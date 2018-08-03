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Минобороны РФ подготовит собственных инженеров-робототехников
В российских военных вузах в скором времени появится новое направление подготовки – «Робототехника военного и специального назначения», сообщают Известия.
Работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта по этой специальности уже завершены. Документ уже одобрен Федеральным учебно-методическим объединением и утвержден Нацсоветом по профессиональным квалификациям.
По данным военного ведомства, военные инженеры смогут не только управлять робототехническими комплексами, но и разрабатывать их. Специальность включает в себя около 10 направлений, среди которых БЛА, наземные роботы, надводные и подводные беспилотники.
В настоящее время обсуждается список военных вузов, в которых будут готовить инженеров данного профиля. Ожидается, что первый набор курсантов будет осуществлен к 1 сентября 2019 года.
По словам военного эксперта Вадима Козюлина, сегодня роботизация проникает практически во все сферы деятельности – всё, что может быть роботизировано, со временем обязательно будет роботизировано.
Он отметил также, что времена, когда военнослужащий бегал с автоматом и был молодцом, канули в Лету. Военная техника постоянно усложняется, поэтому оборонному ведомству необходимы свои кадры, которые бы досконально разбирались бы в устройстве машин и могли бы сами их проектировать.
Работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта по этой специальности уже завершены. Документ уже одобрен Федеральным учебно-методическим объединением и утвержден Нацсоветом по профессиональным квалификациям.
По данным военного ведомства, военные инженеры смогут не только управлять робототехническими комплексами, но и разрабатывать их. Специальность включает в себя около 10 направлений, среди которых БЛА, наземные роботы, надводные и подводные беспилотники.
В настоящее время обсуждается список военных вузов, в которых будут готовить инженеров данного профиля. Ожидается, что первый набор курсантов будет осуществлен к 1 сентября 2019 года.
По словам военного эксперта Вадима Козюлина, сегодня роботизация проникает практически во все сферы деятельности – всё, что может быть роботизировано, со временем обязательно будет роботизировано.
Он отметил также, что времена, когда военнослужащий бегал с автоматом и был молодцом, канули в Лету. Военная техника постоянно усложняется, поэтому оборонному ведомству необходимы свои кадры, которые бы досконально разбирались бы в устройстве машин и могли бы сами их проектировать.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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