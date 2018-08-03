12:29 03 августа
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Китай отказался соблюдать санкции США в отношении иранской нефти

Китай не собирается соблюдать введенные США санкции против Ирана. Пекин продолжит импортировать иранскую нефть, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, участвующих в переговорах двух стран.

Китай отказался соблюдать санкции США в отношении иранской нефти


Агенство сообщает, что США так и не смогли добиться от Китая сокращения объема экспорта иранской нефти, хотя в то же время Пекин согласился пока не наращивать уже экспортируемых объемов. Блумберг напоминает, что в настоящее время представители Соединенных Штатов совершают поездки по странам, являющимися импортерами нефти из Ирана, с целью обсуждения вопроса полного прекращения импорта нефтепродуктов из этой страны к ноябрю 2018 года, но при переговорах по этому поводу в Китае, у США ничего не вышло.


Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливают все санкций против Ирана. Кроме этого, Вашингтон вводит санкции против стран, которые ведут бизнес с Ираном. Также американский Госдеп заявил, что будет добиваться полного запрета на закупку нефти из Ирана к началу ноября.

Пекин ранее официально заявил, что страна не планирует откликаться на призыв президента Трампа о прекращении закупок иранской нефти. К тому же Китай является одним из основных импортеров нефти из Ирана.



Использованы фотографии: https://www.vestifinance.ru
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Комментарии 29

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  1. новичок (garik) Сегодня, 10:53
    ну естественно. а ведь как “специалисты_ политологи_ экономисты“ в инете рвали в клочья Иран, доказывая, что Китай отказался от иранской нефти. smile
    новичок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:57
      Гарик , салют ! hi Наш президент тоже "плювал слюнями" на США и договорился о поставках иранской нефти в обмен на технику . wink
      bouncyhunter
      1. новичок (garik) Сегодня, 11:00
        Паша, здоровенько! это даже очень хорошо!
        новичок
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:04
          Ну и что могут предпринять янки?))) А ничего) будут злиться, топать ногами, делать угрожающие заявления, но сделать ничего не смогут. Этакий очередной щелчок по носу.)
          maxim947
      2. barsuk (Максим) Сегодня, 11:23
        Цитата: bouncyhunter
        Гарик , салют ! hi Наш президент тоже "плювал слюнями" на США и договорился о поставках иранской нефти в обмен на технику . wink

        Нам то зачем их нефть? У нас своей полно.
        barsuk
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:25
          Вам в России - не надо , а нам в Беларуси - надо .
          bouncyhunter
          1. barsuk (Максим) Сегодня, 11:29
            Цитата: bouncyhunter
            Вам в России - не надо , а нам в Беларуси - надо .

            Понято, на флаг не глянул)
            barsuk
            1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:46
              Данный бартер выгоден и России и Ирану, следовательно почему нет?
              maxim947
      3. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 11:26
        Цитата: bouncyhunter
        Наш президент тоже "плювал слюнями" на США и договорился о поставках иранской нефти в обмен на технику . wink

        Иногда соглашаться нужно с американцами. Мы то вроде как "партнеры". Но фигу в кармане держать нужно.
        И соблюдать свои экономические интересы.
        seti
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:28
          Цитата: seti
          И соблюдать свои экономические интересы.

          Что наш АГЛ и сделал . Не удивлюсь если его лично матрасы санкциями обложат и всю Беларусь заодно .
          bouncyhunter
          1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 11:32
            Изоленты не хватит.
            А вообще нам торговля с Ираном очень важна и нужна. Это идеальная страна для нас как рынок сбыта нашей продукции. Особенно машин и тяжелого машиностроения. Ну и с/х.
            Иран - густонаселенная, богатая полезными ископаемыми и обложенная санкциями что резко сужает ее маневр в торговой плоскости. Нужно заполнить нишу. Тем более денюжка в Иране тоже есть. Или нефть кому как нравиться.
            seti
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:36
              Самое интересное что пресс-служба Лукашенко сообщила только о факте договорённости , но подробностей не сообщили . Подозреваю что это далеко не последнее соглашение такого рода .
              bouncyhunter
      4. MPN (Павел) Сегодня, 12:18
        США интересные мальчики.Сами они ни чего делать кроме как хотеть не собираются, подговаривают всех вместо них выполнять их желания, да еще и при этом не стесняются против них же и санкции вводить. Прямо смешно, на их наглость смотреть и ведь , и ведь работает. дае не знаю как охарактеризовать все это... типа ты на какай соседу под дверь, а мы тебе за это комуналку повысим.... на 25 %...
        MPN
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:59
      Привет soldier
      Китай такая страна, что может положить на кого угодно и что угодно ... эт ведь не только экономически оправданное решение, тут ведь железные фабержё надо иметь и небесный нефритовый замок!
      Посмотрим кто ещё рискнёт.
      За наших интересно тож посмотреть, надеюсь не встанут опять на вытяжку, в ладошки хлопать не начнут???
      rocket757
      1. новичок (garik) Сегодня, 11:05
        привет Виктор. да тут интересная возня получается с так называемым “двухпартийным докладом“. адекватные янки считают, что новыми “жесточайшими санкциями“, неоконы готовятся к войне с нами. инфа с “Инфомакса“.
        новичок
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:01
      Китай больше всего не хотел американских санкций против России. Си сразу говорил, что это начало эскалации мировых торговых войн и был прав. Если американцы начнут перекрывать ближневосточную нефть для Китая, то для России это ничем хорошим не окончится в конечном итоге. Но это уже другая история. winked
      сибиралт
      1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 11:12
        В этом фашингтонском зехере все очень просто, как формула этилового сирта (почти никто не помнит, но водку пьем).
        Ребяты , откажитесь от иранской нефти и возьмите нашу , сланцево-демократическую.
        И будет вам щастье........ А не возьмете тоды будет вам ай,яй,яй.
        А дядя Си против! И?????????????
        БorisovичЪ
      2. Шмель_3 Сегодня, 11:16
        сибиралт (Олег) Сегодня, 11:01
        Вы мне, пожалуйста, объясните эту ситуацию.
        Допустим, я товарищ К. Для того чтобы работало мое предприятие, мне надо Н тонн нефти. Я закупал ее у товарища И. Теперь, товарищ А, призывает меня сократить или вовсе отказаться от закупок нефти у товарища И. По логике вещей, товарищ А, должен мне предоставить Н тонн нефти, что бы мое предприятие продолжило работу. Ну а если этого не происходит, то почему я, должен выполнять "призывы" товарища А? И если, товарищ А, начнет блокировать поставки нефти для меня, то, вполне резонно, что я приму меры противодействия к этому.
        Шмель_3
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:59
    Пекин согласился пока не наращивать уже экспортируемых объемов

    пусть штатовцы довольствуются малым... и то пока Китай не передумал...
    Masya Masya
    1. БorisovичЪ (Борисович) Сегодня, 11:17
      Цитата: Masya Masya
      пусть штатовцы довольствуются малым.

      Все правильно Марина! love А то возомнили, понимаш, себя вторым центром вселенной (первые шумеры, они же копатели Черного моря, и даже не спорьте на эту тему), а тут такой обломчик. Пока такой, дальше будем посмотреть.
      БorisovичЪ
    2. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 11:27
      Это на словах они не повышают объемы. А на деле ?
      seti
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:39
        Цитата: seti
        А на деле ?

        а кто проверит?
        Masya Masya
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:02
    Вот и хорошо...Не так все просто, как думают в США, крикнули, хлыстом щелкнули и все на задние лапки стали..
    parusnik
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:03
    представители Соединенных Штатов совершают поездки по странам, являющимися импортерами нефти из Ирана
    Полетели гонцы во все концы учить как правильно необходимо жить и с кем торговать даже в ущерб себе. Китай показал средний палец и правильно сделал.
    rotmistr60
  5. fif21 (александр) Сегодня, 11:09
    Команды из Фашингтона начинают игнорировать wassat И не только Китай!
    Вот к чему приводит непоколебимая вера в свою исключительность!
    Отказ от доллара
    Солидарность с "врагами" США (невозможность экономического давления)
    Нейтрализация военного потенциала США
    И нет больше гегемона! wassat А есть второстепенная страна с огромным международным долгом. США - банкрот. hi
    fif21
  6. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 11:22
    А почему в убыток себе Китай должен соблюдать интересы США??
    Вот интересно а США в убыток себе но в интересах других стран, что делают?
    jncnfdybr
  7. Vard Сегодня, 11:52
    Это называется... на ка выкуси! Нефть у Ирана в очередь... они же её с дисконтом будут продавать...
    Vard
  8. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 12:19
    Китай России не союзник, да и не надо. "...И не друг, и не враг, а так...". В текущий момент это нас вполне устраивает. Но все же ИМХО считаю, что они молодцы. Хоть кто-то утер нос зарвавшемуся хаму. В отличие от нашего президента, который с санкциями против России не борется, а перекладывает поступившие от них проблемы на простых людей (упадок экономики из-за санкций привел к падению жизненного уровня населения).
    mikh-korsakov
  9. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 12:27
    А с какого перепугу самостоятельные сильные государства повелись бы на хотелки полосатых. Их наоборот, надо долбить везде, где только можно.
    Ros 56
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