо идиотов, а их полковник просто круглый дурак, недаром над ним капитан Тенкеш все время издевается и только в самом конце подводит итог их конфронтации, выстрелив в бочку с порохом, которую тот держит в руках, но детям было интересно.Кстати, крепость Шиклош, где происходили съемки – реальный исторический памятник.1848 г. – 1849 г. Венгерская национальная революция. Подавление революции австрийскими и российскими войсками.1867 г. Восстановление венгерской Конституции, предоставление стране полной автономии.11 ноября 1918 г. Австро-Венгерская империя ликвидируется, а еще через пять дней в Венгрии была провозглашена республика.1919 г. В стране вспыхивает коммунистическое восстание и устанавливается Советская власть.1920 г. – 1944 гг. Период военной диктатуры, профашистские режимы Хорти и Салаши. Позднее устанавливается коммунистическое правительство.1949 г. – 1989 гг. Существование Венгерской Народной республики.1956 г. Антикоммунистическое восстание, подавленное силами стран-участниц Варшавского Договора, которые ввели на ее территорию свои войска.1989 г. В стране проходят демократические реформы, связанные с демонтажем социалистической системы. Венгерскую Народную Республику переименовывают в Венгерскую Республику, а коммунистов фактически отстраняют от власти.1990 г. В стране прошли первые свободные выборы на многопартийной основе за последние 40 лет.Сегодня Венгрия является членом ООН, МВФ, Всемирного банка, ГАТТ и Совета Европы.Таковы основные вехи истории Венгрии, хотя, вне всякого сомнения, набор их может быть легко дополнен либо изменен. Причем данная хронология значима в силу ряда важных обстоятельств, связанных с влиянием этих событий на мировую, или, по крайней мере, на европейскую историю.Есть в Будапеште и памятник Евгению Савойскому, принимавшего участие в освобождении Венгрии от турецких войск в 1684 – 1688 гг. Красивый…Надпись на цоколе…Например, именно Венгрии мы обязаны появлением такого рода войск, как гусары, без которых не обошлась ни одна из европейских армий, а уж повоевать им пришлось даже в США. Причем, впервые они появились в Венгрии еще при короле Матьяше Корвине, который в 1458 году для защиты от турок приказал набрать ополчение, в которое дворянам следовало выставить, по одной из версий, по одному вооруженному всаднику на каждые 20 боеспособных холопов, а по другой – по одному такому всаднику от каждых 20 дворов. О происхождении, собственно, слова «гусар» спорят и по сей день. Говорят, что в основе его лежит слово «хус» – «двадцать», другие утверждают, что это не так, но так это или иначе, а для нас важно то, что гусары – изобретение венгерское. Правда, изначально на красочных всадников, известных нам по кинофильму «Гусарская баллада», они совсем не походили. Во-первых, они имели щиты характерной венгерский формы, с поднятым слева к верху острым углом, а во-вторых, у них были луки. Обычным защитным вооружением была кольчуга, на голову – шлем. Воины побогаче носили бахтерцы, но в целом это была кавалерия бедняков, вооруженных и снаряженных по остаточному принципу. Холодным оружием этих всадников была широколезвийная сабля венгерского образца, а также кончар – длинный меч с острым колющим клинком, который вполне мог использоваться вместо копья, и прямой рубящий палаш.Шлем и характерный щит венгерского гусара. Метрополитен-музей, Нью-Йорк.Типичное вооружение ранних венгерских и польских гусар. Музей Войска Польского в Варшаве.Впрочем, такое вооружение стало характерным, включая и специфического вида доспехи, не в Венгрии, а у польских гусар. А в Польше они появились потому, что именно гусарская конница показала себя в то время весьма эффективной, а все эффективное имеет обыкновение заимствоваться!Нужно отметить, что время появления первых гусар совпало по времени с расцветом рыцарской конницы. 1458 год – это «эпоха рыцарей в готических доспехах», и тогда еще не было ни пистолетов, ни карабинов, ни мушкетонов, которыми впоследствии вооружались гусары. Правда, уже появились аркебузы, но они были слишком громоздкими и неудобными для использования в коннице. Только в XVI веке, с появлением колесцовых пистолетов, этот вид оружия начал распространяться и среди богатых гусар (а бедные такого просто не могли себе позволить).После поражения, нанесенного венграм в битве при Мохаче, южная часть Венгрии оказалась под властью Османской Турции, а северная попала под власть Священной Римской империи. В результате обе эти империи получили в свое распоряжение отряды венгерских гусар, которые воевали как на стороне австрийцев, так и на стороне турок. И… служа и тем, и другим одинаково проявили себя с наилучшей стороны.А это уже настоящий венгерский гусар – скульптура неподалеку от Резиденции президента.Большую часть XVI века гусары и Венгрии, и Польши походили друг на друга, как две капли воды, однако, к концу века, их пути резко разошлось. В Польше они начали облачаться в доспехи, превратились в некий гибрид ландскнехтов и рыцарей, да еще и получили копья длиной до пяти метров. А вот в Венгрии они, напротив, свои доспехи растеряли совсем. В результате в Польше к 1700 году гусары стали латниками, тогда как венгерские гусары полностью лишились каких бы то ни было доспехов, но зато стали носить традиционный венгерский костюм, украшенный шнурами.Мадьярские гусары 1762 года Священной Римской Империи (Империя объединяла в те годы Австрию, Венгрию, Южную Германию, Чехию и западную Украину). Ричард Кнотель «Униформа» 1890 г.Однако известную нам сегодня униформу гусары получили лишь в 1751 году в Священной Римской Империи (в составе которой находилась тогда Венгрия). Тогда гусары получили единый устав и характерную униформу, состоявшую из ментика, доломана и головного убора в виде шапки из меха со свисающим с его макушки куском ткани. Именно эта униформа была взята за образец всеми другими странами Европы и утвердившаяся в них в качестве классического гусарского мундира. В итоге гусары появились в Священной Римской империи в 1686 году; во Франции в 1692; в Пруссии в 1721; а в Англии в 1806 году. В России гусары в качестве «полков иноземного строя» упоминаются уже 1634 году. Затем упоминаются в документах 1654 и 1660 гг. Интересно, что русские гусары, возглавляемые в 1654 году полковником Христофором Рыльским, имели крылья, то есть, видимо, были скопированы с польских крылатых гусар. Об этом же свидетельствуют и документы, в которых упоминается гусарское латное вооружение.В эпоху Петра Первого гусары в России появляются только в 1723 году. Это были выходцы из Австрии, которым царь разрешил поселиться на Украине. При этом число гусарских полков непрерывно увеличивалось и к 1762 году достигло 12. Столько же их было и на момент начала Отечественной войны 1812 года. Ну, а в 1914 году в русской армии насчитывалось 20 гусарских полков – два из который принадлежали к гвардии.Венгерские гусары и улан 1848 года.Так что именно венгры подарили Европе род конных войск, прославивший себя, можно так сказать, во веки веков. Гусарами были Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Денис Давыдов и Надежда Дурова - и это только наши прославленные соотечественники, а так людей, что прославили свой гусарский мундир, было множество в разных странах.Продолжение следует…