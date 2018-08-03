Отсрочка встречи с Путиным: подготовка к переломному сценарию

Источники информации:

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/25/776558-ssha-vstrechu-trampa

https://syria.liveuamap.com/

В умах многих политологов и блогеров момент встречи президента России Владимира Путина с главой Белого Дома Дональдом Трампом в готическом зале президентского дворца в Хельсинки, а также последовавший за ним «тяжёлый» раунд закрытых переговоров приобрели воистину фундаментальное значение, обрамлённое слепыми надеждами либо на скорую «перезагрузку» российско-американских отношений, либо на положительный исход в разрешении хотя бы в некоторых вопросов, являющихся предметом геополитических торгов между РФ и Западом. Тем не менее, столь положительные мысли на этот счёт имели место быть лишь в первые часы после пресс-подхода лидеров, когда глава РФ заявил о «наличии взаимного желания выправить негативную ситуацию в двухсторонних отношения России и США», а Трамп отметил, что «ответственность за сложившуюся обстановку несут обе стороны» и назвал переговоры «хорошим стартом». Но давайте вспомним то бесчисленное количество подобных обнадёживающих «од» о восстановлении отношений с нашими заокеанскими партнёрами, которых мы наслушались с 6 марта 2009 года — дня, когда глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон символично «перезагрузили» те самые двусторонние отношения.Какой был получен результат? Расшатывание внутриполитической ситуации в «незалежной», опирающееся на неприязнь и ненависть большей части западноукраинского населения к русскому населению Донбасса и приведшее к масштабной эскалации конфликта, не оставляющей Донбассу иного выбора, кроме как сформировать самостоятельные государства — Луганскую и Донецкую Народные Республики со своей конституцией и мощными сухопутными войсками, а также всеобъемлющая поддержка оппозиционных военизированных отрядов «Syrian Democratic Forces» и отдельных группировок ИГИЛ (запрещено в России). Первые на протяжении нескольких лет вставляли палки в колёса подразделениям правительственных войск Сирии, осуществляющих штурм позиций псевдохалифата близ русла Евфрата, вторые продолжают использоваться Пентагоном в качестве инструмента дестабилизации оперативной обстановки на юго-западе Сирии (в увеличивающемся «котле» между мухафазами Дамаск и Эс-Сувейда), а также в юго-восточной части республики (в огромном пустынном «котле» между провинциями Хомс Дейр-эз-Зор). Полагаем, что напоминать в красках и деталях о срыве ядерной сделки (главным гарантом которой была и Россия) для разработки силового сценария против Ирана нет никакой необходимости, поскольку это мы обсуждали в нашей предыдущей работе.Аналогичная картина наблюдается и после «многообещающей» встречи в финской столице 16 июля 2018 года. Мало того, что уже поздним вечером того же дня батареи ствольной артиллерии 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также украинский противотанковый расчёт открыли прицельный огонь по жилым кварталам Докучаевска, ранив местную жительницу и причинив материальный ущерб частному владению, уже в течение нескольких следующих суток стало известно о предоставлении Киеву по линии оборонного ведомства США (при согласовании с Конгрессом) военной помощи в виде различных видов летального вооружения и радиоэлектронного оборудования в эквиваленте 200 млн. долларов. Вот вам и «отличный старт», и «желание выправить негативный расклад в российско-американских отношениях». Но самое интересное заключается даже не в этом.Наиболее пикантная ситуация наблюдается во внезапной отсрочке каких-либо встреч и переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным на протяжении осени 2018 года, несмотря на то, что изначально Трамп пригласил российского лидера посетить Вашингтон именно осенью этого года. Объясняется такое неординарное (с дипломатической точки зрения) событие необходимостью завершения расследования спецпрокурора Р. Мюллера относительно высосанного из пальца «российского вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года, которое именуется так называемой охотой на ведьм. Так аргументировал «тайм-аут» Трампа 27-й советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. И это невзирая на жалобы Трампа об ухудшении российско-американских отношений из-за той самой охоты на ведьм, что озвучил американский президент на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй за пару дней до встречи в Хельсинки. Любопытно, не так ли? При этом нет абсолютно никакой достоверной информации о датах следующих переговоров в 2019 году.Налицо стремление Белого дома на максимально длительный период оттянуть любые важные дипломатические контакты с российской стороной, после чего планируется вернуться за стол переговоров с заблаговременно подготовленными геополитическим и оперативно-тактическим раскладами на том же донбасском театре военных действий, который будут методично навязываться Москве по линии «сверок часов» Суркова и Волкера, заседаний Совбеза ООН, а также через наших европейских «друзей» по нормандскому формату. Что же касается аргументирования происходящего охотой на ведьм, то этот заезженный термин уже продолжительное время используется администрацией президента США в качестве средства для отваживания американских и международных СМИ.Естественно, американские варианты «дорожных карт» по урегулированию ситуации на том же Донбассе полностью отражают видение данного вопроса нынешним (слетевшим с катушек) украинским руководством, что предусматривает контроль границы националистическими подразделениями и Госпогранслужбой Украины, а также геноцид русского населения ЛДНР по хорватскому сценарию, под чем Москва не подпишется по определению. А это значит лишь то, что большая война впереди, и одним лишь «выражением озабоченности» здесь не обойтись.Крайне важную роль здесь играет и то, что на фоне потери рычагов влияния на подконтрольные правительственным войскам Сирии территории через анклавы и «котлы» FSA (окончательно зачищены за последние недели), США с ещё большим энтузиазмом переключатся на донбасское направление, где попытаются урвать куш на фоне провала всех хитроумных «прожектов», связанных со лжесвидетельствами «Белых касок», а также малоэффективными ракетными ударами по военной инфраструктуре сирийской армии весной этого года.