Итоги недели. Денег нет? Деньги есть!

По КНДР тоже хотели жахнуть

Эта вакханалия будет продолжаться до тех пор, пока из-за спины Израиля и саудитов торчат звёздно-полосатые уши.

Никто не хочет поучить в нос... А вот нервы помотать... Желания много... Типичная информационная война!

С американцами и англичанами понятно, но куда суются Австралия и Новая Зеландия? Наверное, считают, что если они далеко (на отшибе), то им в мировой заварухе не перепадёт. А зря. Конечно не хотелось бы, чтобы из-за амбиций англосаксов началась ещё одна кровавая бойня с непредсказуемыми последствиями.

Танцору помешали… русские!

«По мнению американских экспертов, российские системы РЭБ крайне опасны для авиации…»



Летайте самолётами Аэрофлота!

«…ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях…»

Потому что привыкли с "тапочниками" с карамультуками воевать.

«Как считают американские военные специалисты, российские военные, пользуясь военным конфликтом в Сирии, "откатали" на современной американской технике свои системы РЭБ».

А вас в Сирию никто не звал! Так что сами нарвались! Пускай там ещё полетают там В1 и В2 с F22 и F35, а мы посмотрим и настройками РЭБ "поиграем"!

Я им в следующий раз все эсминцы поотключаю, а подводную лодку пригоню на Красную площадь, поставлю как трофей. Пойду «Хибины» прогревать пока.

Друзья, сохраняйте свои домашние аналоговые системы. Ещё пригодятся.

Посмотреть на невидимку

Плохая новость . Скорее, F-35 не так плох, как его воспринимают на ВО, и, похоже, он довольно "невидим". Скорее, были какие-то терки между Цахалом и МО РФ, ну после сбитого МиГа сирийского, МО, возможно, пригрозило чем-то (типа будем сбивать). Цахал мотивировал невидимкой. МО, возможно, не поверил. Тогда Цахал решил продемонстрировать возможности F-35. Включили транспондер, чтобы его видели онлайн, и типа: а теперь ищите на радарах.

Ага, F-35 кипу-невидимку надел…

Это лишь заставит делать нас какие-нибудь акустические сверхчувствительные микрофоны (по типу шумоуловителей в 30-х годах) и инфракрасные сверхчувствительные матрицы (видит же F-35 за 1200 км своими инфракрасными датчиками старт баллистической ракеты — значит, можно подобным увидеть и его, тепло от сопла еще никто не отменял).

Это можно. Но таких датчиков надо установить многие тысячи. Связать их в информационную сеть. И то все эти затраты только для того, чтобы сказать: "Он есть!" Сбить-то его это не поможет. Стелсность делает затраты на ПВО намного больше, чем затраты на ее прорыв. В этом и смысл.

«Всё! Кина не будет! Электричество кончилось!»

Военный бюджет сократили с 70 до 40 млрд. Кудрин добился своего. Какие уж тут «Арматы» и Су-57! Помечтали и хватит!

Зато яхты с эсминец размером заказывать меньше не стали! Видимо, они нужнее…

Вы заметили, что министр финансов Силуанов стал и вице- премьером одновременно? А он — монетарист. Никаких дефицитов бюджета и никаких печатаний денег. Вот военный бюджет и срезали.

А что делать?

Резервный фонд исчерпали в прошлом году. Пенсионный — на 3 года хватит, если его тратить, как резервный. Кредиты России никто не даёт — санкции.

Или начать продавать золото, или сокращать бюджет.

Это не по-рыцарски

«Армата» представляет собой как раз такой технологический прорыв, который ставит ее на поколение выше всех существующих не только в России, но и в мире образцов танковой техники. Поэтому у нее просто не существует достойных конкурентов на поле боя — все «Абрамсы» и «Леопарды» могут служить новейшему российскому танку «спарринг-соперниками».

«Армата» позиционировалась как командирская машина в основном… Вообще, это старая телега о концепции серебряной пули. Понятно, что более совершенное оружие лучше, но принцип "лучше меньше, да лучше" НЕ ИГРАЕТ в войсках! "Бог на стороне БОЛЬШИХ батальонов"! Массовость нужна, 1 суперпупер Ме-262 или «Королевский Тигр» не играет против 50 Яков или 100 тридцатьчетверок!!! А 50 Ме-262 или «Тигров» построить ресурсов не хватает: если и построят, то воевать не с кем было бы, сами б с голоду передохли.

Вот и выходит так по всему миру: американцы носятся с Ф-22 и Ф-35, но закупают-то древние поршневые «Супер Тукано», чтоб на них ВОЕВАТЬ, а не понты колотить.

Вот так оправдывают воровство.

Ну, раньше был такой патриотический девиз: "Пушки вместо масла". А теперь: "Ни пушек, ни масла... но вы держитесь!" Девиз нашего времени. Почти по Лермонтову.

Новый прорыв: от «Арматы» — к Т-80

«Черный орел» — это и близко не Т-80!!! Для создания одного из экземпляров «Черного орла» использовали гээмку от Т-80, но с тем же успехом могли взять ходовую от Т-72! А вообще-то, на Т-80 нужно ставить орудие калибра 152 мм и КАЗ, и только такая модернизация поможет Т-80 успешно воевать против современных натовских модернизированных танков типа «Челленджер 2» или «Леклерк».

Конечно, не шутка… Этому танку сорок лет. А все ещё бегает. И стреляет.

Как показал танковых биатлон, главная деталь в любом танке — это прокладка между смотровой щелью и сидением. Я помню по службе в армии, как стреляли ребята в соседнем танковом полку, и надеюсь, что это так и осталось.

Не тронь меня, не то рассыплюсь

Я думаю, есть смысл провести параллель с историей советского танкостроения. Создать полноценные боевые машины самостоятельно не получилось, поэтому пошли путём, как сейчас говорят, клонирования зарубежных образцов...

Пока китайские кораблестроители эволюционируют, китайские военные моряки набирают нужный опыт…

Китайский флот пока бьет количеством, но количество рано или поздно переходит в качество...

Ситуация плачевная, для удержания второго места по ПЛ России необходимо в первочередном порядке нарастить подводный флот, с учетом никчемности крупных надводных кораблей в специфических условиях РФ и вспомогательности функций надводного флота как такового ПЛ — это основа флота, наиважнейшая часть ядерной триады, единственная длинная рука Москвы, бросить все силы на строительство ПЛ всех видов, разработку новых проектов.

Ремонт не по гарантии

Дело не в квалификации. Любой новый сложный проект обречен на проблемы. Что их «Зумвалт», что наш 22350. Поэтому они больше двух десятилетий и строят «Берки» большими партиями, что там все отлажено и привычно. Если вдруг начнут строить «Зумвалты» большими партиями, как «Берки», то корабля с пятого все проблемы решатся. То же касается и нас. Чтобы строить быстро и дешево, надо строить корабли одного проекта и много. И корабля с пятого так и будет.

Кстати, таки да… С автором соглашусь. Что бы там ни говорили про жизнь в долг Америки, про распил её грандиозно военного бюджета, про поломки утюгов, но у Америки есть флот. Однородный, сбалансированный, но он есть… И Америка строит корабли в основном первого класса, а не катера. А у нас корабли первого класса строят олигархи и называют их яхтами… Печалька.

С 2000 года, как Владимир Владимирович стал президентом, США ввели в строй 42 эсминца типа «Арли Берк», три авианосца, а РФ из надводных первого ранга — один, и то не эсминец, а фрегат. Вот военный бюджет РФ меньше США в 10 раз, тогда, по идее, РФ должна была построить 4 эсминца и треть авианосца, в среднем российским рабочим платят, в прикидку, в 5 раз меньше, чем в США. В голову приходит мысль, что перевооружение РФ — это большая афера.

Денег нет? Деньги есть!

1. Настоящий Федеральный закон определяет особенности создания и правового положения центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, как неотъемлемой части новейшей истории России, цели, задачи и функции таких центров, их структуру и порядок управления ими.



2. Настоящий Федеральный закон распространяется на создаваемые в установленном им порядке центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.

ВВП обязан Ельцину всем... И как порядочный человек, отрабатывает... Вполне возможно, что еще и канонизируют...

Зачем нам президент, который кому-то отрабатывает уже который срок подряд? Хотелось бы, чтобы гарант был слугой народа, а не чьим-то ещё слугой.

Уверен, раскрытия глаз не произойдёт и в этот раз. Ибо вера в народе сильна, что Путин не либерал, и только он единственный, как поводырь, лучше всех позаботится о народе.

Если не нравится такие музеи и центры, просто туда не ходите, в любой момент эти здания можно переоборудовать во что угодно.

Что делать с нашими детьми, которых вот туда как раз собираются водить? Неужели это непонятно?

В порядке исключения

Некоторые ещё умудряются обнулить свои награды, сидя в Государственной Думе… Терешковой 81 год, а держится она за своё кресло, как осьминог щупальцами, и поддерживает законопроект о повышении пенсионного возраста. Пусть ещё в космос разок слетает, докажет, что после 60 жизнь только начинается.

Да чего вы накинулись на нашего бедного президента! Уверен, им руководили самые наилучшые побуждения, уж очень хотел Владимир Владимирович с барского плеча одарить по-царски отличившихся спортсменов, а самому при этом предстать в лучах славы… Ну как же, для нашего солнцеликого ничего невозможного нет! Он любому (заслужил или нет, не важно!), если захочет, хоть Звезду Героя, хоть орденок какой там, ну или звание заслуженного, денег выплатить, даже последние часы свои может с руки отдать… Это же проще и приятнее, чем всему народу пенсию платить… Другими словами говоря, происходит сублимация, это когда человек не может сделать большое нужное дело, он подсознательно удовлетворяется меньшим. То есть чем больше гарант понимает, что он не может поднять уровень всего народа до достойного уровня (пенсии, средние зарплаты, падение рождаемости…), тем больше и щедрее он одаривает окружающих его единиц! Происходит как бы компенсация, сразу легче становится на время, вон он какой щедрый, никому ничего не жалко!

Народ надо отвлечь от "пенсионной реформы"! Но получается ещё одна точка напряжения, уже в спортивном сообществе.

Гарант конституции, похоже, устал, не хотелось бы повторения Леонида Ильича…

Богатым прибавить, у нищих отнять!

Главное противоречие сегодня — это разница между внешней патриотической и внутренней либеральной политикой, которая и дальше гробит нашу экономику. Основная опасность — нарастающий раскол в обществе, который переносится и на регионы. 20 богатейших регионов имеют доходы в 7 раз больше, чем 20 беднейших. Чем провинилась Псковская область, в которой зарплата в среднем на 70% меньше, чем в Ленинградской?

Приветствую народный протест и полностью его поддерживаю. Власть сама раскачала пресловутую лодку.

Что можно сказать… в сентябре посмотрим. Если «Едро» опрокинут на выборах, то да, право имеем. А если нет, то дрожим дальше…

Отрываю задницу от дивана и иду на всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы, начало у нас в городе в 11 часов, никого не призываю, каждый решает сам, но я пойду, не могу молчать.

Засада и смерть

Иметь при себе сумму 8500$ и не нанять за 300$ охрану из десяти человек — это либо жадность, либо глупость.

По некоторым данным, почти вся аппаратура осталась в автомобиле, который уехал с места происшествия, так что очень напоминает целенаправленное заказное убийство.

В СССР журналисты перед такими поездками проходили тщательную проверку и инструктировались КГБ. Сейчас бардак. Можно долго гадать на кофейной гуще, что произошло, но они нарушили все меры безопасности, какие можно было нарушить. Хотели горяченького за деньги босса в стране, где полно боевиков ИГИЛ (запрещено в России)?.. Вот и получили. Хотя, мне кажется, их ждали. Царствие им небесное.