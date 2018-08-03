12:29 03 августа
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Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету

Стоящий на вооружении российской армии оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" "научился" поражать не только наземные, но и неподвижные морские цели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Теперь и по морским целям. ОТРК "Искандер-М" получил новую ракету


Как пояснил собеседник агенства, боевые возможности ОТРК "Искандер-М" были расширены. Кроме поражения наземных целей с особой точностью, для чего и создавался этот комплекс, теперь "Искандер-М" способен уничтожать и неподвижные морские, например, корабли, стоящие на рейде и т.д. Это новая возможность комплекса, изначально задача нанесения ударов по целям на море перед ОТРК не ставилась.


Как пояснил военный эксперт Виктор Мураховский, новую способность по уничтожению целей на море, комплекс получил благодаря ракете с новой самонаводящейся боеголовкой, схожей с ракетой комплекса "Кинжал".

Ракета появилась сравнительно недавно. На ней установлена новая головная часть с активной радиолокационной головкой самонаведения, примерно такой же, как и на "Кинжале". А как известно, ракета комплекса "Кинжал" создана в ходе доработок баллистической ракеты "Искандера"


В войсках уже начали нарабатывать опыт применения новой возможности комплекса. Напомним, что на недавно проведенных учениях Южного военного округа в Абхазии были отработаны удары ОТРК "Искандер-М" одновременно по горам и морским целям. В ходе учений производились электронные пуски ракет.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 52

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:10
    А в чём разница?
    Серый брат
    1. Случайный (Сергей) Сегодня, 09:01
      Цитата: Серый брат
      А в чём разница?


      Не обращайте внимания...статья от "безграмотных"......ну понятно...последствия ЕГЭ wassat
      "автор" пишет о "....... новой самонаводящейся боеголовкой", а Мураховский вещает о "новая головная часть с активной радиолокационной головкой самонаведения".
      Но если есть АГСН,то почему только по неподвижным целям? belay или на конечном этапе (пикировании) у ракеты рули ..."отбрасываются" wassat
      Случайный
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:22
        Всё правильно. "Морскую цель" сначала нужно обездвижить, а потом по ней "Искандером" хряснуть. Контрольным выстрелом это называется. Жуть без вариатов!!! belay
        сибиралт
      2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:39
        Цитата: Случайный
        Но если есть АГСН,то почему только по неподвижным целям?

        Я вот тоже не вкуриваю - неподвижная цель она и в Африке неподвижная, что на воде, что на земле.
        Серый брат
      3. Подлый урус (Игорь) Сегодня, 10:06
        тоже не понимаю - в чём проблема засунуть в БЦВМ математику,чтобы стреляла по подвижным морским целям?
        Подлый урус
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:18
          Цитата: Подлый урус
          тоже не понимаю - в чём проблема засунуть в БЦВМ математику,чтобы стреляла по подвижным морским целям?

          Баллистическую ракету по подвижным целям ... what У Китая вроде есть...,но на словах, а больше не слышал... Это должен быть абсолютно новый боеприпас, с абсолютно новой системой наведения...
          MPN
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:38
      Интересные новости ! То сообщают, что "Бастион" научился кроме морских поражать и сухопутные цели, а сейчас об "Искандере", который кроме сухопутных, будет бить и по морским целям !
      "Радости" "партнёрам" прибавляется !
      Starover_Z
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 09:48
        Ещё бо́льшую занозу в натовскую ненасытную глотку вбили. Крым и Калининград как кость в горле.
        Неплохой
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:44
          Янки активно развивают наступательные силы морского базирования, это очень тяжёлая и опасная цель. Может бить издалека, обнаруживается сложнее, при недостаточности средств дальнего обнаружения и разведки! Поражать труднее.
          Близко подходить к границам объекта нападения им не надо.
          Это проблема, надо решать комплексно .... пока все наши обещания бить, не допустить, разгромить супостата затаившегося вдалеке, очень невразумительны. Надо работать!
          rocket757
  2. raw174 (Равиль) Сегодня, 08:21
    По подвижным целям бахнуть не чем? В смысле прицелиться...
    raw174
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:27
      Про новую ракету толком ничего не известно в плане ТТХ , если она сохранила дальность в 500 км , то это больше чем у "Бала" и "Бастиона" . Но вот по неподвижным целям ? Бахнуть по рейду и оперативно "сделать ноги" ? what
      bouncyhunter
      1. seos Сегодня, 08:33
        Искандер М - точно уж не 500 км ... там реактивный двигатель, а не твердотопливный...
        seos
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:36
          Цитата: seos
          Искандер М - точно уж не 500 км

          Ой ли ?
          bouncyhunter
          1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:39
            Павел hi Приветствую hi это данные экспертного варианта, в реальности дальность ракеты выше! Но все делают вид что "они не в курсе"!!! lol
            ДРЕВНЕЙШИЙ
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:41
              Привет , Витальевич ! hi Даже при "официальных" 500 км "Искандер" способен бахнуть дальше БРК . yes
              bouncyhunter
          2. Комментарий был удален.
          3. seos Сегодня, 09:29
            Ну ой ошибся .... 8) НО данная новость во много раз лучше, чем я ожидал... Я давно ждал оснащения Искандера ракетой способной атаковать морские цели ... Это был логичный ход, единственное, что реализации пришлось ждать очень долго...
            Преимущества данного решения очевидны:
            Твердотопливные ракеты в отличии от ракет с реактивным двигателем, при атаке морской цели, могут лететь в 1 метре над уровнем моря. не боясь того, что в воздухозаборник попадут водяные брызги... При таком методе атаки корабль может обнаружить ракету примерно с 18 км, ракета летит со скоростью 8М, отразить такую атаку просто невозможно.
            seos
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:44
              Цитата: seos
              Ну ой ошибся

              Не ошибается тот , кто ничего не делает . wink
              Цитата: seos
              Преимущества данного решения очевидны

              Это можно будет утверждать только после реального , а не электронного или учебного применения .
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 10:28
                Паша hi
                Цитата: seos
                при атаке морской цели, могут лететь в 1 метре над уровнем моря. не боясь того, что в воздухозаборник попадут водяные брызги..

                Человек попутал мягкое с теплым. У нас (да и не только у нас) баллистические ракеты не летают в метре над поверхностью... И система наведения баллистических ракет на подвижную цель это серьезная работа... Китайцы вроде кричали что будут АУГ топить такими БП , но реально у меня достоверных данных нет, что кто то это хотя бы успешно испытал... Тут по сути наведение должно осуществляться с целеуказателя какого то, то ли спутник, то ли самолет типа Ту-95 РЦ..., или А-50(100)
                MPN
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:33
                  Привет hi Я не силён в ракетной тематике , потому с интересом читаю все мнения . А уж если дебаты начинаются - ваще шикарно ! yes
                  bouncyhunter
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 11:22
                    smile Понятно. Система наведения БР сложна, ни забираются практически в космос и какая тут АГСН может чего то выделить и навестись? Тут только коррекция по целеуказанию, а так у БР есть понятие вероятное круговое отклонение.. wink
                    MPN
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:26
                      Спасибо за пояснения , Паш ! drinks
                      bouncyhunter
                      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:56
                        Цитата: bouncyhunter
                        Спасибо за пояснения , Паш ! drinks

                        С пятницей! drinks
                        MPN
            2. Мимопроходил (Дима) Сегодня, 10:03
              Цитата: seos
              Твердотопливные ракеты в отличии от ракет с реактивным двигателем, при атаке морской цели, могут лететь в 1 метре над уровнем моря
              Какой еще полет на метре от воды? Искандер квазибалистическая ракета, не может он на сверхмалой высоте лететь
              Мимопроходил
        2. san4es Сегодня, 08:53
          Цитата: seos
          ...точно уж не 500 км ... там реактивный двигатель, а не твердотопливный...

          -- это про "Искандер К" (крылатая ракета Р--500)
          Двигатель:
          - стартовый - РДТТ
          - маршевый - малогабаритный ТРДД марки ТРДД-50БЭ разработки ОМКБ совместно с НПО "Сатурн" и производства Омского Моторостроительного КБ и НПО "Сатурн".
          san4es
        3. KCA Сегодня, 09:35
          Вы о чём? А твердотопливный двигатель не реактивный? А какой?
          KCA
        4. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 12:09
          Искандер М - точно уж не 500 км ... там реактивный двигатель, а не твердотопливный...

          Сам то понял, что написал? Не понял, прочти еще раз. А у меня пока вопрос на засыпку, а твердотопливный двигатель разве не реактивный, и что по твоему - реактивный двигатель?
          Ros 56
      2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 08:36
        была инфа про КР Р-500, в принципе создана на заделе КР С-10 Гранат, как раз под подвижные надводные цели. Тут либо с расчетом под ЦУ от МКРЦ, или ввод в состав ОТРК Искандер, ЗГРЛС Монолит, аналогичную БПРК Бастион
        * возрождение РК-55 Рельеф
        Romario_Argo
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:43
          Время покажет как оно будет на самом деле . Пока конкретики маловато чтобы делать выводы .
          bouncyhunter
    2. красноярск Сегодня, 08:40
      Цитата: raw174
      По подвижным целям бахнуть не чем? В смысле прицелиться...

      Вот именно. А как же - = новая головная часть с активной радиолокационной головкой самонаведения,=
      Если у ракеты сть головка самонаведения, значит ракета может маневрировать? Значит она может и по подвижным целям работать?
      Ничего не понятно. Какая разница между неподвижной целью на земле и неподвижной целью на воде? Кто ни будь может пояснить, мне, бестолковому?
      красноярск
    3. Yrec (Юрий) Сегодня, 08:46
      Вот-вот. Если головка с самонаведением, что ей стоит и по подвижной цели попасть?
      Yrec
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:43
        "Морские цели" - разводка для общественности стран НАТО, и соблюдения международных правил по вооружению. Понятно же, что "Искандер" изначально предназначен не для акваторий, а для территорий. Это простой ответ на американскую систему "Иджис", но уже с армейским юмором.hi
        сибиралт
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 09:50
          "Искандер" это стартовая площадка, что и для чего на него установят, то и разнесут в щепки.
          Неплохой
        2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:31
          Это простой ответ на американскую систему "Иджис", но уже с армейским юмором.

          сначала модифицировали 9М723 до ПКР Кинжал под Миг-31 и Ту-22М3, а теперь возможно примеряют обратно под ОТРК - (?)
          Romario_Argo
  3. RUS96 (СанСаныч) Сегодня, 08:38
    Для "партнеров" дальность 500(по тому,что договор),а так... laughing
    RUS96
    1. igorbrsv Сегодня, 10:34
      А так до трех тысяч что-то слышал. Может звон.
      igorbrsv
  4. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 08:42
    Еще бы создать версию противоспутниковую, чтобы могла сбивать на высоте от 500км спутники!!!
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. КЕРМЕТ (Александр ) Сегодня, 09:30
      Главное чтоб спутник был неподвижным laughing
      КЕРМЕТ
  5. san4es Сегодня, 08:45
    hi ...Для вооружения российской армии разработан вариант ракетного комплекса "Искандер-М" с увеличенной дальностью полета (более 450км) , а также "Искандер-К", оснащенный высокоточной крылатой ракетой Р-500 (дальность до 2600 км) системы "Калибр" разработки екатеринбургского ОАО "ОКБ "Новатор". Комплекс успешно испытан в 2007г. на полигоне Капустин Яр.
    san4es
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 08:52
      ОТРК Искандер-М - это просто платформа с направляющими стрелами под ракеты 9М723 или ТПК
      а вот в ТПК могут быть: Р-500, П-800, 3М14, 3М54
      Romario_Argo
      1. san4es Сегодня, 09:04
        Цитата: Romario_Argo
        ...в ТПК могут быть: Р-500, П-800, 3М14, 3М54

        san4es
    2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 09:55
      "Искандер-К", оснащенный высокоточной крылатой ракетой Р-500 (дальность до 2600 км)


      По договору РСМД ракеты наземного базирования дальностью 500-5000 км запрещены.

      Россия всегда честно выполняла условия договоров.

      Так что... "Искандер-К" не далее 500 км.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:51
        Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
        По договору РСМД ракеты наземного базирования дальностью 500-5000 км запрещены.
        Россия всегда честно выполняла условия договоров.

        Немного не так - Россия всегда буквально выполняла условия договоров.
        Поэтому КР наземного базирования с дальностью более 500 км у нас официально нет. Зато есть флотские береговые ПКРК "Бастион" с "Ониксом", которые официально предназначены для стрельбы по кораблям, но, как оказалось, могут работать и по наземным целям. А если вспомнить, что "ониксы" ставятся в те же ПУ, что и "калибры" (по крайней мере на флоте)... smile
        Alexey RA
  6. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 09:50
    неподвижные морские цели


    Это что?

    - Стой! Стрелять буду!
    - Стою...
    - Стреляю!

    wassat
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  7. kuz363 (Владимир) Сегодня, 10:01
    Ну да. Корабль такой дурной, чтобы стоять неподвижно.
    kuz363
    1. Ramzaj99 (Роман) Сегодня, 10:30
      Цитата: kuz363
      Ну да. Корабль такой дурной, чтобы стоять неподвижно.

      Для тех кто в танке цитата :
      например, корабли, стоящие на рейде
      Ramzaj99
      1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 11:15
        А чем "корабли, стоящие на рейде" отличаются от "бункера, стоящего на земле"?

        Неподвижная цель - есть неподвижная цель.

        О чём новость-то?

        Корабли противника не будут стоять на рейде в случае начала войны.
        Так что? "Искандер" - оружие для первого удара? Для нападения?

        wassat
        Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  8. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 10:33
    все логично и связано между собой,мы готовы к тому,что американцы выйдут из ДРМСД, Искандеру увеличат расстояние сразу до 2500-3000 км и готово продолжение Оки))))
    Хаджи Мурат
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:06
      Цитата: Хаджи Мурат
      все логично и связано между собой,мы готовы к тому,что американцы выйдут из ДРМСД, Искандеру увеличат расстояние сразу до 2500-3000 км и готово продолжение Оки))))

      "Оки"? С такой дальностью - это не "Ока", а "Темп-С". Или вообще РК-55 "Рельеф". smile
      Alexey RA
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:47
      Всё туманно и от того весьма напрягает, если не выразиться хуже!
      rocket757
  9. garri-lin ( стрелок) Сегодня, 10:49
    Так по тексту получается что в Абхвзии дислоцируется Искандер? Кто уточнить может?
    garri-lin
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:37
      Ага. А сколько верст от Лондона до нейтральных вод можно уточнить? lol Тут вся РСМД мимо разума проскакивает. belay
      сибиралт
  10. Evgenijus (Евгений) Сегодня, 11:55
    В море (океане) неподвижной целью может быть только остров или платформа с нефтяниками. В гавани на якоре или у пирса это точно, неподвижная цель. Но на данный день "Искандер - М" до берегов США не долетит.
    Evgenijus
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