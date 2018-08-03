12:25 03 августа
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Украина отметила «неправильный» день ВДВ вместе с Россией

Второго августа в России отметили День ВДВ, к праздничным мероприятиям массово присоединились и на Украине, передает РИА Новости.

Украина отметила «неправильный» день ВДВ вместе с Россией


Видимо, украинцы забыли, что теперь День ВДВ (десантно-штурмовых войск) в их стране отмечается 21 ноября, отметили местные СМИ.


В частности, соцсети в четверг пестрели постами, многие из которых были на украинском языке и с украинской символикой, однако все посвящены отмечаемому в России празднику. Кроме того, в сети появилось множество фотографий украинцев, позирующих в голубых беретах, тогда как официальным цветом головных уборов Десантно-штурмовых войск ВСУ является бордовый.

Напомним, в мае Петр Порошенко подписал закон, принятый Верховной радой в апреле, о переименовании Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска ВСУ. Президент сообщил также, что украинским десантникам будут выданы темно-бордовые береты, соответствующие стандартам НАТО.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, сохранившаяся аббревиатура ВДВ (высокомобильные десантные войска) была негативно воспринята личным составом и ветеранами-десантниками, поскольку совпадает с аббревиатурой войск страны-агрессора (России).

Использованы фотографии: https://ua.news
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Комментарии 21

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  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 11:35
    Уволенные в запас из ВДВ в фонтанах не купаются...
    Самара_63
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:39
      Видео к новости

      Владыка Ситх
      1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:00
        Цитата: Владыка Ситх
        Видео к новости


        В первом ролике не понял ничего. Во втором — два каких то дегенерата.
        Avis-bis
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:14
          В первом полиция скручивает десантника, за то что он в нарушение празднует День ВДВ и одел голубой берет.
          Владыка Ситх
    2. Тралл Сегодня, 11:42
      Придется украм строить новые фонтаны. Фонтаны, в которых 2 августа купался хоть один боец, служивший в ВДВ СССР, не годятся для празднования их нового праздника smile
      Тралл
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:45
        Цитата: Тралл
        Придется украм строить новые фонтаны. Фонтаны, в которых 2 августа купался хоть один боец, служивший в ВДВ СССР, не годятся для празднования их нового праздника smile

        в ноябре купаться как- то не фонтан wink не находите?
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:54
          Мариша love
          Цитата: Masya Masya
          в ноябре купаться как- то не фонтан

          Дык это - дома в ванной (если воду не отключили) . wassat
          bouncyhunter
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:58
            Паша, приветик! love
            Дык это - дома в ванной (если воду не отключили)

            это неинтересно... праздник будет зависеть от того, есть вода в кране или нет... wassat
            Masya Masya
          2. Тралл Сегодня, 12:02
            Цитата: Masya Masya
            в ноябре купаться как- то не фонтан

            зато как красиво smile
            Тралл
        2. Шмель_3 Сегодня, 12:04
          Masya Masya (Маня)
          Я так думаю, что украинские десантники 2 праздника отметят по типу нового года ( новый год и старый новый год) "Была бы водочка, а повод мы найдем."
          Шмель_3
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:50
      Все верно. Или вна Украине фонтанов нет, или горилка закончилась? winked
      сибиралт
  2. Приговор (Владимир) Сегодня, 11:36
    Последние нормальные десантники на бывшей украине - это те, кто служил при Союзе. Нынешние - ряженные бандеровские каратели и не более.
    Приговор
    1. sib.ataman Сегодня, 11:44
      Не стоит так категорично, как приговор! Важно кем они сами себя считают, а наше мнение вторично!
      sib.ataman
      1. Приговор (Владимир) Сегодня, 11:49
        То есть любого типа, напялившего голубой берет на наглый качан я должен считать десантником??? Извините, не могу.
        Приговор
  3. iouris (iouris) Сегодня, 11:39
    Это ещё раз говорит о том, что страна развалена и её пора бы уже объединить, пока она не прекратила существовать, если в этом кто-то ещё заинтересован.
    iouris
    1. sib.ataman Сегодня, 11:46
      Ещё живой воды не накачали для сращивания разорванных частей!
      sib.ataman
  4. Zubr Сегодня, 11:40
    smile Память штука злая. Помнят дядю Васю.. smile
    Zubr
    1. sib.ataman Сегодня, 11:54
      Дядя Вася и в Африке дядя Вася! И двух примеров миру хватило (в 68-м и 79-м), чтобы при упоминании ВДВ, яйки автоматически втягивались! Слава Богу, что вся страна не служила и не служит в ВДВ! Это был бы тогда полный звиздец 2 августа! А при выезде за кордон, при встрече с нашими орлами их петушиное племя вытягивалось бы в стойку бесноватого фюлеры (ладошки сцепленные в низу)!
      sib.ataman
    2. reservist (Алексей) Сегодня, 11:59
      памятник Маргелову на его родине, в Днепропетровске
      reservist
  5. другой РУСИЧ Сегодня, 11:45
    Украинский ВДВшник... уже звучит комично, как и украинский ВМФ...
    Укробандеровщина с кепкой и трезубом во лбу— как то естественней для нынешних реалий
    Советские, российские ВДВ— да, звучит и имеет реальную основу так называться
    другой РУСИЧ
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:03
    Наверное на Украине уже не осталось не одной совместной с Россией даты. Вытравляют каленным железом память о СССР. А начинали потихоньку первые президенты ну, а Порошенко зашелся в истерике на все, что хоть как-то напоминало о временах союза.
    rotmistr60
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