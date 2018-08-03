15:31 03 августа
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Минобороны проведет модернизацию истребителей Су-27

По итогам операции в Сирии Минобороны РФ и предприятия ОПК начнут работы по глубокой модернизации комплексов Л-705, установленных на истребителях Су-27СМ, сообщает газета Известия.



Данные комплексы РЭБ предыдущего поколения являются штатными для самых массовых истребителей ВКС. По данным военного ведомства, работы по их модернизации начнутся в текущем году. Системы планируется доработать до уровня современного авиационно комплекса радиоэлектронного противодействия (КРЭП) «Хибины».


В ходе модернизации будет установлено новое программное обеспечение, изменена электронная начинка станций. Блоки, отвечающие за обнаружение и идентификацию излучения, заменят оборудованием, используемом в «Хибинах». Обновленную аппаратуру максимально интегрируют в бортовую систему Су-27СМ.

В зависимости от характера угрозы модернизированная станция самостоятельно примет решение, какие виды помех смогут обезопасить самолет.

Также Л-705 сможет взаимодействовать с другими системами РЭБ, такими как «Рычаг-АВ», «Рычаг-БВ», «Хибины» и «Хибины-М». Такое взаимодействие поможет комплексу получить информацию о цели, находящейся вне зоны его видимости.

В перспективе ВКС планируют интегрировать все средства РЭБ в единую систему мониторинга радиоэлектронной обстановки. Получаемая информация будет в онлайн режиме направляться в командный центр, где специальная аппаратура при необходимости внесет изменения в карту оперативной обстановки.

Как отмечают военные эксперты, модернизированные комплексы РЭБ увеличат живучесть самолетов и эффективность действий ВКС РФ в целом.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:52
    Если противник делает ставку на незаметность, то стоит сделать упор на подавление его средств обнаружения - логично.
    Серый брат
    1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 13:55
      Пока еще не пришло время списывать Су-27 но пришло время проводить частичную модернизацию.
      РЭБ один из краеугольных камней. Так что дело нужное.
      seti
      1. spektr9 Сегодня, 13:59
        Пока еще не пришло время списывать Су-27
        Угу 30 лет летали, ещё 100 лет летать будем ... Да и было-бы их колоссальное количество, всего 150 шт заменить. Индия и то больше су-30 заказывала
        spektr9
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:28
          Хотел примерно то же самое написать, но уже незачем.
          ALEXXX1983
        2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:01
          Цитата: spektr9
          Угу 30 лет летали, ещё 100 лет летать будем ... Да и было-бы их колоссальное количество, всего 150 шт заменить. Индия и то больше су-30 заказывала

          Почему нет? У нас F-15 C/D/I после модернизации до 2040 г летать будут. А 150 Су-27 совсем не мало. Это больше чем всех боевых машин в Германии.
          Арон Заави
          1. spektr9 Сегодня, 15:11
            Это больше чем всех боевых машин в Германии
            И в разы больше машин Зимбабве laughing
            У нас F-15 C/D/I после модернизации до 2040 г
            И что, мне как то фиолетово что у вас будет летать, в тех же ВВС Зимбабве миг 23 летает до сих пор, прикажете на них равняться ?
            p.s. Если на всю нашу необъятную родину всего 500 истребителей приходиться, то хотя бы качеством брать нужно ..
            spektr9
    2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 13:58
      Но и про свои стелс технологии не забывать! hi
      Black Sniper
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:07
        Радиоэлектронная борьба и стелс плохо совмещаются на одной машине, я бы сказал что вообще никак не совмещаются. Однако, такие разные концепции, в тактическом плане всё же совместить можно - шахматная партия получится.
        Серый брат
        1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 14:36
          РЭБ ведёт к засветке всего экрана на радарах противника. Стелс не даёт никакой засветки (вообще-то, даёт).

          Результат один и тот же - противник не может запускать ракеты.

          Так что... РЭБ и стелс по сути применения - одно и то же, хотя по физике применения - абсолютно разные вещи.

          Когда применяется стелс - то не подозревают о наличии противника в небе.
          Когда применяется РЭБ, то о наличии противника знают, но из-за тотальной засветки не знают, где именно он летит.

          Так что, по результату - одно и то же. Почти.
          Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:53
            Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
            РЭБ ведёт к засветке всего экрана на радарах противника.

            РЭБ даёт излучение на которое можно навестись, однако с помощью той же РЭБ, за счёт трёх-четырёх машин, можно создать электронный фантом на который будут наводиться ракеты дальнего действия.
            РЛС дальнего обнаружения видят малозаметные самолёты, но дают только примерное их местоположение плюс-минус лапоть
            "Тотальная засветка" не всегда возможна - всё зависит от мощности.
            Почему бы не подвести к противнику свои малозаметные самолёты с выключенными РЛС впереди группы "обычных" истребителей оснащённых системами радиоэлектронной борьбы? Во сюрприз будет.
            Серый брат
        2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 14:40
          Совмещается.

          Но не одновременно.

          hi
          Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
          1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:54
            Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
            Но не одновременно.

            На одном самолёте нет. Но кто мешает использовать разные самолёты вместе?
            Серый брат
    3. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 14:31
      Противник не будет незаметен в радиолокационном поле на территории России.

      Это для папуасов противник незаметен.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:33
        Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
        Противник не будет незаметен в радиолокационном поле на территории России.

        Ну он же постарается это поле проредить - где-то получится, где-то нет, где-то ему самому проредят.
        Серый брат
  2. dnestr74 (Алексей) Сегодня, 14:04
    И выйдет потом статья,что не уступает СУ 57 во всем параметрам))))))))
    dnestr74
    1. Jerk Сегодня, 14:26
      У Израиля статью скопируем, у них Ф-15 вон Ф-35 ничем не уступают - и вся либерастня поддакивает без вопросов
      Jerk
    2. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 14:54
      И будет у нас "новый" самолёт поколения 4+++++++++++
      DIVAN SOLDIER
  3. mashinist Сегодня, 14:33
    думал больше Сушек а их по вики 45 Су-27СМ и 14 Су-27СМ3...когда уже самолёты у нас будут исчисляться сотнями
    mashinist
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 14:39
      Никогда, военная доктрина чисто оборонная. Хотя тоже кажется абсурдом на такую огромную страну в принципе не особо много истребителей.
      DIVAN SOLDIER
    2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 15:23
      Цитата: mashinist
      а их по вики 45 Су-27СМ и 14 Су-27СМ3

      А у меня по вики....огромного размера laughing Сам то понял, что написал? Или МО должно все данные о численности и техобеспечению в Сеть выкладывать? laughing
      helmi8
  4. san4es Сегодня, 14:42
    Обновленную аппаратуру максимально интегрируют в бортовую систему Су-27СМ.

    Оружие ТВ
    Опубликовано: 28 мар. 2014 г... soldier
    san4es
  5. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 15:11
    Вот интересно на каком заводе будут модернизацию вводить? В Комсе "линия" Су-27 занята Су-35с, Иркутск, Новосибирск, Воронеж?
    1vlad19
  6. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 15:26
    "В перспективе ВКС планируют интегрировать все средства РЭБ в единую систему мониторинга радиоэлектронной обстановки. Получаемая информация будет в онлайн режиме направляться в командный центр, где специальная аппаратура при необходимости внесет изменения в карту оперативной обстановки" - кто то здесь на сайте глумился что у нас сетецентризмом не занимаются... Чем это не элемент???
    Tahtvjd2868
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