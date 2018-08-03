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Трамп о встрече с Путиным: В США хотели увидеть боксерский матч
Выступая в четверг на митинге сторонников в штате Пенсильвания, президент США Дональд Трамп заявил, что действительно сумел поладить со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В связи с этим, издание напоминает, что на пресс-конференции в Хельсинки по итогам саммита США-РФ у Путина спросили, хотел ли он, чтобы Трамп победил в 2016 году. Путин ответил: «Да так и было. Потому что он говорил о нормализации отношений между странами». Трамп поддержал Путина, чем вызвал бурю негодования в США.
Вероятно, они хотели увидеть боксерский матч, но поединка не было, «мы очень хорошо поладили». Кстати, «это хорошо, а не плохо», заявил американский лидер на митинге.
Напомним, первая полномасштабная встреча президентов США и РФ состоялась 16 июля в Хельсинки. Следующую встречу Трамп хочет провести в 2019 году. По словам главы Белого дома, ему хотелось бы обсудить с Путиным противодействие терроризму, экономическое сотрудничество, вопросы безопасности Израиля, кибератаки, тему ядерного нераспространения, украинский кризис.
В Хельсинки у меня была большая встреча с Путиным, мы всё обсудили,цитирует Трампа издание The Hill.
И вот что я вам скажу: в России не очень довольны тем, что я победил на выборах. Но я прекрасно поладил с Путиным,добавил президент.
В связи с этим, издание напоминает, что на пресс-конференции в Хельсинки по итогам саммита США-РФ у Путина спросили, хотел ли он, чтобы Трамп победил в 2016 году. Путин ответил: «Да так и было. Потому что он говорил о нормализации отношений между странами». Трамп поддержал Путина, чем вызвал бурю негодования в США.
Вероятно, они хотели увидеть боксерский матч, но поединка не было, «мы очень хорошо поладили». Кстати, «это хорошо, а не плохо», заявил американский лидер на митинге.
Напомним, первая полномасштабная встреча президентов США и РФ состоялась 16 июля в Хельсинки. Следующую встречу Трамп хочет провести в 2019 году. По словам главы Белого дома, ему хотелось бы обсудить с Путиным противодействие терроризму, экономическое сотрудничество, вопросы безопасности Израиля, кибератаки, тему ядерного нераспространения, украинский кризис.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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