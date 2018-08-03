15:31 03 августа
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Психологи проследят за здоровьем солдат после длительных учений

Военные медики уделят особое внимание психическому здоровью солдат и офицеров, находившихся на длительных учениях вдали от основного места службы, сообщают Известия.



Речь идет о военнослужащих, находившихся на незнакомых полигонах более 90 суток. Их внеплановое медицинское обследование станет обязательным. В настоящее время проект приказа проходит внутриведомственное согласование и антикоррупционную экспертизу.


Военнослужащие, признанные нуждающимися в реабилитации, будут направляться в оздоровительные учреждения Минобороны.

В настоящее время обязательное медико-психологическое обследование личного состава проводят, например, в ВМФ РФ после походов, а также в МВД после длительных командировок.

Как отметил председатель военно-врачебной экспертной комиссии Сергей Стрильченко, современные учения проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. Подразделения перебрасываются из региона в регион. Бойцы длительное время живут в полевых условиях, испытывая постоянное психологическое напряжение. Медики помогут военнослужащим пройти эти испытания без последствий для здоровья. Кроме того, обследование необходимо для накопления материала по адаптивности военных в тяжелых условиях.

Сегодня на балансе Минобороны стоят 48 санаториев, которые расположены в нескольких курортных зонах России, в том числе на Черном море, Ставрополье и других экологически чистых регионах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
6

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 15

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. другой РУСИЧ Сегодня, 13:04
    Простите, а что именно хотят узнать?
    Морально-психологическое состояние? Способность к дальнейшим выполнениям боевой задачи? Санатории после полигонов?
    Мы правда строим армию, а не скаутское движение под надзором "Материнского комитета"?
    другой РУСИЧ
    1. Сергей39 (сергей) Сегодня, 13:20
      Еще надо ввести в армии должность психоаналитиков, набирать в строевые части женщин и трансгендеров , сменить Шойгу на Матвиенко и наша армия окончательно станет непобедимой
      Сергей39
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 14:01


        начальство знает что делает
        Igoresha
    2. VALERIK_097 (Валерий) Сегодня, 15:17
      другой РУСИЧ Сегодня, 13:04
      Санаторий вместо отпуска по направлению психолога,это да можно.Но военные думаю не согласятся.
      VALERIK_097
  2. sib.ataman Сегодня, 13:08
    А психологи проследят за здоровьем жителей Рлссии, которые уже более 30 лет живут в дали от своего идеала нормальной жизни?
    sib.ataman
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:36
      Цитата: sib.ataman
      А психологи проследят за здоровьем жителей Рлссии, которые уже более 30 лет живут в дали от своего идеала нормальной жизни?

      До коммунизма ещё очень далеко.
      Серый брат
  3. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:08
    Психологов надо подальше от армии держать, это больные на голову люди, не устроившие жизнь на гражданке...
    Самара_63
  4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:13
    Вижу возможности. С психологом можно договориться. Однако вижу и негативную сторону - если ты такой ранимый, то есть ли место для тебя в армии?
    Серый брат
    1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:34
      Речь идёт о длительных экстремальных походных условия! hi
      Black Sniper
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:38
        Цитата: Black Sniper
        Речь идёт о длительных экстремальных походных условия!

        Речь идёт о "незнакомых полигонах", читать я умею. Отход от стационарного толчка экстремальными условиями не является.
        Серый брат
  5. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:21
    На учениях бывают несчастные случаи - когда например отрикошетившая 30мм болванка отрывает тебе руку или когда салабон роняет себе под ноги приведённую в боевое положение гранату, или во время ночного марша в твой БТР влетает легковушка с гражданскими, или когда ты ночью прыгаешь с парашютом и, попав в водоём, путаешься в стропах пытаясь выбраться - да, тут могут развиться некоторые фобии, помощь психолога здесь не помешает.
    Серый брат
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 13:34
      вполне возможно, мой дядя не смог забежать на бревно, подвешенное на высоту метра 4-5, из-за внезапно появившегося страха, хотя был спортивным инструктором в части. Оказалось, парой дней ранее, упал с чего то не высокого, значения не придал но фобия осталась на всю жизнь.
      Igoresha
    2. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 13:35
      Психологи в арьмию пришли! хе хе... Ну теперь повыведут всех психов из рядов нашей армии российской! Ура, мужики! Работаем...
      Плотник 2329
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:37
        Цитата: Плотник 2329
        Психологи в арьмию пришли! хе хе... Ну теперь повыведут всех психов из рядов нашей армии российской! Ура, мужики! Работаем...

        Вам бы тоже обратиться, к профильным специалистам, не помешало бы.
        Серый брат
  6. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:27
    Всё правильно делают, помимо физического у бойца должно быть хорошее и здоровье психическое,. Самострелы, растрелы своих, алкоголизм и наркомания, для этого и нужна профилактика.
    Black Sniper
Картина дня