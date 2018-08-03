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Китай отказался соблюдать санкции США в отношении иранской нефти
Китай не собирается соблюдать введенные США санкции против Ирана. Пекин продолжит импортировать иранскую нефть, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, участвующих в переговорах двух стран.
Агенство сообщает, что США так и не смогли добиться от Китая сокращения объема экспорта иранской нефти, хотя в то же время Пекин согласился пока не наращивать уже экспортируемых объемов. Блумберг напоминает, что в настоящее время представители Соединенных Штатов совершают поездки по странам, являющимися импортерами нефти из Ирана, с целью обсуждения вопроса полного прекращения импорта нефтепродуктов из этой страны к ноябрю 2018 года, но при переговорах по этому поводу в Китае, у США ничего не вышло.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливают все санкций против Ирана. Кроме этого, Вашингтон вводит санкции против стран, которые ведут бизнес с Ираном. Также американский Госдеп заявил, что будет добиваться полного запрета на закупку нефти из Ирана к началу ноября.
Пекин ранее официально заявил, что страна не планирует откликаться на призыв президента Трампа о прекращении закупок иранской нефти. К тому же Китай является одним из основных импортеров нефти из Ирана.
Агенство сообщает, что США так и не смогли добиться от Китая сокращения объема экспорта иранской нефти, хотя в то же время Пекин согласился пока не наращивать уже экспортируемых объемов. Блумберг напоминает, что в настоящее время представители Соединенных Штатов совершают поездки по странам, являющимися импортерами нефти из Ирана, с целью обсуждения вопроса полного прекращения импорта нефтепродуктов из этой страны к ноябрю 2018 года, но при переговорах по этому поводу в Китае, у США ничего не вышло.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливают все санкций против Ирана. Кроме этого, Вашингтон вводит санкции против стран, которые ведут бизнес с Ираном. Также американский Госдеп заявил, что будет добиваться полного запрета на закупку нефти из Ирана к началу ноября.
Пекин ранее официально заявил, что страна не планирует откликаться на призыв президента Трампа о прекращении закупок иранской нефти. К тому же Китай является одним из основных импортеров нефти из Ирана.
Использованы фотографии: https://www.vestifinance.ru
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