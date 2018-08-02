20:57 02 августа
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Американские сенаторы анонсировали ужесточение антироссийских санкций

В Соединенных Штатах анонсировали введение новых ограничительных мер против России. Новый законопроект, ужесточающий санкции, предложила группа американских сенаторов.

Американские сенаторы анонсировали ужесточение антироссийских санкций


Как заявил один из авторов проекта, сенатор-русофоб Линдси Грэм, введенный США санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие американские выборы 2018 года. Поэтому необходимо ввести новые сокрушительные санкции против России, чтобы Путин отказался от вмешательства в избирательный процесс в США, вывел российские войска с Украины и прекратил создавать хаос в Сирии.


Кроме Грэма, под проектом подписались сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.

Представленный законопроект предусматривает введение новых ограничительных мер против граждан России (олигархов, депутатов и т.д.), причастных к "противоправной и коррумпированной деятельности". Кроме этого, планируется наложение запрета на транкзации, связанные с суверенным долгом РФ, введение санкций на все энергетические проекты России или с ее участием, а также запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. При этом санкции могут вводиться против любого жителя России.

Сенаторы предложили изучить соответствие России критериям страны-спонсора терроризма и наказывать российское правительство за производство и использование химического оружия. А также создать специальный фонд противодействия России.

В Госдуме в ответ на инициативу американских сенаторов пообещали симметричный ответ.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:20
    Линдси Лохан знаю, Линдси Грем не знаю. Но первая то под бухлом, то под наркотой и всегда забывает пользоваться нижним бельем wassat
    хрыч
    1. Pes Сегодня, 19:31
      сенатор-русофоб Линдси Грэм, введенный США санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие американские выборы 2018 года.

      Эко как его корежит то мужики )))
      Президента США мы в России уже выбрали..Теперь сенаторов будем выбирать ! wassat

      Эх Линдси Грэм,ты не представляешь ,кого ты разозлил в России!!! hi
      Pes
      1. Logall (Александр) Сегодня, 20:12
        Ещё каких-то сто-двести лет назад подобные действия были бы расценены, как объявление войны... А что сейчас? Теперь мы с ними сотрудничать пытаемся... Разговариваем... "Партнёрствуем"... А они притворствуют, дабы всё время говорили дипломаты и молчали пушки!
        А ведь рано или поздно наступит тот момент, когда говорить с ними (с США) станет не о чем!
        Logall
        1. алексеев (алексей) Сегодня, 20:34
          Цитата: Logall
          подобные действия были бы расценены, как объявление войны... А что сейчас? Теперь

          Какие бы не были оценки "сто-двести лет" назад, воевать сейчас решительно невозможно. Причем, не им, не нам. По известным причинам - воевалки слишком велики.
          Что же до прочих санкций-манций, то это вполне предвидимый результат: раз воевать нельзя, то что же американцам делать? Что же делать!!! what
          Нам же делать то, что уже делается, но более энергично.
          Т.е. уход от доллара и , самое главное, "больше посадок" внутри страны, конфискация, уголовная ответственность, согласно Конвенции ООН, за незаконное обогащение. Т.е., наведение должного порядка. Тогда данные санкции как укас комарика. Видимо, ситуация была предсказуема - недаром сбросили американские облигации.
          Можно бы, например, ввести такую контрсанкцию - запрет на выплаты долгов тем западным банка и корпорациям, которые данные санкции признают.
          Запрет на полеты американских компаний через наше воздушное пространство, они ж могут шпионить сверху! wink
          Так или иначе, нам нужно будет закрывать в разумных приделах страну, уходить от глобализма в экономике.
          Это придётся делать и Китаю. Ибо в нынешнее время продавать в США будет всё сложнее, а долларов в электронном виде он накопил уже 3,5 трлн. , столько не потратить, однако. Вот "списать" в определенной ситуации американцы их могут.
          алексеев
          1. Logall (Александр) Сегодня, 20:41
            Цитата: алексеев
            3,5 трлн. , столько не потратить, однако. Вот "списать" в определенной ситуации американцы их могут.

            Тем самым США обесценят свои "бумажки"!
            Вообще, чтоб было плевать на различные санкции, нужно вкладывать в производство! В наше производство!!! Нефть рано или поздно уйдёт... И что делать стране, в которой кроме отличного оружия ничего нет?!
            Logall
    2. MPN (Павел) Сегодня, 19:32
      введение новых ограничительных мер против граждан России (олигархов, депутатов и т.д.)
      Чего, против своих, что ли? belay Плохо работают? Россия еще держится...
      MPN
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 20:32
        Нужно ещё больше продавать американцам ракетных двигателей РД-180 и может быть они передумают. sad
        dorz
  2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 19:22
    Вот если б еще курс рубля не падал....
    Zaurbek
    1. Пленник (Айрат) Сегодня, 19:32
      Он не падает, он колеблется. hi
      Пленник
      1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 19:47
        В отрезке времени все же падает sad
        Zaurbek
  3. Mimohod (Михаил) Сегодня, 19:22
    Кроме Грэма, под проектом подписались сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.
    Вот и сформировался "Список Маккейна"- особенно злейших врагов России за лужей ...
    Mimohod
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 19:57
      Цитата: Mimohod
      Кроме Грэма, под проектом подписались сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.
      Вот и сформировался "Список Маккейна"- особенно злейших врагов России за лужей ...

      Им не надоело? Кроме "Списка Маккейна" всему миру очевиден бесперспективняк санкций. Ну как же можно быть таким твердолобым?
      Zoldat_A
  4. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 19:27
    Спасибо друзья за симметричность! Приятно читать, слышать, что вы помните о нас и всецело поддерживаете наши скромные начинания. Только решительные запреты и сдерживания помогут нам вернуться на прямые, надежные рельсы экономической стабильности и долгожданных застоев
    Olddetractor
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 19:29
    единственный симметричный ответ на новые санкции-это разрыв дипломатических отношений,а всё остальное это простое сотрясание воздуха...
    taiga2018
  6. Пленник (Айрат) Сегодня, 19:29
    А личико-то у сенатора бесноватое. Прям Адольфик, который Гитлер.
    Пленник
  7. Сергей39 (сергей) Сегодня, 19:29
    Уж очень они видимо хотят отделить Россию от всего мира. Закончится все очередным дележом сфер влияния или войной
    Сергей39
    1. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 19:49
      Да, так и до военных столкновений недалеко. Не загоняй человека в угол. Когда деваться некуда, уже всё равно.
      Лена Петрова
  8. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 19:30
    Цитата: хрыч
    Линдси Лохан знаю, Линдси Грем не знаю. Но первая то под бухлом, то под наркотой и всегда забывает пользоваться нижним бельем

    Надеюсь, это палец? А то следующий пост про падал...
    Olddetractor
  9. mkop Сегодня, 19:50
    А что у нас уже машину времени что-ли изобрели? Выборов еще не было, а вмешательство уже было. И при всем при этом говорят что у нас наука стоит.
    mkop
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:56
    В Госдуме в ответ на инициативу американских сенаторов пообещали симметричный ответ.
    ...Чубайса с Кудриным посадят?...
    parusnik
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:16
      Нет, их поженят wassat , прямо в думе! !! wassat
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  11. частное лицо Сегодня, 19:56
    Я так думаю цены на бытовую технику и прочие пром. товары после этой новости поползут в верх? У комерсов и повод как всегда готов доллар подорожал или точнее подорожает.
    частное лицо
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:15
      Ну, бензин точно подорожает, wassat это у нас свято -подымать цену на топливо по поводу а гораздо чаще без оного! !! belay
      ДРЕВНЕЙШИЙ
  12. антивирус Сегодня, 20:00
    наконец Россию заметили.
    рыбак рыбака увидит издалека. в ПВО так говорят? и РВСНтак
    антивирус
  13. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 20:03
    Их санкции, - их проблемы...
    Jovanni
  14. demo (Ван) Сегодня, 20:06
    В Госдуме в ответ на инициативу американских сенаторов пообещали симметричный ответ.
    В случае приезда очередной партии конгрессменов и сенаторов встречать их возле входа в ГД РФ хлебом и солью.
    И усаживать на место Председателя.
    Вот мы им покажем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Вот у нас какие санкции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Симметричные.
    demo
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 20:13
    Теперь нашей думе при появлении любого американца нужно срочно падать на колени, и бить ему земные поклоны, пока лбы себе не порасшибают! !!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
  16. staviator (staviator) Сегодня, 20:17
    Судя по розыгрышам пранкеров,сенаторы о ситуации в мире узнают из новостей и соцсетей,некоторые не знают где находится Афганистан,и верят в Бармалея.И эти люди говорят что мы сеем хаос в Сирии.Противно.
    staviator
  17. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 20:21
    "В Госдуме в ответ на инициативу американских сенаторов пообещали симметричный ответ."....Это просто смешно, актеры патриотизма на это не способны. Кроме своих неосведомленных жен депутаты РФ никого этим заявлением не перепугают.
    samarin1969
  18. mvd ru (Иван ) Сегодня, 20:35
    Новые санкции США против России, в случае их принятия, приведут к серьезному дефициту ее бюджета и союзу с Китаем, считает главный редактор сайта "Политаналитика" Борис Межуев.По мнению Межуева, новые санкции, в случае их введения, могут првести к социально-экономическим проблемам в стране.

    "Это приведет к серьезному дефициту российского бюджета, к огромным социальным проблемам", — указал эксперт.

    Падение курса рубля также будет неизбежно, добавил он, но, скорее всего, Центробанк сделает все необходимое для укрепления национальной валюты и не допустит оттока капитала.



    РИА Новости
    mvd ru
  19. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 20:39
    введенный США санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие американские выборы 2018 года

    То есть выборы еще не состоялись, а уже точно известно, что Россия в них вмешается?
    Metallurg_2
  20. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 20:51
    Есть единственный способ защиты от нападок - РФ перестать быть в экономике дойной коровой запада. Власть в стране должна заниматься обеспечением государственных интересов, а не защитой интересов крупного бизнеса, цель которой влиться в глобальную экономику на главных ролях-вот откуда эти нападки, бесконечные уступки и выполнение требований ФРС ,МВФ, ВТО и прочих контор. Страна способна обеспечить развитие экономики, обороноспособность, жизнеобеспечение своих граждан, но вместо этого эксплуатация недр отдается иностранным кампаниям, прибыли как и доходы топ менеджеров и вообще высокие доходы работают на экономику запада- там находятся банковские счета, покупается элитная недвижимость, покупаются элитные предметы потребления, вместо производства в стране качественных продуктов питания, обеспечивая людей работой и зарплатой, сохраняя здоровье нации, идет закупка импортных продуктов интенсивного роста , добивая и без того низкий спрос на товары из-за низких доходов большинства граждан страны. Прочитала статейку про средний класс, который является опорой власти любом государстве, их большинство в стабильной стране. Такими считаются те, кто имеет хорошее жилье, может позволить себе ежегодный отдых в любом уголке мира, они не испытывают недостатка средств и могут позволить себе в любой момент покупку предметов длительного спроса. Среднего класса у нас в стране всего 15%;, большинство в той или иной мере вынуждены себя ограничивать, остальные ощущают нехватку денег при покупке предметов длительного пользования или даже продуктов питания. И вместо решения насущных вопросов, государство все силы бросает на интеграцию с западными акулами бизнеса, которые по свойственной акулам привычке перекусывают все, до чего смогли дотянуться- вот в чем суть глобализма. Громаднейшие деньги вкладываются в строительство газопроводов, а запад сделает всё, чтобы эти затраты принесли убытки: так получилось с Болгарией, неизвестно какие условия выставит Турция и как поведет себя Китай, когда бюджет РФ будет зависеть от поставок по Силе Сибири. Бизнес- это бизнес, здесь дружбы быть не может. Нам нужна реальная экономика, основанная на производстве товаров, а не колониальная , в которой ВВП на 40% состоит из рекламы и финансовых операций, которые приводят к падению покупательной способности рубля и обнищанию населения.
    olimpiada15
  21. Теренин (Геннадий) Сегодня, 20:54
    Ну, с такими запросами эти безмозглые сенаторы могут потребовать остановить земной шарик, что бы им, как исключительной нации, сойти нафиг winked
    Теренин
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