15:33 03 августа
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В Индии провели успешное испытание ракеты системы ПРО AAD

В Индии проведено очереное испытание новейшей системы противоракетной обороны AAD (Advanced Area Defense). Специалисты Организации оборонных исследований Индии испытали ракету-перехватчик, которая успешно перехватила одну из баллистических целей, пишет The New Indian Express.

В Индии провели успешное испытание ракеты системы ПРО AAD


Как заявили разработчики, ракета-перехватчик AAD поражает цель прямым попаданием в пределах атмосферы и предназначена для перехвата баллистических ракет с дальностью пуска до двух тысяч километров. Система способна вычислять приоритетные цели, несущие основную угрозу и поражать их. Именно это и было продемонстрировано на последних испытаниях, когда из нескольких целей система выбрала одну, которую и успешно поразила. Индийские специалисты уверены, что состоявшиеся испытания позволят в ближайшее время поднять вопрос принятия системы AAD на вооружение.


Ракета-перехватчик одноступенчатая, оснащена твердотопливным двигателем. Длина ракеты 7,5 метра, диаметр — 0,5 метра, масса составляет 1,1 тонны. Корректируемая противоракета имеет систему инерциальной навигации. В качестве пусковой установки использовано автомобильное шасси Tatra VVL (8x8), позволяющее осуществлять запуск противоракет из транспортно-пусковых контейнеров и без них вертикально или наклонно.

Предполагается, что в составе индийской системы противоракетной обороны, система ПРО AAD будут использоваться для маловысотного атмосферного перехвата досягаемостью по высоте до 30 километров, пишет портал "Nplus1"

Использованы фотографии: Sniperz11 / wikipedia.org
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Комментарии 5

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  1. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 14:07
    В статье нет ни одного слова о непосредственно носителе этой ракеты или ПУ. Инфы мало, скудная статья. hi
    Black Sniper
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:15
      Цитата: Black Sniper
      В статье нет ни одного слова о непосредственно носителе этой ракеты или ПУ. Инфы мало, скудная статья. hi

      Сами они норвежское ПРО собираются закупать.

      Индийская газета "The Times of India" в статье Rajat Pandit "Like Washington and Moscow, Delhi too to get missile shield", сообщила, со ссылкой на свои источники, что индийский правительственный Совет по оборонным закупкам (Defence Acquisitions Council - DAC), возглавляемый министром обороны Индии Нирмалой Ситхамаран, одобрил приоретение в США крупной партии зенитных ракетных систем средней дальности NASAMS 2 стоимостью около 1 млрд долл (более 6400 кроров рупий). Закупка будет произведена по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Генеральным подрядчиком в поставке должна выступить американская корпорация Raytheon. Систему NASAMS 2 предполагается использовать прежде всего для ПВО Нью-Дели и других крупнейших городов Индии.

      https://bmpd.livejournal.com/3290095.html
      Серый брат
  2. san4es Сегодня, 14:28
    hi ...Последний раз система была протестирована 28 декабря 2017 года на острове Уилер(Абдул Калам) утром.
    Введенный в свете угрозы баллистических ракет, исходящей главным образом от Пакистана, он представляет собой двухуровневую систему, состоящую из двух ракет-перехватчиков наземного и морского базирования, а именно ракеты ПВО Притви (PAD) для высотного перехвата и ракеты ПВО (AAD) для перехвата на более низкой высоте. Двухъярусный щит должен быть способен перехватывать любые ракеты, запущенные с расстояния 5000 километров. Система также включает дублирующуюся сеть радаров раннего предупреждения и слежения, а также командные и контрольные пункты.
    Пусковая площадка была испытана в ноябре 2006, следовать ААД в декабре 2007. После испытания ракеты PAD Индия стала четвертой страной, успешно разработавшей систему противоракетной обороны, после Соединенных Штатов, России и Израиля. Система прошла несколько испытаний, но официально система еще не введена в эксплуатацию.
    san4es
  3. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 14:34
    отсталость Индии по ПВО на 40 лет, воспроизвели ЗУР 5В55К от ЗРК С-300П от 1980 года
    Romario_Argo
  4. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 14:57
    видимо хотят воевать с пакистаном а рад у их есть ядерное оружие значит надо его чем то сбивать
    злой пиннокио
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