08:09 03 августа
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Титов: Понятие "пенсионный возраст" необходимо убрать

Уполномоченный по правам предпринимателей бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отказаться от назначения пенсии по достижению "пенсионного возраста", а назначать ее при наработке человеком определенного стажа, передает News.ru

Титов: Понятие "пенсионный возраст" необходимо убрать


По словам омбудсмена, то, что сейчас предлагает власть, лишь на некоторое время сможет сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, далее эксперты предрекают не далее чем через три года все вернется к нынешнему состоянию, так как для населения новые рабочие места фактически не создаются. В итоге едва ли все «сэкономленные» в результате нынешней реформы средства рискуют пойти на выплаты пособий по безработице.


Титов предлагает перейти к новой пенсионной схеме, когда пенсия назначается по наработанному человеком стажу. При этом должна быть возможность при нехватке стажа, его "прикупить", чтобы иметь возможность выйти на пенсию раньше намеченного срока. Кроме этого, обмудсмен предлагает сделать пенсионные счета собственностью граждан, а не государства.

Не углубляясь в подробности, можно сказать, что Титов предлагает назначить минимальный стаж выхода на пенсию для всех категорий работающего населения, который будет действовать только в рамках солидарной пенсионной системы. За время наработки этого стажа человек зарабатывает себе определенную "усредненную" пенсию. Если же доходы человека позволяют ему хорошо зарабатывать, то он может пользоваться накопительной пенсией. Логика проста: не сумел за время работы накопить - пользуешься "обычной солидарной пенсией".

Напомним, что ранее Титов предлагал упразднить Пенсионный фонд России из-за его "громоздкости" и передать его функции федеральному Казначейству.

Использованы фотографии: http://abc-finance.ru/
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Комментарии 38

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  1. koksalek Сегодня, 07:21
    еще надо упразднить половину депутатов чтоб не генерировали всякую чушь ради оправдания своей "деятельности"
    koksalek
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:30
      Просто удивительно, как этот недоумок баллотировался в президенты! belay
      сибиралт
      1. антивирус Сегодня, 07:35
        глаголет от "членов АП" -пробный шар

        если платят мало и работы нет, а надо "собрать баллы" или др пенсион права, начисления--вариант менять сист
        см 100 лет назад
        Дворцы отреставрировали --можно и разорять-грабить уже?
        антивирус
      2. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 08:05
        Цитата: сибиралт
        Просто удивительно, как этот недоумок баллотировался в президенты! belay

        Да уж...
        а что с политикой вообще? Раньше (в социализме) был лозунг: Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет! Что теперь?
        Даже ответа нет.. писать не хочется...
        Dashout
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 07:30
      так как для населения новые рабочие места фактически не создаются.

      Так создавайте рабочие места, а потом предложения кидайте !
      А то стали "бизнесменами" типа "купи-продай" для мгновенного получения прибыли !
      Starover_Z
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 07:44
        Цитата: Starover_Z
        так как для населения новые рабочие места фактически не создаются.

        Так создавайте рабочие места, а потом предложения кидайте !
        А то стали "бизнесменами" типа "купи-продай" для мгновенного получения прибыли !

        Эт точно. А посему нужно убрать понятие ,,бизнесмен,, и вернуть старое-,,спекулянт,, со всеми вытекающими. И с пенсионной системой неча велосипед изобретать-вернуть образца СССР. Да и страну пора возвращать на социалистический курс...задрал уже этот олигархический феодализм am Сыты по горло.
        ДЕДПИХТО
        1. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 07:56
          Дед! Ты не по делу базаришь! Надо зарплату чиновникам платить как из отчислений в пенсионный фонд, а пенсии платить из бюджета как чиновникам. Вот тогда будет реальная движуха! А А А! Количество населения уменьшается и падают доходы чиновников! Надо что то делать! Надо провести реформу! Население не может содержать такое количество руководства и платить им такие зарплаты! Что делать? Надо чиновникам платить МРОТ! Почему? Так количество населения сокращается и оно уже не может платить на содержание власти! Может стоит так ставить вопрос?
          Мистер Кредо
          1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 08:09
            Унучек,базарят барыги и бандиты. Далее ты правильно излагаешь по МРОТ,только мыслишь поверхностно.Без слома всей порочной системы ничего не добиться, власть не пойдет на затягивание собственных поясов.Значит пояса будут затягивать нам,все тужее и тужее..До взрыва,страшного и беспощадного..
            ДЕДПИХТО
    3. Stas157 (Стас) Сегодня, 07:31
      Титов: Понятие "пенсионный возраст" необходимо убрать

      Да убрать вовсе пенсии... бесплатную медицину, образование! Денег же нет! И не будет похоже никогда, если это касается простого народа. Я бы народных депутатов - так бы не называл! Им бы больше подошло - анти народные.
      Stas157
      1. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 08:04
        Стас! Ты не прав! Депутатов надо просто оптимизировать так как это происходит везде! Элементарно! Депутаты бюджетники? Да. Бюджет это экономия? Да. Значит в целях экономии платим им МРОТ ( они сами голосовали что МРОТ это нормально!). Никаких авто представительского класса. Они на бюджете который надо экономить. Значит поездки общественным транспортом, а авто из своих средств ( из своего МРОТа! ). Или есть возражения?
        Мистер Кредо
    4. Hoc vince Сегодня, 07:34
      "...при наработке человеком определенного стажа..."
      Вопрос как "определенный" стаж считать, а то выйдет похуже возраста?
      Вот депутаты и будут устанавливать "определенный" стаж, чтобы всех инструкциями его определения запутать!
      Hoc vince
      1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 07:55
        Цитата: Hoc vince
        "...при наработке человеком определенного стажа..."
        Вопрос как "определенный" стаж считать, а то выйдет похуже возраста?
        Вот депутаты и будут устанавливать "определенный" стаж, чтобы всех инструкциями его определения запутать!

        Да всё просто - можно: 60 лет стажа для мужчин и 55 для женщин. Ну и 1 год для депутатов и высших чиновников.
        ALEXXX1983
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:00
        Лучшее, конечно, враг хорошего ..... но по любому идею надо внимательно рассмотреть, проверить и иметь обоснованное ЭКСПЕРТНОЕ мнение.
        Опять же, такое нельзя применять не обсудив столь важную тему всенародно.
        Ложка дёгтя, бо-о-ольшая такая! - такими методами ничего не удастся изменить, с точки зрения социальной справедливости .... система правления государства заточена во исполнение привилегий чиновничьей бан-н-аппарата и богатеев. Всё опять упрется в жлобство и воровство тех кто считает, распределяет.по факту владеет этой страной!
        Рабочий люд, не верь!!! Тебя опять разведут, оставят ни с чем!
        rocket757
  2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:24
    Набить бы ему морду.
    Серый брат
  3. Strashila (I) Сегодня, 07:28
    "обмудсмен предлагает сделать пенсионные счета собственностью граждан, а не государства."... здесь не важно у кого собственность, важна идея сохранности этих средств... где и как их сохранить в нашем не стабильно экономически государстве... за последние десятилетия не однократно они обесценивались у основной массы населения живущей на рубли и хранящей деньги на территории России... в начале требуется обеспечить их сохранность и целостность от обесценивая... иначе за десятилетия хранения при такой системе они превращаются в ни что, обогащая только тех кто ими распоряжается.
    Strashila
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 07:28
    Ну вот такое предложение хоть что-то, чем тупо задирать возрастной потолок. С этим еще можно согласиться, но не с возрастом выхода на пенсию, который может превышать биологический возраст у половины населения.
    Altona
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:34
      Цитата: Altona
      Ну вот такое предложение хоть что-то, чем тупо задирать возрастной потолок.

      А потом минимальный стаж поднять и те кто решил что на пенсию уже наработал залетят по полной.
      Серый брат
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:29
    Во наши чинуши на этом руки то нагреют! !!В стране реально такое начнется -увидим воотчую пенсионеров от криминала со стажем 100 и более лет, при их возвросте в лет 60 максимум !!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 07:40
      Интересно как долго народ это издевательство будет терпеть.
      gukoyan
  6. Старый военрук Сегодня, 07:31
    Отлично!!! Также необходимо упразднить понятия трудовой стаж, продолжительность рабочего дня и рабочей недели и всё будет тип-топ. Ай да Титов, ай да затейник! Недаром и кличка у него какая-то нецензурная.
    Старый военрук
  7. Опер (Игорь) Сегодня, 07:32
    Это обсуждение вопроса и это хорошо. Предложение интересное.
    Опер
  8. 3vs Сегодня, 07:35
    Чего он курит, "прикупить"?!

    По уму, должно быть два варианта пенсионных расчётов - новый, для тех, кто вступает в трудовую жизнь, скажем, начинающего работать с 2030 года, раньше нет смысла, с существующим правительством подлецов сделать грамотный вариант пенсионных начислений, который будет работать долгие годы, не возможно, и второй вариант для всех остальных.
    А плясать надо от минимальной зарплаты, с которой не берутся никакие налоги и отчисления, от неё же и вычисляется социальная пенсия, минимальная часть пенсии, одинаковая для всех, кому стукнуло 55/60, а все налоги и отчисления должны браться с сумм, превышающих минимальную зарплату, с плоской шкалой, это будет справедливо.
    Расчёт будет проще, изменилась минимальная зарплата, автоматически изменились все расчёты.
    3vs
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:43
      Цитата: 3vs
      Чего он курит, "прикупить"?!

      Да он полностью процитировал то что сейчас на Украине сделали - там замутили минималку 25 лет стажа, кто не отработал - хрен получит вместо пенсии и "прикупить" тоже присутствует, причём за совершенно конские деньги.
      Там все кто на заработки за границу ездит через это залетели.
      Серый брат
  9. gukoyan (Igor) Сегодня, 07:39
    "Титов: Понятие "пенсионный возраст" необходимо убрать"

    Он наверное хотел добавить, убрать как и сам возраст?
    Дармоеды... Чтоб вам танцевали стриптиз 60 летние бабушки, ну женщины на час лет по 65...
    gukoyan
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:39
    Цитата: Серый брат
    А потом минимальный стаж поднять и те кто решил что на пенсию уже наработал залетят по полной.

    ------------------------------
    Это нет, это уже надо обсуждать и фиксировать. Минимальный стаж должен быть 18 лет, максимальный-25-30, на вредных производствах соответственно 10 и 15. Стаж-это не от балды штука, а медицинский фактор.
    Altona
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 07:53
      Цитата: Altona
      Это нет, это уже надо обсуждать и фиксировать. Минимальный стаж должен быть 18 лет,

      Поскольку он полностью передрал украинскую концепцию (а у них минималка должна стать 35 лет к 2028 году), никаких "надо обсуждать" не предвидится.
      ЕР, вон, не сильно обсуждала повышение возраста - кнопки нажали и амба. Хотя могли бы репу почесать на тему "а куда люди старше 50-ти будут на работу устраиваться и кто их возьмёт".
      Серый брат
  11. edeligor ( Игорь ) Сегодня, 07:39
    А я предлагаю убрать Титова. Понятие -" бизнес-омбудсмен Борис Титов" мне кажется ошибочным. ЕССЕСЕВНО многим покажется данное диким, а для меня дико высказывание данного индивидуума. Мне вообще не нравится этот бешеный хоровод вокруг пенсий- что решили обобрать самых беззащитных? Для начала создайте достаточно рабочих мест и не в Москве, а по всей России, введите прогрессивный налог, а уж после.... можно и Титову квакать о своей дальнейшей карьере!!!
    edeligor
  12. Мистер Кредо (Кредо) Сегодня, 07:40
    Интересно! А как будет решаться вопрос трудоустройства по возрасту? Приём на работу до 35, максимум 45. На работу ты старый, на пенсию молодой! Гарантия трудоустройства будет? Потом встаёт вопрос интенсивности труда. Сможет старшее поколение интенсивно работать по 12-16 часов в день, 7 дней в неделю? У нас ведь уже произошёл плавный переход на вахтовый метод ( где работа 12 часов автоматически. Хотя в табеле тебе могут написать и 10 и 11 часов работы с учётом обеда. Плюс есть замечательные графики 7 через 7. Таже вахта но неделя через неделю плюс доп работа после работы!). Если с учётом научной технического прогресса снижать время работы до 5-6 часов, то возможно и можно работать до 70-ти. Но время работы ведь не сокращается, а растёт! Как современные технологии увеличивают производительность труда и рабочее время? Теоретически рабочее время должно сокращаться, а зарплата расти! Вручную ты унесешь 10 мешков и сможешь содержать одного пенсионера. С механизацией ты унесешь 100 мешков и сможешь содержать 10 пенсионеров и получать большую зарплату! Но этого не происходит! Почему?
    Мистер Кредо
    1. Strashila (I) Сегодня, 07:55
      "Вручную ты унесешь 10 мешков и сможешь содержать одного пенсионера. С механизацией ты унесешь 100 мешков и сможешь содержать 10 пенсионеров и получать большую зарплату! Но этого не происходит! Почему?"... потому что не будет 10 пенсионеров получать с его труда не считая того что придется платить пособие по безработице 9 работоспособным при росте её не в 9 раз , а максимум в 2 раза... механизация же теперь, условия труда улучшились, следовательно только 2 пенсионера к тем 9 безработным... с дополнительными затратами на пресловутую механизацию, учитывая что у нас фактически нет своего производства деньги уйдут за рубеж, где будут кормить тамошних пенсионеров... и не известно что с экономической точки зрения выгоднее для государства. А полученная разница маржи будет сворована хозяином и выведена за рубеж... где с неё будут кормиться тамошние пенсионеры.
      Strashila
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 07:47
    Цитата: edeligor
    А я предлагаю убрать Титова. Понятие -" бизнес-омбудсмен Борис Титов" мне кажется ошибочным.

    --------------------
    Вообще, понятие "омбудсмен" говорит о том, что права ряда социальных групп не соблюдаются и им нужен какой-то отдельный представитель для защиты. То есть государство у нас неправовое и закона в нем нет.
    Altona
  14. Vard Сегодня, 07:50
    Похоже на верху это стало навязчивой идеей... как бы извести новых старых русских... И так они пробуют и эдак... И чего мучаются... Мы как тараканы, всех переживём...
    Vard
  15. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:51
    Все лучше, чем теперешнее предложение Медведевского правительства...
    Горный стрелок
  16. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 07:54
    А не проще ли оставить все как было, и не будоражить народ.
    sgr291158
  17. Александр Ра (Александр) Сегодня, 07:57
    Государство сегодня не имеет цели, не способно, не берёт на себя ответственность за обеспечение занятостью всех. Треть населения без работы. В «реальном секторе» работают 20-25% населения. Ориентация на 70% занятости в сфере услуг губительна для экономики. В таком положении желание бизнеса «отказаться от назначения пенсии по достижению "пенсионного возраста"» - это закручивание гаек в принуждении к найму на любых условиях.
    Александр Ра
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 07:57
    Цитата: Серый брат
    ЕР, вон, не сильно обсуждала повышение возраста - кнопки нажали и амба. Хотя могли бы репу почесать на тему "а куда люди старше 50-ти будут на работу устраиваться и кто их возьмёт".

    -------------------------
    Ну если заниматься самоуправством, чем они сейчас занимаются, то можно любые цифры от балды лепить. Типа не жили хорошо, нефиг и начинать, а деньги нам нужнее, нежели всяким холопам. Они там в верхах вообще оторвались от реальности и не понимают как люди живут и даже выживают.
    Altona
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 07:59
    Цитата: sgr291158
    А не проще ли оставить все как было, и не будоражить народ.

    --------------------
    С другой стороны хорошо, что народ просыпается. Умрет наше поколение, наших детей и внуков сделают рабами.
    Altona
  20. лысова (владимир) Сегодня, 08:00
    Как эту бумашкку российскиие пенсиооонеры
    не видели - тупые.
    лысова
  21. HMR333 (Владимир) Сегодня, 08:08
    акой умный! элементарно не набирать столько гастарбайтеров незаконных вобще выгнать и сразу появятся места рабочие!
    HMR333
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