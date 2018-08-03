12:28 03 августа
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Российскую космическую отрасль покидает ряд руководителей

В начале августа сразу несколько руководителей космической отрасли покинут свой пост, передает РИА Новости.

Российскую космическую отрасль покидает ряд руководителей


По собственному желанию уходят руководитель РКК «Энергия» Владимир Солнцев, глава «Техномаша» Дмитрий Панов, гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого возбуждено уголовное дело.


Назначенный в мае на пост главы «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в июне заявил, что изменения в руководстве отраслевых предприятий будут носить «точечный характер».

Гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев освобождает должность 3 августа. Исполняющим обязанности руководителя назначен главный конструктор пилотируемых комплексов Сергей Романов. Ожидается, что совет директоров утвердит его кандидатуру. В скором времени счетная палата проведет комплексную проверку деятельности компании.

Вместо Дмитрия Панова, который покидает свой пост также 3 августа, назначен исполняющим обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Владимир Власюк. В «Роскосмосе» сообщили, что Панову будет предложена работа на одном из предприятий отрасли.

Глава НПО им. Лавочкина (производит разгонные блоки «Фрегат») Сергей Лемешевский уже покинул свой пост 2 августа. Против него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Исполняющим обязанности гендиректора назначен Харун Карчаев, заместитель Лемешевского по безопасности.

По версии следствия, Лемешевский совместно с главой дирекции правового обеспечения НПО Екатериной Аверьяновой похищал денежные средства путем заключения фиктивных договоров на предоставление юридических услуг с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Общая сумма выплат конторе составила 330 млн. рублей. Председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков во вторник заключен под арест.

Использованы фотографии: НТВ, http://www.ntv.ru
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Комментарии 67

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:16
    изменения в руководстве отраслевых предприятий будут носить «точечный характер»

    Точечный - это ещё ничего . Лишь бы к квадратно-гнездовому не перешёл ...
    bouncyhunter
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:18
      Комаров привел в отрасль уйму неквалифицированного народа с АвтоВАЗа, теперь частично начинается обратный процесс
      maxim947
      1. Тралл Сегодня, 09:22
        Д.Рогозин остается. Фу-у-х. Отлегло. smile
        Тралл
        1. astepanov (Алексей) Сегодня, 10:38
          Цитата: Тралл
          Д.Рогозин остается. Фу-у-х. Отлегло

          Он вам брат и сват, что ли? Он такое же беспринципное, как и прочие. Одна его "докторская" степень по техническим наукам говорит о многом. Вы верите, что человек с дипломами Университета марксизма-ленинизма и журфака, никогда не бывший технарем, может хотя бы кандидатский минимум по техническим наукам сдать? Я не верю.
          astepanov
          1. alexmach (Александр) Сегодня, 11:15
            Кандминимум по техническим наукам это вообще что? Философия, английский и ... Математика, что там третье?
            alexmach
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:06
        Цитата: maxim947
        Комаров привел в отрасль уйму неквалифицированного народа с АвтоВАЗа, теперь частично начинается обратный процесс
        Спец на спеце и спецом погоняет, экономиста меняет (хоть и врио) заместитель экономиста по безопасности...
        Исполняющим обязанности гендиректора назначен Харун Карчаев, заместитель Лемешевского по безопасности.
        MPN
    2. AUL (Александр) Сегодня, 09:25
      У Рогозина так много сыновей?
      AUL
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:26
        Нет , но знакомых много .
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 09:31
          Помню, когда в минском облисполкоме когда-то давно поменялся "губернатор", он поменял всех - вплоть до уборщиц и поварих с кассиршами в столовке...
          Тралл
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:41
            Новая метла по-новому метёт . yes
            bouncyhunter
    3. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 09:34
      Цитата: bouncyhunter
      Лишь бы к квадратно-гнездовому не перешёл ...

      Паша! Утро доброе soldier ! Квадратно- гнездовой хорошо в заполярье приживается! good laughing
      БorisovичЪ
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:40
        Борисыч , доброутрик ! soldier drinks Тебе в России виднее - у нас Заполярья-то нет . wink
        bouncyhunter
        1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 09:48
          Цитата: bouncyhunter
          у нас Заполярья-то нет

          Ха! В чем вопрос! ,Приезжай, покажем........ (шютка). drinks
          БorisovичЪ
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:53
            Цитата: БorisovичЪ
            Приезжай, покажем...

            bouncyhunter
            1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 09:55
              Одинаково мыслим..... laughing drinks
              БorisovичЪ
    4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:52
      Цитата: bouncyhunter
      Точечный - это ещё ничего . Лишь бы к квадратно-гнездовому не перешёл ...

      Эффективные менеджеры слишком эффективно воруют, но ведь не в одну харю же - им должны содействовать их подчинённые, а то ничего не получится.
      Поэтому "точечные" увольнения это не вариант, тут массовые репрессии нужны.
      Серый брат
  2. Zubr Сегодня, 09:16
    Генеральная чистка. Главное что бы на пользу пошло.
    Zubr
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 09:18
      На пользу? Как правило вместо старых коррупционеров назначают новых, а старым дают другие должности.
      DIVAN SOLDIER
      1. Тралл Сегодня, 09:36
        Цитата: Zubr
        Генеральная чистка. Главное что бы на пользу пошло.

        И чтобы не только на пользу генералам. smile
        Можно сделать простой тест. Записать где-нить фамилии ушедших "по собственному" и через пару месяцев посмотреть, где они всплывут...
        Тралл
    2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 09:23
      .Не посрамил дедов он и отцов
      Продолжим мы великие его труды
      На место выбывших в боях бойцов
      Другие встанут и сомкнут ряды

      В России наша битва бесконечна
      Пусть наступает суетливо бытиё
      Подносит жидкие патроны вечность
      Чтоб вечно мы сражались за неё...
      Соломон Кейн
    3. красноярск Сегодня, 09:34
      Цитата: Zubr
      Генеральная чистка. Главное что бы на пользу пошло.

      Интересно было бы знать мнение трудовых коллективов о смещаемых со своих постов.
      Тут ведь всякое может быть.
      красноярск
      1. Комментарий был удален.
    4. AID.S Сегодня, 10:05
      Цитата: Zubr
      Генеральная чистка. Главное что бы на пользу пошло.

      Совсем не генеральная.
      AID.S
    5. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:34
      Дедушку Крылова вспомнил. К чему бы это?
      NordUral
  3. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 09:16
    Сергей Лемешевский писал заявление "По собственному" до или после "Чистосердечного" ?
    Однако дилемма .... recourse
    Соломон Кейн
  4. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:17
    А вы, друзья, как ни садитесь... Систему менять надо, а не штатных казнокрадов увольнять по собственному. winked
    сибиралт
    1. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 09:52
      Цитата: сибиралт
      А вы, друзья, как ни садитесь... Систему менять надо, а не штатных казнокрадов увольнять по собственному. winked


      Глубина... Ну так скажите вслух, какую "Систему" надо сломать, а какую создать. И как? Слабо...

      А вы, друзья, как ни садитесь...

      Это - как раз про вас, маршалы вы наши героические. Всё в Наполеоны метите... Да уж, Интернет для этого удобная "поляна". А, главное, безопасная. Чай, не реальная жизнь. Нет риска получить по морде от
      штатных казнокрадов

      нет риска получить.
      грохот
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:16
        Сказать то можно, но для понимания сказанного нужно учиться, учиться и учиться. Чего Вам искренне желаю. hi
        сибиралт
    2. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:35
      Олег! Не Систему, но СИСТЕМУ - социальный строй!
      NordUral
  5. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:20
    а что сам Рогозин понимает в космосе и в строительстве ракет он что Королев, нам надо избавляться от эффективных менедженов и ставить на посты знающих людей которые в этом разбираються а не которые умею деньги тырить
    злой пиннокио
    1. Тралл Сегодня, 09:24
      Самым эффективным менеджером СССР был Л.П. Берия.
      Тралл
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:24
        точнее Сталин
        злой пиннокио
        1. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:36
          Эффективная Команда с жестким лидером, не эта компашка, что сейчас во власти в стране.
          NordUral
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:20
        Согласен. Без доброго пинка ни в какой космос не улетишь. winked
        сибиралт
    2. bulvas (Василий) Сегодня, 09:25
      Цитата: злой пиннокио
      а что сам Рогозин понимает в космосе и в строительстве ракет он что Королев


      Не собираюсь защишать Рогозина,

      но появился встречный вопрос,

      Илон Маск, он что, Вернер фон Браун?

      Вместо Маска, можно подставить Безоса




      bulvas
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:26
        встречный ответ нет он Остап Бендер 21 века
        злой пиннокио
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:28
          Цитата: злой пиннокио
          встречный ответ нет он Остап Бендер 21 века


          Но долю пусков у нас прилично отобрал
          bulvas
          1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 10:25
            каких пусков а сколько у него ракет взорвалось
            злой пиннокио
            1. Бесконечность (Бесконечность) Сегодня, 10:59
              Если не знаете, то зачем пишете?

              В 2017 его компания почти обогнала нас по числу успешных запусков (18 к 19). Причём у него все удачные. У нас же нет. Это только SpaceX, в США в целом ещё больше (29).
              В этом году уже обогнал (его 13 (+1 FH) к 9 нашим). А что будет к концу года? РН Falcon 9 делает по 2-3 старта в месяц.
              Ракеты падали (как и у нас!), но это было несколько лет назад. Сейчас контракты до 2021 года у него есть. А это значит, что есть и доверие рынка.
              Бесконечность
        2. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:23
          Маск кончит как и наш Мавроди. lol
          сибиралт
      2. Тралл Сегодня, 09:28
        Маск не чиновник
        Тралл
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:29
          Цитата: Тралл
          Маск не чиновник


          Менеджер


          Занимаются тем же самым.


          Посмотрим на результаты кадровых решений Рогозина.


          Как было, тоже оставлять нельзя
          bulvas
          1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 09:42
            Цитата: Тралл
            Маск не чиновник
            Менеджер
            Занимаются тем же самым.

            Рогозин Маску в подмётки не годится даже.
            Маск действует в своих интересах и несет огромную ответственность, Рогозин никакой ответственности не несёт, но действует тоже в своих интересах и за счёт бюджетных средств.
            Рогозина гнать надо отовсюду вместе с его сыночками.
            Я русский
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:44
              Цитата: Я русский
              Рогозин Маску в подмётки не годится даже. Маск действует в своих интересах и несет огромную ответственность, Рогозин никакой ответственности не несёт, но действует тоже в своих интересах и за счёт бюджетных средств. Рогозина гнать надо отовсюду вместе с его сыночками.


              Демагогия, 100%


              Есть идея, кого посадить на место Рогозина?
              Можете повлиять?
              Разбираетесь в вопросе?


              С одной стороны, все ругают журналистов, с другой - выводы делают на основании информации от журналистов

              У нас есть S7, которая занимается большим космосом
              Хороший эксперимент, возможно, у нас выбрали путь как и НАСА - коммерциализировать космос

              Поддерживаю

              Все увидим
              bulvas
              1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 11:00
                Есть идея, кого посадить на место Рогозина?

                в отрасли нет квалифицированного человека с производственным и управленческим опытом?
                Разбираетесь в вопросе?

                Рогозин разбирается? У него техническое образование? он хоть день инженером на производстве поработал?
                так что -
                Демагогия, 100%
                это вы о себе.
                Я русский
                1. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 11:34
                  Папе Рогозину уже мемуары надо писать, даёшь его отпрыска во главу Роскосмоса)
                  У нас на предприятии тоже сынка директора НПО, только не нашего,в 26 лет поставили начальником производственного управления, хотя эта должность как 2 года назад была упразднена.
                  ramzes1776
        2. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:29
          Маск нет не чиновник но и он сам ничего не придумал его якобы стартапы на самом деле придуманы не им он их купил, сейчас любители Маска начнут в меня какахи кидать
          злой пиннокио
        3. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:33
          а можно узнать какое у вас звание случайно не маршал?
          злой пиннокио
      3. BlackMokona Сегодня, 09:29
        Вернер Фон Брауну не нужно было зарабатывать деньги со своих проектов. Он просто занимался любимым делом
        BlackMokona
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 09:31
          Цитата: BlackMokona
          Вернер Фон Брауну не нужно было зарабатывать деньги со своих проектов. Он просто занимался любимым делом


          Любимым делом может и должен заниматься инженер, разработчик, конструктор.


          На государственном уровне, тем более с нашими людьми, нужен чиновник, такой, как например, был Лаврентий Павлович

          Не может разработчик быть еще и менеджером-управленцем или финансистом-экономистом


          bulvas
          1. Gogia (Игорь) Сегодня, 09:41
            У него целое планово - экономическое управление есть. У него цель отличается от цели д-эффективного менеджера - достичь цели (а у менеджера - заработать).
            Gogia
          2. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 09:55
            На государственном уровне, тем более с нашими людьми, нужен чиновник, такой, как например, был Лаврентий Павлович

            Для этого в Кремле должен сидеть такой как Иосиф Виссарионович Джугашвили, а не путин.
            Я русский
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:14
              Цитата: Я русский
              Для этого в Кремле должен сидеть такой как Иосиф Виссарионович Джугашвили, а не путин.


              Сталин уже сделал свое дело, в результате что?
              То что имеем сейчас

              Предлагаете пойти по кругу?

              Будем объедать кактус с другой стороны?

              Только в чем проблема?

              Собирайте манатки и на Север, стройте там коммунизм

              От зарплаты откажитесь, достаточно телогрейки и пайки





              bulvas
              1. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 10:54
                Собирайте манатки и на Север, стройте там коммунизм

                Строить на севере будите вы и подобные, вам без права переписки. Ишь, либерастня, как вольготно себя при путине чувствует. Ничего, не долго вам осталось.
                Я русский
                1. bulvas (Василий) Сегодня, 11:38
                  Цитата: Я русский
                  Строить на севере будите вы и подобные, вам без права переписки. Ишь, либерастня, как вольготно себя при путине чувствует. Ничего, не долго вам осталось.


                  нервы сдают?

                  сказать нечего, так хотя бы плюнуть беззубым ртом?


                  а, насчет либерастни, почитайте мои посты, если поймете

                  можете и не читать, мне все равно


                  в результате, коммунисты вреда принесли стране больше, чем либералы, те хотя бы языками, как и вы чешут, а коммунисты продали и разорили страну

                  Причем, уже 2 раза в нашей истории



                  bulvas
          3. BlackMokona Сегодня, 12:28
            Ну в SpaceX финансист-экономист Шотвел.
            BlackMokona
      4. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:38
        Берия тоже не Королев или Курчатов. Но он по настоящему эффективный управленец. В отличии от "эффективных" менагеров настоящего.
        NordUral
  6. AID.S Сегодня, 09:34
    гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

    Интересно, какова будет его судьба?
    1.Посодют.
    2. Не посодют-оправдают.
    3. Не посодют- развалят.
    4.Посодют и выпустют.
    5.Уедет на родину.
    AID.S
  7. Gogia (Игорь) Сегодня, 09:40
    Ну что, выпьем! Начинается изгнание "д-эффективных менеджеров"!!!
    Так держать. В СССР де-факто руководителем любого большого КБ был Главный конструктор. Он видит цель и он за достижение цели на любые подвиги пойдет. и уж точно красть инфу не будет в пользу Мозамбикской разведки.
    Gogia
    1. AID.S Сегодня, 09:57
      Цитата: Gogia
      Ну что, выпьем! Начинается изгнание "д-эффективных менеджеров"!!!

      Очень сомнительно. Пока каждого ворюгу- руководителя не начнут за госизмену карать.
      AID.S
  8. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:41
    А товарищ Батутный -Рогозин не желает также покинуть отросль, пока он её в гроб не вогнал полностью???
    ДРЕВНЕЙШИЙ
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:40
      Давно твержу - работа у них такая - вогнать страну в гроб! Когда же до нас всех дойдет это?
      NordUral
  9. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:41
    эх жаль, что по собственному...
    Сергей Лемешевский уже покинул свой пост 2 августа. Против него возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере»
    еще бы и порядок навели... ну тут уж точно не дожить!!!
    д^Амир
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:49
      Удивительно - яркий талант актера И. Бортникова! Жаль, что смерть забирает лучших преждевременно. Спасибо за ролик!
      сибиралт
      1. д^Амир (Дамир) Сегодня, 12:08
        Добрый день!! не за что.....
        д^Амир
  10. spectr (Дмитрий) Сегодня, 10:00
    Посмотрим изменится ли что после этого. У меня знакомый там (в одной из контор с приставкой "космос") 2 года отработал. Рассказал, что в основном они занимались показухой, а если получалось что-то стоящее, то основная масса денег оседала наверху, а их по премии могли вообще прокатить.
    Правда на вычислительную технику не скупились. В качестве рабочего компьютера, многопроцессорный сервер стоял.
    spectr
  11. iouris (iouris) Сегодня, 11:35
    Хорошо, что отрасль возглавил такой кристально честный патриот. Теперь - все свободны!
    iouris
  12. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 12:16
    Исполняющим обязанности гендиректора назначен Харун Карчаев, заместитель Лемешевского по безопасности.
    По версии следствия, Лемешевский совместно с главой дирекции правового обеспечения НПО Екатериной Аверьяновой похищал денежные средства путем заключения фиктивных договоров на предоставление юридических услуг с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Общая сумма выплат конторе составила 330 млн. рублей. Председатель адвокатской конторы Игорь Третьяков во вторник заключен под арест.

    Ну и где был Харун Карчаев, когда директор воровал? Он чью безопасность обеспечивал? Как можно его назначать руководителем. Рогозин очнись, а то все растащат.
    Ros 56
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