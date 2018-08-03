Армения дрейфует в НАТО?

Как и предполагалось, новое руководство Армении, пришедшее к власти на волне общенациональных беспорядков, потихоньку дрейфует в сторону от России. И это вопреки заявлением нового премьера Армении, Никола Пашиняна, о том, что он не видит альтернативы членству Армении в ОДКБ и союзническим отношениям с Россией.Отношения между РФ и Арменией сильно осложнились буквально в последние дни, когда руководство Армении предъявило обвинения действующему генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову. Эти обвинения не связаны с его деятельностью на посту главы этой организации, а относятся к периоду 2008 года, когда в Ереване были подавлены волнения оппозиции. Хачатуров тогда командовал ереванским гарнизоном и, по мнению нового армянского руководства, имеет прямое отношение к организации силовой операции против оппозиции.Надо заметить, что в результате тех событий «пострадавшим» оказался и сам Никол Пашинян – тогда он был обвинен в организации беспорядков и даже получил реальный тюремный срок в 2010 году. Правда, вышел из тюрьмы он уже в 2011, попав под большую амнистию, связанную с двадцатилетием обретения Арменией независимости. Но похоже, забывать свою отсидку армянский революционер не собирается. Тем более что под разговоры о торжестве справедливости можно упечь в тюрьму таких известных деятелей, как Роберт Кочарян (бывший президент Армении, ныне арестован по тому же делу) и уже упомянутый Юрий Хачатуров.Арест Кочаряна и Хачатурова не остался незамеченным российским Министерством иностранных дел. Более того, сам Сергей Лавров довольно резко высказался о действиях армянского руководства, посетовав на то, что вместо укрепления единства нации новое руководство вносит в него раскол и занимается сведением счетов.Но дело, вероятно, не ограничится только словесными укорами. Источники, близкие к администрации президента, утверждают, что в Кремле очень раздражены событиями в Ереване и тем, что Армения нанесла такой удар по репутации ОДКБ. Поэтому сейчас в подвешенном состоянии оказался российский кредит Армении на сумму 100 миллионов долларов, который должен был пойти на закупку Ереваном российского вооружения. Причем нужно учитывать, что Армения закупает российские вооружения по так называемым «внутренним» ценам, то есть, по ценам, который отечественный ОПК определяет для собственной армии. Поэтому в реальности эти 100 миллионов весят в разы больше, чем если бы армянское руководство попробовало потратить эту сумму на мировом рынке вооружений.Ещё более сомнительными становятся и планы прежнего руководства Армении получить от России ОТРК «Искандер» и несколько истребителей Су-30СМ. А вопрос этот для Еревана весьма важен в контексте его взаимоотношений с Азербайджаном и серьезного военно-технического усиления последнего.Интересно, что Армения планирует сохранить за собой пост генерального секретаря ОДКБ. По словам пресс-секретаря премьер-министра Армении, Армана Егояна, «квота принадлежит Армении до 2020 года», а следствие по делу Хачатурова является внутренним делом Армении.И всё вроде бы так. Но источники в МИД России намекнули, что страны ОДКБ вряд ли согласуют и утвердят следующую кандидатуру от Армении, и пост генсека займет, скорее всего, представитель Белоруссии. Это наверняка станет ощутимой политической пощечиной Пашиняну и его правительству, на которую он, вероятно, как-то должен будет реагировать.Помимо скандала с арестом Хачатурова, отношения наших стран омрачают и некоторые другие решения армянского руководства. В частности, недавно в Закавказье начались натовские учения «Noble Partner 2018», и Армения впервые решила принять в них участие.Да, на первый раз участие Еревана ограничено всего лишь группой офицеров, которые будут присутствовать в Грузии (основное место проведения учений) скорее в качестве наблюдателей. Но лиха беда начало. Нужно отметить, что и сами эти учения набирают темп постепенно: в первых учениях, прошедших три года назад, приняли участие всего 400 грузинских и 200 американских военнослужащих. В прошлом году было представлено восемь стран альянса и 2805 военнослужащих. А в этом – уже 13 стран и более трех тысяч человек.Эти учения явно не укрепляют позиции России на Кавказе, и понятно, что Москва крайне негативно воспримет любое расширение круга участников этого мероприятия. Тем более, если этот участник является действующим членом ОДКБ, и в него, давайте говорить прямо, российской стороной было вложено немало сил и средств.Примечательно, что одновременно в учениях «Noble Partner 2018» принимает участие и Азербайджан, с которым армяне вполне реально воюют в Карабахе. Однако даже столь напряженные отношения с одним из участников мероприятия не отвратили армянское руководство от принятия натовского приглашения. То есть, похоже, господину Пашиняну все-таки очень этого хотелось, а все компромиссы были придуманы лишь для того, чтобы постепенность процесса перехода Армении на натовскую орбиту как-то подсластила Кремлю пилюлю.На данный момент довольно сложно сказать, как будут разворачиваться события в Закавказье даже в обозримом будущем. Судя по довольно резкой риторике Москвы и её вероятным ответным действиям, в Кремле не питают особых иллюзий относительно сотрудничества с нынешней ереванской властью.Также весьма вероятно, что Москва попробует проучить Пашиняна, пока Армения ещё очень зависима от России. Разумеется, сделано это будет аккуратно, без каких бы то ни было санкций, но даже постепенной отмены дотаций и преференций со стороны Москвы может оказаться достаточно, чтобы в Ереване прочувствовали всю прелесть «независимого» курса Армении и, быть может, снова вышли на улицы. Но на этот раз – уже против самого Пашиняна.Возможно и такое, что Москве просто надоела Армения. В контексте улучшения отношений с Турцией логично выглядит «взять под крыло» и её «младшего брата» — Азербайджан. Да и в экономическом плане Баку выглядит намного интереснее и перспективнее Еревана.Хотя такой вариант и выглядит слишком сомнительным, поскольку сама Турция вряд ли захочет примерить на себя роль нашего «младшего брата» и наверняка будет пытаться играть свою игру, в том числе и в Закавказье. Но похоже, что у Москвы просто не осталось хороших, надежных вариантов развития событий, и она может решиться как на резкую смену курса, так и на какую-то геополитическую импровизацию.В любом случае, некоторая логика в действиях Москвы все-таки прослеживается: или отстоять Армению, или поджечь её, или разменять на хотя бы относительно лояльный Азербайджан – в любом случае, мы либо что-то выигрываем сами, либо немного осложняем жизнь нашим геополитическим противникам.