Обстрелять Раду и уйти. ГПУ "раскрыла" план Савченко по свержению власти

Герой Украины народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко и глава Офицерского корпуса Владимир Рубан планировали расстрелять Верховную Раду из минометов и сбежать с места обстрела на гидроскутерах, заявил во время совместного брифинга Генпрокуратуры Украины и СБУ директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет украинское издание Liga.net.Как пояснил Рувин, Савченко и Рубан заранее присмотрели себе два места на Трухановом острове, откуда собирались обстрелять центр Киева из минометов. Следствие не исключает, что для обстрела Савченко с Рубаном могли использовать баржу, на которой легко размещаются четыре миномета и два гидроскутера. На всю операцию, по мнению Рувина, обвиняемые отводили не больше 15 минут. Они все просчитали, заявил он, быстрый обстрел Верховной Рады и отход на гидроскутерах, их бы никто и не увидел. В настоящее время эти места усиленно патрулирует нацполиция.Ранее на полигоне ЦСО Альфа под Киевом был показан арсенал оружия и боеприпасов, якобы изъятого у Владимира Рубана, которые он в сговоре с нардепом Надеждой Савченко якобы намеревался использовать для теракта в центре Киева.В списке изъятого: четыре миномета (три 120 мм, один 60 мм "производства ДНР"), десятки мин к ним, гранатометы РПГ-22 и РПГ-7, выстрелы к ним, гранаты РГД-5, запалы, пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, произведенная в оккупации крупнокалиберная винтовка Топаз калибра 12,7 мм, а также боеприпасы. Осталось только понять, как все это планировали применить Савченко и Рубан.Напоминаем, что следствие по обвинению Савченко и Рубана в подготовке террористического акта в центре Киева, попытки свержения "законной" власти и покушения на Порошенко, закончено и материалы дела переданы в суд. Со слов генпрокурора Украины Луценко, если суд примет во внимание все собранные прокуратурой доказательства, то Савченко грозит пожизненное заключение.