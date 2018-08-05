10:01 05 августа
Рубрика Итоги недели: иронический пересказ и сатирическая аналитика основных мировых новостей за минувшую неделю. Минпищепром предупреждает: употреблять с осторожностью, блюдо содержит юмор!

Итоги недели. Денег нет? Деньги есть!

По КНДР тоже хотели жахнуть

Телеканал АВС на днях сообщал, что правительство Австралии якобы в курсе того, что США планируют нанести удары по ядерным объектам Ирана. В текущем месяце, вот в этом самом августе. И Австралия якобы (с Британией за компанию) могут в этом поучаствовать: кое-что разведать и определить цели для ударов. Тут как тут и Новая Зеландия. Словом, получается квартет. Разумеется, такие теленовости переполошили и простых смертных, и политиков, и военных экспертов во всём мире.






Впрочем, трескотни на тему мощных ударов по Ирану «в ближайшее время» и раньше было много. Побольше, чем на тему ударов по КНДР (северокорейская тема ещё и известными оскорблениями сопровождалась).

Сообщения о вероятном ударе по стратегическим объектам Исламской Республики Иран, в список которых могут войти ядерный центр в Тегеране, научно-исследовательские центры в Йезде и Карадже, центр по обогащению урана в Натанзе и др., появлялись и прежде, во времена, предшествовавшие ядерной сделке стран-посредниц и ИРИ. Г-н Нетаньяху даже «красные линии» на плакатике нарисовал. Американцы говорили о «планирующихся» ударах по объектам ядерных исследований Ирана и в начале века: тема периодически воскресает на страницах СМИ с 2003 года, когда Вашингтон открыто выдвинул против Тегерана обвинение в тайных разработках ядерного оружия.

Новая болтовня подводит, по-видимому, своеобразную юбилейную черту под многолетним давлением на Иран по ядерному вопросу: обвинениям исполнилось 15 лет.

Комментарии наших читателей:

собаковод
Эта вакханалия будет продолжаться до тех пор, пока из-за спины Израиля и саудитов торчат звёздно-полосатые уши.


Vard
Никто не хочет поучить в нос... А вот нервы помотать... Желания много... Типичная информационная война!


rotmistr60
С американцами и англичанами понятно, но куда суются Австралия и Новая Зеландия? Наверное, считают, что если они далеко (на отшибе), то им в мировой заварухе не перепадёт. А зря. Конечно не хотелось бы, чтобы из-за амбиций англосаксов началась ещё одна кровавая бойня с непредсказуемыми последствиями.


Танцору помешали… русские!

Американские военные заявляют, что российские системы РЭБ, размещенные на территории Сирии, значительно усложнили работу американской коалиции в этой стране. Как пишет издание Foreign Policy, полковник американской армии Брайан Салливан, действовавший со своим подразделением на северо-востоке Сирии в период сентября 2017 по май этого года, заявил, что американские войска столкнулись с "перегруженной радиоэлектронной средой" и что ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях.



У американских танцоров, простите, у полковников и прочих военных экспертов, целая серия жалоб. Мол, русские "откатали" в Сирии свои системы РЭБ, пользуясь в качестве объектов присутствующей на театре военных действий современной американской техникой. То есть взяли да проверили на практике, как американские системы реагируют на радиоэлектронную борьбу.

Также экспертам из-за океана не нравится, что российские системы РЭБ крайне опасны для авиации: они способны "глушить" буквально все каналы связи и передачи данных.

Ещё немного, и американские полковники и генералы начнут строчить жалобы своим конгрессменам, а затем в ООН.

Комментарии наших читателей:

MPN
«По мнению американских экспертов, российские системы РЭБ крайне опасны для авиации…»

Летайте самолётами Аэрофлота!


Тралл
«…ранее его части никогда не оказывались в подобных условиях…»
Потому что привыкли с "тапочниками" с карамультуками воевать.


Starover_Z
«Как считают американские военные специалисты, российские военные, пользуясь военным конфликтом в Сирии, "откатали" на современной американской технике свои системы РЭБ».
А вас в Сирию никто не звал! Так что сами нарвались! Пускай там ещё полетают там В1 и В2 с F22 и F35, а мы посмотрим и настройками РЭБ "поиграем"!


Vladimirovich_4
Я им в следующий раз все эсминцы поотключаю, а подводную лодку пригоню на Красную площадь, поставлю как трофей. Пойду «Хибины» прогревать пока.


jjj
Друзья, сохраняйте свои домашние аналоговые системы. Ещё пригодятся.


Посмотреть на невидимку

В сети появились материалы, касающиеся маршрута новейшего истребителя F-35 «Адир» ВВС Израиля. Внимание привлекает тот факт, что о маршруте самолёта-невидимки вообще стало известно в Интернете. Данные о полёте израильской боевой машины были представлены на сайте Flightradar24 — открытой площадке, занимающейся отслеживанием авиатрафика. Любой желающий мог осуществлять наблюдение за тем, как F-35 «Адир» двигался во время выполнения боевого задания. Кодировка, которая «подсвечивалась» на упомянутом сайте, говорит о том, что это один из тех самолётов, которые относительно недавно Израилю были переданы американским производителем.





Скоро на полёты F-35 начнут продавать билеты. Нет, не в пилотскую кабину. На зрелищное мероприятие: посмотреть на невидимку. Зазывалы будут кричать: «Дамы и господа! Увидеть невидимый F-35! Не упустите свой шанс! Билеты в свободной продаже!»

Теперь понятно, зачем Израиль приобрёл F-35. Шоу окупится. Американцы могут не сомневаться.

Комментарии наших читателей:

dr.star75
Плохая новость. Скорее, F-35 не так плох, как его воспринимают на ВО, и, похоже, он довольно "невидим". Скорее, были какие-то терки между Цахалом и МО РФ, ну после сбитого МиГа сирийского, МО, возможно, пригрозило чем-то (типа будем сбивать). Цахал мотивировал невидимкой. МО, возможно, не поверил. Тогда Цахал решил продемонстрировать возможности F-35. Включили транспондер, чтобы его видели онлайн, и типа: а теперь ищите на радарах.


Скифотавр
Ага, F-35 кипу-невидимку надел…


nikoliski
Это лишь заставит делать нас какие-нибудь акустические сверхчувствительные микрофоны (по типу шумоуловителей в 30-х годах) и инфракрасные сверхчувствительные матрицы (видит же F-35 за 1200 км своими инфракрасными датчиками старт баллистической ракеты — значит, можно подобным увидеть и его, тепло от сопла еще никто не отменял).


voyaka uh

Это можно. Но таких датчиков надо установить многие тысячи. Связать их в информационную сеть. И то все эти затраты только для того, чтобы сказать: "Он есть!" Сбить-то его это не поможет. Стелсность делает затраты на ПВО намного больше, чем затраты на ее прорыв. В этом и смысл.


«Всё! Кина не будет! Электричество кончилось!»

Кое-кому в Европе реально полегчало. И виной тому не работа супершпионов, не какие-то предатели, враги народа, пятая, шестая и седьмая колонны, а российские армейские функционеры. Ведь именно на них ссылаются те иностранцы, что радостно вещают: можно расходиться, Су-57 не будет!



Всех в Европе и Азии порадовало выступление заместителя министра обороны России Юрия Борисова. К большому удовольствию всех, Борисов во время выступления на российском телевидении сообщил, что у России нет планов по массовому производству истребителя Су-57: «Серийное производство Су-57 на данном этапе не имеет смысла и произойдет лишь после того, как старшие истребители четвертого поколения российских ВВС отстанут от своих западных аналогов».

А тут ещё одна любопытная новость. Американский эксперт Тайлер Роговэй считает, что китайский J-20 лучше российского Су-57. По его словам, Китай обогнал Россию в разработке истребителей. И по многим признакам разрыв этот с каждым днем будет увеличиваться. Парк китайских J-20 растет и развивается, а российская программа Су-57 (ПАК ФА) «стагнирует до ненужности»!

Кина не будет! Господа из США и НАТО могут радоваться. Китайцы тоже могут радоваться: вон как их хвалят. Вон как они развиваются!

Комментарии наших читателей:

oldav
Военный бюджет сократили с 70 до 40 млрд. Кудрин добился своего. Какие уж тут «Арматы» и Су-57! Помечтали и хватит!


Целюлит
Зато яхты с эсминец размером заказывать меньше не стали! Видимо, они нужнее…


voyaka uh
Вы заметили, что министр финансов Силуанов стал и вице- премьером одновременно? А он — монетарист. Никаких дефицитов бюджета и никаких печатаний денег. Вот военный бюджет и срезали.
А что делать?
Резервный фонд исчерпали в прошлом году. Пенсионный — на 3 года хватит, если его тратить, как резервный. Кредиты России никто не даёт — санкции.
Или начать продавать золото, или сокращать бюджет.


Это не по-рыцарски

Бывший заместитель Шойгу, а ныне вице-премьер Юрий Борисов снова дал повод иностранным СМИ позлорадствовать над русскими, — пишут обозреватели Р. Скоморохов и А. Ставер. — В понедельник, роняя скупую мужскую слезу, господин Борисов заявил, что армия и рада бы закупать тысячами «Арматы», но вот беда – цена ужасающая. Не может наш бюджет ее осилить. Никак…»





Есть смысл привести слова еще одного эксперта, Алексея Леонкова из журнала «Арсенал Отечества»:

«Армата» представляет собой как раз такой технологический прорыв, который ставит ее на поколение выше всех существующих не только в России, но и в мире образцов танковой техники. Поэтому у нее просто не существует достойных конкурентов на поле боя — все «Абрамсы» и «Леопарды» могут служить новейшему российскому танку «спарринг-соперниками».


Вот! Потому мы и не станем выпускать «Армату». Это нечестно по отношению к потенциальным противникам! Ну как это так: наши танкисты будут на «не имеющем аналогов в мире» танке против древних «Леопардов» выходить? Это не по-рыцарски!

Комментарии наших читателей:

Jerk
«Армата» позиционировалась как командирская машина в основном… Вообще, это старая телега о концепции серебряной пули. Понятно, что более совершенное оружие лучше, но принцип "лучше меньше, да лучше" НЕ ИГРАЕТ в войсках! "Бог на стороне БОЛЬШИХ батальонов"! Массовость нужна, 1 суперпупер Ме-262 или «Королевский Тигр» не играет против 50 Яков или 100 тридцатьчетверок!!! А 50 Ме-262 или «Тигров» построить ресурсов не хватает: если и построят, то воевать не с кем было бы, сами б с голоду передохли.
Вот и выходит так по всему миру: американцы носятся с Ф-22 и Ф-35, но закупают-то древние поршневые «Супер Тукано», чтоб на них ВОЕВАТЬ, а не понты колотить.


100502
Вот так оправдывают воровство.


Kuroneko
Ну, раньше был такой патриотический девиз: "Пушки вместо масла". А теперь: "Ни пушек, ни масла... но вы держитесь!" Девиз нашего времени. Почти по Лермонтову.


Новый прорыв: от «Арматы» — к Т-80

Раз тема «Арматы» сходит в российских верхах на нет, иностранные эксперты взялись анализировать «старую добрую» технику потенциального соперника. В экспертных изданиях пошли материалы о Т-80.

Многие российские типы танков номинально предназначены для замены на Т-14, пишет The National Interest, но модернизация старых машин продолжается. Правда, многие западные эксперты находили раньше Т-80 тупиковым вооружением. Зато предприятия российского ОПК продолжали работы по его модернизации. И обновлённые версии танка — это не шутка, уверяет автор издания.



Среди плюсов танка эксперты выделили следующие.

Т-80 как нельзя лучше подходит для климатических условий России. Если дизельные двигатели при отрицательных температурах необходимо прогревать до 45 минут (при -30Сº), то Т-80 с газотурбинной установкой готов к боевым действиям уже через минуту после запуска.

Условия работы экипажа Т-80 зимой значительно комфортнее, чем в Т-72 и Т-90.

Проанализировав ряд модификаций танка, издание пришло к выводу: сообщения о безнадёжно устаревших Т-80 сильно преувеличены.

Комментарии наших читателей:

ДРЕВНЕЙШИЙ
«Черный орел» — это и близко не Т-80!!! Для создания одного из экземпляров «Черного орла» использовали гээмку от Т-80, но с тем же успехом могли взять ходовую от Т-72! А вообще-то, на Т-80 нужно ставить орудие калибра 152 мм и КАЗ, и только такая модернизация поможет Т-80 успешно воевать против современных натовских модернизированных танков типа «Челленджер 2» или «Леклерк».


210окв
Конечно, не шутка… Этому танку сорок лет. А все ещё бегает. И стреляет.


Vard
Как показал танковых биатлон, главная деталь в любом танке — это прокладка между смотровой щелью и сидением. Я помню по службе в армии, как стреляли ребята в соседнем танковом полку, и надеюсь, что это так и осталось.


Не тронь меня, не то рассыплюсь

Если подписаться на русскоязычную версию китайской газеты «Жэнминь Жибао», то можно выловить пропаганду в стиле «не тронь меня». Сообщения о спуске на воду/вводе в строй новых кораблей крупных классов мелькают там постоянно.



Разумеется, недооценивать потенциального противника смертельно опасно, переоценивать — экономически невыгодно. И всё же относиться к мощи китайского флота надо со здоровым скепсисом. Количество тоннажа, которым прирастает флот НОАК, впечатляет. Однако качество оставляет желать лучшего.

Чтобы китайские ВМС и вправду встали на одну ступень с флотами ведущих мировых держав, Пекину стоит пересмотреть политику в плане научно-технической деятельности.

Комментарии наших читателей:

тасха
Я думаю, есть смысл провести параллель с историей советского танкостроения. Создать полноценные боевые машины самостоятельно не получилось, поэтому пошли путём, как сейчас говорят, клонирования зарубежных образцов...
Пока китайские кораблестроители эволюционируют, китайские военные моряки набирают нужный опыт…


faiver
Китайский флот пока бьет количеством, но количество рано или поздно переходит в качество...


владимир1155
Ситуация плачевная, для удержания второго места по ПЛ России необходимо в первочередном порядке нарастить подводный флот, с учетом никчемности крупных надводных кораблей в специфических условиях РФ и вспомогательности функций надводного флота как такового ПЛ — это основа флота, наиважнейшая часть ядерной триады, единственная длинная рука Москвы, бросить все силы на строительство ПЛ всех видов, разработку новых проектов.


Ремонт не по гарантии

DDG-1001 «Майкл Монсур» использует газовые турбины Rolls-Royce Marine Trent-30. Британские турбины доселе считались одними из самых мощнейших в своем классе, а вот о надежности никто ничего не говорил. Впрочем, для эсминцев класса «Замволт» подобная техническая неисправность является далеко не первой. Эксперты при помощи бороскопа обнаружили повреждения лопаток у турбины и в целом приговорили ее к замене. Американские военные решили менять турбину полностью. А ведь замена половины двигательной установки – дело небыстрое и недешевое. И «всего-то» 20 миллионов долларов. Именно в такую сумму обойдется работа инженеров корпорации General Dynamics Bath Iron Works, отвечающей за постройку корабля, и специалистов компании Rolls-Royce.



20 миллионов долларов — это не просто сумма. Её требование обозначает, что замены турбины не похожа не гарантийный ремонт. Не исключено, что к выводу из строя турбины приложил руки экипаж.

Для «Замволтов» в целом и для «Майкла Монсура» в частности поломки — не редкость. К примеру, в декабре прошлого года «Монсуру» пришлось прервать испытания и вернуться обратно в порт всего через день после отправления. Вышла из строя система фильтров, защищающая электрооборудование корабля. В итоге эсминец лишился возможности использовать электрическую сеть при повышенных нагрузках.

Комментарии наших читателей:

g1v2
Дело не в квалификации. Любой новый сложный проект обречен на проблемы. Что их «Зумвалт», что наш 22350. Поэтому они больше двух десятилетий и строят «Берки» большими партиями, что там все отлажено и привычно. Если вдруг начнут строить «Зумвалты» большими партиями, как «Берки», то корабля с пятого все проблемы решатся. То же касается и нас. Чтобы строить быстро и дешево, надо строить корабли одного проекта и много. И корабля с пятого так и будет.


рюрикович
Кстати, таки да… С автором соглашусь. Что бы там ни говорили про жизнь в долг Америки, про распил её грандиозно военного бюджета, про поломки утюгов, но у Америки есть флот. Однородный, сбалансированный, но он есть… И Америка строит корабли в основном первого класса, а не катера. А у нас корабли первого класса строят олигархи и называют их яхтами… Печалька.


saturn.mmm
С 2000 года, как Владимир Владимирович стал президентом, США ввели в строй 42 эсминца типа «Арли Берк», три авианосца, а РФ из надводных первого ранга — один, и то не эсминец, а фрегат. Вот военный бюджет РФ меньше США в 10 раз, тогда, по идее, РФ должна была построить 4 эсминца и треть авианосца, в среднем российским рабочим платят, в прикидку, в 5 раз меньше, чем в США. В голову приходит мысль, что перевооружение РФ — это большая афера.


Денег нет? Деньги есть!

Денег нет? Это смотря на что! К примеру, когда власть решила осчастливить россиян Ельцин-центром номер два, деньги на это нашлись.

В недрах кремлёвских кабинетов было принято решение, которое обойдётся россиянам в 1,33 миллиарда рублей. По сравнению с первым Ельцин-центром — сущие пустяки!



Напомним, 13 мая 2008 г. президент Д. Медведев подписал федеральный закон №68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий».

1. Настоящий Федеральный закон определяет особенности создания и правового положения центров исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, как неотъемлемой части новейшей истории России, цели, задачи и функции таких центров, их структуру и порядок управления ими.

2. Настоящий Федеральный закон распространяется на создаваемые в установленном им порядке центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.


Если мы доживём (без пенсий или с пенсиями) до прекращения полномочий Путина, то в Питере и в Москве, вероятно, увидим Путин-центры. Не исключено, что под эгидой «Газпрома» Путин-центр воздвигнут и в Германии. Ну а там и очередь Медведев-центров настанет… Только сначала россияне должны выбрать Медведева в президенты в 2024 году, а затем дождаться, когда он состарится и прекратит «исполнение своих полномочий». Кого же ещё выбирать в лидеры государства? Команда-то незаменимая, дефицит кадров в стране!

Комментарии наших читателей:

Vard
ВВП обязан Ельцину всем... И как порядочный человек, отрабатывает... Вполне возможно, что еще и канонизируют...


Stas157
Зачем нам президент, который кому-то отрабатывает уже который срок подряд? Хотелось бы, чтобы гарант был слугой народа, а не чьим-то ещё слугой.
Уверен, раскрытия глаз не произойдёт и в этот раз. Ибо вера в народе сильна, что Путин не либерал, и только он единственный, как поводырь, лучше всех позаботится о народе.


Вадим237
Если не нравится такие музеи и центры, просто туда не ходите, в любой момент эти здания можно переоборудовать во что угодно.


kitt409
Что делать с нашими детьми, которых вот туда как раз собираются водить? Неужели это непонятно?


В порядке исключения

Согласно положению, звание заслуженного мастера спорта присваивается: чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; чемпионам мира в дисциплинах, включённых в программу Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, — в личных соревнованиях, включая эстафеты, группы, пары и т. п., соревнованиях в игровых командных видах; чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим также необходимое число баллов в соответствии со специальной таблицей; в порядке исключения — за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.

Но есть сборная России по футболу… И в её отношении обозреватель Р. Скоморохов «полностью согласен с Екатериной «Великой» Гамовой» и полагает, что «прошедшее действо в Кремле есть зрада». Прямо-таки золотой дождь пролился! «В порядке исключения». И за что? За проигранный матч и 8-е итоговое место!





В предыдущем эпизоде «Итогов недели» рассказывалось о планах по созданию очередного Ельцин-центра. В сущности, звания и награды проигравшим футболистам и возвеличивание экс-президента России — звенья одной цепи. При Ельцине Россия только и делала, что проигрывала. Во всём. Во внешней политике и во внутренней. В уровне жизни народа (стремительно вымиравшего) и в уважении заграницы (открыто праздновавшей победу в холодной войне и издевательски называвшей Россию «партнёром»). Однако с подачи властей Б. Ельцин превратился в почти святого. А теперь мы носим на руках и заваливаем «исключительными» званиями и деньгами (которых нет) футболистов. Лучше б Кремль так дорожил учёными, теми, кто двигает науку. Впрочем, пардон… Кремль ими дорожит. Очень дорожит. У нас есть «Сколково», и у нас есть Чубайс.

Комментарии наших читателей:

Аристарх Людвигович
Некоторые ещё умудряются обнулить свои награды, сидя в Государственной Думе… Терешковой 81 год, а держится она за своё кресло, как осьминог щупальцами, и поддерживает законопроект о повышении пенсионного возраста. Пусть ещё в космос разок слетает, докажет, что после 60 жизнь только начинается.


Stas157
Да чего вы накинулись на нашего бедного президента! Уверен, им руководили самые наилучшые побуждения, уж очень хотел Владимир Владимирович с барского плеча одарить по-царски отличившихся спортсменов, а самому при этом предстать в лучах славы… Ну как же, для нашего солнцеликого ничего невозможного нет! Он любому (заслужил или нет, не важно!), если захочет, хоть Звезду Героя, хоть орденок какой там, ну или звание заслуженного, денег выплатить, даже последние часы свои может с руки отдать… Это же проще и приятнее, чем всему народу пенсию платить… Другими словами говоря, происходит сублимация, это когда человек не может сделать большое нужное дело, он подсознательно удовлетворяется меньшим. То есть чем больше гарант понимает, что он не может поднять уровень всего народа до достойного уровня (пенсии, средние зарплаты, падение рождаемости…), тем больше и щедрее он одаривает окружающих его единиц! Происходит как бы компенсация, сразу легче становится на время, вон он какой щедрый, никому ничего не жалко!


3vs
Народ надо отвлечь от "пенсионной реформы"! Но получается ещё одна точка напряжения, уже в спортивном сообществе.
Гарант конституции, похоже, устал, не хотелось бы повторения Леонида Ильича…


Богатым прибавить, у нищих отнять!

28 июля в центре российской столицы прошёл наиболее массовый за последнее время митинг против предлагаемой правительством пенсионной реформы. Накануне по поводу складывающейся конфликтной ситуации в обществе высказался главы КПРФ Геннадий Зюганов:

Главное противоречие сегодня — это разница между внешней патриотической и внутренней либеральной политикой, которая и дальше гробит нашу экономику. Основная опасность — нарастающий раскол в обществе, который переносится и на регионы. 20 богатейших регионов имеют доходы в 7 раз больше, чем 20 беднейших. Чем провинилась Псковская область, в которой зарплата в среднем на 70% меньше, чем в Ленинградской?






Раскол сей, Геннадий Андреевич, в точности описывает не «противоречие», а старинная поговорка: любая власть богатым прибавить, у нищих отнять.

Несколько лет тому назад в российской прессе много смеялись над Б. Обамой: мол, не президент, а хромая утка. «Хромыми утками» в США называют президентов, которые пошли на второй срок. На второй и последний.

В 2018 году Путин тоже пошёл на свой последний срок. (Некоторые его поклонники, правда, думают иначе, думают даже о царском троне для незаменимого президента.) А раз срок в Кремле последний, популярность у электората больше не требуется. И выстраиваются в один ряд: пенсионный законопроект, повышение НДС, цены на бензин…

О, конечно, это шутка! Нет никакого ряда. Всё совпадения. Нет даже «руки Путина», которую часто видят иностранцы. Во снах видят.

Путин тут ни при чём. Во всём виноваты плохие олигархи, либеральное правительство, Медведев, Навальный, Ходорковский, укропропаганда, Госдеп и МВФ. Это всё они, и один Путин не в состоянии от врагов отбиться. А потому и теряет рейтинг, как теряет «здоровье» персонаж компьютерной игры, на которого наседают разнообразные монстры.

Товарищи, сплотимся вокруг Путина! Обеспечим ему рейтинг в 86%! И даже в 90! Работать до девяноста — здорово и просто!

Или мы все агенты Госдепа и всепропальщики?

Комментарии наших читателей:

Altona
Приветствую народный протест и полностью его поддерживаю. Власть сама раскачала пресловутую лодку.


Vard
Что можно сказать… в сентябре посмотрим. Если «Едро» опрокинут на выборах, то да, право имеем. А если нет, то дрожим дальше…


Анатоль Клим
Отрываю задницу от дивана и иду на всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы, начало у нас в городе в 11 часов, никого не призываю, каждый решает сам, но я пойду, не могу молчать.


Засада и смерть

По сообщению агентства «Рейтер», 30 июля три журналиста были убиты примерно в 21:00 по местному времени (23:00 по московскому) около городка Сибут (Sibut), находящегося в 200 км на северо-восток от Банги, столицы Центральноафриканской Республики. По официальному заявлению мэра Анри Депеле, трое людей с пресс-картами российских СМИ погибли, попав в засаду, устроенную неизвестными лицами. Официальный представитель президента ЦАР Альберт Ялоке Мокеле заявил, что тела трёх лиц европейской внешности были обнаружены армейским патрулём, действовавшим в районе Сибута, и доставлены на базу ООН в том районе.



Позднее стали известны имена убитых. Это трое членов съёмочной группы из России: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев. Появились и версии убийства: от бандитского отъёма наличных денег (потому и засада) до ЧВК Вагнера и неких нитей, которые ведут к золоту «повара Путина».

Из фактов известно вот что: за сутки до смерти трое журналистов попытались проникнуть на военную базу Беренго, где, как предполагается, российские наёмники обучают национальную армию ЦАР. На базу их без разрешения министерства обороны страны просто не пустили.

Известен и другой факт: водителю, перевозившему журналистов, от людей, атаковавших из засады, удалось сбежать.

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин и его заместитель Анастасия Горшкова сообщили «РБК», что у репортёров были с собой два фотоаппарата, камеры, жёсткие диски, ноутбук, микрофоны, диктофоны и около 8,5 тыс. долларов наличными.

И с этим добром они поехали через территории, кишащие бандитами и повстанцами. Вечером. Предупреждённые о большой опасности ночной поездки. Видимо, очень нужно было ехать…

Комментарии наших читателей:

Грибок
Иметь при себе сумму 8500$ и не нанять за 300$ охрану из десяти человек — это либо жадность, либо глупость.


Ратник2015
По некоторым данным, почти вся аппаратура осталась в автомобиле, который уехал с места происшествия, так что очень напоминает целенаправленное заказное убийство.


Мар.Тира
В СССР журналисты перед такими поездками проходили тщательную проверку и инструктировались КГБ. Сейчас бардак. Можно долго гадать на кофейной гуще, что произошло, но они нарушили все меры безопасности, какие можно было нарушить. Хотели горяченького за деньги босса в стране, где полно боевиков ИГИЛ (запрещено в России)?.. Вот и получили. Хотя, мне кажется, их ждали. Царствие им небесное.
Автор: Олег Чувакин


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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:11
    В сравнении с иными неделями можно сказать, что "скучная неделя", не санкций, не новых "отравлений", ну если не считать погибших в ЦАР журналистов или туристов, но там все еще возможно впереди. одно скажу, лично я рад, что Т-80 дан новый шанс на жизнь. отличный танк, по моему мнению. soldier
    Да и деньги в России ЕСТЬ. Просто пора навести порядок в движении денежных потов. Запад , сам того не подозревая, нас просто толкает в сторону СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО государства
    svp67
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:21
      love
      Денег нет? Деньги есть!

      я бы сказала по другому... Деньги есть! но денег нет? медведева не будем упоминать... wink
      Masya Masya
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 07:29
        Цитата: Masya Masya
        я бы сказала по другому... Деньги есть! но денег нет?

        но, чтобы их получить надо...
        Silvestr
        1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:33
          Играя в Ферму, Медведев не смог пройти даже первый уровень. Это вам не покемонов ловить - если денег нет, то куры дохнут. lol
          Masya Masya
    2. ded-zaxar Сегодня, 08:28
      Цитата: svp67
      В сравнении с иными неделями можно сказать, что "скучная неделя", не санкций, не новых "отравлений"

      Ну и слава Богу Сергей ! России бы отсидется в тишине и раны зализать ,а то мы вечно во всех разборках во главе и нас постоянно провоцируют..
      Вот правда на счет пенсий осадочек нехороший на душе и у многих в России особенно в провинциях..(не доживут ведь многие ..) А самое что злит, это по всем центральным каналам показывают этаких старичков-бодрячков за 70-т которые прям мечтают работать и ничего у них не болит..и т.д. Ну ладно о грустном мужики ,прорвемся и в этот раз..!
      А вот еще интересная инфа:
      Известный американский актер и знаменитый российский гражданин Стивен Сигал, назначенный в субботу на пост спецпредставителя МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, прокомментировал это примечательное во всех отношениях событие.
      Российская газета
      01:40

      Уважаю Стивена ,серьезный мужик и престиж России он подымет в мире(русские корни у него есть) ! Это не Депардье алкашь и развратник ,все распродал подаренное и опять свалил ..туда ему и дорога..
      А ЧМ произвел фурор в мире ,однозначно ..Как то все "мировые сми "притихли " падлы ,ведь так врали про Россию и русских вообще ..Денег много вбухали ,но они окупятся с лихвой и уже есть экономический результат ..Живы будем не помрем комрады ! За Россию , за русский народ .. drinks
      ded-zaxar
      1. мордвин 3 (Владимир) Сегодня, 09:39
        Цитата: ded-zaxar
        А самое что злит, это по всем центральным каналам показывают этаких старичков-бодрячков за 70-т которые прям мечтают работать и ничего у них не болит..и т.д.

        Ага. Вчера днем включил зомбоящик, там как раз там как раз таких дедушек и показывали по первому. Зато теперь на лечение детишек телеканалы не собирают. Видно в этом плане лепота наступила.
        мордвин 3
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:49
          Владимир, с утром Вас hi
          Цитата: мордвин 3
          Зато теперь на лечение детишек телеканалы не собирают. Видно в этом плане лепота наступила

          Знаете, меня всегда как-то напрягали эти "сборы денег по телевизору". Вы хоть представляете себе, сколько такое объявление по ЦТ стоит?
          Столько не собрать, сколько оно стоит. ИМХО, ессно yes
          Голован Джек
  2. Vard Сегодня, 07:12
    Сценка из деревенской жизни... Утро... Шестой час.. на соседней улице врубают музыку на полную... Минут через пять... Бац! Выстрел... Крики.. Милиция! Убивают! Полежал минут пять... Тихо то как! Хорошо! В деревне летом... Перевернулся на бок и заснул...
    Vard
  3. aKtoR (Вик) Сегодня, 07:46
    Понравился обзор! Спасибо автору за его интересную работу
    aKtoR
  4. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 07:57
    Цитата: svp67
    В сравнении с иными неделями можно сказать, что "скучная неделя", не санкций, не новых "отравлений", ну если не считать погибших в ЦАР журналистов или туристов, но там все еще возможно впереди. одно скажу, лично я рад, что Т-80 дан новый шанс на жизнь. отличный танк, по моему мнению. soldier
    Да и деньги в России ЕСТЬ. Просто пора навести порядок в движении денежных потов. Запад , сам того не подозревая, нас просто толкает в сторону СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО государства

    А может это своего рода длительный НЭП?
    nikvic46
  5. Егоза (Елена) Сегодня, 08:08
    Это все потому, что вы не в курсе - у вас Путина подменили!!!!! belay
    Издание «Факты.uа», а также ряд других интернет-ресурсов опубликовали интервью с шарлатанкой – «астропсихологом» Валентиной Виттрок, называемой почему-то «известным учёным», в котором изложили известную конспирологическо-шизофреническую версию о том, что «Путин не настоящий»
    «Разницу между первым и, возможно, настоящим Путиным можно заметить даже чисто внешне. Скажем, по рукам — у одного из двойников — бурята по национальности — пальцы толстые, как сардельки. Присмотритесь к расположению и форме морщин, мочкам ушей, которые у всех людей разные, как отпечатки пальцев», — рассуждает «известный учёный»
    «О том, что Путин мертв, и мы видим совсем другого человека, говорит и то, как сильно изменился стиль его правления. Предыдущий Путин очень грамотно вел дела — наладил хорошие отношения как с Европой, так и с Америкой, демонстрировал просто чудеса дипломатии, лоббируя при этом интересы России на всех уровнях.
    А что делает Путин нынешний? Портит отношения со всеми, с кем только можно, вмешивается во внутренние дела других стран, угрожает существующим и несуществующим оружием — в общем, ведет себя как слон в посудной лавке. Между двумя этими людьми очень мало общего», — рассказывает о своих «сенсационных открытиях» Виттрок.
    Источник: http://rusvesna.su/news/1533391801
    Егоза
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 09:10
      Елена, hi
      Я все проспал и сегодня первое апреля? Или как? belay
      Голован Джек
  6. Егоза (Елена) Сегодня, 08:13
    Наводнили нашу Украину своими агентами, но мы так просто не сдадимся! Всех поймаем, предотвратим, запретим!!!
    Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз изданной в России книги Илзе Лиепы "Мой балет", сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    "В книге Илзе Лиепы "Мой балет" российского издательства ООО "Издательство АСТ" эксперты обнаружили нарушения пункта 3 Критериев оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины. В частности, в книге неоднократно упоминается член Совета при президенте РФ по вопросам культуры и искусств Николай Цискаридзе, который 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Владимира Путина на Украине и оккупации Крыма", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
    Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    В Харькове суд приговорил к 12-ти годам лишения свободы 84-летнего местного ученого Мехти Логунова, которого признали виновным в государственной измене за сбор информации об оборонных заказах Минобороны в интересах России.
    Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
    хххххххххххххх
    Тревожные новости приходят из Украины: в семи населённых пунктах Одесской области не были демонтированы памятники Ленину и Марксу, а также изображения серпа и молота.
    Над Украиной нависла почти смертельная опасность, но тревогу вовремя забил так называемый Институт национальной памяти.
    Так, памятники Ильичу сохранились в сёлах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городное, Зализничное, Калчево и Новые Трояны. Кроме того, в селе Городное обнаружен памятник Карлу Марксу, а в селе Голица — серп и молот.
    Так называемый УИНП обратился к сельским головам с требованием немедленно обеспечить выполнение закона о декоммунизации, согласно которому всё вышеперечисленное подлежит уничтожению и демонтажу. Ну и разумеется, в лучших традициях дедов-полицаев, неополицаи из так называемого института памяти обратились в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.
    Как сообщала «Русская Весна», в Черниговской области от декоммунизации защитили мозаичные портреты Ленина и Сталина.
    Источник: http://rusvesna.su/news/1533063633
    В Кременчуге Полтавской области на реке Днепр была замечена лодка с флагом военно-морского флота Советского союза и гюйсом России.
    Фотографии лодки публикуют местные издания.
    Обнаружена лодка была у острова Фантазия, позже выяснилось, что принадлежит гордое судно 53-летнему кременчужанину.
    Как сообщала «Русская Весна», в Херсоне советские моряки вышли на улицы города в тельняшках и с флагом ВМФ СССР.
    Егоза
  7. Егоза (Елена) Сегодня, 08:15
    И вообще! Что-то вы товарищи военные много жалуетесь. Лучше порадуйтесь, что у вас не так как в Европах
    4 августа, в столице Швеции Стокгольме состоялся традиционный для это страны гей-парад. В современной Европе подобные мероприятия давно уже не редкость, и в параде сексуальных извращенцев не было бы ничего необычного, если бы не действия властей, обязавших все государственные структуры, включая вооруженные силы, МИД и полицию, принять участие в шествии. Сами военные, полицейские и чиновники «нормальной ориентации» крайне недовольны такого рода «обязаловкой», однако отказ от участия в шествии или даже просто выражение публичного недовольства вполне может стать причиной для увольнения. Так что приходится молча терпеть и в режиме «онлайн» наблюдать, как катится в тартарары их некогда любимая родина.

    Источник: http://rusvesna.su/news/1533402031
    Егоза
  8. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 08:17
    Автор во многом прав. Но,как мне говорила одна старушка "Я лучше буду сидеть на хлебе с солью,лишь бы не было
    войны".Это говорил человек, который познал на себе все тяготы войны.Часы "судного дня" сдвинули на минимум.
    Не пойму этих американцев.США вообразили себя перстом Бога или перстом Дьявола? Конечно хуже всего,если
    произойдет развод по принципу "Отдайте мою куклу,возьмите ваши тряпки".
    nikvic46
  9. Дирижер Сегодня, 08:34
    Так где эти деньги то
    Дирижер
  10. сталевар Сегодня, 08:44
    У нас в стране законы не работают или работают выборочно. А это говорит о том, что эта власть свою власть, без крови не отдаст. И все эти выборы уже бесполезны! Будет так как им нужно и им за это ничего не будет.
    сталевар
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 09:03
      Цитата: сталевар
      И все эти выборы уже бесполезны!

      У вас есть предложение как можно выбрать власть без выборов? Надеюсь вы не за то, что бы кучка маргиналов в норковых шубах на Болотной решала как им жить, наплевав на всех остальных жителей России?
      Boris55
  11. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 09:42
    Меня вот удивляет то, что в России пропихивается любыми путями закон о "поднятии пенсионного возраста" в единственном числе, а вот на "проклятом западе", на который так любят ссылаться аргументарии этого закона, перед тем, как поднять пенсионный возраст, был принят целый ПАКЕТ ЗАКОНОВ, который регулировал и регламентировал трудовую деятельность пожилых людей. В частности, в этом пакете законов есть очень важный закон о "запрете на профессию". О чем он? Не секрет, что много профессий требуют медицинского контроля-водители, моряки, пилоты, нефте-газовый сектор, вредные и опасные профессии и пр. Пожилой человек, с возрастом имеет неизбежные изменения в здоровье, и уже не сможет пройти требуемую медкомиссию, следовательно, он потеряет свою работу, а другой профессии у него нет. Поэтому и нужен закон "о запрете на профессию" -этот закон регламентирует снижение медицинских требований для людей в возрасте, где это возможно, если же здоровье не позволяет работать, то человек досрочно уходит на пенсию или получает компенсацию от государства(очень приличную-в размере сотни-двух сотен тысяч евро) плюс государство оказывает ему помощь в переподготовке на другую профессию с гарантированным трудоустройством и пр. Кроме того, для пожилых людей предусмотрены такие нормы как: сокращенный рабочий день, более щадящий режим работы, места с меньшей интенсивностью труда и пр. А что в России? А в России тупо пропихивают не "закон" (ибо закон на то и служит, чтобы "регулировать"), а простое желание не платить людям, даже эти жалкие гроши, которые в России называют "пенсией". Где обещанные 25 млн "высокотехнологичных рабочих мест" на которые перейдут молодые,. освободив "низкотехнологичные" для пожилых? Где законы регламентирующие работу пожилых людей? Или им до гробовой доски соревноваться с молодыми на рабочих местах? НЕТУ НИЧЕГО! Есть только одно- желание-не платить людям пенсию, а уж как им придется в старости работать-это их дело, государству на это плевать-выживет сильнейший.
    Monster_Fat
  12. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:43
    Теперь понятно, зачем Израиль приобрёл F-35. Шоу окупится.

    ...каких только высших похвал от евреев не получмл этот фи-35... laughing bully laughing ...это чуть ли не единственный и не повторимый в своём роде... laughing ... да только они, евреи, знают какой он замечательный... laughing ... допрыгались синезвездные, заполучили от хозяина кота в мешке.... laughing ... осталось его на свалку, также невидимо выкинуть... bully
    a.s.zzz888
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