Американские сенаторы анонсировали ужесточение антироссийских санкций

В Соединенных Штатах анонсировали введение новых ограничительных мер против России. Новый законопроект, ужесточающий санкции, предложила группа американских сенаторов.Как заявил один из авторов проекта, сенатор-русофоб Линдси Грэм, введенный США санкционный режим не смог удержать Россию от вмешательства в грядущие американские выборы 2018 года. Поэтому необходимо ввести новые сокрушительные санкции против России, чтобы Путин отказался от вмешательства в избирательный процесс в США, вывел российские войска с Украины и прекратил создавать хаос в Сирии.Кроме Грэма, под проектом подписались сенаторы Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин.Представленный законопроект предусматривает введение новых ограничительных мер против граждан России (олигархов, депутатов и т.д.), причастных к "противоправной и коррумпированной деятельности". Кроме этого, планируется наложение запрета на транкзации, связанные с суверенным долгом РФ, введение санкций на все энергетические проекты России или с ее участием, а также запрет гражданам США участвовать в нефтяных проектах в России. При этом санкции могут вводиться против любого жителя России.Сенаторы предложили изучить соответствие России критериям страны-спонсора терроризма и наказывать российское правительство за производство и использование химического оружия. А также создать специальный фонд противодействия России.В Госдуме в ответ на инициативу американских сенаторов пообещали симметричный ответ.