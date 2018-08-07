Винтовки по странам и континентам. Часть 22. Франция: наследницы Лебеля

Франция на протяжении многих лет использовала свою винтовку Лебеля образца 1886 года калибром 8 мм, настолько та, по мнению французских военных, была хороша. И хотя уже в годы Первой мировой войны на вооружение была принята винтовка Бертье, а затем и автоматическая винтовка Рибероля обр. 1917 года, французская армия новинками в области стрелкового оружия отнюдь не блистала. Слишком велика была сила привычки, и слишком уж слишком слабо французские военные ориентировались на достижения технического прогресса в этой области. Такое отношение самым негативным образом сказалось и на начатой в 1931 году программе по разработке новой пехотной винтовки, которая претворялась в жизнь настолько медленно, что новая винтовка MAS 1936, то есть образца 1936 года, начали выпускать лишь в конце марта 1938 года. То есть с винтовкой Лебеля 1886 года французским солдатам пришлось воевать и во Второй мировой войне, а в колониях они использовались и в послевоенное время. Причем все понимали, что отсутствие новой винтовки связано с отсутствием нового патрона, а старый давно устарел. Однако и новый патрон создавался так же медленно.Винтовка MAS-36. (Музей Армии в Стокгольме)Начали эту работу в начале 20-х годов прошлого века, и спустя четыре года приняли на вооружение патрон 7,5x57 мм MAS mod. 1924. Под него начали было проектировать винтовку, но затем от предыдущего патрона отказались в пользу нового боеприпаса – 7.5 мм Cartouche Mle.1929C (7.5x54 мм). Чем французов не устроил более ранний, чуточку более длинный образец сейчас уже и не скажешь, но, видимо, какая-то причина была. Главное, что теперь у французских оружейников был новый винтовочный патрон уменьшенного, по сравнению со старым, калибра и вот под него-то они и начали создавать винтовку, которая на многие годы должная была заменить все ранее использовавшиеся образцы.Задание коллективу оружейников и конструкторов во главе с капитаном Монтейлем на основании тактико-технических требований, составленных в 1930 году министерством обороны Франции, были просты. Нужно было создать новую винтовку для французской армии с учетом опыта Первой Мировой войны и имевших место у Французской республики локальных конфликтов в колониях. Обращалось внимание, что средний рост солдат этой войны составлял 1,7 м, поэтому винтовка Лебеля с примкнутым штыком была выше роста такого солдата и потому неудобна в траншеях. Военным требовалось универсальное стрелковое оружие для сухопутных войск, промежуточное по размерам между винтовкой и карабином, и при этом одинаково пригодное как для участия в маневренном бою (включая джунгли и населенные пункты), так и в позиционной войне. Выяснилось также, что стрельба из винтовок в годы Первой Мировой войны солдаты вели в основном либо лежа, либо стоя в траншее. Причем предельная дистанция огня была 1000 м. То есть оказалось, что маневренность для новой винтовки важнее дальнобойности. Через пять лет первый опытный образец винтовки, имевший обозначение "Modèle 34B2", поступил на испытания. На вооружение ее приняли 17 марта 1936 года, причем массовое производство ее началось лишь 31 марта 1938 года. До июня 1940 года для армии и Иностранного легиона было произведено всего 250 тысяч винтовок.Винтовка Рибероля обр. 1917 г.Правительство Виши сумело перевооружить винтовками MAS-36 лишь части французской армии в южной Франции и на Корсике, но вот для солдат в Северной Африке этих винтовок уже не хватило. Зато какое-то их количество оказалось в руках «голлистов» из «Свободной Франции» генерала Шарля де Голля. Но после того, как немцы окончательно разоружили французскую армию в 1942 году, все эти винтовки попали либо в вермахт, либо… в маки. Захваченные во Франции винтовки немцы обозначили как Gewehr 242(f), а использовали их в частях, расквартированных в той же Франции, чтобы далеко не возить боеприпасы. То есть выпуск их не прекращался ни в годы войны, ни после нее вплоть до 1953 года. После этого они еще долго хранились на складах, а практически использовались в частях президентской гвардии и жандармерии.Ну и понятно, что на территории большинства бывших французских колоний эти винтовки в большом количестве сохранялись как память о былом колониальном прошлом этих стран.С 2011 году в Сирии некоторое количество винтовок MAS-36 со складов мобилизационного резерва попали в руки антиправительственных вооруженных формирований. В июне 2016 года в районе Африн в Сирийском Курдистане винтовки MAS-36 использовались для военного обучения местных сил самообороны. Так что эта винтовка, несмотря на свой солидный возраст, так или иначе, но все еще продолжает воевать!Если мы посмотрим на винтовку MAS-36 вблизи, то… ее очевидное сходство с винтовкой Лебеля М1927 г. (и мушкетоном М1886/93 R35) непременно бросится в глаза, хотя приклады и прицельные приспособления у них и совершенно различны. Причина в наличии мощной ствольной коробки, из-за которой, так же, как и у винтовки Лебеля, ложа получилась не целой, а разрезной, состоящей из трех деталей – приклада с полупистолетной рукоятью, цевья и его накладки, скрепленных двумя кольцами. Посчитали, что такая конструкция более технологична, так как коротких деревянных брусков всегда больше, чем длинных и к тому же короткие меньше «ведет». Сначала эти детали делались их древесины ореха, но после войны перешли на более дешевую березу! Что касается отделки металлических поверхностей, то здесь могло использоваться и фосфатирование, и воронение, в зависимости от времени выпуска.Модернизированная винтовка Лебеля М1927 г.Конструктивной основой винтовки является ствольная коробка, изготовленная методом фрезерования, то есть она очень прочная, но придает винтовке лишний вес, так что хотя она и получилось короткой – длина всего 1020 мм (то есть длина карабина СКС и нашего карабина обр. 1938 года), но весит 3700 гр., то есть довольно прилично. Ствол имеет четыре правосторонних нареза.Затвор, традиционно запирающийся поворотом вправо, имеет два боевых упора в задней части своего стебля, как у английского «Энфильда». УСМ также обычный, ударникового типа и без предохранителя. Это удивительно, но это факт.Парад солдат французского Иностранного легиона с винтовками MAS-36 (Ламбезис, 1958).Благодаря тому, что упоры находятся сзади, затвор удалось укоротить, а чем не короче затвор, тем короче его ход, а, следовательно, и перезарядка. Влияет на скорость перезарядки и расположение рукоятки затвора, которая на MAS-36 находится буквально на самом его заднем конце, так что конструкторам пришлось ее специально выгнуть так, чтобы она была бы несколько ближе к его середине. Но хитрость эта не помогла и больших удобств, чем у остальных винтовок с «болтовым затвором» она не приобрела. То есть все решает тренировка стрелка, как это чаще всего и бывает.Более рационально устроены и прицельные приспособления. На том же мушкетоне R35 прицел помещен на стволе, так что прицельная линия у него совсем короткая. У MAS-36 секторный диоптрический прицел, с установкой на дальность от 100 до 1200 метров и шагом в 100 м отнесен в заднюю часть ствольной коробки, так что прицельная линия у нее намного длиннее. Мушка размещена в мощном кольцевом намушнике позади деревянной ствольной накладки. Утверждается, что она получилась слишком широкой для меткой стрельбы далее 300 метров, однако на этом расстоянии широкая она или узкая большой роли не играет.Французские жандармы из подразделения CRS с винтовками MAS-36 (начало 1970-х).Магазин MAS-36 вмещает 5 патронов, а его подающий механизм скопирован с конструкции Маузера. Ну не придумал никто ничего лучше, проще и надежнее, и время это со всей очевидностью доказало. Наполнение магазина производят с помощью обычных пластинчатых обойм или же по одному патрону. В верхней части ствольной коробки имеется паз для обоймы, причем для удобства стрелка слева в стенке коробки сделана глубокая выемка для большого пальца руки. В передней части магазина имеется кнопка. Если на нее нажать, а затем отжать крышку вниз, то она откроется, что также удобно: таким образом можно быстро разрядить магазин.Винтовка MAS-36 в руках гвардейца Национальной гвардии у Елисейского дворца.Отдельного рассказа заслуживает штык новой винтовки, впитавший, так сказать, опыт самых разных винтовок многих стран и народов. И что же на его основе сделали французы? А вот что: трехгранный игольчатый штык (baionnette modele 1936) оригинальной конструкции. В походном положении он хранится в положении острием назад в специальной трубке, находящейся под стволом внутри цевья. При этом зафиксировать штык в боевом или походном положении можно при помощи двух кнопок-фиксаторов на его рукоятке. Нажал одну – штык вынул, вставил и… второй фиксатор его закрепил. Проделал все то же самое в обратном порядке – закрепил штык в трубке под стволом.Штык к винтовке MAS-36.Вообще-то у французов уже был трехгранный штык к винтовке Гра обр. 1874 г., хотя клинок у него все-таки был Т-образной формы. Тогда как штык к MAS-36 именно трехгранный, без рукоятки и перекрестия с дужкой. То есть считать его наследником старых традиций нельзя.Модификация MAS-36 M51 получила возможность вести огонь винтовочными гранатами: ствол с кольцевыми насадками и специальный прицел. Мушка с намушником на ней имела форму буквы Ш с короткой средней «палочкой».Один из фиксаторов штыка на его рукоятке. Второй находится с противоположной стороны с другого конца.В целом винтовка «получилась». Она была технологичной, достаточно удобной, короткой и легкой. Можно сказать, что эта винтовка – утилитарность в чистом виде, что, конечно же, хорошо. Но… при всем при этом она появилась слишком поздно для того, чтобы ее оценили по достоинству. Время винтовок с ручным перезаряжанием однозначно истекло!Продолжение следует…