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Сирийские спецназовцы получили автоматы АК-105
В Сети появилось фото двух сирийских спецназовцев, экипированных по самой последней «военной моде», пишет Российская газета.
Их экипировка – своеобразная смесь из изделий российского и западного производства. Бросается в глаза наличие у одного из бойцов автомата АК-105 в современном обвесе с лазерным целеуказателем, коллиматорным прицелом и глушителем.
Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в начале войны в сирийской армии не было сил специальных операций, зато существовало несколько соединений, называемых спецназом. К ним относились две бригады, несколько отдельных полков и полк в составе 4-й бронетанковой дивизии. По некоторым данным их общая численность составляла около 15 тыс. человек.
Они были неплохо подготовлены и приняли на себя основной удар в начале войны. Подразделения перебрасывались в разные регионы страны для проведения антитеррористических операций.
В первое время это помогало удерживать ситуацию под контролем, однако по мере увеличения поддержки террористов из-за рубежа усилий спецназовцев стало недостаточно – подразделения погибали, не успев до конца выполнить поставленную задачу.
Восполнить же потери в условиях непрекращающихся боевых действий было нереально. В настоящее время немногочисленные подразделения спецназа стараются беречь – оснащают их лучшей экипировкой, современным оружием и стараются использовать только в самых важных операциях.
Их экипировка – своеобразная смесь из изделий российского и западного производства. Бросается в глаза наличие у одного из бойцов автомата АК-105 в современном обвесе с лазерным целеуказателем, коллиматорным прицелом и глушителем.
Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, в начале войны в сирийской армии не было сил специальных операций, зато существовало несколько соединений, называемых спецназом. К ним относились две бригады, несколько отдельных полков и полк в составе 4-й бронетанковой дивизии. По некоторым данным их общая численность составляла около 15 тыс. человек.
Они были неплохо подготовлены и приняли на себя основной удар в начале войны. Подразделения перебрасывались в разные регионы страны для проведения антитеррористических операций.
В первое время это помогало удерживать ситуацию под контролем, однако по мере увеличения поддержки террористов из-за рубежа усилий спецназовцев стало недостаточно – подразделения погибали, не успев до конца выполнить поставленную задачу.
Восполнить же потери в условиях непрекращающихся боевых действий было нереально. В настоящее время немногочисленные подразделения спецназа стараются беречь – оснащают их лучшей экипировкой, современным оружием и стараются использовать только в самых важных операциях.
Использованы фотографии: http://poligon-64m.ru, https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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