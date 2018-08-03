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Украина отметила «неправильный» день ВДВ вместе с Россией
Второго августа в России отметили День ВДВ, к праздничным мероприятиям массово присоединились и на Украине, передает РИА Новости.
Видимо, украинцы забыли, что теперь День ВДВ (десантно-штурмовых войск) в их стране отмечается 21 ноября, отметили местные СМИ.
В частности, соцсети в четверг пестрели постами, многие из которых были на украинском языке и с украинской символикой, однако все посвящены отмечаемому в России празднику. Кроме того, в сети появилось множество фотографий украинцев, позирующих в голубых беретах, тогда как официальным цветом головных уборов Десантно-штурмовых войск ВСУ является бордовый.
Напомним, в мае Петр Порошенко подписал закон, принятый Верховной радой в апреле, о переименовании Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска ВСУ. Президент сообщил также, что украинским десантникам будут выданы темно-бордовые береты, соответствующие стандартам НАТО.
Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, сохранившаяся аббревиатура ВДВ (высокомобильные десантные войска) была негативно воспринята личным составом и ветеранами-десантниками, поскольку совпадает с аббревиатурой войск страны-агрессора (России).
Видимо, украинцы забыли, что теперь День ВДВ (десантно-штурмовых войск) в их стране отмечается 21 ноября, отметили местные СМИ.
В частности, соцсети в четверг пестрели постами, многие из которых были на украинском языке и с украинской символикой, однако все посвящены отмечаемому в России празднику. Кроме того, в сети появилось множество фотографий украинцев, позирующих в голубых беретах, тогда как официальным цветом головных уборов Десантно-штурмовых войск ВСУ является бордовый.
Напомним, в мае Петр Порошенко подписал закон, принятый Верховной радой в апреле, о переименовании Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска ВСУ. Президент сообщил также, что украинским десантникам будут выданы темно-бордовые береты, соответствующие стандартам НАТО.
Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, сохранившаяся аббревиатура ВДВ (высокомобильные десантные войска) была негативно воспринята личным составом и ветеранами-десантниками, поскольку совпадает с аббревиатурой войск страны-агрессора (России).
Использованы фотографии: https://ua.news
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