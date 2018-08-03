12:28 03 августа
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Индия возобновила работы по созданию национального истребителя Tejas

Индия возобновила работы по созданию отечественного палубного истребителя. 2 августа 2018 года второй прототип палубного варианта Naval Tejas произвел первую пробежку наземном учебно-испытательном комплексе палубной авиации на базе авиации ВМС Индии Hansa в Гоа, сообщают индийские СМИ.

Индия возобновила работы по созданию национального истребителя Tejas


Необходимо напомнить, что в 2016 году ВМС Индии решило отказаться от проекта палубного истребителя Naval Tejas, посчитав данный самолет не подходящим индийскому флоту. Основной причиной отказа назывался "чрезмерный вес" самолета и недостаточная тяговооруженность, в результате чего истребитель не мог взлетать с полным запасом топлива и боевой нагрузкой с трамплина авианосца. Программа была закрыта и назначен тендер на покупку 57 иностранных палубных истребителей.


Однако в марте этого года новая министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран, в рамках программы "Make in India" вопреки желанию индийских ВМС, приняла решение доработать истребитель Tejas в целом, включая создание его улучшенных версий Mk 1A и Mk 2 для ВВС, а также возобновить программу создания палубного варианта Naval Tejas. Несмотря на возобновление его летных испытаний, перспективы Naval Tejas остаются неопределенными.

Напомним, что разработка палубной версии индийского национального истребителя Tеjas велась с 2003 года. За это время было построено всего два прототипа (одноместный и двухместный) из шести заказанных ВМС Индии в 2009 году. Еще один прототип находится в процессе в стадии достройки, но не известно, будет ли он достроен вообще, передает блог bmpd.




Использованы фотографии: defenceupdate.in
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Комментарии 38

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  1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:38
    а двигатель там наверняка российский свой брахманы не создадут
    злой пиннокио
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:40
      Двигатели дженерал электрик, были бы наши взлетал бы с полным бк. Пусть ковыряться, пару штук недовзлетит с палубы и опять "заморозят"
      maxim947
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 09:45
        На всё у них времени хватает. И отказаться и решиться, только вот от чего и на что, темный лес.
        Неплохой
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:50
          новая министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран, в рамках программы "Make in India" вопреки желанию индийских ВМС, приняла решение доработать истребитель Tejas в целом, включая создание его улучшенных версий Mk 1A и Mk 2 для ВВС, а также возобновить программу создания палубного варианта Naval Tejas.

          Распил по-индийски ? lol
          bouncyhunter
          1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:44
            Цитата: bouncyhunter
            Распил по-индийски ?

            Ну как можно... всего лишь импортозамещение и поддержка отечественного производителя. smile
            Alexey RA
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:48
              Цитата: Alexey RA
              импортозамещение и поддержка отечественного производителя

              Ну , тогда ждём-с и "Арджуны" . lol
              bouncyhunter
        2. Тралл Сегодня, 09:52
          Цитата: Неплохой
          только вот от чего и на что

          Решат в процессе танца smile
          Тралл
      2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 10:45
        Цитата: maxim947
        Двигатели дженерал электрик, были бы наши взлетал бы с полным бк. Пусть ковыряться, пару штук недовзлетит с палубы и опять "заморозят"


        И какой наш двигатель уместится в заложенные проектом 0,9м диаметра, 4 метра длины и тягу на максимале в 5,5 тонн, и тягу на форсаже в 10 тонн.... ????

        Жду названия выпускаемой модели...
        ЗВО
        1. NEOZ Сегодня, 11:40
          рд33мк.....М1 какой нить....
          NEOZ
        2. maxim947 (Максим) Сегодня, 12:03
          Наши двигатели на нашем СУ-33 или МИГ-35, пойдет?
          И вам не кажется странным, что при проектировании, или на худой конец при принятии решения о палубной версии, не поняли, что "оно" не полетит как надо? И сейчас надо мучиться и думать как заставить его летать с полными баками и полным БК, ответ очевиден - никак. Если конечно они его целиком из пластика не сделают...
          maxim947
      3. mvg (Максим) Сегодня, 11:01
        Давно наши "дымящие" РД стали "круче" Ф404? Который считается чуть ли не эталоном движка 4+. Были бы наши, вообще бы не взлетал..
        mvg
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 09:44
      Индия возобновила работы по созданию отечественного палубного истребителя

      Молот и наковальню им в помощь и сразу создадут модель 6 поколения ! Совместный проект с Россией не нравится, значит будет свой само лёт ! Так же как и танк, танцующий !
      Starover_Z
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 09:51
        Может они посчитали совместный проект бесперспективным? Зачем в индусов сразу камни кидать?
        DIVAN SOLDIER
    3. MPN (Павел) Сегодня, 09:53
      Цитата: злой пиннокио
      а двигатель там наверняка российский свой брахманы не создадут

      1 × ТРДДФ General Electric F414-GE-INS6
      MPN
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:55
        ну не российский но и не индийский
        злой пиннокио
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:58
          Так по этому они везде технику пытаются с технологиями закупать.
          MPN
          1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:59
            свое потому что создать не могут
            злой пиннокио
    4. NEOZ Сегодня, 10:21
      Цитата: злой пиннокио
      а двигатель там наверняка российский

      а загуглить? хотя бы...
      ну почему писать коммент есть время, а загуглить нет?
      NEOZ
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 10:24
        не люблю гугл
        злой пиннокио
        1. NEOZ Сегодня, 10:25
          Цитата: злой пиннокио
          не люблю гугл

          тады вопросов нет...
          NEOZ
          1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 10:27
            у меня даже сенсорного телефона нет и браузер огненный лис
            злой пиннокио
  2. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 09:39
    Сейчас наши прибегут: "купитя миг-29к"....
    DIVAN SOLDIER
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 09:43
      "Ваши" пускай диваны покупают, а Россия может МиГ35 в палубной версии создать и предложить!
      ДРЕВНЕЙШИЙ
      1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 09:47
        Какая Россия? Советские разработки мусолят и выжимают до последнего вот и весь миг-35.
        DIVAN SOLDIER
        1. Тралл Сегодня, 09:55
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Какая Россия? Советские разработки мусолят и выжимают до последнего вот и весь миг-35.

          В полетах аппаратов тяжелее воздуха после братьев Райт, ничего принципиально нового вобще не придумали smile
          Тралл
        2. Dali Сегодня, 10:00
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Какая Россия? Советские разработки мусолят и выжимают до последнего вот и весь миг-35.

          Это плохо, что пользуются предыдущими наработками? - ... или лёжа на диване мозг совсем отлежали?! belay laughing
          Dali
          1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 10:04
            Это не плохо, но все имеет свой предел, в том числе и советский задел.
            DIVAN SOLDIER
            1. Dali Сегодня, 10:20
              Цитата: DIVAN SOLDIER
              Это не плохо, но все имеет свой предел, в том числе и советский задел.

              1) И ... что из того, что имеет предел?
              2) И вы этот предел уже точно просчитали? - ... дату в студию или вы болтун ...
              3) Вы тут написали "какая Россия" - а использует предыдущие наработки разве не Россия ... да и пингвины тож на халяву проект Мига 1.44 получили ... и что то не сильно расстраиваются, что пользуются не просто своими старыми разработками, а вообще старыми чужими ...

              Алё ... гараж ...
              Dali
        3. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:46
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Какая Россия? Советские разработки мусолят и выжимают до последнего вот и весь миг-35.

          Советские разработки мусолят и выжимают до последнего вот и весь Х-35. laughing
          Alexey RA
    2. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 09:59
      Сейчас наши прибегут: "купитя миг-29к"...

      Ваши в овраге кобылу доедают.
      Я русский
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:53
    Проблемы те же что и с "Арджуном", как ни странно - избыточная масса. Материаловедение учить надо.
    Серый брат
    1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:56
      зато они танцуют красиво
      злой пиннокио
  4. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 10:19
    а как же хинди руси бхай бхай
    злой пиннокио
    1. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 12:26
      Дашь бесплатно - не "бхай-бхай". Доплатить ещё нужно.
      pafegosoff
  5. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:43
    Однако в марте этого года новая министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран, в рамках программы "Make in India" вопреки желанию индийских ВМС, приняла решение доработать истребитель Tejas в целом, включая создание его улучшенных версий Mk 1A и Mk 2 для ВВС, а также возобновить программу создания палубного варианта Naval Tejas.

    Бггг... что-то это мне напоминает.
    - Флоту нужен авианосец с полноценными палубными машинами...
    - Мало ли что вам нужно. Будете летать на вертикалках Яковлева!
    Alexey RA
  6. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:01
    Страшненький такой))
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:16
    новая министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран
    И в Индии женщина обороной рулит. Не посоветовалась с мужем вот и получится, что возможно деньги на ветер
    перспективы Naval Tejas остаются неопределенными.
    rotmistr60
  8. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 12:25
    Чтой-то сзади он на F-16 похож.
    Это точно пятое поколение?
    pafegosoff
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