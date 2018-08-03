15:33 03 августа
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В США заявили о намерении заменить самолеты "судного дня"

Американское военное ведомство объявило о намерении заменить сразу три типа воздушных командных пунктов, стоящих на вооружении американской армии, единой платформой. ВВС США объявили тендер на разработку и поставку нового самолета, пишет Defense News. Предполагается, что новый самолет заменит стоящие на вооружении летающие командные пункты, более известные под прозвищами «Ночной дозор», «Борт номер два» и «Атакуй и уходи».

В США заявили о намерении заменить самолеты "судного дня"


Самолет «Ночной дозор» (Nightwatch) E-4B создан на базе пассажирского лайнера Boeing 747 (самолет судного дня). В случае ядерного конфликта именно на этом самолете предполагается разместить президента США и министра обороны. Самолет является командным пунктом для руководства нанесением ответного ядерного удара и способен с дозаправкой находиться в воздухе не менее недели. В составе ВВС США с 1974 года находятся четыре «Ночных дозора».




Самолет «Борт номер два» (Air Force Two) C-32A создан на базе пассажирского самолета Boeing 757. Имеет на борту различные системы засекреченой связи, но не может управлять стратегическими силами. Предназначен для перевозки премьер-министра, первой леди и госсекретаря. На вооружении США с 1998 года стоят четыре таких самолета.



Самолет «Атакуй и уходи» (Take Charge and Move Out, TACAMO) создан на базе лайнера Boeing 707 и предназначены для управления подводными лодками с баллистическими ракетами и наземными пунктами баллистических ракет. На вооружении ВМС США с 1989 года находятся 16 таких самолетов, при чем один из них всегда должен находится в воздухе.

По требованию военных, для замены всех трех устаревших типов самолетов должен быть выбран один из современных коммерческих лайнеров, который можно будет легко переоборудовать под военные стандарты. После получения лайнеров, они будут дооборудованы в соответствии с функциями, на них возложенными.

На данный момент военное командование США не озвучило сроков тендера на поставку новых самолетов, пишет порта "Nplus1"

Использованы фотографии: http://www.wikiwand.com/
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Комментарии 13

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:20
    Очень интересная тема.Информации крайне мало.Про первый и второй самолёты знал а вот третий удивил.Думал что его функцию выполняют первые два.
    Magic Archer
    1. den3080 Сегодня, 14:39
      Теперь будет три новых типа самолётов: «Дневной дозор» ибо ночью спать надо, второй -«Бери и плати втридорога», а третий - «Плати и неспрашивай за что».
      Первый для управления Австралией, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией, второй -для управления Евросоюзом, третий - для руководства всеми НЕпоименованными выше странами.
      И называтся они будут - самолёты ССУДНОГО дня. не от глагола «ссать», а от существительного «ссуда».
      den3080
      1. poquello (poquello) Сегодня, 14:59
        Цитата: den3080
        Теперь будет три новых типа самолётов: «Дневной дозор» ибо ночью спать надо, второй -«Бери и плати втридорога», а третий - «Плати и неспрашивай за что».
        Первый для управления Австралией, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией, второй -для управления Евросоюзом, третий - для руководства всеми НЕпоименованными выше странами.
        И называтся они будут - самолёты ССУДНОГО дня. не от глагола «ссать», а от существительного «ссуда».

        пора в ответ выпускать подводные лодки "мягкая посадка"
        poquello
  2. neri73-r Сегодня, 14:29
    Не поможет! Через неделю садится всё равно надо, только вот будет ли где..... hi
    neri73-r
    1. DIVAN SOLDIER (Влад) Сегодня, 14:52
      В странах колониях, их у США много. У нас то если что на Ямантау спрячутся...
      DIVAN SOLDIER
  3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:29
    "Добраться за двадцать минут" - можно фильм снять. С барского плеча дарю идею Голливуду)))
    Серый брат
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:38
      Болливуду)
      ...должен быть выбран один из современных коммерческих лайнеров,

      Надо им предложить наш ИЛ-96-400)
      maxim947
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:40
        Цитата: maxim947
        Болливуда)

        Не, эти потом передерут, с чистого листа блокбастер лепить это не их профиль.
        Серый брат
  4. hiller (hiller) Сегодня, 14:48
    Пусть меняют на ракету и орбитальную станцию.
    hiller
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 15:02
      Цитата: hiller
      Пусть меняют на ракету и орбитальную станцию.

      Чтобы из Белого дома сразу Овальный кабинет на орбиту стартовал)))
      Серый брат
  5. дилетант2 (Виктор) Сегодня, 15:00
    " Предназначен для перевозки премьер-министра, первой леди и .."
    Он что, сначала за Терезой Мэй полетит, или в "угрожаемый период" в США введут новую административную единицу?
    дилетант2
  6. san4es Сегодня, 15:07
    Самолет первоначально базировался на авиабазе Эндрюс в Мэриленде, чтобы президент США и министр обороны могли быстро получить к ним доступ в случае чрезвычайной ситуации. Название "Ночной Дозор" происходит от богато детализированной картины Рембрандта "Ночной Дозор", на которой изображены местные горожане, защищающие город; она была выбрана первым командиром эскадрильи. Позже самолеты были переброшены на авиабазу Оффутт, где они были бы в большей безопасности от нападения. До 1994 года один E-4B постоянно находился на базе ВВС Эндрюса, так что президент мог легко сесть на него во время мирового кризиса.
    Самолет NEACP первоначально использовал статический позывной "Серебряный доллар"; этот позывной исчез из употребления, когда использовались ежедневные позывные. Когда президент поднимается на борт Е-4, его позывной становится "ВВС один". E-4B также служит в качестве предпочтительного транспортного средства министра обороны при поездках за пределы США. просторный салон и сложные возможности связи, предоставляемые самолетом, позволяют старшим сотрудникам секретаря работать в течение всего срока миссии.... hi
    san4es
  7. 1536 (Евгений) Сегодня, 15:16
    Ни в коем случае нельзя менять. Для новых будет применяться русский титан, а в него уже на стадии плавки металла в кристаллическую решетку вживили "жучки" и прочие подслушивающие датчики и передатчики.
    1536
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