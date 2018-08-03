15:34 03 августа
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Минобороны РФ подготовит собственных инженеров-робототехников

В российских военных вузах в скором времени появится новое направление подготовки – «Робототехника военного и специального назначения», сообщают Известия.

Минобороны РФ подготовит собственных инженеров-робототехников


Работы по формированию федерального государственного образовательного стандарта по этой специальности уже завершены. Документ уже одобрен Федеральным учебно-методическим объединением и утвержден Нацсоветом по профессиональным квалификациям.


По данным военного ведомства, военные инженеры смогут не только управлять робототехническими комплексами, но и разрабатывать их. Специальность включает в себя около 10 направлений, среди которых БЛА, наземные роботы, надводные и подводные беспилотники.

В настоящее время обсуждается список военных вузов, в которых будут готовить инженеров данного профиля. Ожидается, что первый набор курсантов будет осуществлен к 1 сентября 2019 года.

По словам военного эксперта Вадима Козюлина, сегодня роботизация проникает практически во все сферы деятельности – всё, что может быть роботизировано, со временем обязательно будет роботизировано.

Он отметил также, что времена, когда военнослужащий бегал с автоматом и был молодцом, канули в Лету. Военная техника постоянно усложняется, поэтому оборонному ведомству необходимы свои кадры, которые бы досконально разбирались бы в устройстве машин и могли бы сами их проектировать.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. VO3A (Андрей) Сегодня, 12:20
    Пусть в МО придумают , как применять этих своих роботов, оценят эффективность и необходимость а них, учитывая их возможности....Как в той пословице: дуракам и в поле тесно... и про лоб тоже.....
    VO3A
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:52
      Я был уверен, что у МО давно свои подразделения есть для роботехники. Обучение, разработка, аналитики (по применению своей и зарубежной техники), ну и боевые группы, эту технику применяющую.
      Столько победных реляций было. "Путину показали робо-аватара, управляющего квадрациклом", "В Сирии террористов атаковал взвод роботов", "В Донбасе посадили, перхватив управление, американский БПЛА", и прочее. А тут, оказывается, только учебные кафедры создают.
      sad
      Shurik70
      1. sib.ataman Сегодня, 13:16
        А подразделения и были, только комплктовались по принципу-что нам Бог пошлёт. Теперь будут готовить свои кадры. Так и с танкистами, и с лётчиками когда-то было. Первые приходили ото всюду. Пока непонаоткрывали разных школ и училищ!
        sib.ataman
        1. Например Сегодня, 14:00
          – всё, что может быть роботизировано, со временем обязательно будет роботизировано.

          Робот жена, робот муж, робот командир, робот президент. wassat
          А люди снова в лес корешки копать.
          Например
  2. Apollo (Алех) Сегодня, 12:32
    Судя по статье и направлению вектора развития вооруженных сил, Россия все еще намерена построить дорогую и современную армию. А вот хватит ли у нее сил и средств на ее содержание и поддержание боевой готовности, вызывает большое сомнение.
    Apollo
    1. reservist (Алексей) Сегодня, 12:55
      а какая альтернатива то "дорогой и современной" армии - дешёвая и отсталая ?
      reservist
    2. sib.ataman Сегодня, 13:19
      Конечно нет! Пора возвращаться к каменным топорам и копьям с каменным наконечником!
      sib.ataman
    3. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:25
      Вы ошибаетесь...Вопрос не в средствах, хотя он не последний...Во-первых , не хватает ума и знаний в голове у военного руководства...Пока не уберут таких герасимовых и борисовых у нас новой армии не будет, они не знают, что это такое вообще....
      VO3A
  3. reservist (Алексей) Сегодня, 12:39
    По словам военного эксперта Вадима Козюлина, сегодня роботизация проникает практически во все сферы деятельности – всё, что может быть роботизировано, со временем обязательно будет роботизировано.
    Он отметил также, что времена, когда военнослужащий бегал с автоматом и был молодцом, канули в Лету.

    хоть диплом инженера-системотехника и защищал на кафедре, которая занималась робототехническими линиями, но почему-то вспомнилось ...
    reservist
    1. VO3A (Андрей) Сегодня, 14:09
      Вы очень к месту вспомнили этот фильм...Этот фильм лежит в основе взглядов на современную армию нашего военного руководства...Они вместо того, чтобы на основе достижений научного прогресса ,убирать солдат с поля боя , гонят их туда на убой в Ратнике со Стрельцом в зубах и с роботом впереди на верёвочке.,вешая им на задницу Глонас с планшетом, а в руки мечтают дать бластер вместе с коляской с источником энергии......А чтобы он справился с таким весом одеть в экзоскелет...Я даже не знаю, как назвать таких умников, даже матерные русских слов мало...
      Приоритет для современной армии - создание информационных систем, дающих информацию о противнике в реальном времени.Всё остальное потом ,кроме ЯО....Когда эти дебилоиды прозреют..Без этого ни роботы, ни СУ-57, ни Арматы , Коалиции....не смогут реализовать свои передовые возможности....Читайте и запоминайте....А то меня зацикленным считают некоторые....
      VO3A
  4. другой РУСИЧ Сегодня, 12:59
    Э???
    Только собирается?!
    Это все равно что построить самолетов, и только потом начать подготавливать летчиков
    другой РУСИЧ
  5. Вячеслав Аносов (Вячеслав Аносов) Сегодня, 13:17
    УГАТУ(УАИ) с 1984 года начал обучение по специальности "робототехнические системы и комплексы" с 2 вариантами 5,5 военные и 5 гражданские. и клепает инженеров и по сей день вот только куда потом устраиваются эти люди?... из моего потока 56 человек инженером работает 1!
    Вячеслав Аносов
  6. spektr9 Сегодня, 13:19
    Давно пора, 21 век все таки и гусеничная платформа с манипуляторами уже по стоимости сравнялась с миноискателем.. Так что необходимо развивать направление
    spektr9
  7. Apollo (Алех) Сегодня, 14:20
    Цитата: reservist
    а какая альтернатива то "дорогой и современной" армии - дешёвая и отсталая ?

    Альтернатива, как обычно, где- посредине. Иначе страна сама себя "сожрет" изнутри, как это произошло с СССР.
    Apollo
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