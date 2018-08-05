Сирия. Когда наступит очередь Идлиба?

Наступление правительственных войск и их союзников, поддержанное силами группировки войск (сил) ВС РФ в САР (особенно, конечно, ВКС) не оставило боевикам никаких шансов. За всего месяц ранее считавшийся весьма стабильным и прочным "Южный фронт" оппозиции перестал существовать, а следом и анклав "черных" в долине Ярмук. Чему способствовали непрерывные авиаудары ВКС, группировка которых, если верить официозу, непрерывно сокращается, и особенно сокращается перед очередным наступлением, а спутниковая съемка неизменно показывает обратное: авиации примерно столько же, сколько и было, а то и больше. Также очень помогал массированный огонь артиллерии, в том числе и с применением как средств большой мощности вроде РСЗО "Смерч" или ТОС-1А "Солнцепек", так и высокоточных ударов корректируемыми артснарядами и минами. Наносились и удары ОТР "Точка-У". Развернутые в Сирии разведывательно-огневые контуры ВС РФ делают время от обнаружения до уничтожения целей минимальным, как и расход боеприпасов или авиационных средств поражения. Что, конечно, не отменяет и использования обычных артиллерийских средств, ведь у самих сирийцев ситуация с современными средствами разведки и боевого управления совсем иная. Хотя и БЛА имеются, и активно используются для разведки и корректировки, и научить стрелять кроме как прямой наводкой за последние годы все же нашим местных артиллеристов удалось (за годы войны умелых артиллеристов осталось мало, а вот недоучек стало много, и их пришлось учить заново).Разумеется, сложившаяся к этому моменту репутация как у наших военных, так и у "главного проводника" воли Хмеймима, генерала Сухейля "Тигра" аль-Хассана, также способствовала тому, что боевики начали идти на переговоры и соглашаться на условия, выдвинутые нашим Центром примирения враждующих сторон. По сути, эта операция даже больше, чем остальные, велась "словом" благодаря тому, что "меч" хорошо потрудился и до этого. В общем, "добрым словом и пистолетом" к концу июля все районы, бывшие под "зелеными", или взяты, или сданы. Нельзя сказать, что "бородачи" не сопротивлялись — сопротивлялись в ряде мест отчаянно и за ключевые высоты, и за города, но сделать ничего не смогли ни "умеренные", ни "неумеренные" из ХТШ (бывшая "Нусра", запрещенная в РФ не менее, чем ИГИЛ), которые в итоге дружно уехали в Идлиб. А затем достаточно быстро кончился и анклав ИГИЛ, причем даже быстрее, чем планировалось. Его планировалось разрезать на две части за неделю, а в итоге его разгромили целиком. Остатки "черных" вывезли в пустыню в обмен на жизни захваченных ими в ходе террористической атаки на Сувейду заложниц.А делавшие громогласные заявления вроде "Раньше падет Москва, чем Дераа" лидеры бандитов поспешили "переобуться на лету", и многие даже вступили "добровольно и с песней" в ряды армии, в том числе и автор приведенной здесь фразы. Несогласные же, как обычно, уехали в Идлиб на "зеленых автобусах". Причем вступившие тут же и поучаствовали в боях против "черных", и, говорят, достаточно неплохо.Израильтяне вывезли, почему-то не к себе, а в Иорданию, только лжеспасателей из "Белых касок". По сути, переодетые террористы, причем работающие по прямым заказам западных спецслужб для организации провокаций, в том числе с "химатаками". Причем "касок" оттуда вывезут в Европу, в том числе в Германию. Чего же Израиль их к себе не взял, да и король Абдалла тоже? Опасаются, что "спасатели" взорвут чего-нибудь? Ну ничего, пусть фрау Ангела теперь радуется этим "мужественным" людям.Причем часть "касочников", как пишут, до границы так и не доехала — куда-то пропала. То ли их случайно угробила наша авиация по дороге, то ли сами израильтяне или заокеанские покровители решили убрать тех, кто слишком много знал, то ли вывезли как-то иначе, может, американцы на базу в Ат-Танфе их забрали.Нельзя сказать, что власть Дамаска во всех возвращенных районах не имеет ограничений — это не так. По условиям сдачи, боевики, которые не хотели уезжать, сдали все тяжелое вооружение, групповое оружие и боеприпасы, везде подняты сирийские флаги, восстановлены органы власти. Но находящиеся в городах части российской военной полиции (или же подразделений других родов войск, приехавшие по ротации вместо ВП в их форме — это практикуется широко, боевой опыт всем нужен) являются гарантом того, что в течение полгода этих бывших боевиков, из тех, кто не хочет ни уезжать, ни идти в армию, будет "трясти" Мухабарат, то есть органы безопасности САР. За это время они обязаны так или иначе урегулировать свои отношения с властями. Кстати, служба в армии является хорошим выбором, потому что, несмотря на разные проверки Мухабаратом, она гарантирует, что бывшему боевику и его близким обвинения предъявлены не будут, поэтому многие ее и выбирают.Сейчас на юге войска вышли к демилитаризованной зоне на границе с оккупированными Голанами, и на границе демилитаризованной зоны также встали подразделения военной полиции ВС РФ (или другие подразделения ВС РФ под их "личиной" — практика нужна всем, это понятно).А дальше, похоже, наступит очередь Идлиба, куда все это время, как на помойку, вывозили боевиков из других районов Сирии. Несмотря на то, что там — зона деэскалации, похоже, что Дамаск и Москва не собираются терпеть этот гадюшник до бесконечности или просто даже несколько лет. Дело в том, что с одной стороны, может, и нужно дать свезенному туда человеческому мусору уплотниться и перегнить, то есть дождаться, пока и народ там устанет от обилия "защитников шариата", и конфликты между группировками разгорятся посильнее, а с другой стороны — делать этого не нужно.Потому что есть такой фактор, как Турция, с одной стороны — партнер по российско-ирано-турецкой коалиции по примирению и разведению сторон, а с другой — страна, имеющая свои интересы и планы, не всегда совпадающие с нашими. Впрочем, и у Ирана планы тоже не всегда совпадают с нашими, это нормально. Вряд ли, например, иранцам понравилось согласованное с Израилем решение об отводе проиранских сил на 85 км от границы с оккупированными Голанами. Но ничего, переживут.И турки очень бы хотели "прихапать" хотя бы то, что сейчас под "зелеными" на севере САР. И даже более того — в турецких СМИ недавно публиковали вброс, мол, Москва обсуждает с Анкарой передачу Алеппо (самый большой город в стране до войны, экономический центр САР) туркам, чтобы тем было куда расселить беженцев! Разумеется, туркам никто ничего не передаст и обсуждать это никто не собирается.Но ползучая аннексия Идлиба турками место иметь вполне может, там и так ходит уже турецкая валюта и прочие признаки турецкого влияния. Да и блокпосты турецких наблюдателей имеются. Но они, в конечном итоге, не станут помехой, хотя турки наверняка будут пытаться торговаться, но на прямой конфликт с нами они не пошли в 2015 г., а теперь и подавно не пойдут. Тем более что их все более и более "поджимают" американцы. Так, только что принято решение Конгрессом заморозить поставки истребителей F-35A в страну за отказ отменить сделку по покупке ЗРС С-400Э у России. Ну что же, весьма вероятно, что турки просто заменят один "35-й" на другой, то есть на Су-35СЭ. Не будем забывать про строительство АЭС, "Турецкий поток-2" и прочие проекты в экономике. Туркам есть что терять.Хотя они все же не теряют надежды "уболтать" Москву и Дамаск на переговорах. Так, есть информация, что турки готовы организовать роспуск всех бандформирований и переформирование их в некую "нетеррористическую" местную милицию, которую они называют "Сирийской национальной армией", которую будут обучать и вооружать. Но тут совершенно непонятно, как турки смогут распустить ХТШ и им подобных, да и остальные не столь уж управляемы. Да и не нужно нам там никаких "милиций-армий" и прочих попыток легитимизации. Намерение вернуть себе Идлиб озвучил и сам Башар аль-Асад.Потому и в сирийских блогах вовсю публикуют вбросы и утечки, что операция против Идлиба и занятых еще боевиками территорий на севере Хамы, севере Латакии у границы и кусочка Алеппо, начнется в начале осени. Причем это уже действует и на тех, кто живет под боевиками. Слухи на Востоке и без «Твиттера» распространялись быстро, а теперь и подавно. Поэтому многие уже пытаются сбежать оттуда в районы под контролем армии или же через границу. Вероятно, слухи эти распускаются контролируемо (в армии все же стало получше с цензурой и трепачами), чтобы поменьше под удар попало мирных жителей. Если, конечно, можно считать живущих 5 лет под боевиками стопроцентно мирными.Но, похоже, идлибское "зеленое пятно" не будут стирать с карты сразу, а это будет серия операций. Как уже было в этом году, когда в результате наступления сирийцы и союзники урезали "кляксу зеленой краски" на карте на 40%, заняв в том числе стратегическую авиабазу Абу-ад-Духур, а теперь также от анклава отрежут сначала один кусок, потом другой, и так далее. Возможно, какая-то часть "пятна" задержится на карте на более продолжительный срок. Это будет зависеть от многих факторов, как от договоренностей с турками, так и от того, как и куда будут "рассасываться" разгромленные "зеленые". В Турцию их пускать явно не захотят, может, Европа примет "борцов за народное счастье"? Но, скорее, большая часть "урегулирует свои отношения с правительством" через амнистию, а самых отмороженных отправят на суд аллаха. А уехать в Европу смогут не только лишь все, а мало кто сможет это делать, как говаривал один украинский Цицерон с отбитой головой. Хотя, вероятней всего, что полностью в этом году это "пятно" с карты не сотрут, просто уменьшат сильно и оставят "резервацию", только она станет еще более тесной и голодной для тысяч бандитов.Тем более что "зеленые" сами дают нам повод к началу операции — своими регулярными попытками атаковать главную базу группировки Хмеймим. Последние пару недель атаки, одиночные и групповые, с помощью самодельных ударных БЛА, идут раз в несколько дней, а то и чаще. ПВО и РЭБ, конечно, не спят и ничего до базы не долетает, сбито или посажено средствами РЭБ более 26 аппаратов, но очевидно, нашим это надоело. Поэтому сообщают, что операция против боевиков в приграничных с Турцией районах Латакии может начаться уже в ближайшие дни, чтобы обезопасить Хмеймим от таких попыток. Сил там сейчас уже вполне достаточно, а ВКС, завершив операцию на юге, вполне могут выделить часть сил и для поддержки на этом направлении. Как сообщают, первые атаки там уже со стороны ВС САР начались, но это, очевидно, пока разведка боем.Затем может начаться более масштабная операция в Хаме, Алеппо и в районе города Джиср-ас-Шугур в Идлибе. Но это не раньше сентября, потому что и основным ударным силами, в частности, дивизии "Силы Тигра", и 4-й мехдивизии, и бригадам РГ и прочим, потребуется время на отдых, пополнение техникой и людьми, переформирование и дообучение перед наступлением. Да и перебросить части тоже время занимает. В пользу того, что "идлибский вопрос" будут решать вооруженным путем, говорит и то, что Дамаск пошел на сделку с боевиками, выпустив 1500 заключенных боевиков из тюрем в обмен на вывоз бойцов и мирных жителей полностью из окруженных шиитских поселений Фуа и Кефрайя под Идлибом. Это было явно сделано для того, чтобы боевики, когда их прижмут и погонят на фронтах, не шантажировали Москву, Тегеран и Дамаск судьбой этих селений, как они делали ранее. Теперь руки развязаны.Конечно, легкой прогулки не будет, бандитов там множество, по ряду оценок, до 50 тысяч. Но учитывая вероятную численность сил только в возможных ударных группировках ВС САР и союзников, которая больше этих цифр, и их техническую оснащенность, учитывая фактор "парового катка" ВКС, способных сотнями авиаударов раскатать любого врага, шансов на успешную оборону у "бородачей" нет, это лишь вопрос времени, когда их сомнут. Тем более что сейчас не 2015 или 2016 годы, сирийская армия научилась наступать и быстро, и относительно эффективно. Но понятно, что "последний бой — он трудный самый", и к этому надо быть готовым.