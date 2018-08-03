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Британские СМИ рассказали о российской шпионке в посольстве США в Москве
Американские контрразведчики установили, что в посольстве США в Москве более 10 лет работала, оставаясь незамеченной, агент российских спецслужб, пишет газета The Guardian.
По данным источника газеты, гражданка России была принята на работу в Секретную службу (занимается охраной первых лиц) более 10 лет назад. Россиянка имела доступ к локальной сети и электронной почте дипмиссии. Возможно, она даже отслеживала рабочий график президента и вице-президента США, добавил он.
Под подозрение женщина попала лишь в 2016 году во время рутинной проверки сотрудников посольства. В тот же год отделом региональной безопасности Госдепа было начато расследование.
По словам собеседника, шпионку выдали частые контакты с ФСБ, многочисленные несанкционированные встречи и контакты. У нее было достаточно времени для сбора разведданных без надзора. Кроме того, несколько сотрудников посольства «взаимодействовали с ней на личном уровне», посылая сообщения на личную почту россиянки, что абсолютно недопустимо.
Однако Госдеп не принял в отношении подозреваемой никаких мер, видимо, опасаясь ненужной огласки.
Россиянка была уволена из Секретной службы лишь летом 2017 года на фоне сокращения персонала американской дипмиссии в России.
Газета утверждает, что ей известно имя работавшей в посольстве россиянки, однако оглашать его не станет, поскольку не смогла получить от нее комментария по этому поводу.
По данным источника газеты, гражданка России была принята на работу в Секретную службу (занимается охраной первых лиц) более 10 лет назад. Россиянка имела доступ к локальной сети и электронной почте дипмиссии. Возможно, она даже отслеживала рабочий график президента и вице-президента США, добавил он.
Под подозрение женщина попала лишь в 2016 году во время рутинной проверки сотрудников посольства. В тот же год отделом региональной безопасности Госдепа было начато расследование.
По словам собеседника, шпионку выдали частые контакты с ФСБ, многочисленные несанкционированные встречи и контакты. У нее было достаточно времени для сбора разведданных без надзора. Кроме того, несколько сотрудников посольства «взаимодействовали с ней на личном уровне», посылая сообщения на личную почту россиянки, что абсолютно недопустимо.
Однако Госдеп не принял в отношении подозреваемой никаких мер, видимо, опасаясь ненужной огласки.
Россиянка была уволена из Секретной службы лишь летом 2017 года на фоне сокращения персонала американской дипмиссии в России.
Газета утверждает, что ей известно имя работавшей в посольстве россиянки, однако оглашать его не станет, поскольку не смогла получить от нее комментария по этому поводу.
Использованы фотографии: ТВ Центр, http://www.tvc.ru
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