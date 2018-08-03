12:29 03 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ситуация в Сирии. В Дараа обнаружен склад с БЛА израильского производства

Сирийская армия восстановила контроль над территорией близ границы с Иорданией. В Дараа обнаружен склад с беспилотниками израильского производства. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В четверг боевики открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Одно из зданий получило существенные повреждения. В результате его обрушения погибли три мирных жителя, смертельную травму также получил водитель бульдозера. Артиллерия САА открыла ответный огонь по военным объектам джихадистов. О потерях боевиков не сообщается.


В населенном пункте Аш-Шаджара провинции Дараа сложили оружие около 200 боевиков подконтрольного ИГ (группировка запрещена в РФ) формирования. Такие уточненные данные опубликовало агентство Al Masdar News. Между тем, в ходе патрулирования освобожденных районов военнослужащие сирийской армии обнаружили замаскированный оружейный склад, в котором, в том числе находились боевые беспилотники израильского производства. Также в ряд деревень провинции доставлена гуманитарная помощь от сирийского Красного Полумесяца.

На северо-востоке Эс-Сувейды продолжились боестолкновения между правительственной армией и боевиками так называемых спящих ячеек ИГ. Артиллерия САА вела огонь по укрытиям террористов, данные о местонахождении которых были получены в результате разведывательных полетов авиации Сирии и РФ. Отмечается, что благодаря оперативной работе ВКС и ВВС САР предупреждено большое количество нападений, подготавливаемых террористами.

Накануне сирийские СМИ сообщили о полном освобождении территории, примыкающей к иорданской границе. Позднее исламисты были замечены на контролируемых Израилем землях близ Голанских высот, а также в приграничных районах Иордании. По данным источников, обнаруженные террористы (около 20 человек) были уничтожены армейскими подразделениями этих стран. Во второй половине дня к Голанам прибыли военнослужащие российской военной полиции и отряд миротворцев ООН.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
17

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 59

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 09:58
    да война походу в сирии никогда не закончиться
    злой пиннокио
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:15
      Ждём остросюжетные комменты от наших израильских друзей)) как продали БПЛА боевикам? Или они по лицензии сами собирали?
      maxim947
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 12:07
        Аполитично рассуждаете... Эти БПЛА, партнёры Путина, поставили не боевикам, а "умеренной" оппозиции, для борьбы с "кровавым" режимом Ирана... А если серьёзно, то Путину пора бы уже определиться, на чьей он стороне....
        Грэг Миллер
  2. Тралл Сегодня, 10:01
    Иорданцы отлавливают разбежавшихся игилоидов:

    Десятки боевиков ИГ, пойманных иорданскими военными на границе, когда те пытались сбежать, были переданы силам САА.
    Тралл
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 10:03
      ИГИЛ же вроде "победили" или опять врут?
      DIVAN SOLDIER
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:15
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        ИГИЛ же вроде "победили" или опять врут?

        Они бродят и создают проблемы, а между прочим это ваша добыча. Недорабатываете. negative
        Мы за вас не обязаны подчищать.
        Арон Заави
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:37
          Мы за вас не обязаны подчищать.

          Это хамство с вашей стороны, причем в крайней степени. Вы на постоянной основе мешали наводить порядок , из-за ваших действий создавались анклавы на примыкающей к границе територии, это ваши БПЛА обнаружены. Это вы бомбили сирийскую армию и сбивали их самолёты. Ради победы над террором могли бы и на время забыть свои обиды на Сирию, так нет, вы ещё сильнее усугубили отношения. Не хочу показаться жестоким, но поверьте если вам придется за это расплачиваться соболезновать вам никто не будет, и это будет от части справедливо.
          maxim947
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:41
            Цитата: maxim947

            Это хамство с вашей стороны, причем в крайней степени. Вы на постоянной основе мешали наводить порядок , из-за ваших действий создавались анклывы на примыкающей к границе територии, это ваши БПЛА обнаружены,

            Ничего мы вам не мешали, а соблюдали собственные интересы. Анклавы создавплись из-за бессилия правительства в Дамаске и развале сирийской армии. Обломки наших БЛА валяются по всей Сирии. А вы хотели,что бы мы оставляли без контроля приграничную страну в которой идет война?
            Арон Заави
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:45
              Ваша позиция и интересы давно всем понятны, так что не утруждайтесь. Ерничать только не надо.. как то подленько получается.
              maxim947
            2. Cottodraton (Николай) Сегодня, 11:44
              А нельзя ли узнать какие у вас интересы в концентрации у своих гран иц подразделений ИГИЛа?
              Очень странные интересы. Бородатых дяденек любите?
              Cottodraton
          2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:52
            Цитата: maxim947
            Это вы бомбили сирийскую армию и сбивали их самолёты. Ради победы над террором могли бы и на время забыть свои обиды на Сирию, так нет, вы ещё сильнее усугубили отношения. Не хочу показаться жестоким, но поверьте если вам придется за это расплачиваться соболезновать вам никто не будет, и это будет от части справедливо.

            Бомбили иранцев в Сирии. И правильно делали . Насчет обид, а с чего это их забывать? Это для вас Хибалла и ХАМАС не террористы, а для нас они террорюги с руками по плечи в крови . И мы совсем не забыли , как Дамаск их кормил и вооружал. Ну а насчет расплачиваться, так Дамаску еще платить и плтить по счетам.
            Арон Заави
            1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 11:00
              Курды таки оттяпали здоровенный кусок Сирии с нефтяными и газовыми полями.
              Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
        2. Skay (Сергей) Сегодня, 10:56
          Они бродят и создают проблемы, а между прочим это ваша добыча. Недорабатываете.

          Дык, там некоторые под ногами путаются, дорабатывать мешают... request
          Skay
        3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 10:57
          Цитата: Арон Заави
          Они бродят и создают проблемы, а между прочим это ваша добыча. Недорабатываете.
          Мы за вас не обязаны подчищать.

          Ха ха ха, это уже ваши проблемы, границы чьи охраняете свои или сирийские.... wassat
          XXXIII
        4. Маз Сегодня, 11:40
          А что это у нашей добычи ваши беспилотники делают? Арон? А ну поясни ? Может боевики картошку ими сажают?
          Маз
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:54
            Цитата: Маз
            А что это у нашей добычи ваши беспилотники делают? Арон? А ну поясни ? Может боевики картошку ими сажают?

            А ты в ШАБАК сходи. Тебе объяснят.
            Арон Заави
            1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:16
              Кстати, никто не обрати внимание на фразу в статье:
              в том числе находились боевые беспилотники израильского производства.
              ?
              Кто подскажет, вес боевого беспилотника, размер и т.д.? Это что, одноклассники предаторов и риперов валялись? Или - обычные беспилотники для функции контроля, самопально оборудованные в "смертников"?
              Околоточный
        5. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:02
          Ну. да, Арон. Еврей себя не похвалит, никто не похвалит...
          sabakina
        6. Ю-81 (Юрий) Сегодня, 12:13
          Они бродят и создают проблемы, а между прочим это ваша добыча. Недорабатываете. negative
          Мы за вас не обязаны подчищать

          Лучшая защита это нападение, да? )))
          Интересы они свои защищали. Лжецы проклятые.
          Ю-81
      2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:00
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        ИГИЛ же вроде "победили" или опять врут?

        Не победили, а сломали хребет и уменьшили их присутствие на территории Сирии до 10-20 %, теперь убегают к маме с папой.... yes
        XXXIII
    2. MPN (Павел) Сегодня, 10:11
      Цитата: Тралл
      были переданы силам САА.

      Странно, вроде как не нужны уже? Или США уже не котируется как нацальника?
      MPN
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:09
        Привет soldier
        Здраво рассудить - А кому этот полудохлый ишак нужен? -
        За него, похоже, платит уже не будут, а коль навара не светит хотят избавиться с минимальными потерями для себя.
        Только стоит помнить хорошую поговорку - сколь верёвочке не виться. вернётся оно трёхэтажным, троекратной отдачей.
        Так было, есть и будет.
        rocket757
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:25
          Привет Витя! soldier
          Цитата: rocket757
          За него, похоже, платит уже не будут, а коль навара не светит хотят избавиться с минимальными потерями для себя.

          В этом наверное и смысл. Главарей и полезный контингент они через Израиль уже вывели...
          MPN
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:38
      Друг друга захватывают, берут выкуп и отпускают с обеих сторон. Уж так устроен БВ. Тысячелетние обычаи зараз не изменишь.winked
      сибиралт
    4. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 10:58
      были переданы силам САА


      Если у них сирийского паспорта на руках нету - можно их сразу закопать.

      Горбатого - могила исправит.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  3. Ментат Сегодня, 10:08
    Цитата: DIVAN SOLDIER
    ИГИЛ же вроде "победили" или опять врут?

    ИГИЛ в Сирии недееспособен уже, добьют остатки, на этом всё.
    Ментат
  4. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:09
    Блин рука-лицо. Нашли обломки разбившихся легких БЛА, которые собрали на территории Сирии. А написали... laughing
    Арон Заави
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:21
      Цитата: Арон Заави
      Блин рука-лицо. Нашли обломки разбившихся легких БЛА, которые собрали на территории Сирии. А написали... laughing

      Где они разбившиеся? Разобранные просто.
      Серый брат
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:31
        Цитата: Серый брат
        Цитата: Арон Заави
        Блин рука-лицо. Нашли обломки разбившихся легких БЛА, которые собрали на территории Сирии. А написали... laughing

        Где они разбившиеся? Разобранные просто.

        Ты издеваешься? request Посмотри в большом разрешении.
        Арон Заави
        1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:41
          Цитата: Арон Заави
          Ты издеваешься? Посмотри в большом разрешении.

          То что их слегка покоцали при посадке, так это ничего страшного.
          Чей туфля?
          Серый брат
          1. Маз Сегодня, 11:43
            Я те прочитаю первое слово на бирке
            Цитата: Серый брат
            Цитата: Арон Заави
            Ты издеваешься? Посмотри в большом разрешении.

            То что их слегка покоцали при посадке, так это ничего страшного.
            Чей туфля?

            ЦАХАЛ - и всё, дальше можно не продолжать
            Маз
          2. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 12:11
            Вот кто бы уже говорил, ваше оружие тоже по всему БВ разбросано, это значит что и вы поставляли его бармлеям? Или сойдемся на том, что все таки бармалеи много чего позахватывали в Сирии?
            Что до беспилотников, Израиль конечно много чего продает на экспорт, но давать бармалеям беспилотники, серьезно? Это чтобы они их против нас применили, или чтобы они потом попали в руки иранцев или Хизбаллах fool ?
            Эх, диванные эхсперты, сирийские новости вам еще и не то наболтают, такие они " новости" на БВ, привыкайте.
            dolfi1
      2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 11:05
        Ещё не собранные.
        Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:23
      Лицо и руки измазаны тем, что "избранные" в открытую помогает бармалеям, а вы опять оправдываетесь , что не виноваты ни в чем. Это сирийцы оказывается виноваты, что нашли доказательства.
      Egorovich
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 10:30
        Цитата: Egorovich
        Лицо и руки измазаны тем, что "избранные" в открытую помогает бармалеям, а вы опять оправдываетесь , что не виноваты ни в чем. Это сирийцы оказывается виноваты, что нашли доказательства.

        Судя по тому чем вооружены террористы, так оправдываться нужно вам.
        Арон Заави
        1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:43
          Арон, вы человек умный, но отлично сами знаете, что написали сейчас неправду. Советско-российское оружие продавалось многим странам БВ, поэтому оно в руках бандитов. Израиль практически не имеет покупателей своего оружия на БВ. А оружия(Израиль), БЛА(Израиль), лекарств(Израиль) у бандитов в достаточном количестве. Понятное дело, что вы своих прикармливаете.
          Egorovich
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:00
            Цитата: Egorovich
            Арон, вы человек умный, но отлично сами знаете, что написали сейчас неправду. Советско-российское оружие продавалось многим странам БВ, поэтому оно в руках бандитов. Израиль практически не имеет покупателей своего оружия на БВ. А оружия(Израиль), БЛА(Израиль), лекарств(Израиль) у бандитов в достаточном количестве. Понятное дело, что вы своих прикармливаете.

            Лекарства и продовольствие мы поставляли в большом количестве группировке которая держала приграничную зону. А это не ИГИЛ , сидевший в основном в Ярмукском треугольнике на иорданской границе.Это был наш интерес. Они нас все эти годы не трогали, а на проблемы Дамаска нам откровенно наплевать. Насчет оружия это ложь. За шесть лет так и не удалось предьвить ничего. Назвать же эти обломки действующими БЛА просто позор для пишущего на "Военном обозрении".
            Арон Заави
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:40
          Цитата: Арон Заави
          Судя по тому чем вооружены террористы, так оправдываться нужно вам.

          Как это по-еврейски, отрицать явные факты и выкручиваться, переводя стрелки на других типа - ты сам такой. На БПЛА стоит израильское клеймо и поставить их террористам мог только Израиль, а советским оружием было вооружено пол-мира и поставить его могла куча стран.
          Piramidon
        3. Маз Сегодня, 11:49
          Это чьи террористы, чем вооружены?
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Egorovich
          Лицо и руки измазаны тем, что "избранные" в открытую помогает бармалеям, а вы опять оправдываетесь , что не виноваты ни в чем. Это сирийцы оказывается виноваты, что нашли доказательства.

          Судя по тому чем вооружены террористы, так оправдываться нужно вам.

          Хамас, который убил нашего израильского солдата? Так создали вы в куче с шабаком, моссадом и Аманом. Плоть от плоти ваше изделие. А сирийцы ещё ни одного израильтянина солдата даже не попытались грохнуть.
          Маз
      2. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:38
        Цитата: Egorovich
        Это сирийцы оказывается виноваты, что нашли доказательства.

        К сожалению, эти кадры - не доказательства.
        С таким же успехом на основании разбитых БПЛА можно обвинить в поддержке террористов тот же Китай.
        Alexey RA
    3. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:02
      Цитата: Арон Заави
      Блин рука-лицо. Нашли обломки разбившихся легких БЛА, которые собрали на территории Сирии. А написали...

      А чего вы там летали? Это же не ваша война или ваша... fellow
      XXXIII
      1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:15
        Цитата: XXXIII
        Цитата: Арон Заави
        Блин рука-лицо. Нашли обломки разбившихся легких БЛА, которые собрали на территории Сирии. А написали...

        А чего вы там летали? Это же не ваша война или ваша... fellow

        Так любопытство ,это национальная черта. feel
        Арон Заави
  5. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:12
    Позднее исламисты были замечены на контролируемых Израилем землях близ Голанских высот, а также в приграничных районах Иордании. По данным источников, обнаруженные террористы (около 20 человек) были уничтожены армейскими подразделениями этих стран.

    Самая хорошая новость (если правду написали).
    Rostislav
  6. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:25
    везите в Россию скорее и копируйте, пока сирийцы их не переломали
    Igoresha
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:39
      Цитата: Igoresha
      везите в Россию скорее и копируйте, пока сирийцы их не переломали

      Зачем? УЗГА давно уже серийно собирает израильские БПЛА Searcher II для ВС РФ (у нас они идут как "Форпост"). Один из них евреи недавно сбили.
      Alexey RA
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:41
        эти ж поновее будут и за лицензию платить не надо))
        Igoresha
    2. Black_PR (Сергей) Сегодня, 10:45
      А по Скрипалям советовать ничего не будете ?
      Black_PR
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 11:03
        выплатить им компенсацию на лечение
        Igoresha
        1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:33
          За счёт бюджета МI5.
          Alexey RA
        2. Black_PR (Сергей) Сегодня, 12:15
          " Новичком " ?
          Black_PR
  7. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 10:39
    военнослужащие сирийской армии обнаружили замаскированный оружейный склад, в котором, в том числе находились боевые беспилотники израильского производства


    Так это не секрет, кто спонсирует бармалеев.
    Генерал Песчаных Карьеров
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:58
    Цитата: MPN
    Странно, вроде как не нужны уже? Или США уже не котируется как нацальника?

    В Сша котируются главари и полевые командиры, которых они с семьями эвакуируют. Главное, чтобы был лидер, а уж вокруг него соберут новую "оппозиционно-демократическую" шоблу для продолжения войны. А Иордания передает пешек и конечно с разрешения "старшего товарища".
    rotmistr60
  9. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:16
    Когда на ВО появляется статья с грозным заголовком вроде этого: "В Дараа обнаружен склад с БЛА израильского производства", а в статье рассказывается совершенно о другом, когда вскользь там ещё раз упоминается: "в ходе патрулирования освобожденных районов военнослужащие сирийской армии обнаружили замаскированный оружейный склад, в котором, в том числе находились боевые беспилотники израильского производства." и всё это "со ссылкой на местные источники", значит ничего там нет и близко не было.
    Когда Израиль обнаруживает засланное бандюкам оружие, скажем, из Ирана, то собирается пресс-конференция с дипломатическими представителями различных стран и им демонстрирует не какие-то мелкие обломки, а как минимум, так:

    Собственно, удивляться нечему. Что сегодня распространяется в сети кроме, таких же бездоказательных воплей арабской прессы, фоточек пары-тройки ржавых цинков с надписями на иврите, или пустого трёпа вроде -- "Всем известно, что Израиль поставляет оружие террористам"? Да ничего. Если бы нашлось там хоть что-то серьёзное, уж сирийцы бы предъявили, не сомневайтесь! Если бы кто-то обнаружил, ну хоть какую-то зацепку, об этом бы трубили все новостные агентства на свете. hi
    А. Привалов
    1. Маз Сегодня, 11:55
      А теперь вы зайдите на израильские ресурсы и посмотрите внимательно на ежедневные русофобские высказывания, при том что предьявить вам нечего , абсолютно. Но Россия и хочет себе голаны забрать, и развернула войска у их подножия, и требует у Израиля то то, то это, и вооружает, и хим оружие применяет, и бочковые бомбы помогает, и Она тебе и агрессор и оккупант... мы только в том пока не виноваты для израильской прессы шо солнце всходит и заходит, море соленое и в воздухе есть кислород.. нам что ваших инструкторов в Грузии тоже надо было вот так на асфальте выложить, или ваш спецназ на Донбассе разложить головами в сторону Иерусалима, или ваших техников шо шарахаются по всем республикам СНГ и оружие модернизируют построить в шеренгу ?
      Маз
      1. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 12:09
        Цитата: Маз
        Хамас, который убил нашего израильского солдата?

        Цитата: Маз
        мы только в том пока не виноваты для израильской прессы


        Маз, тебе пейсы вкупе с крестиком не жмут?
        alexsipin
    2. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:19
      Александр, в придачу к вашему комменту советую дать ТТХ боевого беспилотника. А то действительно, одну фразу прочитали, а проанализировать написанное лень.
      Околоточный
  10. Коловрат Рус (Алексей) Сегодня, 11:27
    Кто бы сомневался , что Израиль , помогал и помогает джихадистам . А также помогает и вооружает последних , до сих пор. Спасли белокасочников и т.д. Но что же наши израильские " друзья " , станут " петь " теперь ?
    Коловрат Рус
  11. demo (Ван) Сегодня, 11:28
    Между тем, в ходе патрулирования освобожденных районов военнослужащие сирийской армии обнаружили замаскированный оружейный склад, в котором, в том числе находились боевые беспилотники израильского производства.
    А вот это и не новость.
    И так все было понятно.
    Если бы еще в интернете разместили бы истории болезней бармалеев, из израильских клиник, то это было бы интереснее.
    А так израильтяне заявят что куплены БПЛА на рынке. Где-то в Египте или Турции. Бизнес и ничего личного.
    demo
  12. Radikal Сегодня, 12:10
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: maxim947

    Это хамство с вашей стороны, причем в крайней степени. Вы на постоянной основе мешали наводить порядок , из-за ваших действий создавались анклывы на примыкающей к границе територии, это ваши БПЛА обнаружены,

    Ничего мы вам не мешали, а соблюдали собственные интересы. Анклавы создавплись из-за бессилия правительства в Дамаске и развале сирийской армии. Обломки наших БЛА валяются по всей Сирии. А вы хотели,что бы мы оставляли без контроля приграничную страну в которой идет война?

    Склад ИГИЛовский - Вы с их помощью "контролируете" территорию Сирии? wassat tongue lol
    Radikal
Картина дня