08:10 03 августа

Возрождённый «ГлавПУР»: центр кристаллизации патриотической идеологии?

Воссоздание в вооруженных силах нашей страны Главного военно-политического управления, о котором сообщило 30 июля 2018 года ТАСС, вне всякого сомнения, событие не только ожидаемое, но и совершенно необходимое.



Напомним, что возглавил вновь созданную структуру бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов, назначенный заместителем министра обороны Российской Федерации — начальником Главного военно-политического управления. Соответствующий указ президента Российской Федерации Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.


Как мы знаем, аналогичная структура, Главное военно-политическое управление Вооруженных сил СССР, прекратила свое существование вместе с Советским Союзом. Из созданного в 1992 году на его основе Главного управления по работе с личным составом (ГУРЛС) политическая составляющая ушла, причем не только из названия.

Главными задачами ГУРЛС являлись работа с морально-психологическим состоянием личного состава, информационно-пропагандистская работа и патриотическое воспитание военнослужащих, организация военно-специальной, психологической и культурно-досуговой работы, а также создание условий для свободного вероисповедания.

В основе такой реорганизации лежал спекулятивный лозунг «Армия — вне политики», провозглашенный западными политиканами еще в ХIX столетии, чтобы минимизировать влияние армии как института по определению верноподданного и патриотичного, несущего идеалы подлинного аристократизма, на общество, которым они стремились безраздельно манипулировать.

То, что в результате подобной постановки вопроса воины демотивируются, и боевой дух армии оказывается подорванным, их не слишком заботило. Демократические временщики и в Европе позапрошлого столетия, и в России 90-х годов были готовы платить такую цену.



Данный лозунг не только спекулятивный, но еще и лживый. Ведь, как провозгласил великий прусский военный теоретик, генерал Карл фон Клаузевиц, «Война есть не что иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств». Таковой она была при монархах, таковой остается и при демократах. Просто миф о деполитизированной армии превращает ее в слепое и безликое орудие не национальной власти, а закулисы, позволяет использовать военных втёмную и безответственно, в том числе и для сомнительной и откровенно грязной работы.

Но даже апологеты «армии вне политики» вынуждены признать, что солдат без достаточно серьезной мотивации не пойдет на смерть. Исключительно финансовая стимуляция также не может ее заменить – ведь покойнику, строго говоря, деньги ни к чему. А заработать можно и менее опасными способами. Кстати, профессиональные наемники, как правило, стараются участвовать в сравнительно безопасных миссиях – охране судов, «зеленых зон», нефтепромыслов, или связанных с обучением военных или полицейских формирований стран третьего мира. В крайнем случае, речь может идти о контрпартизанских мероприятиях.

Возрождённый «ГлавПУР»: центр кристаллизации патриотической идеологии?


Для участия в полномасштабных боевых действиях с высоким уровнем риска нанимают или жителей совсем нищих стран, или деклассированный элемент по принципу: «Вы будете сыты, пьяны, и обо всем позаботится король». Причем ни те, ни другие заранее не представляют уровень опасности своей будущей «работы».

Свидетельством эффективности деятельности ГУРЛС стали опросы солдат, которые военные психологи проводили в годы первой чеченской кампании. Так, наибольшая группа респондентов указывала, что причина их участие в войне связана исключительно со страхом наказания за уклонение от воинской службы. Для многих мотивом была месть за погибших товарищей. И совсем небольшая группа говорила о патриотических причинах. И практически все не доверяли высшему командованию и политическому руководству страны, полагая, что их «предают».



В этой связи можно привести весьма справедливое замечание русского военного психолога и психиатра Николая Краинского, участника Японской и Первой мировой войн. Он утверждал, что «армия и народ, лишенные воинского духа, в начале войны ставящие вопросы «зачем» или толкующие о непопулярности войн, в военном смысле уже мертвы. Они заранее побеждены».

В западных армиях пропагандистскую работу в отношении своих военнослужащих рассматривают как важную часть психологических операций, и ею занимаются соответствующие структуры. Однако такой подход едва ли можно счесть правильным, ведь психологические операции, как и пропаганда, предполагают манипулирование сознанием людей, «промывание мозгов», говоря американским сленгом, а не воспитание.



В то же время, как писал генерал Петр Ольховский, «воспитанием человек в войсках обрабатывается так, что достигается что-то столь большое и важное, что он не желая служить, служит; не желая идти в бой, идет; когда из присущего чувства страха смерти, его неудержимо тянет назад, все же идет вперед, преодолевая с огромным усилием этот страх».



В то время как, по мнению Краинского, пропаганда обыкновенно поддерживает только экстаз, она действует на психику масс при посредстве лозунгов, штампов и демагогических приемов. Поэтому пропаганда не может заменить воспитания и обучения, которыми прививаются идеи, составляющую основу идеологии.

Следует отметить, что в наше время, которое именуется «информационной эпохой», значение этих моментов усилилось еще более, как и возможности пропаганды. И если в советские времена враждебная пропаганда была представлена разве что радиоголосами и самиздатом, в основном недоступном для советских военнослужащих, то теперь ее возможности несоизмеримо выше. Сегодня откровенно антигосударственные и антироссийские материалы льются на наших граждан (в том числе и тех, что носят погоны) из некоторых отечественных СМИ и социальных сетей. Вражеские структуры ПСО активно используют кинематограф и компьютерные игры для внедрения в сознание наших людей определенных штампов и установок.

Иными словами, созданному Главному управлению работы предстоит куда больше, чем его советскому предшественнику. Но самой главной проблемой для новых политруков всех уровней станет даже не нехватка подготовленных соответствующим образом кадров, а отсутствие государственной идеологии, которая является базисом для всей системы армейского воспитания.



Между тем, если и не вся армия, то, во всяком случае, ее лучшая часть, даже в нашем «деидеологизированном» обществе является носителем государственно-политической идеи. Пусть и латентной, не сформулированной и не обозначенной официально. «Армия — это концентрированная нация, армия — военно-политический центр… Сила армии — во внутренней дисциплине. Внутренняя же дисциплина — это уже сторона идеологическая. Вне общей для всех чинов армии идеи она немыслима», — указывал еще один русский офицер, Евгений Шелль.



И это обстоятельство дает шанс (по всей видимости, не слишком большой) на то, что Главное военно-политическое управление может стать своего рода центром кристаллизации этой идеи, лабораторией по созданию государственной идеологии, а в дальнейшем и ее транслятором на все наше общество.



В противном случае речь может идти лишь о повышении статуса ГУРЛС, его переименовании и расширении штата.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 19

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  1. собаковод Сегодня, 05:06
    Это нужно было продолжать, а не воссоздавать. Ну, слава Богу, лучше поздно... Только при работе с молодёжью, нужно называть вещи своими именами! Не нужно врагов называть партнёрами!
    собаковод
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:02
      Цитата: собаковод
      Это нужно было продолжать, а не воссоздавать. Ну, слава Богу, лучше поздно... Только при работе с молодёжью, нужно называть вещи своими именами! Не нужно врагов называть партнёрами!


      Опорочивание слова ПАРТНЕР начал Леня Голубков в далеких 90-х с экрана телевизоров.

      А в настоящее время ПАРТНЕР ассоциируется как минимум с непорядочным человеком или организацией, ну а на самом деле как противник или враг!

      Вот он ЗОМБОЯЩИК в действии!
      Titsen
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:58
      М-да. Государственная идеология запрещена Конституцией, а замполиты стали нужны позарез. Они что, будут военнослужащим проводить политзанятия о пользе повышения пенсионного возраста, цен на бензин и ставок НДС? belay
      сибиралт
  2. антивирус Сегодня, 05:28
    созданному Главному управлению работы предстоит куда больше, чем его советскому предшественнику. Но самой главной проблемой для новых политруков всех уровней станет даже не нехватка подготовленных соответствующим образом кадров, а отсутствие государственной идеологии,

    БЕЗ "СУСЛОВА" НЕ ВОЗМОЖНО.
    ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО НАЙТИ СУСЛОВА, НО ДЕНЬГИ ДЕЛИТЬ БУДУТ ПО ДРУГОМУ--ПРОБЛЕМКА ДЛЯ ..
    антивирус
    1. народник (юрий) Сегодня, 08:09
      антивирус
      Но самой главной проблемой для новых политруков всех уровней станет даже не нехватка подготовленных соответствующим образом кадров, а отсутствие государственной идеологии,

      Верно.
      Ох, нелегкая это работа - Из болота (современное российское общество) тащить бегемота (непонятно какую идеологию)
      народник
  3. тасха Сегодня, 05:29
    В основе такой реорганизации лежал спекулятивный лозунг «Армия — вне политики», ...
    То, что в результате подобной постановки вопроса воины демотивируются, и боевой дух армии оказывается подорванным, их не слишком заботило.

    Спорно. Точно так же воины демотивируются в случае внутриармейской политической борьбы. Армия должна служить общенациональным интересам, а не целям политиков, партий и лидеров. Поэтому считаю, что применение слова "политическое" в названии управления неверно.
    тасха
    1. Deck (Pertti) Сегодня, 06:18
      Мистер Картаполов будет красиво объяснять пацанам почему им нужно погибнуть за тридевять земель от родного дома. Денег на всех не хватает, нужно уболтать задаром. А кто враг - это вам большие дядьки укажут.
      Deck
      1. AUL (Александр) Сегодня, 07:30
        Просто миф о деполитизированной армии превращает ее в слепое и безликое орудие не национальной власти, а закулисы, позволяет использовать военных втёмную и безответственно, в том числе и для сомнительной и откровенно грязной работы.
        Во завернул автор! Ну, постарался!
        Не надо быть гением, чтоб понять, что "политизированная " армия будет как раз тем самым "слепым и безликим орудием" той самой "закулисы", которая оседлает это политуправление! Какая это будет партия - догадаться несложно, а вот какой клан в этой партии будет главенствовать, питерские или семья - тут может меняться со временем. А у армии должен быть один главнокомандующий, и командиры должны действовать без оглядки на комиссаров. Для работы с л/с и так есть уже управление, формально деидеологизированное.
        AUL
  4. Vard Сегодня, 05:37
    Скорее всего это что то вроде заград отрядов... Есть способы заставить людей делать не за совесть.. а за страх... Ну не возможно объяснить людям... Почему они должны встать из окопа... Когда в тылу творится такое...
    Vard
  5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:47
    А какая сегодня идеология?Я например для себя вообще мотивации не вижу за кого воевать,в капиталистическом обществе блага распределены не правильно и не честно,одни богатые другие чернь,один грамотный,другой школу не закончил, у людей разные веры,национальности,большинство не верит ни во что.Плюс Советской армии времён Великой Отечественной Войны в том ,что солдаты в подавляющем большинстве были идеологически подкованы.у них была идеология, которая оказалась сильнее веры в бога,за неё они были готовы умирать(кстати у фашистов была тоже очень мощная идея в которую они верили). Сегодня этого всего нет, и на чём собираются объединять людей разной веры,национальности,социального достатка,разными взглядами и политическими предпочтениями,я понятия не имею
    Yak28
    1. лис Сегодня, 07:15
      Цитата: Yak28
      А какая сегодня идеология?

      идеологию уже готовят ,всё по Оруэллу : министерство Правды,мыслепреступления...движемся в нужном направлении.
      лис
    2. Анатоль Клим (Анатолий) Сегодня, 07:17
      Цитата: Yak28
      Я например для себя вообще мотивации не вижу за кого воевать,в капиталистическом обществе блага распределены не правильно и не честно,одни богатые другие чернь,

      Товарищ Ленин, больше века назад, воспользовался настроениями масс такими же как у Вас сегодня и выдвинул лозунг " превратим войну империалистическую в войну гражданскую". Не хочу в России гражданской войны, как и империалистической. Вот и встаёт извечный русский вопрос "что делать?" Может ужаться до размеров Московского княжества?, или всё-таки защищать каждую пядь родной земли.
      Анатоль Клим
    3. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:52
      Цитата: Yak28
      А какая сегодня идеология?

      По факту у нас в жизнь претворяется идеология победившей на выборах в Думу партии - ЕР. Победят коммунисты - будут претворять марксистскую идеологию. Победит Жириновски - будет проводить либерально-демократическая и т.д..
      И это правильно. Не надо нас лишать права выбора какую идеологию иметь стране.
      Цитата: Yak28
      Я например для себя вообще мотивации не вижу за кого воевать

      Задача Армии - защищать страну от внешних врагов. Вы же, не желая защищать 10% буржуй, хотите предать 90% населения страны. Это не правильно.
      Boris55
  6. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:09
    Цитата: Vard
    Почему они должны встать из окопа... Когда в тылу творится такое...


    НЕ НАДО ПРО МАКАРОНЫ... Фраза боцманши из фильма БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН.

    Мое мнение - производится прямой рейдерский захват государства кучкой богатых, но оголтелых людей.

    Живущих только для себя и своих отпрысков.

    Причем в открытую!
    Titsen
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:33
    Главное военно-политическое управление может стать своего рода центром кристаллизации этой идеи, лабораторией по созданию государственной идеологии, а в дальнейшем и ее транслятором на все наше общество.
    ....Какая идеология в буржуазно-демократическом государстве...? А как же плюрализм, который так яростно отстаивали в годы перестройки?...Плакаты помню в части: Советская армия стоит на страже завоеваний Великой Октябрьской Социалистической Революции...Народ и армия едины..Понятно было.За веру , царя и Отечество! Тож вопросов не вызывает..Ясно одно, ГВПУ будет стараться совмещать не совместимое, трудоемкая работа, требующая людей и средств..
    parusnik
    1. Deck (Pertti) Сегодня, 07:51
      требующая людей и средств


      Вот, вот, вот! Вот оно! Один "парк Патриот" чего стоит. Клондайк! Хватит, навоевались, пора и о себе подумать решили генералы.
      Deck
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:56
        Папа, а я лейтенантом буду? Будешь сынок.А капитаном? И капитаном.И полковником? И полковником..А генералом?...Нет..у генералов свои дети..
        parusnik
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 07:36
    Представляю "политическую работу" такого ведомства. Щекастый майорик, окончивший факультет по ансамбле-танцевальной работе, начнет развес лапши примерно такого рода: "Россия всегда была монархической страной, которой правили блестящие правители. Бояре у царя тоже были в основном блестящие государственники, хоть и с повадками Сашки Меньшикова, который крал целыми бюджетами. Обстановка в геополитике всегда была сложной, то англичанка гадит, то немцы лезут, то французы и поляки в Москве. Поэтому за Русь-матушку, за царя и отечество мы должны животы положить. Ну а то, что Сечин или Миллер олигархи, то вы не верьте, они ответственные бизнесмены-патриоты, тайно исполняющие задание Родины." Такой пропагандистской лапшой будут солдата кормить?
    Altona
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:44
    Цитата: Yak28
    А какая сегодня идеология?

    -----------------------
    Как какая? Для верхов либеральная, им все можно. Для низов черносотенная, практически фашистская "за веру, царя и Отечество". Левые идеологии практически запрещены, призыв к диктатуре пролетариата-экстремизм, призыв к социальному равенству-раскачивание лодки. Неужели не видите? Ситуация вернулась на 110 лет назад. И она все более ретроспектируется, мы рискуем вернуться в крепостное право с такими правителями.
    Altona
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