Китай отказался соблюдать санкции США в отношении иранской нефти

Китай не собирается соблюдать введенные США санкции против Ирана. Пекин продолжит импортировать иранскую нефть, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, участвующих в переговорах двух стран.Агенство сообщает, что США так и не смогли добиться от Китая сокращения объема экспорта иранской нефти, хотя в то же время Пекин согласился пока не наращивать уже экспортируемых объемов. Блумберг напоминает, что в настоящее время представители Соединенных Штатов совершают поездки по странам, являющимися импортерами нефти из Ирана, с целью обсуждения вопроса полного прекращения импорта нефтепродуктов из этой страны к ноябрю 2018 года, но при переговорах по этому поводу в Китае, у США ничего не вышло.Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливают все санкций против Ирана. Кроме этого, Вашингтон вводит санкции против стран, которые ведут бизнес с Ираном. Также американский Госдеп заявил, что будет добиваться полного запрета на закупку нефти из Ирана к началу ноября.Пекин ранее официально заявил, что страна не планирует откликаться на призыв президента Трампа о прекращении закупок иранской нефти. К тому же Китай является одним из основных импортеров нефти из Ирана.