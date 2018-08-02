18:47 02 августа
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Сирийские спецназовцы получили автоматы АК-105

В Сети появилось фото двух сирийских спецназовцев, экипированных по самой последней «военной моде», пишет Российская газета.

Сирийские спецназовцы получили автоматы АК-105


Их экипировка – своеобразная смесь из изделий российского и западного производства. Бросается в глаза наличие у одного из бойцов автомата АК-105 в современном обвесе с лазерным целеуказателем, коллиматорным прицелом и глушителем.


Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в начале войны в сирийской армии не было сил специальных операций, зато существовало несколько соединений, называемых спецназом. К ним относились две бригады, несколько отдельных полков и полк в составе 4-й бронетанковой дивизии. По некоторым данным их общая численность составляла около 15 тыс. человек.

Они были неплохо подготовлены и приняли на себя основной удар в начале войны. Подразделения перебрасывались в разные регионы страны для проведения антитеррористических операций.

В первое время это помогало удерживать ситуацию под контролем, однако по мере увеличения поддержки террористов из-за рубежа усилий спецназовцев стало недостаточно – подразделения погибали, не успев до конца выполнить поставленную задачу.

Восполнить же потери в условиях непрекращающихся боевых действий было нереально. В настоящее время немногочисленные подразделения спецназа стараются беречь – оснащают их лучшей экипировкой, современным оружием и стараются использовать только в самых важных операциях.

Использованы фотографии: http://poligon-64m.ru, https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 41

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  1. Pes Сегодня, 17:13
    Отличная прверка боевая будет этому автомату ..! Посмотрим ...
    Pes
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:32
      Какая проверка) это практически тот же АК-74м, укоротили ствол, добавили пластика и планку, и ещё немного улучшили эргономику
      maxim947
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:51
        Дак все автоматы в России это модификации АК-74, кроме Абакана и (могу ошибаться) АЕК. hi
        Black Sniper
      2. Shurik70 (Александр) Сегодня, 17:53
        Цитата: maxim947
        Какая проверка) это практически тот же АК-74м, укоротили ствол, добавили пластика и планку, и ещё немного улучшили эргономику

        В оружии малейшее изменение может жестоко сказаться на надёжности и эффективности.
        А АК-105 сильно переделан, по сравнению с предком. Главное отличие - возможность "отсекать" по 3 выстрела.
        Мне вот шлем понравился.

        Кто раскрасил шишак царя Михаила Романова?
        Shurik70
    2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:51
      Калаш - есть калаш.

      Чего там проверять?

      hi
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    3. poquello (poquello) Сегодня, 18:21
      Цитата: Pes
      Отличная прверка боевая будет этому автомату ..! Посмотрим ...

      а им разве другие АК на пробу раздавали?
      poquello
  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:14
    У одного - не значит что у всех.
    Серый брат
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:37
      Цитата: Серый брат
      У одного - не значит что у всех.

      А вам хотелось бы групповое фото, человек в 100/500?
      Piramidon
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:44
        Цитата: Piramidon
        А вам хотелось бы групповое фото, человек в 100/500?

        Зачем? У них наверное и другие дела есть, кроме как всё бросить и фотографироваться ради меня.
        Серый брат
      2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:56
        Согласен, он только-только тендер выграл у А-545, если точнее АК-12/15, но это не принципиально. hi
        Black Sniper
  3. Самара_63 (Вася) Сегодня, 17:15
    Плохие они воины, а уж до сецназа...
    САС в Великобритании хороший спецназ, Зелёные береты (США) хороший спецназ. А Дельта(США) и группа DEVGRU (бывший 6-отряд) из Тюленей(США) просто Космос, там финансирование Аховое, бойцы под прикрытием документов туристов сосредотачиваются и делают схроны на территории вероятного противника, они на 100% автономны и владеют навыками оперативной работы,ни у кого такого нет в силу финансов...
    Самара_63
    1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 17:18
      Почитайте как лажала хваленая Дельта. В сети полно инфы
      marlin1203
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 17:19
        Я не считаю Лажанием катастрофу в пустыне вертолёта и топливозаправщика...и да Там Рейнджеры в основном были, а оперативники Дельты в основном уже в Тегеране ждали...
        Самара_63
        1. Грац (Грац) Сегодня, 17:52
          в Сомали обделались по полной янки даже фильм сняли
          Падение черного ястреба
          посмотрите , в Нигере так же недавно несколько трупаков привезли и судя по кадрам с нашлемной камеры последние лошары там служили
          Грац
        2. avt Сегодня, 18:05
          Цитата: Самара_63
          Я не считаю Лажанием катастрофу в пустыне вертолёта и топливозаправщика...и да Там Рейнджеры в основном были,

          АГА- воглаве с Чаком Норисом ...в главной роли . bully А Бекуит в ,,Геркулес" не поместился и.....
          Цитата: Самара_63
          в основном уже в Тегеране ждали...

          bully Милок ! Прежде чем тут слюни в оргазме пускать про
          Цитата: Самара_63
          А Дельта(США) и группа DEVGRU (бывший 6-отряд) из Тюленей(США) просто Космос,

          Хотя бы попытайся найти и осознать разницу между
          Цитата: Самара_63
          оперативники

          и штатным бойцом того , или иного отряда. Ну или что ли поищи переводы ,,кин" не Гоблина , а Володарского -он к деталям подотошнее будет , да и друганов из тех кто ещё КУОС прошли , у него предостаточно. Ну это так - слегонца , чтобы сильно не напрягал мозг.
          avt
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:18
      А Дельта(США) ...
      что за бред smile у этих голливудских спецназовцев постоянно были провалы то в Иране...то при захвате Бен Ладена...то еще где то ..вообщем больше пиара чем реальных побед...и гибнут они тоже как и сирийский спецназ одинаково...от засад врага и глупости своих военачальников.
      Тот же ЛЕХА
    3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:22
      Цитата: Самара_63
      САС в Великобритании хороший спецназ, Зелёные береты

      Самый ахрененный спецназоац каторага я видел это Арнольд Шварцнейгер в документальном фильме "Коммандо", по его мотивам ещё художественный сняли с Пореченковым.
      Серый брат
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:28
        О wassat Арни это круто ....он одной левой всю армию Ирана перестрелял... а правой армию Каддафи...а как Терминатором стал так всю полицию США ползать под столом заставил...крутой чувак.
        Тот же ЛЕХА
        1. трассер (Вьюга) Сегодня, 18:00
          Ага только моргает от выстрела как ребенок
          трассер
        2. poquello (poquello) Сегодня, 18:17
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          О wassat Арни это круто ....он одной левой всю армию Ирана перестрелял... а правой армию Каддафи...а как Терминатором стал так всю полицию США ползать под столом заставил...крутой чувак.

          а Силивёстр тоже ничего был, правда с постсиндромом - всё потом говядину кулаками бил, и активно боролся с клаустрофобией
          poquello
      2. Tank Hard (Daniel von Messer) Сегодня, 17:55
        Цитата: Серый брат
        это Арнольд Шварцнейгер в документальном фильме "Коммандо",

        Шедеврально! good
        Tank Hard
    4. maxim947 (Максим) Сегодня, 17:27
      Плохие они воины, а уж до сецназа...

      Езжайте, покажите как надо.
      maxim947
    5. avt Сегодня, 17:59
      Цитата: Самара_63
      САС в Великобритании хороший спецназ, Зелёные береты (США) хороший спецназ. А Дельта(США) и группа DEVGRU (бывший 6-отряд) из Тюленей(США) просто Космос,

      bully Теоретик Кунг фу панда походу .
      Цитата: marlin1203
      Почитайте как лажала хваленая Дельта.

      Зачем? Он вполне себе кино смотрит , типа ,,Тайные солдаты Бенгази " bully
      avt
      1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:21
        Если кто не знает; самый крутой спецназ - РОССИЙСКИЙ!!! hi
        Black Sniper
  4. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:21
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    А Дельта(США) ...
    что за бред smile у этих голливудских спецназовцев постоянно были провалы то в Иране...то при захвате Бен Ладена...то еще где то ..вообщем больше пиара чем реальных побед...и гибнут они тоже как и сирийский спецназ одинаково...от засад врага и глупости своих военачальников.

    Тот же ЛЕХА
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:29
      Вот тут местный филиал украинских побратимив отметился, а не сирийцы.
      Но видно что американские воены действуют грамотно - прячутся за жестяными автомобилями как их и учили в игре "Call of Duty".
      Серый брат
      1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 17:32
        как их и учили в игре "Call of Duty".


        Мдаа... what и крутой обвес не помог от каких то аборигенов-пастухов с простыми автоматами Калашникова.
        Тот же ЛЕХА
    2. Сергей уи (Сергей) Сегодня, 18:26
      В том бою 4 американца были против 50 бармалеев, попали в засаду возвращаясь с оперативного задания, шансов ноль, хоть рейнджеры хоть были бы наши ссо
      Сергей уи
  5. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:24
    А что для сирийских ССО стоит обвесить даже обычный АКМ? ПБС и планку Пикатинни прицепил с необходимым обвесом и вперед, не так это и дорого.
    Хотя я больше чем уверен, что у сирийских спецотрядов давно это уже есть, так что новость ни о чём))
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:26
      Здесь говорится об АК-105, а не про обвесы!!!
      Black Sniper
      1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 18:34
        АК-105 в современном обвесе с лазерным целеуказателем, коллиматорным прицелом и глушителем


        Да ну, правда? Не про обвес? laughing
        Генерал Песчаных Карьеров
  6. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:25
    Глушак сильный!Для чего?лазер для чего?
    dr.star75
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:39
      Цитата: dr.star75
      лазер для чего?

      Чтобы быстрее прицелиться на близкой дистанции.
      Серый брат
      1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:54
        Для этого коллиматор есть.
        Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      2. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 17:54
        Близкая это сколько?5м?
        dr.star75
      3. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:27
        А глушак, ну наверное для бесшумной стрельбы. lol
        Black Sniper
  7. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:53
    Спецназовцу светить лицом?

    Да они дети, что ли, неразумные?

    fool
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:31
      Они все на одно лицо! lol
      Black Sniper
  8. Антоха (Антон Провалов) Сегодня, 17:55
    Очень душевный чайник на заднем плане
    Антоха
  9. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:58
    Вообще то нужно им свой спецназ пополнять новыми обстрелянными и решительными бойцами. А то ведь война еще идет и неизвестно когда кончится!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 18:34
      Они 5-й год воюют, куда ещё обстрелянее?! lol
      Black Sniper
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