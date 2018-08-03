12:24 03 августа
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НАСА планирует отказаться от "Союзов"

Американское космическое агентство может отказаться от доставки своих астронавтов к Международной космической станции (МКС) уже в следующем году. Согласно опубликованному НАСА расписанию, на 2019 года запланирован запуск двух частных пилотируемых кораблей.

НАСА планирует отказаться от "Союзов"


Как сообщили в НАСА, два запуска американских пилотируемых кораблей запланировано на 2019 год, и это может привести к отказу Агенства закупать места на российских "Союзах". По планам американского аэрокосмического агенства, на апрель планируется первый пилотируемый запуск корабля Илона Маска SpaceX к МКС. На лето запланирован пилотируемый запуск корабля компании Boeing. Даты запусков окончательно не утверждены, так как могут переноситься по различным причинам.


Обе частные компании участвуют в программе НАСА по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС (Commercial Crew Program). Американское космическое агенство всячески поддерживает и поощряет создание частных пилотируемых кораблей, так как в случае успеха это поможет НАСА избавиться от необходимости "платить деньги русским" за доставку астронавтов в космос.

В то же время, в США сомневаются, что частные компании сумеют сертифицировать свои корабли в срок. Наиболее вероятной датой пилотируемого полета и для SpaceX и для Boeing называется конец лета 2020 года.

В Роскосмосе ранее заявили, что российские "Союзы" готовы и далее доставлять американских астронавтов на МКС. За соответствующую плату, конечно...

Использованы фотографии: https://www.instagram.com/
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Комментарии 46

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  1. новичок (garik) Сегодня, 11:24
    шо то верится с трудом...
    новичок
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:39
      Цитата: новичок
      шо то верится с трудом...

      А потом? Ну когда откажутся и будут оправлять используя местных производителей? Будете говорить, что это фейк и все снято в холливуде?
      Дырокол
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:42
        Это неизбежно, вопрос времени. Но в 2020 году крайне маловероятно.
        maxim947
      2. новичок (garik) Сегодня, 11:47
        ну вот когда откажутся, я скажу : и чёрт с ними. да и вопрос статуса сегмента янки после отказа от МКС? как бы не получилось, что масковйы иже с ними не платили нам за стыковку к МКС.
        не надо делать выводы вместо меня.
        новичок
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:02
          Цитата: новичок
          да и вопрос статуса сегмента янки после отказа от МКС?

          Ну не только ради МКС нужны пилотируемые полеты, поживет она еще несколько лет, а там и к Луне потянутся..
          Дырокол
          1. новичок (garik) Сегодня, 12:09
            “несколько лет“? к Луне полетит кто? на чём?
            а вы вкурсе, что “Мир“ по сей день неплохо бы исполнял свою роль? это я про “несколько лет“.
            новичок
      3. sib.ataman Сегодня, 11:58
        Не кажи гоп-пока не перепрыгнул!
        sib.ataman
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:41
      Свежо предание ... Очередной PR от матрасов ...
      bouncyhunter
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:07
        Бог в помощь и метлу в придачу (ступу не отдадим, наша), коль "батутом" пользоваться не хотят.
        В принципе они могут, вот и поглядим, что "баксик животворящий" выродит.
        rocket757
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:15
        ПрЮвет Паша! Вчера писали, у Маска по кварталу 717 лимонов убытка.
        П.С. "Ну погоди" 50 лет!
        sabakina
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:26
    Даты запусков окончательно не утверждены, так как могут переноситься по различным причинам
    Вот когда "различные причины" исчезнут тогда и поговорить на эту тему можно. Они уже заявляли об отказе в приобретении наших РД в связи с выпуском своих. И, что в итоге?
    rotmistr60
    1. новичок (garik) Сегодня, 11:31
      в итоге просто декларации.
      новичок
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:37
      Цитата: rotmistr60
      Они уже заявляли об отказе в приобретении наших РД в связи с выпуском своих. И, что в итоге?

      НАСА никогда такого не заявляла, потому как не имеет к ним никакого отношения. НАСА заказывает запуски у компаний, а каким образом эти компании их осуществляют и на чем их не касается, лишь бы все было сертифицировано и соответствовало требованиям безопасности.
      Дырокол
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:43
        Под "они" я подразумеваю американцев. А НАСА к вашему сведению выдавало сертификат на РД-180. И в дополнение
        Отказ Пентагона от использования российских двигателей РД-180 может сказаться на финансовой жизнеспособности проектов НАСА
        rotmistr60
        1. BlackMokona Сегодня, 11:47
          Фалькон-9 и Дельта-4 летают на своих двигателях давно. Дельта-4 вообще с 2002 года. НАСА никогда не была в зависимости от Российских двигателей.
          BlackMokona
        2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:52
          Цитата: rotmistr60
          НАСА к вашему сведению выдавало сертификат на РД-180

          Конечно, без сертификации ULA не смог бы свой Атлас Использовать по контрактам НАСА, я это и говорил. Но НАСА не покупает у нас ракетные двигатели и не строит на них планы покупать-отказаться. Повторяю, НАСА плевать на чьих двигателях ULA будет выполнять контрактные запуски, лишь бы они были сертифицированы.
          Дырокол
          1. новичок (garik) Сегодня, 12:06
            так естественно сертифицируют ВВС с НАСА. да и покупка именно РД180 по указке и наводке НАСА. не надо иллюзий, вреде полёты частников исключительно дело рук частников и НАСА всё равно.
            новичок
      2. sib.ataman Сегодня, 12:04
        Пусть сертифицируются, клеймятся и нумеруются. Мы не против. Важно, чтобы у нашего Роскосмоса была чёткая программа развития на 20 лет вперёд, с соответствующим финобезпечением!
        sib.ataman
        1. синдикалист (Димон) Сегодня, 12:09
          Осталась сущая фигня - написать и реализовать такую программу. Последние лет 20 все недосуг, но напишут, наверное
          синдикалист
    3. vadsonen (Вадим) Сегодня, 11:56
      Вот когда

      vadsonen
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:06
        Вроде в ноябре запустят Дрэгон2, а Боинг отстает, перенесли на следующий год.
        Дырокол
      2. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 12:08
        Именно так. Надо свой космос развивать, а не кивать, что у соседа всё плохо, сосед и без нас разберется
        YarSer88
  3. iouris (iouris) Сегодня, 11:32
    Кстати, название пора изменить: Союза нет - произошёл его роспуск.
    iouris
  4. Приговор (Владимир) Сегодня, 11:34
    Эти «летавшие на Луну» от РД-190 отказаться всё никак не могут, а вы про «Союзы» говорите.
    Приговор
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:42
      Цитата: Приговор
      Эти «летавшие на Луну» от РД-190 отказаться всё никак не могут, а вы про «Союзы» говорите.

      РД-190 это что? Просветите пожалуйста, что это такое, отчего американцы так отказаться не могут?
      Дырокол
      1. Приговор (Владимир) Сегодня, 11:43
        Я образованием неграмотных не занимаюсь, обращайтесь в Минобрнауки.
        Приговор
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:46
          Цитата: Приговор
          Я образованием неграмотных не занимаюсь, обращайтесь в Минобрнауки.

          Навеяло... Не в обиду... Из Булгакова..
          Вы ещё только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости
          Дырокол
          1. Приговор (Владимир) Сегодня, 11:54
            Не в обиду... вы очень верно вспомнили Булгакова в связи с Вашим вопросом... не лезьте в инженерные вопросы и физику, изучайте литературу дальше. И да, навеяло русскую народную поговорку
            « Дурака учить - только портить »
            Приговор
          2. sib.ataman Сегодня, 12:08
            У нас что? Начались булгаковские чтения?
            sib.ataman
        2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:55
          Цитата: Приговор
          Я образованием неграмотных не занимаюсь, обращайтесь в Минобрнауки.

          Обратился в Минобрнауки, там ничего про РД-190 не знают, может не туда вы адресовали вопрос? Или сами расскажете что это за новая зависимость у "летавших на луну"?
          Дырокол
          1. Приговор (Владимир) Сегодня, 11:59
            Попробуйте обратиться к кому-нибудь выше охранника на входе, возможно Вам ответят. Удачи. И пожалуйста, перестаньте забивать эту ветку чата Вашими не вполне уместными комментариями.
            Приговор
          2. sib.ataman Сегодня, 12:10
            Зависимость простая. Когда курнут, требуют повтора!
            sib.ataman
      2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:54
        Дырокол, а трудно представить, что человек описку сделал (9 и 8 рядышком). Зачем же сразу
        слабое в умственном отношении существо
        Некрасиво как-то.
        rotmistr60
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:00
          Цитата: rotmistr60
          Некрасиво как-то

          Не спорю... нехорошо как то вышло.
          "Мы все глядим в Наполеоны..."
          Дырокол
      3. sib.ataman Сегодня, 12:07
        Товарисч хотел сказать Р-180. Не надо быть такой занудой без страха и упрёка!
        sib.ataman
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:13
          Цитата: sib.ataman
          Товарисч хотел сказать Р-180. Не надо быть такой занудой без страха и упрёка!

          Я уже признал избыточность своих издевок, чего же боле?
          Дырокол
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:38
    -Трамвай построить, - это не ишака купить...
    Masya Masya
    1. sib.ataman Сегодня, 12:12
      Так ишаки сегодня и покупают трамваи!
      sib.ataman
  6. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 11:50
    Перо в зад и флаг им в руки...Отцепить свой сегмент станции и начинать строить свою..Пущай летают...
    нафанаил
    1. BlackMokona Сегодня, 12:00
      Сначала нужно модули добавить, а то без энергии плохо придётся
      BlackMokona
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:11
      Цитата: нафанаил
      Отцепить свой сегмент станции и начинать строить свою

      Чей то не настроили совсем, сколько модуль Наука мучают, а вы новую станцию предлагаете. Да и к чему она, никакого толка от неё нет. Чистая демонстрация интернационализма на околоземной орбите...
      Дырокол
    3. sib.ataman Сегодня, 12:14
      Пока строчил свои коменты другим, нашёлся умник который озвучил мою мысль! Кажись, мы все одинаково талантливы!
      sib.ataman
  7. Vard Сегодня, 11:56
    Полететь то они полетят... только вот астронавтов в эти корабли придётся ногами запихивать...
    Vard
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:11
      Да ладно, есть причина усе препятствия и сомнения сметающая! Баксик животворящий!
      Страховки там, соц пакет обалденный .... в дополнении к пинку направляющему!
      rocket757
  8. другой РУСИЧ Сегодня, 12:03
    После "подводной лодки" Маска я не удивляюсь ничему уже. Пиар— вещь доходная...
    другой РУСИЧ
  9. Старый военрук Сегодня, 12:17
    Да флаг в руки и свисток в жадницу.
    Старый военрук
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