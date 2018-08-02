18:44 02 августа
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В Ираке представили РПГ-7 с дистанционным управлением

Иракские военные смогут охотиться на террористов с помощью дистанционно управляемого гранатомета РПГ-7, пишет Российская газета.

В Ираке представили РПГ-7 с дистанционным управлением


Изделие представляет собой треногу с вращающейся при помощи электродвигателя надстройкой, которая служит креплением для гранатомета и видеокамерой. Управление оружием осуществляется с ноутбука по кабелю.


Новинка предназначена для применения из засад, а также для охраны важных объектов.

Первая задача понятна – РПГ может быть, например, установлен где-нибудь у дороги. Оператор дожидается своей цели (машины с боевиками, бронемашины или даже танка) и поражает ее реактивной гранатой. При этом автор материала отмечает, что в более продвинутых странах для подобных задач используются одноразовые гранатометы. Кроме того, существуют специальные противобортные мины.



Правда у иракского изделия есть одно неоспоримое преимущество – оператор видит цель, по которой производит выстрел, поэтому риск поражения своей техники снижается многократно.

Что касается охранной функции, то здесь, по мнению автора, было бы гораздо эффективнее использовать стрелковое оружие, например пулемет.



Издание отмечает, что в настоящее время Ирак переживает настоящий «дронный» бум – многочисленные изобретатели представляют различные дистанционно управляемые средства военного назначения. Здесь и беспилотные платформы с крупнокалиберными пулеметами ДШК, и роботы-саперы, и дроны-разведчики. Теперь вот новое оружие – управляемый ручной гранатомет.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KLKAMASH2018
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Комментарии 10

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 17:54
    Молодцы, начало положено, можете делать сами так вперед! А то другие навяжут свое которое может быть хуже и дороже! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Pirogov Сегодня, 18:00
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      Молодцы, начало положено, можете делать сами так вперед! А то другие навяжут свое которое может быть хуже и дороже! !!

      Это их не спасёт . Захотят матрасы всунут им своё и иракцы купят не куда не денутся.
      Pirogov
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 18:14
        Изделие представляет собой треногу с вращающейся при помощи электродвигателя надстройкой, которая служит креплением для гранатомета и видеокамерой. Управление оружием осуществляется с ноутбука по кабелю
        - детский лепет какой то,при пуске гранаты,тренога свалится,жёстко не крепится,всякие моторы-привода-а значит люфты...в общем,в "белый свет" палить request только...
        андрей юрьевич
  2. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:56
    Иракские военные смогут охотиться на террористов с помощью дистанционно управляемого гранатомета РПГ-7

    Фигня какая-то. negative
    РПГ разрабатывался как возможно более лёгкий и простой гранатомёт и навешивать на него всякие "приблуды" уменьшать этим эти важнейшие качества.
    Для дистанционного управления есть "Малютки", "Корнеты", Фаготы" и много других изделий.
    К-50
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 18:06
      Цитата: К-50
      Иракские военные смогут охотиться на террористов с помощью дистанционно управляемого гранатомета РПГ-7

      Фигня какая-то. negative
      РПГ разрабатывался как возможно более лёгкий и простой гранатомёт и навешивать на него всякие "приблуды" уменьшать этим эти важнейшие качества.
      Для дистанционного управления есть "Малютки", "Корнеты", Фаготы" и много других изделий.

      Вот и я о том подумал - зачем хорошую вещь уродовать?
      Zoldat_A
  3. Керенский (Кирилл) Сегодня, 18:02
    Фигня какая-то... Самовар на треногу прицепить.
    А чего Увертюру не вспомнили?
    Керенский
  4. Ivan Petroff (Ivan Petroff) Сегодня, 18:03
    Голь на выдумку хитра!
    Ivan Petroff
  5. Deck (Pertti) Сегодня, 18:06
    Это скорее оружие террориста, а не наоборот
    Deck
  6. Jerk Сегодня, 18:15
    Дурь какая-то. Следующий шаг - ПМ или вообще Марголин на треноге. Абсолютно верно сказали - мины на что? И подрыв от оператора - не вопрос. Если террористов на джипах гонять - "ведьму" запузырил именно с подрывом с пульта - и там точно не промахнешься
    Jerk
    1. poquello (poquello) Сегодня, 18:33
      Цитата: Jerk
      Дурь какая-то. Следующий шаг - ПМ или вообще Марголин на треноге.

      радиоуправляемый молоток с телекамерой, врагов бьёт по каске из засады на потолке
      poquello
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