12:25 03 августа
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Британские СМИ рассказали о российской шпионке в посольстве США в Москве

Американские контрразведчики установили, что в посольстве США в Москве более 10 лет работала, оставаясь незамеченной, агент российских спецслужб, пишет газета The Guardian.



По данным источника газеты, гражданка России была принята на работу в Секретную службу (занимается охраной первых лиц) более 10 лет назад. Россиянка имела доступ к локальной сети и электронной почте дипмиссии. Возможно, она даже отслеживала рабочий график президента и вице-президента США, добавил он.


Под подозрение женщина попала лишь в 2016 году во время рутинной проверки сотрудников посольства. В тот же год отделом региональной безопасности Госдепа было начато расследование.

По словам собеседника, шпионку выдали частые контакты с ФСБ, многочисленные несанкционированные встречи и контакты. У нее было достаточно времени для сбора разведданных без надзора. Кроме того, несколько сотрудников посольства «взаимодействовали с ней на личном уровне», посылая сообщения на личную почту россиянки, что абсолютно недопустимо.

Однако Госдеп не принял в отношении подозреваемой никаких мер, видимо, опасаясь ненужной огласки.

Россиянка была уволена из Секретной службы лишь летом 2017 года на фоне сокращения персонала американской дипмиссии в России.

Газета утверждает, что ей известно имя работавшей в посольстве россиянки, однако оглашать его не станет, поскольку не смогла получить от нее комментария по этому поводу.

Использованы фотографии: ТВ Центр, http://www.tvc.ru
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Комментарии 24

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  1. Умник (Вася) Сегодня, 10:55
    Это красный воробей не иначе!!!
    Умник
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:01
      Звездоболы одним словом...
      maxim947
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:12
        Тем более что работа за границей это не по профилю ФСБ.
        Серый брат
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:47
          "она" в Москве работала, в посольстве США.
          maxim947
  2. новичок (garik) Сегодня, 10:58
    если б они знали имя, так орали б на каждом углу. а так и дураку поеятно: историю выдумал журналюга в надежде получить свои пару минут славы.
    новичок
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:03
      Фуфло от нагличан . negative Матрасы уже опровергли :
      Секретная служба США категорически опровергла информацию британской газеты The Guardian о наличии доступа к секретной информации у россиянки, которая якобы была уволена из американского посольства в Москве. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Секретной службы Мазон Браймен.

      Источник : https://news.mail.ru/politics/34302374/
      bouncyhunter
      1. новичок (garik) Сегодня, 11:07
        что и требовалось доказать, Паша , благодарю.
        новичок
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:10
          Опять наглосаксы "путаются в показаниях" . Скучно , девочки ...
          bouncyhunter
      2. sir_obs (Борис) Сегодня, 11:09
        Джентльмены не лгут! Это просто янки немхотят огласки, предупреждали же.
        sir_obs
        1. новичок (garik) Сегодня, 11:12
          ‘Джентлʹмены остались лишь в бессмертных сочинениях Артура Конан Дойля, да и то в исполнении нашего киноматографа.
          новичок
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:24
            Цитата: новичок
            ‘Джентлʹмены остались лишь в бессмертных сочинениях Артура Конан Дойля, да и то в исполнении нашего киноматографа.

            )))
            Серый брат
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:19
              Наш кинорежиссёры даж из английской классики смогли сделать шедевры!
              За Шерлок Холмса шибко стараться не пришлось, произведения и так очень интересные, а Дж. К. Джирома только в нашей интерпретации смотреть интересно, читать сами произведения, эт надо быть .... быть англичанином например, иначе никак!
              Фильмы аглицкие смотреть, бе-е-е ....
              rocket757
  3. СКАД (Юрий) Сегодня, 11:06
    КАкие ваши доказательства?
    СКАД
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:07
    Газета утверждает, что ей известно имя работавшей в посольстве россиянки, однако оглашать его не станет, поскольку не смогла получить от нее комментария по этому поводу.
    ....Пока за уши...по делу Скрипалей притянуть не получается...Потому и не называют...Как только, что-то придумают назовут...
    parusnik
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:07
    Американские контрразведчики установили, что в посольстве США в Москве более 10 лет работала, оставаясь незамеченной, агент российских спецслужб

    Американские контрразведчики лично сообщили это британским СМИ? recourse
    я так понимаю... британские СМИ- это как британские ученые... lol
    Masya Masya
    1. jjj Сегодня, 12:07
      Британские ученые выдают что-то, что можно потрогать, британские журналисты выдают что-то, что можно лишь унюхать
      jjj
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:11
    Британские СМИ опять впереди планеты всей. Наверное интерес к отравлениям в Англии пропал у читателя, который наконец начал понимать, что ему лапшу на уши вешают. Вот решили поделиться новостью, о которой почему- то помалкивали американские СМИ.
    шпионку выдали частые контакты с ФСБ, многочисленные несанкционированные встречи и контакты
    Какие-то в России тупые разведчики (по англосаксонскому мнению) пошли, что не стесняясь и открыто встречаются с сотрудниками ФСБ (почему не СВР ?). Интересует и другой вопрос - как американцы вели наружное наблюдение в Москве? Они Москву с Вашингтоном не перепутали?
    rotmistr60
    1. demo (Ван) Сегодня, 11:37
      Какие-то в России тупые разведчики (по англосаксонскому мнению) пошли, что не стесняясь и открыто встречаются с сотрудниками ФСБ (почему не СВР ?).
      Рядовому обывателю еще надо объяснить что такое СВР.
      Лет 20 ушло на то, чтобы деревенщина из Канзаса начала понимать что КГБ уже нет, а есть ФСБ.
      demo
      1. colonel (Валерий) Сегодня, 12:09
        Да ладно вам, забыли историю про Штирлица в буденовке и с парашютом за спиной?
        colonel
  7. AID.S Сегодня, 11:11
    По словам собеседника, шпионку выдали частые контакты с ФСБ, многочисленные несанкционированные встречи и контакты.

    Классика.Ничто не выдавало в нем русского разведчика, кроме волочащегося парашюта...
    AID.S
  8. Федя Форточкин (Виктор) Сегодня, 11:23
    Во умники......
    Федя Форточкин
  9. Vard Сегодня, 11:54
    Интересная у них жизнь... Только Скрипалей откачали... бац! Шпионку нашли...
    Vard
  10. Radikal Сегодня, 11:57
    Цитата: Серый брат
    Тем более что работа за границей это не по профилю ФСБ.

    lol
    Radikal
  11. sib.ataman Сегодня, 12:22
    Это сюжет для продолжения "Красной жары"! В которой Россию и её жителей (судя по лицам, одни евреи и монголы) показывают такими идиотами, что не удивительно потом отравление Скрипалей в Солсбери с последующим чудесным воскрешением!
    sib.ataman
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