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Ситуация в Сирии. В Дараа обнаружен склад с БЛА израильского производства
Сирийская армия восстановила контроль над территорией близ границы с Иорданией. В Дараа обнаружен склад с беспилотниками израильского производства. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
В четверг боевики открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Одно из зданий получило существенные повреждения. В результате его обрушения погибли три мирных жителя, смертельную травму также получил водитель бульдозера. Артиллерия САА открыла ответный огонь по военным объектам джихадистов. О потерях боевиков не сообщается.
В населенном пункте Аш-Шаджара провинции Дараа сложили оружие около 200 боевиков подконтрольного ИГ (группировка запрещена в РФ) формирования. Такие уточненные данные опубликовало агентство Al Masdar News. Между тем, в ходе патрулирования освобожденных районов военнослужащие сирийской армии обнаружили замаскированный оружейный склад, в котором, в том числе находились боевые беспилотники израильского производства. Также в ряд деревень провинции доставлена гуманитарная помощь от сирийского Красного Полумесяца.
На северо-востоке Эс-Сувейды продолжились боестолкновения между правительственной армией и боевиками так называемых спящих ячеек ИГ. Артиллерия САА вела огонь по укрытиям террористов, данные о местонахождении которых были получены в результате разведывательных полетов авиации Сирии и РФ. Отмечается, что благодаря оперативной работе ВКС и ВВС САР предупреждено большое количество нападений, подготавливаемых террористами.
Накануне сирийские СМИ сообщили о полном освобождении территории, примыкающей к иорданской границе. Позднее исламисты были замечены на контролируемых Израилем землях близ Голанских высот, а также в приграничных районах Иордании. По данным источников, обнаруженные террористы (около 20 человек) были уничтожены армейскими подразделениями этих стран. Во второй половине дня к Голанам прибыли военнослужащие российской военной полиции и отряд миротворцев ООН.
В четверг боевики открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Одно из зданий получило существенные повреждения. В результате его обрушения погибли три мирных жителя, смертельную травму также получил водитель бульдозера. Артиллерия САА открыла ответный огонь по военным объектам джихадистов. О потерях боевиков не сообщается.
В населенном пункте Аш-Шаджара провинции Дараа сложили оружие около 200 боевиков подконтрольного ИГ (группировка запрещена в РФ) формирования. Такие уточненные данные опубликовало агентство Al Masdar News. Между тем, в ходе патрулирования освобожденных районов военнослужащие сирийской армии обнаружили замаскированный оружейный склад, в котором, в том числе находились боевые беспилотники израильского производства. Также в ряд деревень провинции доставлена гуманитарная помощь от сирийского Красного Полумесяца.
На северо-востоке Эс-Сувейды продолжились боестолкновения между правительственной армией и боевиками так называемых спящих ячеек ИГ. Артиллерия САА вела огонь по укрытиям террористов, данные о местонахождении которых были получены в результате разведывательных полетов авиации Сирии и РФ. Отмечается, что благодаря оперативной работе ВКС и ВВС САР предупреждено большое количество нападений, подготавливаемых террористами.
Накануне сирийские СМИ сообщили о полном освобождении территории, примыкающей к иорданской границе. Позднее исламисты были замечены на контролируемых Израилем землях близ Голанских высот, а также в приграничных районах Иордании. По данным источников, обнаруженные террористы (около 20 человек) были уничтожены армейскими подразделениями этих стран. Во второй половине дня к Голанам прибыли военнослужащие российской военной полиции и отряд миротворцев ООН.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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