18:45 02 августа
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Обстрелять Раду и уйти. ГПУ "раскрыла" план Савченко по свержению власти

Герой Украины народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко и глава Офицерского корпуса Владимир Рубан планировали расстрелять Верховную Раду из минометов и сбежать с места обстрела на гидроскутерах, заявил во время совместного брифинга Генпрокуратуры Украины и СБУ директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, пишет украинское издание Liga.net.

Обстрелять Раду и уйти. ГПУ "раскрыла" план Савченко по свержению власти


Как пояснил Рувин, Савченко и Рубан заранее присмотрели себе два места на Трухановом острове, откуда собирались обстрелять центр Киева из минометов. Следствие не исключает, что для обстрела Савченко с Рубаном могли использовать баржу, на которой легко размещаются четыре миномета и два гидроскутера. На всю операцию, по мнению Рувина, обвиняемые отводили не больше 15 минут. Они все просчитали, заявил он, быстрый обстрел Верховной Рады и отход на гидроскутерах, их бы никто и не увидел. В настоящее время эти места усиленно патрулирует нацполиция.


Ранее на полигоне ЦСО Альфа под Киевом был показан арсенал оружия и боеприпасов, якобы изъятого у Владимира Рубана, которые он в сговоре с нардепом Надеждой Савченко якобы намеревался использовать для теракта в центре Киева.



В списке изъятого: четыре миномета (три 120 мм, один 60 мм "производства ДНР"), десятки мин к ним, гранатометы РПГ-22 и РПГ-7, выстрелы к ним, гранаты РГД-5, запалы, пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, произведенная в оккупации крупнокалиберная винтовка Топаз калибра 12,7 мм, а также боеприпасы. Осталось только понять, как все это планировали применить Савченко и Рубан.



Напоминаем, что следствие по обвинению Савченко и Рубана в подготовке террористического акта в центре Киева, попытки свержения "законной" власти и покушения на Порошенко, закончено и материалы дела переданы в суд. Со слов генпрокурора Украины Луценко, если суд примет во внимание все собранные прокуратурой доказательства, то Савченко грозит пожизненное заключение.

Использованы фотографии: liga.net
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Комментарии 16

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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:09
    У нее еще изъяли танк, и три торпеды с ядерными зарядами! wassat Раз на фото нету не танка, не ядерных бомб, значит сбу уже все это толканула кому-то! !! wassat
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. Тралл Сегодня, 18:23
      и сбежать с места обстрела на гироскутерах

      могли использовать баржу, на которой легко размещаются четыре миномета и два гироскутера

      Может, все-таки, гидроскутерах? smile
      Гироскутер:

      Гидроскутер:
      Тралл
      1. shubin Сегодня, 18:28
        На гироскутерах круче, можно отстреливаться на ходу, руки то не заняты! wassat
        shubin
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 18:41
          Цитата: shubin
          руки то не заняты!

          хрыч
      2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 18:28
        Может, все-таки, гидроскутерах?


        Елки -палки...какой крутой боевик...с Савченко в главной роли ...может все таки когда нибудь снимут фильм о штурме Киевской Рады агентом Кремля Савченко.
        Тот же ЛЕХА
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:33
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Может, все-таки, гидроскутерах?


          Елки -палки...какой крутой боевик...с Савченко в главной роли ...может все таки когда нибудь снимут фильм о штурме Киевской Рады агентом Кремля Савченко.

          Снимают, это только первая серия. Савченко написала письмо нашему человеку в Вашингтоне-трампампаму, ждем-с вторую серию.
          Балу
      3. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 18:36
        На гироскутере явно не Савченко. Ей до такой еще голодать и голодать. belay
        дилетант2
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:26
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      У нее еще изъяли танк, и три торпеды с ядерными зарядами! wassat Раз на фото нету не танка, не ядерных бомб, значит сбу уже все это толканула кому-то! !! wassat

      И письмо сами знаете от кого с подробными инструкциями
      Балу
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:31
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      У нее еще изъяли танк, и три торпеды с ядерными зарядами! wassat Раз на фото нету не танка, не ядерных бомб, значит сбу уже все это толканула кому-то! !! wassat

      А где "гироскутеры"? Что-то експерд не договаривает belay
      Балу
  2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:10
    Герой Украины народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко и глава Офицерского корпуса Владимир Рубан планировали расстрелять Верховную Раду из минометов wassat wassat wassat wassat и сбежать с места обстрела на гироскутерах , заявил во время совместного брифинга Генпрокуратуры Украины и СБУ директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин,
    М-да, с Украиной что-то надо делать, спасать, пока есть еще здравомыслящие люди. Что-то таракан давно ничего не пишет. Вот что бывает со страной, когда психиатры дружно уезжают в Израиль. crying
    Балу
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:16
      Нужно президентом поставить Кличко lol и тут же провести референдум о федерализации! Потом в истории этот период опишут как время, когда у власти стоял исполняющий обязанности человека боксер (не собака )! lol
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  3. Jerk Сегодня, 18:16
    Я замечал, когда на улице жара - у всех башню сворачивает... Но у этих что-то уж совсем лихо!
    Jerk
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 18:30
      Там уже за 4 года все свернуто вкривь и вкось, и заклинило наглухо.
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  4. oldzek (николай) Сегодня, 18:40
    и всё это вдвоем?ну сильны!ведь тут нужно быть многоруким божеством.
    oldzek
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:40
    Свидетельские показания( почти по Жванецкому)...Тут чуть теракт не случился... Просили рассказать. Мамаша! Что, я не понимаю? Да не беспокойтесь, дети могут не выходить.Ну что вы все такие нежные?Ну, действительно, чуть все не сыграли в!..Верховная Рада... Днепр...Идет баржа... Белая!..Длинная, как!..Ромашки!.. Ну просто!..И тут Савченко с Рубаном суетятся!..Расставили минометы, в руках гранатометы, гранаты... его знает!..Руки у них длинные!..И тут надо было дернуть за!..А главный орет: "Махну платком!..Но только - по платку!..Если дернешь!..Мы ж будем проплывать!.. Следи за рукой!.."Ну, он только собрался, тут все готово... баржа огромная, ну, как!..И ни одной!.. Ну, действительно, как!.. Ну, точно!..Он уже поднял платок, мы думаем: ну!.. Бинокли...Тут кто-то как заорет: "Стоп!.. Прошу!.."А главный в мегафон: "Кто крикнул "стоп"?!Мне интересно, я сейчас из нее!..Каждую слушать!..Мы ж баржа!.. Нас же несет!..Чем я этот "стоп"?! Об какие берега?.. Уволю!.."А младший ему: "Я, в общем, на вас!На вашу баржу!..На вашу реку!..На всю вашу Раду!..Ты ж смотри, какая-то плывет... вещь!"..Глядят все, аж!..Всплыли - специалисты.Как они эту баржу догнали!..Эти все на барже, они под баржой!..Цепляются, как!..Если б не те пацаны, все б!..Я - начальнику: "Что ты орешь? Ты молись!Ты этих пацанов, ты должен в...поцеловать!..Это ж был полный!..Ты б свою Дуську!..Вот такая приключилась.
    parusnik
    1. oldzek (николай) Сегодня, 18:43
      ну не надо перевирать классика,сочини свое.
      oldzek
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