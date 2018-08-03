"Титов: Понятие "пенсионный возраст" необходимо убрать"

Уполномоченный по правам предпринимателей бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил отказаться от назначения пенсии по достижению "пенсионного возраста", а назначать ее при наработке человеком определенного стажа, передает News.ruПо словам омбудсмена, то, что сейчас предлагает власть, лишь на некоторое время сможет сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, далее эксперты предрекают не далее чем через три года все вернется к нынешнему состоянию, так как для населения новые рабочие места фактически не создаются. В итоге едва ли все «сэкономленные» в результате нынешней реформы средства рискуют пойти на выплаты пособий по безработице.Титов предлагает перейти к новой пенсионной схеме, когда пенсия назначается по наработанному человеком стажу. При этом должна быть возможность при нехватке стажа, его "прикупить", чтобы иметь возможность выйти на пенсию раньше намеченного срока. Кроме этого, обмудсмен предлагает сделать пенсионные счета собственностью граждан, а не государства.Не углубляясь в подробности, можно сказать, что Титов предлагает назначить минимальный стаж выхода на пенсию для всех категорий работающего населения, который будет действовать только в рамках солидарной пенсионной системы. За время наработки этого стажа человек зарабатывает себе определенную "усредненную" пенсию. Если же доходы человека позволяют ему хорошо зарабатывать, то он может пользоваться накопительной пенсией. Логика проста: не сумел за время работы накопить - пользуешься "обычной солидарной пенсией".Напомним, что ранее Титов предлагал упразднить Пенсионный фонд России из-за его "громоздкости" и передать его функции федеральному Казначейству.