08:10 03 августа
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Сирийское ПВО "приземлило" два израильских разведывательных дрона

Сирийские противовоздушные силы сбили два разведывательных беспилотника, принадлежащих армии Израиля. Перехват БПЛА произошел к западу от столицы республики Дамаска, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в правительственной армии.

ПВО Сирийской армии хорошо сработали и уничтожили два вражеских шпионских беспилотника
- заявил собеседник агенства

Сирийское ПВО "приземлило" два израильских разведывательных дрона



Ранее сирийское новостное агенство SANA также передавало сообщение об уничтожении воздушной цели, но при этом ни вид сбитой цели, ни принадлежность указаны не были. Какие средства ПВО при этом применялись, также не известно.

В израильской армии никак не комментируют данное сообщение.

Необходимо напомнить, что израильская авиация периодически пересекает сирийскую границу для нанесения ударов по якобы иранским военным объектам, расположенным на территории республики, при этом под удар нередко попадает и сирийская армия. Последний случай произошел в июле этого года, когда израильские беспилотники нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в провинции Кунейтра. Тогда сирийским военным объектам был нанесен определенный ущерб, но ПВО сумело отразить атаку.

С другой стороны, ничего удивительного в том, что ПВО Сирии сбило над своей территорией израильские беспилотники, нет, ведь Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с 1973 года.

Использованы фотографии: https://defence.ru/
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Комментарии 26

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  1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 06:22
    Ну так новость то нулевая, Сирийская ПВО сбила, Израилитяне скажут нет, не сбила...и будет срачь.. wink Начинаем уважаемый.. laughing !
    игорка357
    1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 06:40
      Лучше бы приземлили целыми...чтобы изучить.Уж много вкусного там для наших спецов hi
      Magic Archer
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:46
      Цитата: игорка357
      Ну так новость то нулевая, Сирийская ПВО сбила, Израилитяне скажут нет, не сбила...и будет срачь.. wink Начинаем уважаемый.. laughing !

      Могли и сбить. Интересно ,что за модели. Надеюсь обломки покажут.
      Арон Заави
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:54
        Арон, модели явно ваши, другое дело разведчики или ударные беспилотники! recourse
        ДРЕВНЕЙШИЙ
      2. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 06:57
        Я думаю, модели тее, что и у нас - Форпосты/Серчеры.
        Zaurbek
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:10
          Цитата: Zaurbek
          Я думаю, модели тее, что и у нас - Форпосты/Серчеры.

          Израильские братаны из ИГИЛ, используют то что поставляют им спонсоры - "Skylark" например.
          Серый брат
          1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 07:12
            Так статья про границу с Израилем и изратильские БПЛА
            Zaurbek
            1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:18
              Цитата: Zaurbek
              изратильские БПЛА

              А это тоже чистокровные израильские БПЛА.
              "Более того, на самой границе Израиля с Сирией и Иорданией сегодня разместилась одна из входящих в ИГИЛ группировок, «Бригады мучеников Ярмука», которая заняла сирийскую часть Голанских высот, и теперь на самой границе Израиля развевается флаг ИГИЛ. Но, странным образом, в сторону Израиля ими за все годы не было сделано ни единого выстрела — там царит почти идиллическое спокойствие"
              https://topwar.ru/131196-igil-i-izrail-partnery-i
              -bratya.html
              Серый брат
              1. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 07:24
                Наши Форпосты тоже сбивают в Донбасе (Израильские тоже). Нам никто ничего не должен, у Израиля свои движения. Но это самые вменяемые люди на БВ....И технологическое взаимодействие с ними может дать РФ очень много.
                Zaurbek
                1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:27
                  Израиль поддерживает ИГИЛ - террористическую организацию. Это преступление.
                  Серый брат
                2. sustav75 (Павел) Сегодня, 08:06
                  Израиль будет помнить всю жизнь , кто и чем сбивал их самолёты в 60-ых и 70-ых годах! Мстить они русским будут всегда! Хотя в боевых расчётах ракетных установок, и украинцы и казахи и прочии, прочии были. Но виноват всегда будет русский Ваня...Какое нафиг сотрудничество!?
                  sustav75
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 06:23
    Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.
    Сейчас начнется.
    Rusland
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 06:55
      Пока что на сегодня счет 2:0 в пользу ПВО Сирии! !!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 07:27
        Сбили сбили. А еще в Израиле новый российский посол ... Говорит просто и правильно!) Хорошо говорит.
        Опер
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:33
    В израильской армии никак не комментируют данное сообщение
    А они комментируют только свои "победы" и нанесение ударов по сирийским войскам и их иранским союзникам. В данной ситуации по отработанной практике на сайте представители этой страны начнут требовать доказательств: обломки, маркировку, ну на худой конец фотографии.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:17
      Гена , привет ! hi
      Цитата: rotmistr60
      А они комментируют только свои "победы"

      Не все любят и умеют признавать свои поражения и промахи . А вот в "трупах" БПЛА спецам поковыряться не мешало бы ...
      bouncyhunter
  4. собаковод Сегодня, 06:39
    Успехов сирийцам на этом поприще! Желаю им сбить F-35. Случайно... wassat
    собаковод
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:45
      Какую то аэровафлю сбили. Может ,,пингвина,, Он же весь такой невидимый,неопознанный wink
      Ранее сирийское новостное агенство SANA также передавало сообщение об уничтожении воздушной цели, но при этом ни вид сбитой цели, ни принадлежность указаны не были. Какие средства ПВО при этом применялись, также не известно.
      ДЕДПИХТО
  5. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 06:42
    В израильской армии никак не комментируют данное сообщение.

    Ну конечно, ведь это не подленько убитый в спину сирийский летчик на Су-22.
    Быков.
  6. stone Сегодня, 06:50
    Во первых обломки неплохо бы показать, а то сирийская ПВО много че позбивала, но большей частью пока на словах. А во вторых дроны иногда, теми же израильтянами и используются как ложные цели, чтобы их именно сбивали.
    stone
    1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:01
      дроны иногда, теми же израильтянами и используются как ложные цели, чтобы их именно сбивали.
      Это вам в ЦАХАЛ сказали? Для чего такие дорогостоящие "ложные цели"? В Израиле БПЛА на высоком уровне и просто так на территорию Сирии не залетают.
      rotmistr60
    2. udincev (Виктор) Сегодня, 08:04
      Цитата: stone
      А во вторых дроны иногда, теми же израильтянами и используются как ложные цели, чтобы их именно сбивали.
      Потренировать сирийские ПВО. Или обозначить будущую границу под Дамаском?
      udincev
  7. Грац (Грац) Сегодня, 07:18
    израиль выбрал не ту сторону покровительство,укрывательство и поддержка игил со стороны Израиля мира на ближнем востоке не добавят, все подобные ручные собачки потом срывались на хозяев и рвали уже им глотку, это бы надо знать Израилю, но видимо пока не доходит
    Грац
  8. brigadir (Машак Мамтерот) Сегодня, 07:40
    И не в Москве а в Одесе и не машину а велосипед и не купил а у него украли.
    Продолжаем клеймить, а тем временем...
    Пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ видеозапись, на которой показаны действия военных после операции по ликвидации группы террористов на сирийской части Голанских высот, недалеко от израильской границы.

    На кадрах, представленных ЦАХАЛом, можно увидеть семерых боевиков, спускающихся по склону. Момент нанесения по ним воздушного удара не показан. Дальнейшие съемки велись утром 2 августа, когда группа бойцов ЦАХАЛа прошла на сирийскую территорию и обнаружила останки террористов, их амуницию и оружие.

    Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что израильские ВВС минувшей ночью нанесли удар по группе боевиков на сирийской стороне Голанских высот.

    Утром на месте, где находились боевики, были найдены "пояса шахидов" и автомат Калашникова.

    Судя по всему, предотвращена попытка проникновения террористов-смертников на израильскую территорию.

    Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что в результате удара ВВС были ликвидированы семеро террористов, за которыми в течение длительного времени велось наблюдение. Он также отметил, что, по мнению военной разведки, речь идет о боевиках "Исламского государства".
    brigadir
  9. alta (Анатолий) Сегодня, 08:08
    Цитата: Серый брат
    Израиль поддерживает ИГИЛ - террористическую организацию. Это преступление.

    Поймите, наконец, для арабских стран и Израиля : Хисболла и шиитские боевики под руководством Ирана и сам Иран - это такие же террористы, как Игил, они не отличаются друг от друга.
    Кстати, совсем недавно, и Хисболла была для России террористами, которые похитили четырех советских дипломатов , убив одного из них.
    alta
  10. BoomAndroid (Данил) Сегодня, 08:09
    Цитата: brigadir
    И не в Москве а в Одесе и не машину а велосипед и не купил а у него украли.
    Продолжаем клеймить, а тем временем...
    Пресс-служба ЦАХАЛа направила в СМИ видеозапись, на которой показаны действия военных после операции по ликвидации группы террористов на сирийской части Голанских высот, недалеко от израильской границы.

    На кадрах, представленных ЦАХАЛом, можно увидеть семерых боевиков, спускающихся по склону. Момент нанесения по ним воздушного удара не показан. Дальнейшие съемки велись утром 2 августа, когда группа бойцов ЦАХАЛа прошла на сирийскую территорию и обнаружила останки террористов, их амуницию и оружие.

    Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что израильские ВВС минувшей ночью нанесли удар по группе боевиков на сирийской стороне Голанских высот.

    Утром на месте, где находились боевики, были найдены "пояса шахидов" и автомат Калашникова.

    Судя по всему, предотвращена попытка проникновения террористов-смертников на израильскую территорию.

    Руководитель пресс-службы Армии обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис сообщил, что в результате удара ВВС были ликвидированы семеро террористов, за которыми в течение длительного времени велось наблюдение. Он также отметил, что, по мнению военной разведки, речь идет о боевиках "Исламского государства".

    Целых 7? Да ну... Не может быть! А наши блин за 3 года всего два.. Вот вы молодцы ребята! А остальные удары по кому были?
    BoomAndroid
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