08:08 03 августа

Армения дрейфует в НАТО?

Как и предполагалось, новое руководство Армении, пришедшее к власти на волне общенациональных беспорядков, потихоньку дрейфует в сторону от России. И это вопреки заявлением нового премьера Армении, Никола Пашиняна, о том, что он не видит альтернативы членству Армении в ОДКБ и союзническим отношениям с Россией.



Отношения между РФ и Арменией сильно осложнились буквально в последние дни, когда руководство Армении предъявило обвинения действующему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову. Эти обвинения не связаны с его деятельностью на посту главы этой организации, а относятся к периоду 2008 года, когда в Ереване были подавлены волнения оппозиции. Хачатуров тогда командовал ереванским гарнизоном и, по мнению нового армянского руководства, имеет прямое отношение к организации силовой операции против оппозиции.


Надо заметить, что в результате тех событий «пострадавшим» оказался и сам Никол Пашинян – тогда он был обвинен в организации беспорядков и даже получил реальный тюремный срок в 2010 году. Правда, вышел из тюрьмы он уже в 2011, попав под большую амнистию, связанную с двадцатилетием обретения Арменией независимости. Но похоже, забывать свою отсидку армянский революционер не собирается. Тем более что под разговоры о торжестве справедливости можно упечь в тюрьму таких известных деятелей, как Роберт Кочарян (бывший президент Армении, ныне арестован по тому же делу) и уже упомянутый Юрий Хачатуров.

Арест Кочаряна и Хачатурова не остался незамеченным российским Министерством иностранных дел. Более того, сам Сергей Лавров довольно резко высказался о действиях армянского руководства, посетовав на то, что вместо укрепления единства нации новое руководство вносит в него раскол и занимается сведением счетов.

Но дело, вероятно, не ограничится только словесными укорами. Источники, близкие к администрации президента, утверждают, что в Кремле очень раздражены событиями в Ереване и тем, что Армения нанесла такой удар по репутации ОДКБ. Поэтому сейчас в подвешенном состоянии оказался российский кредит Армении на сумму 100 миллионов долларов, который должен был пойти на закупку Ереваном российского вооружения. Причем нужно учитывать, что Армения закупает российские вооружения по так называемым «внутренним» ценам, то есть, по ценам, который отечественный ОПК определяет для собственной армии. Поэтому в реальности эти 100 миллионов весят в разы больше, чем если бы армянское руководство попробовало потратить эту сумму на мировом рынке вооружений.

Ещё более сомнительными становятся и планы прежнего руководства Армении получить от России ОТРК «Искандер» и несколько истребителей Су-30СМ. А вопрос этот для Еревана весьма важен в контексте его взаимоотношений с Азербайджаном и серьезного военно-технического усиления последнего.

Интересно, что Армения планирует сохранить за собой пост генерального секретаря ОДКБ. По словам пресс-секретаря премьер-министра Армении, Армана Егояна, «квота принадлежит Армении до 2020 года», а следствие по делу Хачатурова является внутренним делом Армении.

И всё вроде бы так. Но источники в МИД России намекнули, что страны ОДКБ вряд ли согласуют и утвердят следующую кандидатуру от Армении, и пост генсека займет, скорее всего, представитель Белоруссии. Это наверняка станет ощутимой политической пощечиной Пашиняну и его правительству, на которую он, вероятно, как-то должен будет реагировать.

Помимо скандала с арестом Хачатурова, отношения наших стран омрачают и некоторые другие решения армянского руководства. В частности, недавно в Закавказье начались натовские учения «Noble Partner 2018», и Армения впервые решила принять в них участие.

Да, на первый раз участие Еревана ограничено всего лишь группой офицеров, которые будут присутствовать в Грузии (основное место проведения учений) скорее в качестве наблюдателей. Но лиха беда начало. Нужно отметить, что и сами эти учения набирают темп постепенно: в первых учениях, прошедших три года назад, приняли участие всего 400 грузинских и 200 американских военнослужащих. В прошлом году было представлено восемь стран альянса и 2805 военнослужащих. А в этом – уже 13 стран и более трех тысяч человек.

Эти учения явно не укрепляют позиции России на Кавказе, и понятно, что Москва крайне негативно воспримет любое расширение круга участников этого мероприятия. Тем более, если этот участник является действующим членом ОДКБ, и в него, давайте говорить прямо, российской стороной было вложено немало сил и средств.

Примечательно, что одновременно в учениях «Noble Partner 2018» принимает участие и Азербайджан, с которым армяне вполне реально воюют в Карабахе. Однако даже столь напряженные отношения с одним из участников мероприятия не отвратили армянское руководство от принятия натовского приглашения. То есть, похоже, господину Пашиняну все-таки очень этого хотелось, а все компромиссы были придуманы лишь для того, чтобы постепенность процесса перехода Армении на натовскую орбиту как-то подсластила Кремлю пилюлю.

На данный момент довольно сложно сказать, как будут разворачиваться события в Закавказье даже в обозримом будущем. Судя по довольно резкой риторике Москвы и её вероятным ответным действиям, в Кремле не питают особых иллюзий относительно сотрудничества с нынешней ереванской властью.

Также весьма вероятно, что Москва попробует проучить Пашиняна, пока Армения ещё очень зависима от России. Разумеется, сделано это будет аккуратно, без каких бы то ни было санкций, но даже постепенной отмены дотаций и преференций со стороны Москвы может оказаться достаточно, чтобы в Ереване прочувствовали всю прелесть «независимого» курса Армении и, быть может, снова вышли на улицы. Но на этот раз – уже против самого Пашиняна.

Возможно и такое, что Москве просто надоела Армения. В контексте улучшения отношений с Турцией логично выглядит «взять под крыло» и её «младшего брата» — Азербайджан. Да и в экономическом плане Баку выглядит намного интереснее и перспективнее Еревана.

Хотя такой вариант и выглядит слишком сомнительным, поскольку сама Турция вряд ли захочет примерить на себя роль нашего «младшего брата» и наверняка будет пытаться играть свою игру, в том числе и в Закавказье. Но похоже, что у Москвы просто не осталось хороших, надежных вариантов развития событий, и она может решиться как на резкую смену курса, так и на какую-то геополитическую импровизацию.

В любом случае, некоторая логика в действиях Москвы все-таки прослеживается: или отстоять Армению, или поджечь её, или разменять на хотя бы относительно лояльный Азербайджан – в любом случае, мы либо что-то выигрываем сами, либо немного осложняем жизнь нашим геополитическим противникам.
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 25

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  1. собаковод Сегодня, 05:03
    Как сказал один из мудрых, у России два союзника... И бывшие республики Советского союза в их число не входят. Они более похожи на тех, кто стоят вдоль трасс.
    собаковод
    1. Vard Сегодня, 05:40
      В Азербайджане с большим интересом смотрят за происходящим.... Как только уберут наших военных... И уйдут наши наемники... Все будет дело техники...
      Vard
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:30
        Профукали армяне своё счастье, так что переобуваемся и болеем за Азербайджан.
        Rusland
        1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 06:39
          Получается что РОССИЯ ответственна за безобразия в столь *гордых и независимых ...*?
          А что сами *гордые и независимые ...*? Они кто?
          василий50
          1. собаковод Сегодня, 06:42
            Они более похожи на тех, кто стоят вдоль трасс.

            Это из предыдущего моего комментария. Подходит?
            собаковод
    2. Муссаси Сегодня, 06:49
      Да что тут сказать, Армения как и Украина с Грузией ушла. Осталось узнать кто следующий Беларусь или Казахстан! ?
      Муссаси
      1. Дирижер Сегодня, 07:07
        Казахи то петрят, что и как .
        Дирижер
    3. Alber (Альберт) Сегодня, 06:49
      Цитата: собаковод
      Как сказал один из мудрых, у России два союзника... И бывшие республики Советского союза в их число не входят. Они более похожи на тех, кто стоят вдоль трасс.


      Этого следовало ожидать. Армянам никогда не стоит верить. Испокон веков продажны
      Alber
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:37
      Автор бы сразу так и написал - Армения объединяется с Турцией. belay Большего бреда и выдумать не возможно.
      сибиралт
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:04
        России не надо ничего поджигать! Армяне сами так старательно обложили свой домик сухими дровишками, что уж точно пальмой первенства поджигателей ни с кем не поделятся! Все действия руководства Армении в отношении генсека ОДКБ это, простите, такой непрофессионализм с селюковской непосредственностью, что раздражение Москвы и полнейшее недоумение остальных членов этой организации не понять не возможно! Деревенским ребятам просто надо понимать, что приезжая в город и входя в помещение где тебя соблаговолили принять шапку и пальто то хотябы надо оставлять в гардеробе и желательно обувь потереть о половичек! Очень жаль, но видимо армяне действительно не понимают, что в этой жизни есть правила, которые не нужно нарушать даже в том случае если какой то белый американский парень ласково посмотрел в их сторону! ОДКБ нанесен серьезный имиджевый ущерб и как армяне будут за это отвечать мы с удовольствием понаблюдаем в ближайшее время! По поводу ареста бывшего руководителя страны хочется увидеть "самых исключительных и древнейших и мудрейших" вещавших здесь денно и нощно о своей древности и цивилизованности в отношении мирных и добрых побуждений "победителей над побежденными!" В кавычки я взял и тех и других так как таковых в Армении просто нет! Всеми своими последними действиями армяне так искренне и дружно с разбега хлопнулись в лужу, что слов просто нет! Азербайджан на этом фоне выглядит действительно верхом цивилизованности, и сдержанно-благодушно!) Искренне рад за них - умно! Армянам благодушностью обольщаться не стоит! И последнее - участие в НАТОвских учениях это, как бы здесь без ненормативной лексики то ... ... ... Очень это плохо. Для армян!
        Опер
  2. sustav75 (Павел) Сегодня, 06:03
    А может Армения не хочет быть союзником всяким там сечиным, милерам, грефам! А!? Россия порядок на своих границах не может навести (Донбасс) и хочет , чтоб к ней тянулись, просились в союзы. Нет! Пока у власти в России нынешние упыри, авторитет России будет только падать. Люди не слепые, всё видят и понимают...
    sustav75
    1. собаковод Сегодня, 06:17
      Россия порядок на своих границах не может навести (Донбасс)

      Донбасс находится в составе Украины. По международным канонам.
      собаковод
      1. sustav75 (Павел) Сегодня, 07:37
        Донбасс граничит с Российской Федерацией! Как бы...
        sustav75
    2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:20
      sustav75, вот именно такие как вы и с таким мышлением привели к власти в Армении Пашиняна.
      rotmistr60
      1. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:46
        при любой вороватой власти всегда есть место "пашинянам"...
        с учётом кавказского темперамента и менталитета, происходящее в Ереване вполне естественный процесс...
        kepmor
      2. sustav75 (Павел) Сегодня, 07:51
        Видимо такие, как вы в 91-ом изменили присяге! Предали Родину! И привели к власти воров в законе и всевозможных менеджеров! Пашиняна курируют госдеповцы- это понятно всем с мозгами, а кто курирует наше правительство!? Финансовая система USA! Пашиняны у нас в правительстве с 91-го! Так что не надо трындеть попросту.
        sustav75
      3. Deck (Pertti) Сегодня, 07:58
        В смысле честным людям и патриотам Пашиняна, любителям коррупции Путина? Вы русофоб?
        Deck
  3. nikoliski (Николай) Сегодня, 06:06
    Какое НАТО? Прежде, чем статью написать, хотя бы вспомнили, что любая страна имеющая любые территориальные споры, не МОЖЕТ быть принята в Альянс от слова СОВСЕМ.Откажутся от поддержки карабаха( фактически отдадут его Азербайджану) тогда может и примут и то думаю у соседки Турции как члена НАТО могут возникнуть вопросы на разрешение которых годы уйдут( Македония страну переименовала, потому что член НАТО Греция, накладывала вето на вступления из-за названия созвучного древней области Эллады)
    nikoliski
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:37
      Всё это условности, то что Вы назвали.
      Не Вы же этот устав составляли, не Вам его и отстаивать. hi
      Rusland
      1. nikoliski (Николай) Сегодня, 07:16
        Даже без оружия под натовский калибр могут принять, но соблюдение этих "условностей" в НАТО придумали, чтобы потом не воевать всем блоком из-за одной страны имеющей территориальные споры
        nikoliski
  4. Alone (Александр) Сегодня, 06:14
    Как сказал ВВП - события произошедшие в Армении,это внутригосударственные дела Еревана,мы не вмешиваемся во внутреннюю политику других стран.С таким подходом уже и ОДКБ перестанет существовать.Еслиб не интересы газпрома,так и в Сирии никакого контингента бы небыло.
    Alone
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:16
    в Закавказье начались натовские учения «Noble Partner 2018», и Армения впервые решила принять в них участие
    Поведение пришедшего к власти с помощью "цветной революции" прямого шантажа (иначе не назовешь) Пашиняна равносильно действиям матерого провокатора, которого направляет рука куратора. Если не отреагировать на это, то можно полностью забыть об Армении в ближайшее время. Рычаги давления на армянское руководство есть о чем автор конкретно и обстоятельно написал. Значит необходимо ими воспользоваться.
    rotmistr60
  6. Shiva83483 (Shiva) Сегодня, 07:07
    Цитата: rotmistr60
    в Закавказье начались натовские учения «Noble Partner 2018», и Армения впервые решила принять в них участие
    Поведение пришедшего к власти с помощью "цветной революции" прямого шантажа (иначе не назовешь) Пашиняна равносильно действиям матерого провокатора, которого направляет рука куратора. Если не отреагировать на это, то можно полностью забыть об Армении в ближайшее время. Рычаги давления на армянское руководство есть о чем автор конкретно и обстоятельно написал. Значит необходимо ими воспользоваться.

    Да ну фиг на них, "армянских дел" мастеров...к ним уже азейбарджанцы чичас "приармяняться"и будет тем счастье...прям европейское, заднеприводное
    Shiva83483
  7. Дирижер Сегодня, 07:40
    В Нату значит смотрят , тогда всех армян в Армению , на Родину .
    Дирижер
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:40
    Пашиняну, хочется и на елку залезть и яблок на березе нарвать.."Я ваше величество за вас, но и не против Кащея" ..
    parusnik
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