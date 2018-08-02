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В Ираке представили РПГ-7 с дистанционным управлением
Иракские военные смогут охотиться на террористов с помощью дистанционно управляемого гранатомета РПГ-7, пишет Российская газета.
Изделие представляет собой треногу с вращающейся при помощи электродвигателя надстройкой, которая служит креплением для гранатомета и видеокамерой. Управление оружием осуществляется с ноутбука по кабелю.
Новинка предназначена для применения из засад, а также для охраны важных объектов.
Первая задача понятна – РПГ может быть, например, установлен где-нибудь у дороги. Оператор дожидается своей цели (машины с боевиками, бронемашины или даже танка) и поражает ее реактивной гранатой. При этом автор материала отмечает, что в более продвинутых странах для подобных задач используются одноразовые гранатометы. Кроме того, существуют специальные противобортные мины.
Правда у иракского изделия есть одно неоспоримое преимущество – оператор видит цель, по которой производит выстрел, поэтому риск поражения своей техники снижается многократно.
Что касается охранной функции, то здесь, по мнению автора, было бы гораздо эффективнее использовать стрелковое оружие, например пулемет.
Издание отмечает, что в настоящее время Ирак переживает настоящий «дронный» бум – многочисленные изобретатели представляют различные дистанционно управляемые средства военного назначения. Здесь и беспилотные платформы с крупнокалиберными пулеметами ДШК, и роботы-саперы, и дроны-разведчики. Теперь вот новое оружие – управляемый ручной гранатомет.
Изделие представляет собой треногу с вращающейся при помощи электродвигателя надстройкой, которая служит креплением для гранатомета и видеокамерой. Управление оружием осуществляется с ноутбука по кабелю.
Новинка предназначена для применения из засад, а также для охраны важных объектов.
Первая задача понятна – РПГ может быть, например, установлен где-нибудь у дороги. Оператор дожидается своей цели (машины с боевиками, бронемашины или даже танка) и поражает ее реактивной гранатой. При этом автор материала отмечает, что в более продвинутых странах для подобных задач используются одноразовые гранатометы. Кроме того, существуют специальные противобортные мины.
Правда у иракского изделия есть одно неоспоримое преимущество – оператор видит цель, по которой производит выстрел, поэтому риск поражения своей техники снижается многократно.
Что касается охранной функции, то здесь, по мнению автора, было бы гораздо эффективнее использовать стрелковое оружие, например пулемет.
Издание отмечает, что в настоящее время Ирак переживает настоящий «дронный» бум – многочисленные изобретатели представляют различные дистанционно управляемые средства военного назначения. Здесь и беспилотные платформы с крупнокалиберными пулеметами ДШК, и роботы-саперы, и дроны-разведчики. Теперь вот новое оружие – управляемый ручной гранатомет.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KLKAMASH2018
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